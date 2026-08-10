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রোবটিক সার্জারি মানেই 'সেরা' নয় ! কখন 'বিপদ' ডেকে আনতে পারে আধুনিক প্রযুক্তি

আধুনিক প্রযুক্তি তখনই আশীর্বাদ, যখন সেটি সঠিক রোগীর ক্ষেত্রে, সঠিক সময়ে এবং সঠিক কারণে ব্যবহার করা হয় । সৌমিতা ভট্টাচার্য্যর বিশেষ প্রতিবেদন ৷

robotic surgery
প্রতীকী ছবি (নিজস্ব চিত্র)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : August 10, 2026 at 7:30 PM IST

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কলকাতা, 10 অগস্ট: রোবটিক সার্জারি নিয়ে রোগীদের আগ্রহ দিন দিন বাড়ছে । শরীরে তুলনামূলক ছোট ছিদ্র, কম রক্তক্ষরণ, কম ব্যথা এবং দ্রুত স্বাভাবিক জীবনে ফেরার সম্ভাবনা - এই সুবিধাগুলির কথা শুনেই অনেক রোগী এখন প্রচলিত 'ওপেন' সার্জারির বদলে রোবটিক পদ্ধতিতে অস্ত্রোপচার করাতে চাইছেন । কিন্তু চিকিৎসকদের সতর্কবার্তা, রোবটিক সার্জারি কোনও রোগের চিকিৎসা নয়, এটি অস্ত্রোপচারের একটি অত্যাধুনিক মাধ্যম । রোগীর শারীরিক সক্ষমতা, রোগের ধরন ও জটিলতা, হার্ট-ফুসফুসের অবস্থা, অস্ত্রোপচারের প্রয়োজনীয়তা এবং সেটি কতটা জরুরি- সব কিছু বিচার করেই ঠিক করতে হয় কোন পদ্ধতিতে ঝুঁকি সবচেয়ে কম ।

অর্থাৎ, আধুনিক প্রযুক্তি রয়েছে বলেই তা প্রত্যেক রোগীর ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে, এমন নয় । বরং ভুল রোগীর ক্ষেত্রে রোবটিক পদ্ধতি বেছে নিলে যে সুবিধা পাওয়ার কথা, তার বদলে জটিলতাও বাড়তে পারে ।

রোবটিক সার্জারি মানেই 'সেরা' নয় ! কখন 'বিপদ' ডেকে আনতে পারে আধুনিক প্রযুক্তি (ইটিভি ভারত)

জরুরি অস্ত্রোপচারে কেন এখনও ভরসা ওপেন সার্জারি ?

কার্ডিয়াক সার্জেন সৌম্য গুহর মতে, রোবটিক হার্ট সার্জারি মূলত 'ইলেক্টিভ' বা পরিকল্পিত অস্ত্রোপচারের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয় । অর্থাৎ যে অস্ত্রোপচার আগে থেকে পরিকল্পনা করে রোগীকে প্রয়োজনীয় পরীক্ষা-নিরীক্ষা করিয়ে, নির্দিষ্ট দিনে প্রস্তুত করে করা সম্ভব - সেখানেই রোবটিক সার্জারির সুযোগ বেশি ।

কিন্তু কোনও রোগীর অবস্থা যদি এমন হয় যে দ্রুত অস্ত্রোপচার করতে হবে, অথবা 'সেমি-ইমার্জেন্সি' হিসাবে 72 ঘণ্টার মধ্যে অস্ত্রোপচারের প্রয়োজন রয়েছে, তখন সাধারণত রোবটিক পদ্ধতির দিকে যাওয়া হয় না । সেই পরিস্থিতিতে ওপেন সার্জারি বেশি নিরাপদ ও কার্যকর হতে পারে ।

কারণ জরুরি অস্ত্রোপচারে সময় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ । চিকিৎসকের কাছে দ্রুত এবং সরাসরি আক্রান্ত অঙ্গের নিয়ন্ত্রণে পৌঁছনোর সুযোগ থাকা দরকার । সেই জায়গায় ওপেন সার্জারি অনেক ক্ষেত্রে বেশি সুবিধা দেয় ।

হার্টের পাম্পিং ক্ষমতা কম হলে কেন বাড়ে ঝুঁকি ?

