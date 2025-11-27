ETV Bharat / state

ফের মৈপীঠের লোকালয়ে মিলল বাঘের পায়ের ছাপ ! আতঙ্কে গ্রামবাসীরা

পায়ের ছাপ দেখে বাঘের গতিবিধি জানার চেষ্টা করছেন বনকর্মীরা ৷ এদিকে ফের বাঘের হামলার আশঙ্কা করছেন গ্রামবাসীরা ৷

Royal bengal Tiger
রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার (ফাইল চিত্র)
Published : November 27, 2025 at 5:23 PM IST

কুলতলি, 27 নভেম্বর: শীতের মরশুম শুরু হতেই সুন্দরবনের লোকালয়ে বাঘের আতঙ্ক ৷ সাতসকালে বাড়ির উঠানে দেখা মিলল রয়্যাল বেঙ্গল টাইগারের পায়ের ছাপের । এরপর থেকেই বাঘের আতঙ্কে ভয়ে কাঁটা হয়ে রয়েছে গোটা গ্রাম । ঘটনাটি ঘটেছে দক্ষিণ 24 পরগনার কুলতলি ব্লকের অন্তর্গত মৈপীঠ বৈকুন্ঠপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত কিশোরী মোহন এলাকায় ৷

গ্রামবাসীদের দাবি, বৃহস্পতিবার সকালে প্রথম ঠাকুরান নদীর চরে বাঘের পায়ের ছাপ দেখতে পান স্থানীয় মৎস্যজীবীরা । এরপর তড়িঘড়ি খবর দেওয়া হয় গ্রামবাসীদের ৷ এলাকাবাসীরা সেখানে পৌঁছে তাঁরাও নদীর চরের উপর বাঘের পায়ের ছাপ দেখতে পান । তা দেখে এলাকাবাসীরা বুঝতে পারেন এলাকার মধ্যে বাঘ ঢুকেছে । পরে এক ব্যক্তির বাড়ির উঠানেও বাঘের পায়ের ছাপের দেখা মেলে ৷ এরপর এলাকাবাসীরা খবর দেয় মৈপীঠ উপকূল থানাতে ৷ ঘটনাস্থলে পৌঁছয় পুলিশ ৷ পাশাপাশি খবর পেয়ে বনকর্মীরাও ঘটনাস্থলে পৌঁছন ।

ফের মৈপীঠের লোকালয়ে মিলল বাঘের পায়ের ছাপ ! আতঙ্কিত গ্রামবাসীরা (ইটিভি ভারত)

বনদফতরের এক আধিকারিক বলেন, "ইতিমধ্যেই ওই বাঘের পায়ের ছাপের অনুসন্ধান করে বাঘের গতিবিধি জানার চেষ্টা চালাচ্ছি আমরা । বনকর্মীরা এলাকায় রয়েছে । সমস্ত দিক আমরা খতিয়ে দেখছি । মূলত শীতের সময় খাবারের সন্ধানে বাঘ জঙ্গল থেকে উপকূলে হানা দেয় । পরিস্থিতির উপর আমরা নজর রাখছি ।"

Royal bengal Tiger
বাঘের পায়ের ছাপ দেখতে পান মৎসজীবীরা (নিজস্ব ছবি)

তবে বনদফতরের আশ্বাস সত্ত্বেও আতঙ্ক তাড়া করে বেড়াচ্ছে এলাকাবাসীদের ৷ স্থানীয় বাসিন্দা মঙ্গলারানি পুষ্টি বলেন, "আজ সকালে বাড়ির পাশে নদীর ধারে বাঘের পায়ের ছাপ দেখতে পাই আমরা । সেটা অনুসরণ করে গিয়ে দেখি এক ব্যক্তির বাড়ির উঠানে এই বাঘের পায়ের ছাপ গিয়েছে । গতবছরও শীতের সময় এই এলাকায় বাঘ ঢুকে গিয়েছিল । আবারও এবছর বাঘের পায়ের ছাপ । আমরা খুব আতঙ্কে রয়েছি । আমরা চাই বনদফতরের পক্ষ থেকে কোনও ব্যবস্থা নিক । বাঘের আতঙ্কে সন্ধ্যাবেলা করে বাড়ির বাইরে কেউ বেরোচ্ছে না ।"

Royal bengal Tiger
বাড়ির উঠানেও বাঘের পায়ের ছাপ মিলল (নিজস্ব ছবি)

আরেক এলাকাবাসী দিলীপ দলপতি বলেন, "সকাল হতেই গ্রামের মধ্যে আতঙ্কের পরিবেশ তৈরি হয়েছে । আশেপাশের সবাই বলাবলি করছিল যে এলাকার মধ্যে বাঘ ঢুকে গিয়েছে । আমি আগে বনদফতরের কাজ করতাম, সেই সুবাদে আমি ঘটনাস্থলে যাই এবং সেই পায়ের ছাপ আমি পরীক্ষা করে দেখি যে এটা বাঘের পায়ের ছাপ । এরপর আমি বনদফতরকে খবর দিই । বাঘের পায়ের ছাপ আমরা অনুসরণ করে দেখি রাস্তা থেকে এক ব্যক্তির বাড়ির উঠান পর্যন্ত বাঘ চলাফেরা করেছে । বাঘের বর্তমান অবস্থান এখনও পর্যন্ত নির্দিষ্ট নয়। গ্রামবাসীরা আতঙ্কে রয়েছে ৷ বনদফতরের পক্ষ থেকে একটি দল ইতিমধ্যেই ঘটনাস্থলে এসে পৌঁছেছে ।"

