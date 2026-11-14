সংখ্যালঘু অধ্যুষিত মালদায় নজর 'পদ্ম' সরকারের ! 6 মাসে বরাদ্দ 500 কোটি, লক্ষ্য 29-এর লোকসভা ?

সংখ্যালঘু অধ্যুষিত মালদায় নজর 'পদ্ম' সরকারের ! 6 মাসে বরাদ্দ 500 কোটি, লক্ষ্য 29-এর লোকসভা ?
উন্নয়নের হাত ধরেই সংখ্যালঘু ভোটব্যাঙ্কে প্রভাব বিস্তারের কৌশল নিচ্ছে বিজেপি ? সরকারের তৎপরতা ঘিরে কৌতূহল রাজনৈতিক মহলে ।
Published : November 14, 2026 at 8:10 PM IST
মালদা, 14 নভেম্বর: রাজ্যে ক্ষমতার পালাবদলের পর কি এ বার উন্নয়নের নতুন মানচিত্র তৈরি হতে চলেছে মালদায় ? অন্তত গত 6 মাসের সরকারি বরাদ্দ এবং একের পর এক প্রকল্পের পরিকল্পনা তেমনই ইঙ্গিত দিচ্ছে । আবাস যোজনায় বিপুল অর্থ বরাদ্দের পাশাপাশি গ্রামকে মডেল ভিলেজ হিসেবে গড়ে তোলা, অত্যাধুনিক স্টেডিয়াম নির্মাণ, নতুন সেতু এবং রাস্তা তৈরির উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে । জেলা প্রশাসনের একাংশের ধারণা, মালদাকে ঘিরে রাজ্য সরকারের বিশেষ পরিকল্পনা রয়েছে । কিন্তু সংখ্যালঘু অধ্যুষিত এই জেলায় উন্নয়নের এমন তৎপরতার পিছনে কি নিছকই পরিকাঠামো গড়ার লক্ষ্য, নাকি রয়েছে বৃহত্তর রাজনৈতিক অঙ্ক ? প্রশ্ন উঠছে রাজনৈতিক মহলে ।
আবাস যোজনায় 374 কোটির বেশি
রাজ্যে নতুন সরকার ক্ষমতায় আসার পর গত 6 মাসে মালদা জেলায় আবাস যোজনায় বরাদ্দ হয়েছে 374 কোটি 16 লক্ষ 60 হাজার টাকা । প্রশাসন সূত্রে খবর, এখনও পর্যন্ত 62,361 জন উপভোক্তা এই প্রকল্পের দু'টি কিস্তির টাকা পেয়েছেন । তবে দ্বিতীয় কিস্তির টাকা এখনও পাননি 4,752 জন । বাড়ি তৈরির কাজের অগ্রগতি খতিয়ে দেখে তাঁদের বকেয়া অর্থ দেওয়া হবে বলে জানিয়েছে জেলা প্রশাসন ।
আবাস যোজনার সুবিধা শুধু বাড়ি তৈরিতেই সীমাবদ্ধ থাকছে না । বাড়িতে বাগান তৈরির জন্যও উপভোক্তারা অতিরিক্ত 27 হাজার টাকা পাবেন । জি রামজি প্রকল্পের অধীনে 90 দিনের কাজের পারিশ্রমিক হিসেবে ওই অর্থ দেওয়া হবে । বাড়িতে শৌচাগার না থাকলে তার নির্মাণের জন্য মিলবে আরও 12 হাজার টাকা । এ ক্ষেত্রে আগের নিয়মে পরিবর্তন এনে নির্মাণের আগেই উপভোক্তাদের হাতে টাকা পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে । শৌচাগার তৈরির পর তার ছবি পোর্টালে আপলোড করার বাধ্যবাধকতাও থাকছে না বলে প্রশাসনিক সূত্রে খবর ।
অতিরিক্ত জেলাশাসক ভাস্কর মজুমদার বলেন, "গত 6 মাসে এই জেলায় আবাস যোজনার মোট 374 কোটি 16 লক্ষ 60 হাজার টাকা এসেছে । এখনও পর্যন্ত 62,361 জন উপভোক্তা দু'টি কিস্তির টাকা পেয়েছেন । এখনও 4,752 জন দ্বিতীয় কিস্তির টাকা পাননি । বাড়ি তৈরির কাজের সমীক্ষা হওয়ার পর তাঁদের দ্বিতীয় কিস্তির টাকা দেওয়া হবে । এটা একটি চলমান প্রক্রিয়া । ভিবি জি রামজি প্রকল্পেও এই জেলায় প্রচুর কাজ ধরা হয়েছে । ইতিমধ্যে কয়েকটি ব্লকে সেই কাজ শুরু হয়েছে ।"
যোগনিতে 300 কোটির স্টেডিয়াম!
