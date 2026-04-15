ভোটের মুখে শেক্সপিয়র সরণিতে নাকা তল্লাশিতে উদ্ধার নগদ 12 লক্ষ, আটক এক

ভোটের মুখে শেক্সপিয়র সরণিতে নাকা তল্লাশিতে উদ্ধার নগদ 12 লক্ষ, আটক এক
চেক পয়েন্টে সন্দেহভাজন একটি গাড়িকে আটকে তল্লাশি চালাতেই উদ্ধার হয় নগদ অর্থ ৷ টাকার উৎস কী, বলতে না-পারায় আটক গাড়িতে থাকা ব্যক্তি ৷
Published : April 15, 2026 at 9:24 PM IST
কলকাতা, 15 এপ্রিল: বিধানসভা নির্বাচনের আবহে গোটা শহরজুড়ে নিরাপত্তা এবং নজরদারি বাড়িয়েছে কলকাতা পুলিশ ৷ নির্বাচনকে কেন্দ্র করে বেআইনি অর্থ লেনদেন, ভোটে প্রভাব খাটানো কিংবা অবৈধ কার্যকলাপ রুখতে একাধিক কড়া পদক্ষেপ করা হয়েছে ৷ সেই ব্যবস্থার জেরেই এবার বড় অংকের নগদ উদ্ধার হল কলকাতা ব্যস্ততম এলাকা শেক্সপিয়ার সরণি এলাকায় ৷
বুধবার সকালে শেক্সপিয়ার সরণি থানার অন্তর্গত এলাকায় নিয়মিত নাকা তল্লাশির সময় সন্দেহজনক একটি গাড়িকে আটকায় পুলিশ ৷ তল্লাশি চালাতেই গাড়ির ভিতর থেকে উদ্ধার হয় বিপুল পরিমাণ নগদ অর্থ ৷ প্রাথমিক তদন্তে জানা গিয়েছে, উদ্ধার হওয়া টাকার পরিমাণ প্রায় 12 লক্ষ টাকা ৷ ঘটনাস্থলেই গাড়িতে থাকা এক ব্যক্তিকে আটক করা হয় এবং শুরু হয় জিজ্ঞাসাবাদ ৷
পুলিশ সূত্রে খবর, নির্বাচনকে সামনে রেখে শহরের গুরুত্বপূর্ণ সংযোগস্থল, ব্যস্ত রাস্তা এবং সংবেদনশীল এলাকাগুলিতে দিনরাত নাকা চেকিং চলছে ৷ সেই মতোই বুধবার সকালে নিয়মমাফিক তল্লাশি চালানো হচ্ছিল ৷ ঠিক সেই সময় একটি গাড়ির গতিবিধি সন্দেহজনক মনে হওয়ায় সেটিকে থামান কর্তব্যরত পুলিশ কর্মীরা ৷ এরপর গাড়ির কাগজপত্র যাচাই ও তল্লাশি চালানো হলে ওই নগদ অর্থ পাওয়া যায় গাড়ি থেকে ৷
আটক ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসাবাদ করে পুলিশ জানতে চায়, কোথা থেকে এত টাকা আনা হয়েছে ও এর গন্তব্যই বা কোথায় ৷ সূত্রের দাবি, ওই ব্যক্তি এই বিপুল নগদের সঠিক উৎস ও কোথায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল, তা নিয়ে কোনও সন্তোষজনক জবাব দিতে পারেননি ৷ ফলে সন্দেহ আরও ঘনীভূত হয়। এরপরই তাঁকে আটক করে থানায় নিয়ে যাওয়া হয় ৷ বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিত তদন্ত শুরু হয়েছে ৷
পুলিশের এক শীর্ষ আধিকারিক জানান, নির্বাচনকে কেন্দ্র করে নগদ টাকার অবৈধ ব্যবহার, ভোটার প্রভাবিত করার চেষ্টা বা অন্য কোনও অসৎ উদ্দেশ্য রয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে ৷ ইতিমধ্যেই উদ্ধার হওয়া টাকা বাজেয়াপ্ত করেছেন তদন্তকারীরা ৷ আয়কর দফতর ও নির্বাচন কমিশনকেও বিষয়টি জানানো হয়েছে বলে খবর ৷
এছাড়াও, ওই ব্যক্তির মোবাইল ফোন, গাড়ির নথি এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ তথ্য খতিয়ে দেখা হচ্ছে ৷ প্রয়োজন হলে তাঁর সঙ্গে যুক্ত অন্যদেরও জিজ্ঞাসাবাদের আওতায় আনা হতে পারে বলে ইঙ্গিত দিয়েছে পুলিশ ৷ তদন্তকারীরা খতিয়ে দেখছেন, এই ঘটনার পিছনে কোনও বড় চক্র বা সংগঠিত নেটওয়ার্ক রয়েছে কি না ৷
উল্লেখ্য, ভোটের আগে কলকাতা শহর তথা রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে বারবার নগদ অর্থ উদ্ধার হওয়ায় প্রশাসনের কড়াকড়ি আরও বেড়েছে ৷ ইতিমধ্যে একাধিক জায়গায় নাকা তল্লাশিতে প্রচুর পরিমাণে টাকা, মদ এবং অন্যান্য সামগ্রী বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে ৷ প্রশাসনের দাবি, এই ধরনের তৎপরতার ফলে অনেক ক্ষেত্রেই বেআইনি কার্যকলাপ রুখে দেওয়া সম্ভব হচ্ছে ৷