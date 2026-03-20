'টিএমসি' বা 'সিপিএম' সরকার নয়, চাই 'পশ্চিমবঙ্গ সরকার'- রূপা গঙ্গোপাধ্যায়

'টিএমসি' বা 'সিপিএম' সরকার নয়, চাই 'পশ্চিমবঙ্গ সরকার'- রূপা গঙ্গোপাধ্যায়
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : March 20, 2026 at 1:22 PM IST
নবনীতা দত্তগুপ্ত
প্রথম দফায় 144টি আসনের প্রার্থী তালিকা ঘোষণা করেছিল বিজেপি। দ্বিতীয় দফায় 112টি আসনের পর এখন বাকি রইল 38টি আসন। তবে, সোনারপুর দক্ষিণ কেন্দ্র থেকে এবার বিজেপির হয়ে লড়বেন রূপা গঙ্গোপাধ্যায়। তাঁর লড়াই তৃণমূলের লাভলি মৈত্রর সঙ্গে। রূপা গঙ্গোপাধ্যায় রাজ্যসভার প্রাক্তন সদস্যা। উল্লেখ্য, নভজ্যোত সিংহ সিধু রাজ্যসভা থেকে ইস্তফা দেওয়ার পর যে আসনটি ফাঁকা হয়েছিল, সেই আসনেই সাংসদ হিসেবে মনোনীত হন রূপা। 2016 সালের অক্টোবরে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক মনোনীত হয়ে রাজ্যসভার সাংসদ (MP) হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছিলেন তিনি। এহেন রূপা গঙ্গোপাধ্যায়ের প্রার্থী হওয়ার খবর পেয়েই তাঁর বাড়িতে পৌঁছে যায় ইটিভি ভারত। গোটা বাংলার সংস্কার সাধনের কথা বলেন তিনি।
ইটিভি ভারত: প্রার্থী হওয়ার পর দায়িত্ব কর্তব্য কি আরও বেড়ে গেল? সঙ্গে টেনশনও?
রূপা: না না, আমরা তো অনেকদিন ধরেই পার্টির কর্মকাণ্ডে প্রস্তুত আছি। কার্যকর্তা চেয়েছেন আমি এখান থেকে একটা লড়াই দিই। এলাকাটা আমার বহু বছরের চেনা আর বহু বছর ধরে এখানে যাতায়াত করি, বাসস্থান আছে একটা। যদি ওখানকার মানুষ আমাকে আর আমার দল, ভারতীয় জনতা পার্টিকে জিতিয়ে আনে তা হলে অন্তত ওখানকার মানুষের সঙ্গে আমার দেখা সাক্ষাৎটা রেগুলার হবে। ওখানে আমার একটা অফিস থাকবে। আমি নিয়মিত হাজির থাকতে পারব। সহজ কথায় মানুষ আমাকে পাবে ওখানে।
ইটিভি ভারত: ওখানকার মেয়ে আপনি। অনেক চেনাজানা আপনার ওখানে। সোনারপুরের কোনও সমস্যার কথা কি আপনার কানে এসেছে?
রূপা: আমার ওখানে জন্ম হয়নি। আমার জন্ম ভবানীপুরে, বড় হওয়া টালিগঞ্জে। আমরা উদবাস্তু, ওপার বাংলার। আমাদের এখানে কোনও বাসস্থান ছিল না। ঢাকুরিয়াতে একটা বাড়িতে ভাড়া থাকতাম। আমার বাবাকে বাংলাদেশ চলে যেতে হয়। পরে মাকেও আমাকে হোস্টেলে রেখে সেখানে চলে যেতে হয়েছিল। আমাদের এখানে কোনও বাড়ি ছিল না। তাই রোজগার করার পরে আমার প্রথম লক্ষ্যই ছিল কলকাতায় বাবা-মায়ের জন্য একটা বাড়ির ব্যবস্থা করা। মা বলেছিল গাছপালা আছে এমন একটা জায়গা দেখিস। ফ্ল্যাট নয়, বাড়ি চেয়েছিল মা। আমার জীবনের প্রথম বাড়ি কেনা ওখানেই, বাবা-মায়ের জন্য। বারবার যাতায়াত হত ওখানে। রাজনীতি করার পরও গিয়েছি। তবে, আমি যে শুধু বারুইপুর, সোনারপুর গিয়েছি তা তো নয়, সারা ভারতবর্ষ আমি ঘুরে বেড়িয়েছি। পশ্চিমবঙ্গে এমন কোনও জায়গা নেই যেখানে গিয়ে আমি থাকিনি, আন্দোলন করিনি। গোটা রাজ্যের সব ক্ষেত্রের সংস্কারের প্রয়োজন আছে। কোনও একটা সমস্যা নয়, সমস্যা অনেক।
ইটিভি ভারত: অভয়া কাণ্ডের পর এই নিয়ে রাজ্যে আরও বেশি করে নারী সুরক্ষা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। কী বলবেন?
