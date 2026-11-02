উত্তরবঙ্গের পর্যটনে 2700 কোটির 'তাজ' বিনিয়োগ ! খুলবে কর্মসংস্থানের দরজা

উত্তরবঙ্গের পর্যটনে 2700 কোটির 'তাজ' বিনিয়োগ ! খুলবে কর্মসংস্থানের দরজা
Employment in North Bengal's Tourism Sector: প্রাকৃতিক সৌন্দর্যর পাশাপাশি এবার আন্তর্জাতিক মানের আতিথেয়তা পরিকাঠামোও যুক্ত হলে দেশ-বিদেশের পর্যটকদের কাছে উত্তরবঙ্গ আরও আকর্ষণীয় হয়ে উঠবে ।
Published : November 2, 2026 at 3:34 PM IST
শিলিগুড়ি, 2 নভেম্বর: উত্তরবঙ্গের পর্যটন শিল্পে নতুন সম্ভাবনার দরজা খুলতে চলেছে । পাহাড়, ডুয়ার্স ও তরাই অঞ্চলের পর্যটন পরিকাঠামোকে আন্তর্জাতিক মানে উন্নীত করতে প্রায় 2700 কোটি টাকা বিনিয়োগের পরিকল্পনা করেছে অম্বুজা নেওটিয়া গোষ্ঠী । টাটা গোষ্ঠীর হোটেল সংস্থা 'দ্য ইন্ডিয়ান হোটেলস কোম্পানি লিমিটেড' (আইএইচসিএল যা তাজ গ্রুপ নামে পরিচিত)-এর সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে আগামী পাঁচ থেকে ছ'বছরে রাজ্য জুড়ে তৈরি হবে 11টি নতুন হোটেল । তার মধ্যে আটটিই গড়ে উঠবে উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পর্যটন কেন্দ্রে ।
এই বিপুল বিনিয়োগ বাস্তবায়িত হলে উত্তরবঙ্গের পর্যটন মানচিত্রে বড়সড় পরিবর্তন আসতে পারে বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্ট মহল । পাশাপাশি স্থানীয় যুবক-যুবতীদের কর্মসংস্থান এবং আঞ্চলিক অর্থনীতিতেও ইতিবাচক প্রভাব পড়ার সম্ভাবনা রয়েছে ।
সোমবার শিলিগুড়ির উত্তরায়ণে সদ্য চালু হওয়া 'অলটেয়ার হাউস, আইএইচসিএল সিলেকশনস'-এ একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকে এই বিনিয়োগ পরিকল্পনার কথা সামনে আসে । বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের পর্যটনমন্ত্রী শঙ্কর ঘোষ, আইএইচসিএলের ম্যানেজিং ডিরেক্টর তথা সিইও পুণিত ছাতওয়াল এবং অম্বুজা নেওটিয়া গোষ্ঠীর চেয়ারম্যান হর্ষবর্ধন নেওটিয়া । রাজ্যে পর্যটন শিল্পের সম্প্রসারণ, নতুন হোটেল তৈরি এবং পরিকাঠামোগত উন্নয়ন নিয়ে তাঁদের মধ্যে বিস্তারিত আলোচনা হয় ।
বৈঠকের পর পর্যটনমন্ত্রী শঙ্কর ঘোষ জানান, আগামী পাঁচ থেকে ছ'বছরে তাজ গোষ্ঠীর সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে রাজ্যে 11টি হোটেল গড়ে তোলার পরিকল্পনা রয়েছে অম্বুজা নেওটিয়া গোষ্ঠীর । এই প্রকল্পে বিনিয়োগের পরিমাণ প্রায় 2700 কোটি টাকা । সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বিষয়, প্রস্তাবিত 11টি হোটেলের মধ্যে আটটিই উত্তরবঙ্গে তৈরি হবে । পর্যটনমন্ত্রীর মতে, এই উদ্যোগ উত্তরবঙ্গের পর্যটন শিল্পকে নতুন গতি দেওয়ার পাশাপাশি স্থানীয় ব্যবসা, কর্মসংস্থান এবং সামগ্রিক অর্থনৈতিক বিকাশের ক্ষেত্রেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে ।
