আন্তর্জাতিক বাঘ দিবসে দারুণ খবর ! পুজোর আগেই বেঙ্গল সাফারি পার্কে আসছে নতুন অতিথি
পুজোর মরশুমে উত্তরবঙ্গ ভ্রমণের তালিকায় পর্যটকদের মূল আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু হতে চলেছে বেঙ্গল সাফারি পার্ক ৷ কারণ জানলেন ইটিভি ভারতের প্রতিনিধি শুভদীপ রায় নন্দী ৷
Published : July 29, 2026 at 11:44 AM IST
শিলিগুড়ি, 29 জুলাই: আন্তর্জাতিক বাঘ দিবসে উত্তরবঙ্গের বন্যপ্রাণী ও পর্যটনপ্রেমীদের জন্য সুখবর । ডুয়ার্সের কোলে অবস্থিত বেঙ্গল সাফারি পার্কের রয়্যাল বেঙ্গল টাইগারদের ডেরায় যুক্ত হতে চলেছে নতুন এক সদস্য ।
আলিপুর চিড়িয়াখানা থেকে একটি স্ত্রী রয়্যাল বেঙ্গল টাইগারকে খুব শিগগিরই স্থানান্তরিত করা হচ্ছে শিলিগুড়ির এই সাফারি পার্কে । সব কিছু পরিকল্পনামাফিক চললে, আসন্ন দুর্গাপুজোর ছুটিতেই পর্যটকরা নতুন এই রাজকীয় অতিথিকে দর্শন করার সুযোগ পাবেন ।
মূলত প্রাণী সংরক্ষণ ও জিনগত বৈচিত্র্য অক্ষুণ্ণ রাখতেই রাজ্য বন দফতর ও পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য চিড়িয়াখানা কর্তৃপক্ষের এই বিশেষ যৌথ উদ্যোগ । বিশেষজ্ঞদের মতে, এক বদ্ধ পরিবেশে দীর্ঘদিন একই বংশানুক্রমের বাঘদের প্রজনন ঘটলে তাদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যায় এবং নানাবিধ জিনগত সমস্যা দেখা দেয় । সেই ঝুঁকি এড়াতেই এই প্রাণী বিনিময় কর্মসূচি ।
ইতিমধ্যে সেই রয়্যাল বেঙ্গল টাইগারকে বেঙ্গল সাফারি পার্কে আনার ছাড়পত্র দিয়েছে সেন্ট্রাল জু অথরিটি । এর আগে 2019 সালে স্নেহাশিস নামে একটি রয়্যাল বেঙ্গল টাইগারকে পাঠানো হয়েছিল আলিপুর চিড়িয়াখানায় ।
তবে এই দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনার অংশ হিসেবে গত জুন মাসেই দার্জিলিংয়ের ঐতিহ্যবাহী পদ্মজা নাইডু হিমালয়ান জুওলজিকাল পার্কের সঙ্গে একটি সফল বিনিময় সম্পন্ন হয়েছে । চলতি মাসেই পাহাড়ি আবহাওয়ায় বেঙ্গল সাফারি থেকে একটি স্ত্রী বাঘকে পাঠানো হয়েছিল দার্জিলিং চিড়িয়াখানায় । আর তার পরিবর্তে সাফারি পার্কে আনা হয়েছে নতুন এক সঙ্গিনীকে । যেটি সাইবেরিয়ান রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার প্রজাতির । সেই একই ধারায় দ্বিতীয় দফায় এবার আলিপুর চিড়িয়াখানা থেকে শিলিগুড়িতে আনা হচ্ছে আরও একটি রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার ।
বর্তমানে বেঙ্গল সাফারি পার্কে বাঘের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে 14-তে, যা উত্তরবঙ্গের বন্যপ্রাণী ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে একটি বিশাল সাফল্য । এর আগেও এই পার্ক থেকে প্রাণী বিনিময় কর্মসূচির অধীনে 2024 সালে এক জোড়া রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার পাঠানো হয়েছিল ত্রিপুরার সিপাহিজালা চিড়িয়াখানায় । পরিবর্তে আনা হয়েছিল একজোড়া স্পেকট্যাকল লেঙুর ও একজোড়া সিংহ দম্পতি ।
পাশাপাশি, সম্প্রতি বনমন্ত্রীর ঘোষণা অনুযায়ী জঙ্গলমহলের পর্যটন ও বন্যপ্রাণী আকর্ষণ বাড়াতে এখান থেকে পাঁচটি বাঘ ঝাড়গ্রাম চিড়িয়াখানায় পাঠানোর প্রক্রিয়াও শুরু হয়েছে । আন্তর্জাতিক বাঘ দিবসে এই খবর প্রকাশ হতেই পর্যটন বন্যপ্রাণীপ্রেমীদের মধ্যে ব্যাপক উদ্দীপনা দেখা দিয়েছে ।
এই বিষয়ে রাজ্যের বনমন্ত্রী মনোজ ওঁরাও বলেন, "আলিপুর থেকে আসা নতুন বাঘটি পার্কে পৌঁছনোর পর নির্দিষ্ট কিছু দিন তাকে কোয়ারেন্টাইনে রাখা হবে, যাতে সে নতুন জায়গার জল-হাওয়ার সঙ্গে মানিয়ে নিতে পারে । এরপরই তাকে পর্যটকদের সামনে আনা হবে । বেঙ্গল সাফারিতে থাকা বাঘেদের মধ্যে জিনগত বৈচিত্র্য বজায় রাখতে এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে ।"