রূপা: খুব লজ্জার। ভাবতে খারাপ লাগে যে যারা নারীদের প্রতি অন্যায় করে এবং যে ধরনের অন্যায় করে তার জন্য তাদের এখানে তাদের বিচার হয় না, শাস্তিটা হয় না। সারা পৃথিবী অন্যায়মুক্ত হয়ে গিয়েছে এমন বোকা দাবি তো আমি করছি না। কিন্তু এটা কী করে সম্ভব যে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী একজন মহিলা হয়ে বললেন যে মেয়েটিকে ধর্ষণ করা হয়েছিল নাকি সে প্রেগন্যান্ট ছিল, নাকি প্রেম ছিল? এটা কি একজন মাতৃস্থানীয়া মহিলার কাছ থেকে আকাঙ্খিত? উনিই যদি এই কথা বলেন তা হলে ওনার ছানাপোনারা একশোভাগ নিশ্চিত হয়ে যায় যে আমরা নিস্তার পেয়ে গেলাম। এরকম বহু ঘটনা আছে। আর নারী পাচার, বাচ্চা পাচারে পশ্চিমবঙ্গ যে কতটা এগিয়ে তা নতুন করে বলার নয়। অবাক লাগে এর কোনও প্রতিকার নেই। এবার থামা দরকার। থামাতে হবে।
ইটিভি ভারত: কীরকম বাংলা দেখতে চান আপনি?
রূপা: শান্তিপূর্ণ বাংলা দেখতে চাই আমি। যেখানে রাজনীতি একমাত্র রোজগারের উপায় থাকবে না, যেখানে কর্মসংস্থান থাকবে। সবাই তো আর সরকারি চাকরি করে না। আর কোনও রাজ্য কিংবা দেশ সারাক্ষণ সরকারি চাকরির উপর ভরসা করে চলে না। সাধারণভাবে মানুষ কাজে যাবে তার জন্য পথঘাট ভালো হওয়া দরকার। অটোটা যাতে উল্টে পড়ে না যায় কখনও, সেদিকে নজর দিতে হবে। চাই পরিচ্ছন্ন এলাকা, পর্যাপ্ত জল সরবরাহের ব্যবস্থা, বাজারহাট। বাজার দাম দুর্মূল্য হয়ে যাচ্ছে অথচ চাষীরা টাকা পাচ্ছে না। মাঝখান থেকে কৃষি আইনটা করল না। দালালদের রমরমা। মাননীয়ার বক্তব্য আমি দালালদের বাঁচিয়ে রাখব। কিন্তু কৃষি আইনে যারা দালালি করে তারা নিজেরাই কিন্তু ব্যবসাদার হতে পারত, যদি কৃষি আইনটা লাগু হত এখানে। তারাই অফিশিয়ালি ব্যবসাটা করতে পারত। ব্ল্যাক মার্কেটিং-এর টাকা জড়ো করতে হত না। একটা ভালো বাংলা দেখতে চাই।
ইটিভি ভারত: বিধায়ক পদে আসীন হলে সেই পদের তহবিলের টাকা কোন খাতে ব্যয় করতে বেশি আগ্রহী আপনি? বাংলায় কোন দিকটার সংস্কার বেশি প্রয়োজন?
রূপা: বাংলার পুরোটাই সংস্কারের প্রয়োজন আছে। বিধায়ক তহবিলের টাকায় তো আর মেইন রোড বানানো যাবে না, ভিতরের রাস্তা বানানো যাবে। সারা বাংলার রাস্তাঘাটের সংস্কারের জন্য যে কত গ্রাম সড়ক যোজনার টাকা নয়ছয় হয়ে যাচ্ছে তার হিসেব নেই। গ্রাম সড়ক যোজনা দিয়ে বহু মানুষের উপকার করা যেতে পারে, যদি কাটমানি না খাওয়া হয়।
ইটিভি ভারত: প্রার্থী হওয়ার আগে কি কোনও ছবির কথা হয়েছে আপনার?
রূপা: বেশ কয়েকদিন ধরেই একটা হিন্দি সিনেমার কথা চলছে। কিন্তু সেটা তো আর এখন হওয়া সম্ভব না। কী আর করা যাবে? তবে পশ্চিমবঙ্গে একটা সুস্থ সরকার গড়ে উঠুক সেটা দেখতে চাই। আর সেই চেষ্টাই করব এখন। আর এটাই আমার রাজনীতিতে আসার একমাত্র লক্ষ্য। না হলে আমার রাজনীতিতে আসার দরকার ছিল না। প্রয়োজন, সুবিধা কারওর থেকে চাইনি কখনও। দরকারও হয়নি। চাই 'পশ্চিমবঙ্গ সরকার' গড়ে উঠুক, 'টিএমসি সরকার' বা 'সিপিএম সরকার' নয়। চাই পশ্চিমবঙ্গ 'মানুষের সরকার' হিসেবে পরিচিতি পাক।
ইটিভি ভারত: অভয়ার মা প্রার্থী হচ্ছেন। কীভাবে দেখছেন?
রূপা: খুব ভালো যে উনি লড়তে চান। ওনার সাহস দেখে আমি খুবই আনন্দ পাচ্ছি। এর জন্য ক্ষমতা লাগে। এত যন্ত্রণা উনি সহ্য করেছেন, উনি তার সত্য উদঘাটন করতে চান, একটা প্রতিকার চান। ওঁর ধারণা বিজেপি সরকার এলে সেটা সম্ভব হবে। তাই এই যুদ্ধে তিনিও শামিল হয়েছেন আমাদের সঙ্গে।