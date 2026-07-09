বর্ষার সুন্দরবনে রুদ্ধশ্বাস দৃশ্য! পর্যটকদের সামনে নদী পার রয়্যাল বেঙ্গল টাইগারের
ইলিশ উৎসবে যোগ দিতে আসা পর্যটকরা বাঘের দেখা পেয়েছেন ৷ আনন্দের সঙ্গে এই বিরল অভিজ্ঞতা তাঁদের সফরকে আরও স্মরণীয় করে তুলেছে ।
Published : July 9, 2026 at 6:17 PM IST
সুন্দরবন, 9 জুলাই: নদী সাঁতরে এক জঙ্গল থেকে অন্য জঙ্গলে যাচ্ছে রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার ৷ বর্ষামুখর আবহাওয়ায় সুন্দরবনের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য উপভোগ করতে এবং ইলিশ উৎসবের আনন্দে সামিল হতে এসে এমনই বিরল অভিজ্ঞতার সাক্ষী থাকলেন পর্যটকরা ।
দক্ষিণরায়কে দেখা গিয়েছে দক্ষিণ 24 পরগনার সুন্দরবনের চোরাগাজীখালি এলাকায় ৷ মহেশতলা থেকে আগত পর্যটকদের একটি দল বাঘটিকে দেখে । এমন দৃশ্য সামনে আসতেই পর্যটকদের মধ্যে ব্যাপক উচ্ছ্বাস ছড়িয়ে পড়ে । তাঁরা নিরাপদ দূরত্ব বজায় রেখে নিজেদের মোবাইল ফোনে সেই বিরল মুহূর্ত বন্দি করেন ।
পর্যটকদের কথায়, তাঁরা মূলত ইলিশ উৎসব উপলক্ষে সুন্দরবনে বেড়াতে এসেছিলেন । বর্ষার মনোরম পরিবেশ, নদী-খাঁড়ির সৌন্দর্য এবং স্থানীয় সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচিত হওয়াই ছিল তাঁদের উদ্দেশ্য । কিন্তু সফরের মাঝেই হঠাৎ নদীর ওপারে একটি বাঘকে দেখতে পান তাঁরা । কিছুক্ষণের মধ্যেই বাঘটি নদীতে নেমে অনায়াসে সাঁতরাতে শুরু করে এবং ধীরে ধীরে এক জঙ্গল থেকে অন্য জঙ্গলে চলে যায় । এমন দৃশ্য দেখে পর্যটকদের অনেকেই প্রথমে বিস্মিত হয়ে পড়েন । পরে সেই দৃশ্য মোবাইল ক্যামেরায় বন্দি করতে ব্যস্ত হয়ে পড়েন সকলে ।
পর্যটক চন্দ্রা হালদার বলেন, "প্রতিবছর বর্ষাকালে ইলিশ উৎসবে সুন্দরবনে আমরা আসি । আমরা মহেশতলা থেকে এসেছি ৷ ইলিশ উৎসবে আসা মানে সুন্দরবনের মনোরম দৃশ্য দেখা এবং ইলিশ মাছ খাওয়া । প্রতিবছর আমরা ইলিশ উৎসবে সুন্দরবনে এসেও রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার দেখতে পাই না ৷ বহু অপেক্ষার অবসান হল আজ ৷ স্বচক্ষে সামনে বনের রাজাকে দেখেছি নদী পেরিয়ে জঙ্গলে যাচ্ছে ৷"
এই ঘটনা পর্যটকদের কাছে আজীবন মনে রাখার মতো অভিজ্ঞতা হয়ে থাকবে বলে জানিয়েছেন তাঁরা । অনেকেই বলেন, সুন্দরবনে এসে রয়্যাল বেঙ্গল টাইগারের দেখা পাওয়া তাঁদের দীর্ঘদিনের ইচ্ছা ছিল । সেই ইচ্ছা যে এভাবে পূরণ হবে, তা তাঁরা কল্পনাও করেননি । ইলিশ উৎসবের আনন্দের সঙ্গে এই বিরল অভিজ্ঞতা তাঁদের সফরকে আরও স্মরণীয় করে তুলেছে ।
বন দফতরের আধিকারিকরা বারবার জানিয়ে থাকেন, সুন্দরবনের রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার অত্যন্ত দক্ষ সাঁতারু । খাদ্যের সন্ধানে, নিজের এলাকা পরিবর্তন করতে বা প্রাকৃতিক প্রয়োজনে তারা প্রায়ই নদী ও খাঁড়ি সাঁতরে এক দ্বীপ থেকে অন্য দ্বীপে যাতায়াত করে । তবে পর্যটকদের সামনে এভাবে বাঘের দেখা পাওয়া এবং সেই দৃশ্য ক্যামেরাবন্দি হওয়া খুবই বিরল ঘটনা ।
সুন্দরবনের পর্যটন ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের মতে, বর্ষার মরশুমে সুন্দরবনের রূপ একেবারেই আলাদা । নদী, ম্যানগ্রোভ অরণ্য এবং বন্যপ্রাণীর উপস্থিতি পর্যটকদের আকর্ষণ আরও বাড়িয়ে তোলে । ইলিশ উৎসবকে কেন্দ্র করে ইতিমধ্যেই বিভিন্ন এলাকা থেকে বহু পর্যটক সুন্দরবনে ভিড় জমিয়েছেন । তার মধ্যেই এই বাঘ দর্শনের ঘটনা উৎসবের আনন্দে যেন নতুন মাত্রা যোগ করেছে ।
তবে বন দফতরের পক্ষ থেকে পর্যটকদের সতর্ক থাকার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে । বাঘ বা অন্য কোনও বন্যপ্রাণী চোখে পড়লে কখনওই নৌকা থেকে নামা, অতিরিক্ত শব্দ করা বা প্রাণীটির কাছে যাওয়ার চেষ্টা করা উচিত নয় । নিরাপদ দূরত্ব বজায় রেখে বনকর্মীদের নির্দেশ মেনেই পর্যটন উপভোগ করার আবেদন জানানো হয়েছে । প্রকৃতির এই অনন্য সৌন্দর্য এবং বন্যপ্রাণীর স্বাভাবিক চলাচলকে সম্মান জানিয়েই সুন্দরবনের পরিবেশ রক্ষা করা সম্ভব বলেও মত বিশেষজ্ঞদের ।