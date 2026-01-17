বক্সা টাইগার রিজার্ভে ট্র্যাপ ক্যামেরায় ধরা পড়ল রয়্যাল বেঙ্গল
ট্র্যাপ ক্যামেরাতে 2017 সালে নেওড়াভ্যালি ন্যাশনাল পার্কে বাঘের ছবি পাওয়া যায় ৷ পরে 2021 সালে বক্সা টাইগার রিজার্ভের ট্র্যাপ ক্যামেরাতেও বাঘের ছবি ধরা পড়ে ।
Published : January 17, 2026 at 1:17 PM IST
আলিপুরদুয়ার, 17 জানুয়ারি: বক্সায় ট্র্যাপ ক্যামেরায় ধরা পড়ল রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার ৷ ট্র্যাপ ক্যামেরায় বাঘের ছবি ধরা পড়ায় উচ্ছ্বসিত বক্সা ব্যাঘ্র প্রকল্পের আধিকারিক থেকে শুরু করে বনকর্মীরা। নেওড়াভ্যালি জাতীয় উদ্যানের পর বক্সার ব্যাঘ্র প্রকল্পের জঙ্গলে বাঘের ছবি ধরা পড়ল। এই ব্যাঘ্র প্রকল্পে 1998 সালের পর 2021 সালে এবং সবশেষে 2023 সালে ট্র্যাপ ক্যামেরায় বাঘের ছবি ধরা পড়ে ৷ এরপর ফের দু'বছর পর রয়্যাল বেঙ্গল টাইগারের ছবি ধরা পড়ল বক্সায়।
বক্সা ব্যাঘ্র প্রকল্পের জঙ্গলে ট্র্যাপ ক্যামেরায় 2021 সালের 12 ডিসেম্বর, রাত 12টা নাগাদ বাঘের ছবি ধরা পড়ে । 2026 সালের 15 জানুয়ারি রাত 8টা 19 মিনিটের ট্র্যাপ ক্যামেরায় ফের রয়্যাল বেঙ্গল টাইগারের ছবি ধরা পড়ল । শীতকালে নেওড়াভ্যালি জাতীয় উদ্যান, সিকিম-সহ বিভিন্ন জায়গায় বাঘের ছবি ধরার পড়ার ঘটনা সামনে এলেও পাকাপাকিভাবে বাঘেদের গতিবিধির কোনও প্রমাণ পাওয়া যায়নি ৷ এতেই বার বার প্রশ্ন ওঠে, এই বাঘ আদৌ ওই জঙ্গলের কি না ! কারণ, পাশেই রয়েছে ভুটান । জানা যাচ্ছে, ডিসেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারি মাস ভুটানে প্রচণ্ড ঠান্ডার জেরে অনেক সময় বাঘ নেমে আসে ৷ সেই কারণেই একাধিকবার নেওড়াভ্যালির জঙ্গলে ট্র্যাপ ক্যামেরায় বাঘের ছবি ধরা পড়েছে কি না, তা নিয়েও প্রশ্ন উঠছে।
তবে দুই বছর পর ফের বক্সায় বাঘের ছবি ধরা পড়ায় খুশি বন বিভাগ। তবে এই বাঘ আর তিন বছর আগে ক্যামেরায় ধরা পড়া বাঘ একই কি না, তাও খতিয়ে দেখছে বন বিভাগ। বক্সা ব্যাঘ্র প্রকল্পের ডেপুটি ফিন্ড ডাইরেক্টর দেবাশিস শর্মা বলেন, "আমাদের টাইগার রিজার্ভের জঙ্গলে একটি বাঘের ছবি ট্র্যাপ ক্যামেরায় রয়্যাল বেঙ্গল টাইগারের ছবি ধরা পরেছে । 2023 সালের পর ফের একবার বাঘের ছবি ধরা পড়ল । বেশ কিছু দিন ধরেই বাঘের গতিবিধির খবর পাওয়া যাচ্ছিল । বক্সায় বাঘেদের খাদ্য ভাণ্ডার তৈরি করা হয়েছে । বক্সায় জঙ্গলের ভিতর থেকে জনবসতি তুলে দেওয়া হয়েছে । বনকর্মীদের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলেই এটা সম্ভব হয়েছে। 1998 সালের পর 2021 তারপর 2023 সালে এবার ফের 2026 সালে একবার ট্র্যাপ ক্যামেরায় বাঘের ছবি ধরা পড়েছে ।"
বন বিভাগের ট্র্যাপ ক্যামেরাতে 2017 সালে নেওড়াভ্যালি ন্যাশনাল পার্কে বাঘের ছবি পাওয়া যায় ৷ 2021 সালের ডিসেম্বরে বক্সা টাইগার রিজার্ভের একটি ট্র্যাপ ক্যামেরাতেও বাঘের ছবি ধরা পরে। 2022 সালের ডিসেম্বর মাসে মহানন্দাতেও বাঘের ছবি ধরা পড়ে। কয়েক বছর ধরেই গরুমারা বন্যপ্রাণী বিভাগের আওতায় নেওড়াভ্যালি ন্যাশনাল পার্কে এমনই বেশ কয়েকবার শীতের সময় রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার ক্যামেরা বন্দি হয়েছে ।