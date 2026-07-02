যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে আরএসএস-বিজেপি ঘনিষ্ঠ তিন সংগঠনের জন্য ঘর বরাদ্দ, তবু মেটেনি জটিলতা
দীর্ঘ কয়েক দশকের মধ্যে এই প্রথম আরএসএস ও বিজেপি-ঘনিষ্ঠ সংগঠনগুলিকে ক্যাম্পাসে অফিসের জন্য নির্দিষ্ট জায়গা দেওয়া হল।
Published : July 2, 2026 at 5:08 PM IST
কলকাতা, 2 জুলাই: যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে আরএসএস ও বিজেপি ঘনিষ্ঠ তিনটি সংগঠনকে অফিস পরিচালনার জন্য ঘর বরাদ্দ করা হয়েছে। রাজ্যে নতুন সরকার গঠনের প্রায় দু'মাসের মধ্যেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয় সূত্রের দাবি, দীর্ঘ কয়েক দশকের মধ্যে এই প্রথম আরএসএস ও বিজেপি-ঘনিষ্ঠ সংগঠনগুলিকে ক্যাম্পাসে অফিসের জন্য নির্দিষ্ট জায়গা দেওয়া হল।
ঘর পাওয়া তিনটি সংগঠনের মধ্যে রয়েছে শিক্ষক সংগঠন অখিল ভারতীয় রাষ্ট্রীয় শিক্ষিক মহাসংঘ (এবিআরএসএম)-এর যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় শাখা, ভারতীয় মজদুর সংঘ (বিএমএস)-ঘনিষ্ঠ পশ্চিমবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় কর্মচারী সংঘ (পিভিকেএস)-এর বিশ্ববিদ্যালয় শাখা এবং পশ্চিমবঙ্গ ইউনিভার্সিটিজ কর্মচারী পরিষদ (ডব্লিউবিইউকেপি)-এর যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় ইউনিট।
বিশ্ববিদ্যালয় সূত্রে জানা গিয়েছে, টেকিপ (TEQIP) ভবনের (একতলায় 102 নম্বর ঘরটি এবিআরএসএম-কে বরাদ্দ করা হয়েছে। অন্যদিকে, সুবর্ণজয়ন্তী ভবনের একতলায় একটি ঘর পেয়েছে পিভিকেএস। একই ভবনের একতলায় আগে ফার্মেসি হিসেবে ব্যবহৃত আর একটি ঘর বরাদ্দ করা হয়েছে ডব্লিউবিইউকেপি-কে। বিশ্ববিদ্যালয়ের এক আধিকারিক জানান, উপাচার্যের নির্দেশ অনুসারেই তিনটি সংগঠনকে ঘর বরাদ্দ করা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট সংগঠনগুলি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের কাছে অফিস পরিচালনার জন্য ঘর চেয়ে আবেদন করেছিল। সেই আবেদনের ভিত্তিতেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।
তবে এই সিদ্ধান্ত ঘিরে অসন্তোষও দেখা দিয়েছে। পিভিকেএস-এর যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সদস্য অসীম মিত্র জানান, তাঁদেরও ঘর বরাদ্দ করা হলেও প্রতিবাদস্বরূপ তাঁরা এখনও চাবি গ্রহণ করেননি। কারণ ঘর দেওয়া হয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি প্রান্তে। যেখানে যাতায়াত করতে সমস্যা। এছাড়াও সেখানে অতিবাম ছাত্র সংগঠনের ইউনিয়ন রুম রয়েছে। এই সংগঠনের অনুমান ইচ্ছা করেই তাদের সঙ্গে বিবাদ লাগানোর জন্যই সেখানে তাদের ঘর দেওয়া হয়েছে। তাদের অভিযোগ এটি তৃণমূল এবং বামপন্থী সংগঠনের চক্রান্ত। তবে এই বিষয় অফিশিয়ালি কোনও নোটিশ সংগঠন পাননি বলেই জানান সংগঠনের সদস্য।
অন্যদিকে, দীর্ঘদিন ধরে ঘরের দাবি জানিয়ে আসা এবিআরএসএম-ও বরাদ্দ করা ঘর নিয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করেছে। সংগঠনের বিশ্ববিদ্যালয় শাখার মুখপাত্র বুদ্ধদেব সাউ বলেন, "তাঁদের দেওয়া ঘরটি অত্যন্ত ছোট এবং সেখানে বৈঠক বা আলোচনা করা সম্ভব নয়। তাঁর দাবি, বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যান্য শিক্ষক সংগঠন বড় ঘর ব্যবহার করছে। সেই ক্ষেত্রে তাঁদের এত ছোট ঘর দেওয়ার কোনও যৌক্তিকতা নেই। উপযুক্ত ঘর দেওয়া না-হলে অন্য সংগঠনগুলির ঘর বরাদ্দও পুনর্বিবেচনা করা উচিত বলেও তিনি মন্তব্য করেন। ঘর বরাদ্দের এই সিদ্ধান্তকে ঘিরে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্দরে ইতিমধ্যেই রাজনৈতিক ও সাংগঠনিক মহলে জোর চর্চা শুরু হয়েছে।