বাঙালি আজ 'রসে টইটম্বুর', GI স্বীকৃতির পর বাংলাজুড়ে রসগোল্লা দিবস
গোল-গোল সাদা, নরম তুলতুলে রসেভরা ছানার গোল্লা ৷ যা বাঙালি'র রসগোল্লা ও ঐতিহ্য ৷ আজ রসগোল্লা দিবস (Rosogolla Dibas) ৷
Published : November 14, 2025 at 6:31 PM IST
জয়নগর, 14 নভেম্বর: 'চটচটে নয়, শুকনো হতে মানা ৷ দেখতে হবে ধবধবে চাঁদপানা, রসের আড়ত নরম তুলতুলে ৷ মুখে দিলেই দুঃখ কষ্ট ভুলে ৷ চোর বা সাধু বলবে গলা খুলে ৷ এমন মিষ্টি ভূ-ভারতে নাই, তেমন মিষ্টি চাই ৷' সংলাপটি বাংলা ছবি 'রসগোল্লা'র ৷ স্ত্রী'র আবদারে নবীন চন্দ্র দাস (ময়রা) বানিয়ে ফেললেন রসের গোল্লা ৷
আজ 14 নভেম্বর ৷ এই দিনটি শিশুদিবসের পাশাপাশি, অন্য কারণেও বিখ্যাত ৷ এদিনই যে রসগোল্লা দিবস (Rosogolla Dibas) ৷ হ্যাঁ, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ঘোষণা অনুযায়ী এই দিনেই পালিত হয় রসগোল্লা ডে। কারণটাও বিশেষ। জিআই ট্যাগ। বাংলার এই মিষ্টি জগৎসেরা ৷
রসগোল্লা তুমি কার ? প্রতিবেশী রাজ্যের সঙ্গে লড়াইয়ে 2017 সালের 14 নভেম্বর রসগোল্লা'র জিআই (Geographic Identification) ট্যাগ পায় বাংলা । তারপর থেকেই 'বাংলার রসগোল্লা' স্বীকৃতিকে সম্মান দিতে রসগোল্লা দিবস পালন হয়। রসগোল্লা পশ্চিমবঙ্গের না ওড়িশার ৷ এই নিয়ে ধুন্ধুমার লড়াই চলেছিল কয়েক দশক । শেষমেশ জিতেছে বাংলাই । রসে ভেসে থাকা তুলতুলে নরম ছানার গোল্লা দিয়ে শতকের পর শতক ধরে বিশ্বের মন জয় করেছে বাঙালি। রসগোল্লার সঙ্গে মিশে গিয়েছে বাঙালির ঐতিহ্য। দীর্ঘ আইনি লড়াই জেতার পর 2018 সালের 14 নভেম্বর বাংলায় পালিত হয় রসগোল্লা দিবস ৷
রসগোল্লা দিবস উদযাপন
সারাবছর রসগোল্লা পাওয়া গেলেও, এই দিনে ক্রেতাদের উৎসাহ থাকে চোখে পড়ার মতো। রসগোল্লা দিয়ে উৎসবের আয়োজন হচ্ছে । রসগোল্লায় কাঁচালঙ্কা, পুদিনার স্বাদগন্ধ নিয়ে ইতিমধ্যেই ক্রেতারা দারুণ উৎসাহিত । একদিন হয়তো ধনতেরাস বা ভ্যালেন্টাইনস ডে'র মতোও এই দিনটি নিয়েও একদিন মাতবে মানুষ ৷
মিষ্টি ব্যবসায়ীদের বক্তব্য
