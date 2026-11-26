দক্ষিণেশ্বর-বেলুড় রোপওয়ে, 3 বছরে রাজ্যের সড়ক মানচিত্র বদল
Dakshineswar to Belur Math ropeway link: দক্ষিণেশ্বর-বেলুড় ছাড়াও পাহাড়ে পর্যটকদের দীর্ঘদিনের ভোগান্তি কমাতে কার্শিয়াং-দার্জিলিং রোপওয়ে প্রকল্পেও গতি আনা হচ্ছে ৷ সুরজিত দত্তের প্রতিবেদন ৷
Published : November 26, 2026 at 7:42 PM IST
কলকাতা, 26 নভেম্বর: দক্ষিণেশ্বর-বেলুড় জুড়ছে রোপওয়েতে, আগামী তিন বছরে রাজ্যের সড়ক মানচিত্র বদলের লক্ষ্য নবান্নের ৷ আকাশপথে এবার জুড়তে চলেছে বাংলার দুই ঐতিহ্যবাহী তীর্থক্ষেত্র দক্ষিণেশ্বর ও বেলুড় মঠ ৷
বৃহস্পতিবার নবান্ন সভাঘরে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর সঙ্গে বৈঠকে এই মেগা প্রকল্পে সিলমোহর দিলেন কেন্দ্রীয় সড়ক পরিবহণমন্ত্রী নীতিন গড়করি ৷ শুধু গঙ্গাপারের এই দুই ধর্মীয় কেন্দ্রই নয়, পাহাড়ের যানজট কাটাতে কার্শিয়াং থেকে দার্জিলিং পর্যন্ত রোপওয়ে নির্মাণের পরিকল্পনাতেও সবুজ সংকেত মিলেছে বলে জানা গিয়েছে ৷
রাজ্যের পরিকাঠামো উন্নয়নে একগুচ্ছ প্রকল্পের রূপরেখা তৈরি করতে এদিন প্রশাসনের শীর্ষকর্তাদের নিয়ে বৈঠক করেন গড়করি ও মুখ্যমন্ত্রী। বৈঠকে রাজ্যের মুখ্যসচিব ও স্বরাষ্ট্রসচিব-সহ পদস্থ আধিকারিকেরা উপস্থিত ছিলেন।
এদিন দক্ষিণেশ্বর থেকে বেলুড় রোপওয়ে প্রসঙ্গে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী বলেছেন, ইতিমধ্যেই কার্শিয়াং-দার্জিলিং রোপওয়ের অনুমোদন পাওয়া গিয়েছে। কয়েকদিন আগেই দক্ষিণেশ্বর থেকে বেলুড় মঠ পর্যন্ত রোপওয়ে নিয়ে পরিকল্পনা শুরু হয়েছে ৷"
নবান্ন সূত্রে খবর, কেন্দ্র ও রাজ্যের যৌথ উদ্যোগে আগামী তিন বছরের মধ্যে রাজ্যের সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তনের লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে। জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষ বা এনএইচএআই-এর মান বজায় রেখে রাজ্যের রাস্তাঘাট তৈরি ও সংস্কারের উপর জোর দিয়েছেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ৷ কলকাতা থেকে জেলার প্রান্তিক এলাকা পর্যন্ত যাতায়াত মসৃণ করতে বেহাল রাস্তাগুলি দ্রুত মেরামতের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।
সাময়িক সংস্কারের বদলে আগামী তিন বছরে সড়ক সমস্যার স্থায়ী সমাধানই কেন্দ্রের মূল লক্ষ্য। এর আগে কোলাঘাটে একাধিক জাতীয় সড়ক ও সেতুর জন্য দেড় লক্ষ কোটি টাকা মঞ্জুরের কথা ঘোষণা করেছিলেন গড়করি। এদিনের বৈঠকে তার সঙ্গে যুক্ত হল বিকল্প যোগাযোগ মাধ্যম হিসেবে রোপওয়ে প্রকল্প।
বর্তমানে দক্ষিণেশ্বর ও বেলুড় মঠের মধ্যে যাতায়াতের প্রধান মাধ্যম জলপথ ও সড়কপথ। দক্ষিণেশ্বরের মা ভবতারিণী ফেরিঘাট থেকে লঞ্চে গঙ্গা পেরিয়ে বেলুড় মঠ ফেরিঘাটে পৌঁছতে মাত্র 15 মিনিট সময় লাগে। জলপথে এই দূরত্ব 2.7 কিলোমিটার। কিন্তু সড়কপথে রানি রাসমণি রোড, 2 নম্বর রাজ্য সড়ক এবং জিটি রোড ধরে গেলে দূরত্ব বেড়ে দাঁড়ায় 5.8 কিলোমিটার।
ব্যস্ত সময়ে তীব্র যানজটের কারণে এই সামান্য পথ পেরোতেই 30 থেকে 35 মিনিট সময় লেগে যায়। কিন্তু রোপওয়ে চালু হলে গঙ্গার উপর দিয়ে কয়েক মিনিটের মধ্যেই এক তীর্থক্ষেত্র থেকে অন্য তীর্থক্ষেত্রে পৌঁছে যাবেন পুণ্যার্থী ও পর্যটকরা।
প্রশাসনিক মহলের মতে, এই প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে ধর্মীয় পর্যটনের মানচিত্রে এক নতুন দিগন্ত খুলে যাবে ৷ তবে দক্ষিণেশ্বর-বেলুড় রোপওয়ে নির্মাণে ঠিক কত টাকা খরচ হবে, তা এখনই চূড়ান্ত হয়নি। প্রকল্পের ডিটেলড প্রজেক্ট রিপোর্ট বা ডিপিআর তৈরি হওয়ার পরেই খরচের অঙ্ক ও কারিগরি দিকগুলি স্পষ্ট হবে।
অন্যদিকে, পাহাড়ে পর্যটকদের দীর্ঘদিনের ভোগান্তি কমাতে কার্শিয়াং-দার্জিলিং রোপওয়ে প্রকল্পেও গতি আনা হচ্ছে ৷ কার্শিয়াং থেকে দার্জিলিংয়ের সড়কপথে দূরত্ব মাত্র 21 কিলোমিটার। কিন্তু পাহাড়ি রাস্তার সংকীর্ণতা ও যানজটের জেরে এই পথ অতিক্রম করতে অনেক সময় চার থেকে পাঁচ ঘণ্টা লেগে যায়। রাজ্য সরকার আগেই এই পথে রোপওয়ে তৈরির ভাবনাচিন্তা শুরু করেছিল ৷ এদিন কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর সম্মতি মেলায় সেই কাজ আরও এক ধাপ এগিয়ে গেল ৷
বৈঠক শেষে প্রশাসনিক মহলে আশার আলো দেখা গিয়েছে ৷ কেন্দ্র ও রাজ্যের এই সমন্বয় বজায় থাকলে আগামী তিন বছরে বাংলার সড়ক ও বিকল্প পরিবহণ ব্যবস্থার ভোল বদলে যাবে বলেই মনে করছেন আধিকারিকেরা। এর ফলে সাধারণ মানুষের নিত্যযাত্রার ভোগান্তি কমার পাশাপাশি রাজ্যের পর্যটন শিল্পেও জোয়ার আসবে।