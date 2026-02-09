জাল ছিঁড়ে নিজেই জঙ্গলে ফিরল বাঘ, 3 দিনের আতঙ্ক শেষে স্বস্তি ঝড়খালিতে

জাল ছিঁড়ে নিজেই জঙ্গলে ফিরল বাঘ, 3 দিনের আতঙ্ক শেষে স্বস্তি ঝড়খালিতে
শুক্রবার লোকালয়ে ঢুকে পড়ে রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার ৷ হেড়োভাঙা নদী পেরিয়ে রবিবার জঙ্গলে ফেরে বাঘটি ৷
Published : February 9, 2026 at 6:42 PM IST
ঝড়খালি (দক্ষিণ 24 পরগনা), 9 ফেব্রুয়ারি: টানা তিনদিনের আতঙ্ক শেষে স্বস্তি ঝড়খালিতে ৷ অবশেষে নিজে থেকেই জঙ্গলে ফিরল বাঘটি ৷ হেড়োভাঙা নদী সাঁতরে জঙ্গলে ফেরে রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার ৷
শুক্রবার লোকালয়ে ঢুকে পড়েছিল দক্ষিণরায় ৷ দক্ষিণ 24 পরগনার ঝড়খালি গ্রাম সংলগ্ন ঝোপঝাড়ে বাঘ ঢোকার খবর ছড়িয়ে পড়তেই এলাকায় চরম আতঙ্কের পরিবেশ তৈরি হয় । গ্রামবাসীরা ঘর থেকে বেরোনো বন্ধ করে দেন ৷ সন্ধ্যার পর কার্যত স্তব্ধ হয়ে পড়ে এলাকা । দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে বনদফতরের ঝড়খালি বিটের কর্মীরা নাইলনের জাল টাঙিয়ে গোটা এলাকা ঘিরে ফেলেন । কুলতলি থেকে আনা হয় 33 সদস্যের বিশেষ টাইগার রেসকিউ টিম ।
বাঘটিকে নিরাপদে আটক করতে দু'টি খাঁচাও পাতা হয়েছিল । পরিস্থিতির গুরুত্ব বুঝে শুক্রবার থেকেই ঝড়খালির অ্যানিম্যাল পার্ক পর্যটকদের জন্য বন্ধ রাখা হয় । রবিবার তল্লাশিতে বনকর্মীদের নজরে আসে, দু'টি নাইলন জালের সংযোগস্থলের একটি অংশ ছিঁড়ে গিয়েছে । সেই ফাঁক গলেই বাঘটি বেরিয়ে যায় বলে অনুমান । পরে নদীর পাড়ে পায়ের ছাপ ও চলাচলের চিহ্ন দেখে নিশ্চিত হওয়া যায়, বাঘটি হেড়োভাঙা নদী সাঁতরে চার নম্বর জঙ্গলে ফিরে গিয়েছে । এতে বড়সড় বিপদ এড়ানো গিয়েছে বলে মনে করছেন বনকর্মীরা ।
দক্ষিণ 24 পরগনার ডিএফও নিশা গোস্বামী বলেন, "আমরা জায়গাটি জাল দিয়ে ঘিরে রেখেছিলাম এবং খাঁচাও পাতা ছিল । কিন্তু বাঘটি জাল টপকে নদী পেরিয়ে জঙ্গলে ফিরে গিয়েছে ।"
সাধারণত গ্রীষ্মকালে খাবারের সন্ধানে বাঘ লোকালয়ে ঢুকে পড়ে ৷ কারণ নদী-খালে জল কমে যায় । তবে এবার শীতকালে বাঘের গ্রামে ঢুকে পড়া বনদফতরকে ভাবাচ্ছে । কুলতলি ও সংলগ্ন এলাকায় গত কয়েক মাসে একাধিকবার বাঘ ঢোকার ঘটনা ঘটেছে । এবার ঝড়খালিতেও লোকালয়ে প্রবেশ করল বাঘ ৷
বন আধিকারিকদের মতে, জঙ্গলঘেঁষা গ্রাম এবং নদীর মাঝে তৈরি হওয়া চওড়া চর বাঘের চলাচল সহজ করে দিচ্ছে । আতঙ্ক কেটে গেলেও সতর্ক থাকতে বলা হয়েছে বাসিন্দাদের । সুন্দরবনের গর্ব এই রয়্যাল বেঙ্গল টাইগারকে দেখা যেমন বিরল সৌভাগ্য, তেমনই লোকালয়ে তার উপস্থিতি যে কতটা বিপজ্জনক ঝড়খালির মানুষ তা আরও একবার উপলব্ধি করলেন ।
উল্লেখ্য, গত বৃহস্পতিবার দক্ষিণ 24 পরগনার পাথরপ্রতিমা ব্লকের কলস দ্বীপ সংলগ্ন এলাকায় কাঁকড়া ধরতে গিয়ে মৃত্যু হয়েছে যুবকের ৷ স্ত্রীর চোখের সামনেই তাঁকে টেনে জঙ্গলের ভেতরে নিয়ে চলে যায় বাঘ ।