বিনিয়োগ পরিকল্পনায় উত্তরবঙ্গকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে কেন ? পর্যটন মহলের মতে, দার্জিলিং পাহাড়, কালিম্পং, ডুয়ার্স, জলদাপাড়া, গরুমারা এবং তরাই অঞ্চলের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য দেশ-বিদেশের পর্যটকদের কাছে বরাবরই আকর্ষণের কেন্দ্র । কিন্তু পর্যটনের বিপুল সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও আন্তর্জাতিক মানের হোটেল, উন্নত আতিথেয়তা পরিষেবা এবং পর্যাপ্ত পরিকাঠামোর অভাব অনেক ক্ষেত্রেই বড় বাধা হয়ে দাঁড়ায় । নতুন হোটেলগুলি তৈরি হলে সেই ঘাটতি অনেকটাই মিটতে পারে । বিশেষ করে উচ্চবিত্ত এবং বিদেশি পর্যটকদের কাছে উত্তরবঙ্গের আকর্ষণ আরও বাড়বে বলে আশা করা হচ্ছে ।
পরিকল্পনার আওতায় রয়েছে ইতিমধ্যেই চালু হওয়া কলকাতা ও শিলিগুড়ির দুটি হোটেল- 'অলটেয়ার হাউস' । পাশাপাশি দার্জিলিংয়ের ঐতিহ্যবাহী 'তাজ চিয়া কুটির'-এর সম্প্রসারণের পরিকল্পনাও রয়েছে । এর সঙ্গে যুক্ত হবে একাধিক নতুন আতিথেয়তা প্রকল্প । ফলে উত্তরবঙ্গের পর্যটনকেন্দ্রগুলিতে থাকার উন্নত ব্যবস্থা তৈরি হওয়ার পাশাপাশি পর্যটকদের পরিষেবার মানও বাড়বে ।
এই প্রকল্পের আর্থিক গুরুত্বও যথেষ্ট । একটি বড় হোটেল তৈরি হলে শুধু হোটেলের কর্মী নিয়োগেই কর্মসংস্থান সীমাবদ্ধ থাকে না । তার সঙ্গে যুক্ত হয় পরিবহণ, গাড়ি ভাড়া, পর্যটন গাইড, খাবারের ব্যবসা, স্থানীয় হস্তশিল্প, কৃষিপণ্য সরবরাহ এবং বিভিন্ন পরিষেবা ক্ষেত্র । ফলে নতুন আটটি হোটেল চালু হলে উত্তরবঙ্গের বহু ছোট ব্যবসায়ী ও পরিষেবা প্রদানকারী সংস্থা উপকৃত হতে পারে । স্থানীয় যুবকদের হোটেল ম্যানেজমেন্ট, আতিথেয়তা, রন্ধনশিল্প এবং পর্যটন পরিষেবায় প্রশিক্ষণ ও কাজের সুযোগও তৈরি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে ।
বিশেষজ্ঞদের মতে, উত্তরবঙ্গের পর্যটনকে সারা বছর ধরে সক্রিয় রাখতে হলে শুধু নতুন হোটেল তৈরি করলেই চলবে না । উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা, পর্যটনকেন্দ্রগুলির পরিচ্ছন্নতা, পরিবেশ সংরক্ষণ এবং স্থানীয় মানুষের অংশগ্রহণও নিশ্চিত করতে হবে । পাহাড় ও ডুয়ার্সের পরিবেশগত ভারসাম্য বজায় রেখে পর্যটন পরিকাঠামোর সম্প্রসারণ করাই হবে এই উদ্যোগের অন্যতম বড় চ্যালেঞ্জ ।
সব মিলিয়ে, 2700 কোটি টাকার এই বিনিয়োগ পরিকল্পনা উত্তরবঙ্গের পর্যটন শিল্পে নতুন দিগন্ত খুলে দিতে পারে । এতদিন প্রাকৃতিক সৌন্দর্যই ছিল এই অঞ্চলের প্রধান সম্পদ । এবার আন্তর্জাতিক মানের আতিথেয়তা পরিকাঠামো যুক্ত হলে দেশ-বিদেশের পর্যটকদের কাছে উত্তরবঙ্গ আরও আকর্ষণীয় হয়ে উঠতে পারে । তবে এই বিপুল বিনিয়োগের বাস্তবায়ন এবং স্থানীয় মানুষের কাছে তার সুফল পৌঁছনোর দিকেই এখন নজর থাকবে ।