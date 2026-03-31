হঠাৎ বাঘের মুখোমুখি ! সুন্দরবনে শ্বাসরুদ্ধকর অভিজ্ঞতা পর্যটকদের
Published : March 31, 2026 at 4:05 PM IST
গোসাবা, 31 মার্চ: নদীর বুক চিরে এগোচ্ছে লঞ্চ । চারপাশে নিস্তব্ধতা, কেবল কাদামাটি, ম্যানগ্রোভ আর অদৃশ্য প্রাণের স্পন্দন । ঠিক সেই সময়েই যেন প্রকৃতি খুলে দিল তার গুপ্ত দরজা !
দক্ষিণ 24 পরগনার গোসাবা অঞ্চলের সুন্দরবনের পিরখালি 6 নম্বর জঙ্গলে আচমকাই দেখা মিলল এক বিশালাকায় রয়্যাল বেঙ্গল টাইগারের । আর তাতেই মুহূর্তে বদলে গেল পর্যটকদের শান্ত ভ্রমণ ৷ ছড়িয়ে পড়ল শিহরণ, উত্তেজনা, বিস্ময়ের ঢেউ !
সোমবার ওড়িশা ও পশ্চিমবঙ্গ থেকে আসা 16 জন পর্যটক 'এমবি প্রিয়াংশু' নামের লঞ্চে চেপে পাড়ি দিয়েছিলেন সুন্দরবনের গভীরে । উদ্দেশ্য ছিল প্রকৃতির কোলে নিরিবিলি মুহূর্ত কাটানো, জীববৈচিত্র্যের কাছাকাছি পৌঁছনো । কিন্তু সেই নিরিবিলি সফর যে এমন রোমাঞ্চকর মোড় নেবে, তা কেউ কল্পনাও করতে পারেননি ।
পর্যটকদের কথায়, হঠাৎই জঙ্গলের ঘন সবুজের ফাঁক থেকে যেন ছায়ার মতো বেরিয়ে এল রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার ! মুহূর্তের জন্য স্তব্ধ হয়ে যায় লঞ্চ । তারপরই ফিসফাস, চিৎকার, বিস্ময়ে মিশে ওঠে আনন্দ । কারও জীবনে এ প্রথম বাঘ দেখা, কারও আবার বহুদিনের অপেক্ষার অবসান । চোখের সামনে জঙ্গলের 'বাদশা'কে দেখার এ অভিজ্ঞতা যে কথায় প্রকাশ করা যায় না!
দ্রুত বেরিয়ে আসে মোবাইল, ক্যামেরা ! নিরাপদ দূরত্ব বজায় রেখেই সেই বিরল মুহূর্ত বন্দি করতে ব্যস্ত হয়ে পড়েন পর্যটকেরা । যেন সময় থমকে দাঁড়িয়েছে ! একদিকে মানুষের বিস্ময়, অন্যদিকে নির্বিকার বনের বাদশা, নিজের ছন্দেই হেঁটে চলেছে !
লঞ্চের মালিক প্রসেনজিৎ মণ্ডল বলেন, "প্রায়ই আমরা পর্যটকদের নিয়ে আসি । কিন্তু প্রতিবার এমন সৌভাগ্য হয় না । হঠাৎই বাঘটি চোখে পড়ে । সবাই ভীষণ খুশি হন । এর আগেও বাঘ দেখেছি, তবে প্রতিবারই অনুভূতি আলাদা ।"
বিশ্বের বৃহত্তম ম্যানগ্রোভ অরণ্য সুন্দরবন, অজস্র রহস্যে মোড়া । এখানে প্রতিটি গাছ, প্রতিটি নদী যেন লুকিয়ে রাখে অজানা গল্প । আর সেই গল্পের সবচেয়ে আকর্ষণীয় চরিত্র নিঃসন্দেহে রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার । তাকে দেখা যেমন রোমাঞ্চকর, তেমনই বিপজ্জনকও ! তাই বন দফতরের কড়া নিয়ম মেনেই চলতে হয় পর্যটকদের ।
বিশেষজ্ঞদের কথায়, সুন্দরবনে বাঘ দেখা সহজ নয় । ঘন জঙ্গল, কাদামাটি আর নদীখাতের জটিলতায় তারা সাধারণত আড়ালেই থাকতে পছন্দ করে। তাই হঠাৎ এমন দর্শন, তা নিঃসন্দেহে বিরল ও স্মরণীয় ।
এই প্রথম নয় । গত বছরের 17 নভেম্বর দেউল ভাড়ানির খাঁড়িতে দেখা গিয়েছিল আরও এক বিস্ময় । জলের ভেতর থেকে মাথা তোলে এক বাঘিনি, তার কিছু পরেই বাঘিনির দুই শাবক । সাঁতারে মত্ত, খেলায় ব্যস্ত, বাঘিনি-শাবকদের সেই জলকেলির ভিডিয়ো ছড়িয়ে পড়েছিল সমাজ মাধ্যমে ।
পিরখালির এই নতুন ঘটনার পর ফের প্রমাণিত, সুন্দরবন শুধু একটি বন নয়, এটি এক জীবন্ত রহস্য । এখানে প্রতিটি সফরই অজানার দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে থাকে । আর সেই অজানার মাঝেই হঠাৎ দেখা মেলে 'জঙ্গলের বাদশা'র, যা এক নিমেষে বদলে দেয় মানুষের সমস্ত অনুভূতি ।
ফিরতি পথে পর্যটকদের মুখে একটাই কথা, এই সফর তারা কোনওদিন ভুলবেন না ! কারণ, সুন্দরবনে শুধু ভ্রমণ হয় না, ঘটে অভিজ্ঞতা, তৈরি হয় গল্প, আর কখনও কখনও চোখের সামনে জীবন্ত হয়ে ওঠে প্রকৃতির রাজত্ব ।