রোবটিক হার্ট সার্জারির একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল, ছোট ছোট ছিদ্র দিয়ে রোবটিক আর্ম শরীরের ভিতরে প্রবেশ করানোর পাশাপাশি প্রয়োজনীয় জায়গা তৈরি করতে কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাস ব্যবহার করা হয় । এর ফলে শরীরের ভিতরে নির্দিষ্ট চাপ তৈরি হয় ।

চিকিৎসক সৌম্য গুহর ব্যাখ্যা, সেই চাপ সামলানোর মতো সক্ষমতা রোগীর হৃদযন্ত্রের থাকা প্রয়োজন । তাঁর মতে, হার্টের পাম্পিং ক্ষমতা অন্তত প্রায় 45 শতাংশ থাকলে, হার্ট অতিরিক্ত ফুলে না থাকলে এবং রোগী গুরুতর হার্ট ফেইলিওরের মধ্যে না থাকলে রোবটিক হার্ট সার্জারির সাফল্যের সম্ভাবনা তুলনামূলক বেশি ।

কিন্তু যাঁদের হৃদযন্ত্রের পাম্পিং ক্ষমতা অনেকটাই কম, গুরুতর হার্ট ফেইলিওর রয়েছে অথবা হৃদযন্ত্রের অবস্থা অত্যন্ত দুর্বল, তাঁদের ক্ষেত্রে এই পদ্ধতি ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে উঠতে পারে । অর্থাৎ 'ছোট কাটা' মানেই 'কম ঝুঁকি', হার্টের ক্ষেত্রে এই সমীকরণ সব সময় কাজ করে না ।

অস্ত্রোপচারের মাঝখানে বিপদ হলে ? সেখানেও বড় পার্থক্য

চিকিৎসকদের অন্যতম উদ্বেগ হল অস্ত্রোপচারের সময় হঠাৎ কোনও জরুরি পরিস্থিতি তৈরি হলে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়ার সুযোগ । রোবটিক সার্জারিতে শরীরে বড় করে কাটা হয় না । ছোট ছোট ছিদ্র দিয়ে ক্যামেরা এবং রোবটিক যন্ত্র প্রবেশ করানো হয় । ফলে অস্ত্রোপচারের সময় হঠাৎ গুরুতর হৃদযন্ত্রের সমস্যা তৈরি হলে সেই ছোট ছিদ্র দিয়ে দ্রুত কিছু জীবনরক্ষাকারী ব্যবস্থা নেওয়া অনেক ক্ষেত্রে কঠিন হতে পারে ।

সৌম্য গুহর বক্তব্য, দুর্বল হৃদযন্ত্রের ক্ষেত্রে ওপেন সার্জারিতে সরাসরি সার্জেনের নিয়ন্ত্রণে থাকা সুবিধাজনক । প্রয়োজন হলে দ্রুত পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার সুযোগও বেশি থাকে ।

এই কারণেই কোনও রোগী শুধু 'রোবটিক' নামটি শুনে সিদ্ধান্ত নেবেন না । তাঁর হার্ট কতটা শক্তিশালী, অ্যানেস্থেশিয়া সহ্য করার ক্ষমতা কেমন, অস্ত্রোপচারের সময় কোনও জটিলতা হলে কী ভাবে তা সামলানো যাবে, সব কিছুই আগে বিবেচনা করতে হবে ।

প্রস্টেটের অস্ত্রোপচারেও সব রোগী রোবটিকের জন্য উপযুক্ত নন

ইউরোলজিস্ট বাস্তব ঘোষ জানান, প্রস্টেটের অস্ত্রোপচারে রোবটিক সার্জারি চিকিৎসাক্ষেত্রে নতুন সম্ভাবনা তৈরি করেছে । সূক্ষ্ম অস্ত্রোপচার, ছোট ছিদ্র এবং নির্দিষ্ট জায়গায় নিখুঁত ভাবে কাজ করার সুবিধার কারণে রোগীদের মধ্যেও এই পদ্ধতি নিয়ে আগ্রহ বাড়ছে । কিন্তু এখানেও সব রোগীর জন্য একই পদ্ধতি প্রযোজ্য নয় ।

রোবটিক সার্জারি বা ল্যাপারোস্কোপিক সার্জারিতে পেটের ভিতরে পর্যাপ্ত জায়গা তৈরি করতে গ্যাস ব্যবহার করা হয় । পেটের ভিতরে গ্যাস ঢুকিয়ে নির্দিষ্ট চাপ তৈরি করে অস্ত্রোপচারের জন্য প্রয়োজনীয় 'স্পেস' তৈরি করা হয় । কোনও রোগীর হার্ট বা ফুসফুসের অবস্থা যদি এমন হয় যে তিনি এই চাপ সহ্য করতে পারবেন না, তখন রোবটিক সার্জারি করা নিরাপদ নয় ।