এবিষয়ে জয়নগরের প্রসিদ্ধ মিষ্টি ব্যবসায়ী রঞ্জিত ঘোষ বলেন, "আজ রসগোল্লার দিবসের পাশাপাশি শিশু দিবস । এই রসগোল্লা দিবস মিষ্টির জগতে বিশেষ একটি দিন । আমরা এই রসগোল্লা দিবস জাঁকজমকের সঙ্গে পালন করি । এই রসগোল্লা দিবস উপলক্ষে 20-টিরও বেশি ভিন্ন স্বাদের রসগোল্লা আমরা তৈরি করেছি । রসগোল্লা নিয়ে বাংলা এবং ওড়িশার দীর্ঘ লড়াইয়ের পর রসগোল্লা জিআই ট্যাগ পায় বাংলা। বাংলা ও বাঙালির কাছে এই দিনটি বিশেষ । বাঙালি মানে রসগোল্লা, তাই রসগোল্লা ছাড়া বাঙালি যেন অস্তিত্ব সংকটে ভোগে ! আজকের দিনটা আমরা মিষ্টি ব্যবসায়ীরা আনন্দের সঙ্গে পালন করি ।"
রসগোল্লা দিবসে বিনামূল্যে মিষ্টিমুখের আয়োজন
প্রতি বছর শিশু দিবসের পাশাপাশি এই দিনটি বাঙালির কাছে রসগোল্লা দিবস পালন করা হয়। অভিনব স্বাদের হরেক রসগোল্লা দিয়ে আজ উদযাপনে মেতেছে জেলা থেকে শহর ও শহরতলির ভিয়েন ঘরগুলি। কোথাও রাস্তায় রসগোল্লা দিয়ে বিনামূল্যে মিষ্টিমুখের আয়োজনও হচ্ছে । 14 নভেম্বরে বিভিন্ন রকমের রসগোল্লা দিয়ে দিনটি উদযাপনের করেছে জয়নগর, বহুরু, দক্ষিণ বারাসতের বিভিন্ন মিষ্টি দোকানগুলি। তালিকায় আছে সাদা রসগোল্লার সঙ্গে পেস্তা, কমলা, ব্ল্যাক কারেন্ট, স্ট্রবেরি, ব্লুবেরি, কেশর, গন্ধরাজ, বাটারস্কচ, আনারস, আম, চকোলেট, গুড় আর ও নানা রকমের।
বিশ্ব ডায়াবেটিস ডে
রসগোল্লার পাশাপাশি আজ ডায়াবেটিস ডে ৷ মিষ্টি ও মধুমেহ রোগের সম্পর্ক নতুন করে বলার দরকার নেই । একদিকে আজ যেমন রসগোল্লা দিবস, তেমনই বিশ্ব ডায়াবেটিস ডে ৷ দু'টোর মধ্যে এমনিতে কোনও মিল নেই ৷ প্রশ্নটা সহজ আর উত্তরও জানা ৷ কারণ ডায়াবেটিস রোগীদের রসগোল্লা খেতে বারণ করা হত এতকাল ৷ কিন্তু চিকিৎসকরা এখনও বলছেন, এই ধারণা বদলের সময় এসেছে ৷
ডায়াবেটিকদের চিকিৎসকের পরামর্শ
চিকিৎসকরা পরামর্শ দিয়ে থাকেন, আজীবনের মতো বাঙালিকে মিষ্টি খেতে না-বলা মানে কাউকে শাস্তি দেওয়া ৷ সেটার কোনও মানে নেই । সামগ্রিকভাবে গ্লুকোজ আর ক্যালরির ব্যালান্স ঠিক রাখলেই হল। রসগোল্লার রসটুকু বাদ দিয়ে ছানার অংশটুকু খাওয়া সবদিক থেকেই ভালো। অন্যদিকে, যাঁদের মধুমেহ রয়েছে, অর্থাৎ ডায়াবেটিক সেই রোগীদের জন্য রক্তে শর্করার মাত্রা নিয়ন্ত্রণ করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ । কিছু খাবার রক্তে শর্করার মাত্রা বাড়ায়, আবার কিছু খাবার তা নিয়ন্ত্রণ করে । তাই নিয়ম মেনে খাবার খেলে শরীরে মধুমেহও নিয়ন্ত্রণ থাকবে ৷