মালদার মানচিত্রে উন্নয়নের নতুন কেন্দ্র হিসেবে উঠে আসছে মানিকচক ব্লকের নুরপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের যোগনি গ্রাম । জেলা প্রশাসন সূত্রে খবর, ওই গ্রামকে মডেল ভিলেজ হিসেবে গড়ে তোলার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে । প্রায় 32 বিঘা জমির উপর তৈরি হতে পারে অত্যাধুনিক স্টেডিয়াম । প্রাথমিক ভাবে এই প্রকল্পের জন্য 300 কোটি টাকা অনুমোদন মিলেছে বলে জানিয়েছেন স্থানীয় পদ্ম বিধায়ক গৌরচন্দ্র মণ্ডল । তাঁর দাবি, ইডেন গার্ডেনের পর রাজ্যের দ্বিতীয় বৃহত্তম স্টেডিয়াম হতে চলেছে এটি । শুধু ক্রীড়া পরিকাঠামোই নয়, প্রকল্প ঘিরে এলাকার অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডও বাড়বে বলে আশা করা হচ্ছে ।
29 কোটির রাস্তা, সেতুর কাজ মার্চে
মানিকচকে পরিকাঠামো উন্নয়নের আরও একাধিক পরিকল্পনা রয়েছে । নারায়ণপুর থেকে নাজিরপুর পর্যন্ত রাস্তা তৈরির জন্য 29 কোটি টাকা অনুমোদন করা হয়েছে । বিধায়কের দাবি, এই একটি প্রকল্পেই প্রায় 9000 শ্রমিকের কর্মসংস্থানের সম্ভাবনা রয়েছে । ছোটখাটো রাস্তা সংস্কারের জন্যও কয়েক কোটি টাকা বরাদ্দ হয়েছে ।
পাশাপাশি, নীলমণি ঘাটে কালিন্দ্রী নদীর উপর সেতু নির্মাণের কাজ আগামী মার্চ মাসে শুরু করার পরিকল্পনা রয়েছে । সেতুটি তৈরি হলে এলাকার যোগাযোগ ব্যবস্থায় বড় পরিবর্তন আসতে পারে । বহু মানুষের কর্মসংস্থানেরও সম্ভাবনা রয়েছে । তবে সেতু নির্মাণের জন্য কত টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে, তা এখনও স্পষ্ট নয় ।
পুকুর সংস্কার, বৃক্ষরোপণেও জোর
উন্নয়নের পরিকল্পনায় পরিবেশ সংরক্ষণের বিষয়টিও রাখা হয়েছে । জি রামজি প্রকল্পের অধীনে একাধিক নতুন পুকুর খনন, পুরোনো পুকুর সংস্কার, বৃক্ষরোপণ এবং পার্ক তৈরির উদ্যোগ নেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন বিধায়ক । মানিকচক ব্লকে আরও কয়েকটি বড় প্রকল্পের পরিকল্পনা রয়েছে ।
গৌরচন্দ্র মণ্ডলের কথায়, "শুধু মানিকচক নয়, জেলার আরও কিছু গ্রামকে মডেল ভিলেজ হিসেবে গড়ে তোলার বিষয়ে আলোচনা চলছে । একটা কথা বলতে পারি, আগামী কয়েক বছরের মধ্যে আমরা মালদা জেলার ছবিটাই বদলে দেব ।"
উন্নয়নের নেপথ্যে কি ভোটের অঙ্ক ?
মালদার উন্নয়নে রাজ্য সরকারের এই তৎপরতা ঘিরে স্বাভাবিক ভাবেই রাজনৈতিক চর্চা শুরু হয়েছে । সংখ্যালঘু অধ্যুষিত এই জেলায় একের পর এক বড় প্রকল্পের ঘোষণা কি শুধুই উন্নয়নের পরিকল্পনা, নাকি এর পিছনে রয়েছে ভোটের অঙ্ক ? 2026 সালের বিধানসভা নির্বাচনে জেলার অন্তত 2টি কেন্দ্রের ফলাফল ও ভোটের প্রবণতা বিশ্লেষণ করে রাজনৈতিক মহলের একাংশের দাবি, সংখ্যালঘু ভোটারদের একটি অংশের মধ্যেও বিজেপির প্রতি সমর্থনের প্রবণতা দেখা গিয়েছে । সেই প্রেক্ষাপটে মালদার উন্নয়নকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে কি না, তা নিয়ে জল্পনা বাড়ছে ।
মুখ্যমন্ত্রী পদে শপথ নেওয়ার পর দু'দফায় মালদায় এসেছেন শুভেন্দু অধিকারী । দু'বারই আগামী কয়েক বছরে মালদার চেহারা বদলে দেওয়ার আশ্বাস দিয়েছেন তিনি । প্রথমে গঙ্গাভাঙন রোধে স্থায়ী সমাধানের উদ্যোগ, তার পর একের পর এক উন্নয়নমূলক প্রকল্পের পরিকল্পনা, সব মিলিয়ে মালদাকে ঘিরে সরকারের আগ্রহ স্পষ্ট ।
তবে এই উন্নয়নের লক্ষ্য কি শুধুই জেলার পরিকাঠামোগত পরিবর্তন, নাকি এর সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে সংখ্যালঘু ভোটারদের মন জয়ের রাজনৈতিক কৌশল ? আর সেই কৌশলের চূড়ান্ত লক্ষ্য কি 2029 সালের লোকসভা নির্বাচন ? আপাতত উত্তর মিলছে না । তবে মালদার উন্নয়নের নতুন সমীকরণ যে রাজ্য রাজনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠতে চলেছে, তা নিয়ে সংশয় নেই ।