হার্ট-ফুসফুস দুর্বল হলে গ্যাসের চাপই হয়ে উঠতে পারে সমস্যা

বাস্তব ঘোষের মতে, কোনও রোগীর কার্ডিয়াক বা কার্ডিওথোরাসিক অবস্থা যদি পেটের ভিতরে গ্যাস দিয়ে চাপ তৈরি করার জন্য উপযুক্ত না হয়, তখন রোবটিক বা ল্যাপারোস্কোপিক পদ্ধতি এড়ানো উচিত । কারণ পেটের ভিতরের চাপ বেড়ে গেলে তা পরোক্ষ ভাবে শ্বাসপ্রশ্বাস এবং হৃদযন্ত্রের কাজের উপর প্রভাব ফেলতে পারে । যাঁদের আগে থেকেই গুরুতর হার্ট বা ফুসফুসের সমস্যা রয়েছে, তাঁদের ক্ষেত্রে সেই ঝুঁকি আরও বাড়তে পারে ।

শুধু তাই নয়, রোবটিক অস্ত্রোপচারে অনেক সময় দীর্ঘ সময় ধরে সাধারণ অ্যানেস্থেশিয়ার প্রয়োজন হয় । দুই থেকে তিন ঘণ্টার অ্যানেস্থেশিয়া কোনও রোগীর পক্ষে ঝুঁকিপূর্ণ হলে রোবটিক সার্জারি বেছে নেওয়া ঠিক হবে না ।

সেক্ষেত্রে রোগীর পরিস্থিতি অনুযায়ী ওপেন সার্জারি অথবা অস্ত্রোপচার ছাড়া অন্য চিকিৎসা পদ্ধতিও বিবেচনা করতে হয় ।

ডায়াবেটিস থাকলেই রোবটিক সার্জারি 'না' নয়

রোবটিক সার্জারি নিয়ে আর একটি ভুল ধারণা রয়েছে, ডায়াবেটিস থাকলে এই অস্ত্রোপচার করা যায় না । চিকিৎসকেরা বলছেন, বিষয়টি এমন নয় ।

ডায়াবেটিস থাকা নিজে রোবটিক সার্জারির বাধা নয় । তবে অস্ত্রোপচারের আগে রক্তে শর্করার মাত্রা যতটা সম্ভব নিয়ন্ত্রণে রাখা জরুরি । অনিয়ন্ত্রিত ডায়াবেটিস থাকলে অস্ত্রোপচারের পরে সংক্রমণ, ক্ষত শুকোতে দেরি হওয়া এবং অন্যান্য জটিলতার আশঙ্কা বাড়তে পারে । তাই সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময় শুধু ডায়াবেটিস আছে কি না দেখা নয়, রোগীর সামগ্রিক শারীরিক পরিস্থিতি বিচার করাই গুরুত্বপূর্ণ ।

পেটে জায়গা না থাকলে থেমে যেতে পারে রোবটও

রোবটিক সার্জেন সুজয় বালার মতে, কিছু নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে শুরু থেকেই রোবটিক পদ্ধতি বেছে নেওয়া কঠিন । উদাহরণ হিসাবে তিনি 'ইন্টেস্টাইনাল অবস্ট্রাকশন' বা অন্ত্রে বাধার কথা বলেন । অন্ত্রে বাধা তৈরি হলে পেটের ভিতরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ফুলে যেতে পারে । তখন রোবটিক যন্ত্র চালানোর জন্য প্রয়োজনীয় জায়গা বা 'স্পেস' তৈরি করা কঠিন হয়ে যায় ।

রোবটিক সার্জারির সময় পেটের ভিতরে গ্যাস দিয়ে নির্দিষ্ট জায়গা তৈরি করতে হয় । কিন্তু অঙ্গপ্রত্যঙ্গ যদি আগে থেকেই ফুলে থাকে, তা হলে পর্যাপ্ত জায়গা পাওয়া যায় না । ফলে রোবটিক পদ্ধতি ব্যবহার করা কঠিন হয়ে পড়ে । এমন পরিস্থিতিতে ওপেন সার্জারি বেশি কার্যকর হতে পারে ।

