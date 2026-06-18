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যানজটের কবলে বাঘের সফর ! থমকে বেঙ্গল সাফারি ও দার্জিলিং চিড়িয়াখানার প্রাণী বিনিময়

দার্জিলিংয়ে যানজটে পিছিয়ে গেল বেঙ্গল সাফারিতে বাঘের যাত্রা । পর্যটকদের গাড়ির চাপে গ্রিন করিডর করতে পারছে না কর্তৃপক্ষ।

Royal Bengal Tigers
যানজটে থমকে বাঘের সফর (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : June 18, 2026 at 3:25 PM IST

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দার্জিলিং, 18 জুন: পাহাড়ের পর্যটন মরশুমের তীব্র যানজট এবার সরাসরি প্রভাব ফেলল বন্যপ্রাণী সংরক্ষণের এক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও সংবেদনশীল উদ্যোগে।

জিনগত বৈচিত্র্য বজায় রাখতে এবং নতুন ‘ব্লাডলাইন’ বা বংশপরম্পরার ধারা তৈরির লক্ষ্যে শিলিগুড়ির বেঙ্গল সাফারি ও দার্জিলিংয়ের পদ্মজা নাইডু হিমালয়ান জুলজিক্যাল পার্কের মধ্যে যে বাঘিনী বিনিময়ের কর্মসূচি নেওয়া হয়েছিল, তা পাহাড়ের রাস্তায় ভয়াবহ যানজটের কারণে আপাতত স্থগিত রাখা হয়েছে ৷ গত বৃহস্পতিবার এই বিনিময় প্রক্রিয়া সম্পন্ন হওয়ার কথা থাকলেও, শেষ মুহূর্তে সেই পরিকল্পনা থেকে সরে আসতে বাধ্য হয় বন দফতর, চিড়িয়াখানা কর্তৃপক্ষ ও জু অথরিটি ৷

Padmaja Naidu Himalayan Zoological Park
দার্জিলিংয়ের পদ্মজা নাইডু হিমালয়ান জুলজিক্যাল পার্ক (ইটিভি ভারত)

বিশেষজ্ঞদের মতে, একই বংশের বাঘেদের মধ্যে ক্রমাগত প্রজনন বা ইনব্রিডিং চললে তা মারাত্মক স্বাস্থ্যঝুঁকি ডেকে আনে ৷ বেঙ্গল সাফারির বর্তমানে থাকা সবকটি শাবক মূলত ‘শীলা’ নামক বাঘিনীর বংশধর। বিশেষজ্ঞদের পর্যবেক্ষণ অনুযায়ী, একই বংশের মধ্যে ক্রমাগত প্রজনন চলতে থাকলে শাবকদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা মারাত্মকভাবে কমে যায়। এছাড়াও, শাবকদের অন্ধত্ব, অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সঠিক বৃদ্ধি না-হওয়া বা জন্মগত বিকলাঙ্গতা এবং প্রজনন ক্ষমতা হ্রাসের মতো জটিল শারীরিক সমস্যার ঝুঁকি তৈরি হয় ৷ এই ‘ইনব্রিডিং ডিপ্রেশন’ রুখতেই মূলত সেন্ট্রাল জু অথরিটির (CZA) ছাড়পত্র নিয়ে নতুন রক্ত বা ব্লাডলাইন আনার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছিল। পরিকল্পনা অনুযায়ী, দার্জিলিং থেকে একটি রয়্যাল বেঙ্গল বাঘিনীকে শিলিগুড়ির বেঙ্গল সাফারিতে আনা হবে এবং পরিবর্তে বেঙ্গল সাফারি থেকে একটি বাঘিনীকে পাহাড়ের চিড়িয়াখানায় পাঠানো হবে।

Bengal Safari in Siliguri
শিলিগুড়ির বেঙ্গল সাফারি (ইটিভি ভারত)

কিন্তু গত এক মাস ধরে দার্জিলিংয়ে পর্যটকদের অস্বাভাবিক ভিড়ের কারণে শৈলশহরের যোগাযোগ ব্যবস্থা কার্যত ভেঙে পড়েছে। শিলিগুড়ি থেকে দার্জিলিং ওঠার প্রধান পথ জোড়বাংলো এলাকায় তৈরি হওয়া দীর্ঘ যানজটের কবলে পড়ে গাড়ি চলাচল থমকে রয়েছে। শিলিগুড়ি থেকে দার্জিলিং পৌঁছতে স্বাভাবিক সময়ের চেয়ে এখন অতিরিক্ত চার থেকে 6 ঘণ্টা বেশি সময় লাগছে ৷ বিশেষ করে জলাপাহাড় ওই যানজটের সৃষ্টি হচ্ছে ৷ বন দফতরের আধিকারিকরা জানাচ্ছেন, জোড়বাংলো থেকে যে যানজট সৃষ্টি হচ্ছে, সেখানেই অকারণে তিন থেকে চার ঘণ্টা সময় নষ্ট হচ্ছে ৷ এমন পরিস্থিতিতে পাহাড়ি পথে গ্রিন করিডর তৈরি করলেও বাঘেদের দীর্ঘ সময় খাঁচাবন্দি করে পাহাড়ি রাস্তায় আটকে রাখা প্রাণীদের স্বাস্থ্যের পক্ষে অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ ৷ মূলত এই ঝুঁকির কথা ভেবেই কর্তৃপক্ষ প্রাণীদের নিরাপত্তার খাতিরে সফর বাতিল করতে বাধ্য হন ৷

Royal Bengal Tigers
বেঙ্গল সাফারি ও দার্জিলিং চিড়িয়াখানার প্রাণী বিনিময় (ইটিভি ভারত)

রাজ্য জু অথরিটি অবশ্য এই প্রকল্পের ভবিষ্যৎ নিয়ে আশাবাদী। তাদের মতে, প্রকল্পটি কোনওভাবেই বাতিল করা হয়নি, শুধুমাত্র বর্তমান পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে সময়সীমা পিছিয়ে দেওয়া হয়েছে ৷ শৈলশহরে পর্যটকদের চাপ কমলে এবং পরিস্থিতি অনুকূল হলেই চলতি মাসের শেষ দিকে এই বিনিময় প্রক্রিয়া পুনরায় শুরু করার পরিকল্পনা রয়েছে ৷

Royal Bengal Tigers
যানজটের কবলে বাঘের সফর (ইটিভি ভারত)

2016 সালে মাত্র দু'টি বাঘ নিয়ে যাত্রা শুরু করা বেঙ্গল সাফারি বর্তমানে 14টি রয়্যাল বেঙ্গল টাইগারের সফল আবাসস্থল হিসেবে সারা দেশের নজর কেড়েছে ৷ বাঘেদের ক্রমবর্ধমান সংখ্যা এবং স্বাস্থ্যের কথা মাথায় রেখেই প্রায় 54 লক্ষ টাকা ব্যয়ে নতুন এনক্লোজার তৈরির পাশাপাশি এই নতুন ‘ব্লাডলাইন’ আনার উদ্যোগকে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করছেন পরিবেশপ্রেমীরা। যানজট মিটলেই ফের নতুন উদ্যমে এই গুরুত্বপূর্ণ প্রাণী বিনিময়ের কাজ শুরু হবে বলে জানিয়েছে বন দফতর।

TAGGED:

BENGAL SAFARI AND DARJEELING ZOO
PADMAJA NAIDU ZOOLOGICAL PARK
BENGAL SAFARI IN SILIGURI
থমকে গেল প্রাণী বিনিময়
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