তবে জরুরি অস্ত্রোপচার মানেই রোবটিক সার্জারি নিষিদ্ধ নয়

এখানেও রয়েছে গুরুত্বপূর্ণ ব্যতিক্রম । সব জরুরি অস্ত্রোপচার যে রোবটিক পদ্ধতিতে করা যায় না, তা নয় । সুজয় বালা জানান, নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে অ্যাপেন্ডিসাইটিসের মতো কিছু জরুরি অস্ত্রোপচারও রোবটিক পদ্ধতিতে করা সম্ভব । অর্থাৎ অস্ত্রোপচারটি 'ইমার্জেন্সি' কি না, শুধু সেই একটি বিষয় দিয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া যায় না ।

রোগীর সামগ্রিক অবস্থা, অস্ত্রোপচারের জটিলতা, পেটের ভিতরের পরিস্থিতি এবং চিকিৎসকের মূল্যায়ন- সব মিলিয়েই সিদ্ধান্ত নিতে হয় ।

বয়স্ক ও গুরুতর ফুসফুসের রোগীদের ক্ষেত্রে বাড়তি সতর্কতা

অত্যন্ত বয়স্ক রোগী, গুরুতর ফুসফুসের সমস্যা থাকা রোগী কিংবা অন্য কোনও কারণে 'হাই রিস্ক' রোগীদের ক্ষেত্রেও রোবটিক সার্জারি বেছে নেওয়ার আগে বিশেষ সতর্কতা প্রয়োজন । পেটের ভিতরে গ্যাস দেওয়ার ফলে চাপ তৈরি হয় । সেই চাপ হৃদযন্ত্র ও ফুসফুসের উপর প্রভাব ফেলতে পারে । ফলে যাঁদের শ্বাসপ্রশ্বাসের ক্ষমতা আগে থেকেই কম অথবা হৃদযন্ত্র দুর্বল, তাঁদের ক্ষেত্রে রোবটিক পদ্ধতির ঝুঁকি তুলনামূলক ভাবে বাড়তে পারে । তবে এমন রোগীর সংখ্যা মোট রোগীর তুলনায় খুব বেশি নয় । নির্দিষ্ট রোগীর ক্ষেত্রে চিকিৎসকের মূল্যায়নই শেষ কথা ।

হাঁটুর মুভমেন্ট কম ? রোবটিক এড়াতেও হতে পারে

অর্থোপেডিক চিকিৎসক বিক্রান্ত সিনহা রায় জানান, হাঁটু প্রতিস্থাপন এবং কিছু ক্ষেত্রে হিপ রিপ্লেসমেন্টে রোবটিক প্রযুক্তির ব্যবহার বাড়ছে । যেহেতু এই ধরনের জয়েন্ট রিপ্লেসমেন্ট সাধারণত পরিকল্পিত অস্ত্রোপচার, তাই রোবটিক প্রযুক্তি ব্যবহারের সুযোগও বেশি । কিন্তু হাঁটুর মুভমেন্ট অত্যন্ত কম থাকলে সব ক্ষেত্রে রোবটিক পদ্ধতি উপযুক্ত নয় ।

অস্ত্রোপচারের আগে হাঁটুকে বিভিন্ন ভাবে নাড়াচাড়া বা ম্যানিপুলেশন করা হয় । সেই প্রক্রিয়ার ফল রোবটিক প্রযুক্তি সব পরিস্থিতিতে যথাযথ ভাবে বিবেচনায় আনতে পারে না । তাই হাঁটুর মুভমেন্ট অত্যন্ত সীমিত হলে চিকিৎসকেরা অন্য পদ্ধতির কথা ভাবতে পারেন । অন্য দিকে, হাঁটুর মুভমেন্ট মোটামুটি ভাল থাকলেও যদি বড় ধরনের ডিফর্মিটি থাকে, রোবটিক প্রযুক্তি অনেক ক্ষেত্রে অত্যন্ত কার্যকর হতে পারে ।

ক্যানসারে হাড়ের গঠন বদলালেও সুবিধা দিতে পারে রোবটিক প্রযুক্তি

ক্যানসারে আক্রান্ত রোগী শারীরিক ভাবে অস্ত্রোপচারের উপযুক্ত হলে কিছু ক্ষেত্রে রোবটিক প্রযুক্তি চিকিৎসককে আরও নিখুঁত ভাবে অস্ত্রোপচারের পরিকল্পনা করতে সাহায্য করতে পারে । ক্যানসারের কারণে হাড়ের আকৃতি বদলে যেতে পারে । কোথাও হাড়ের গঠন বিকৃত হতে পারে, কোথাও হাড় দুর্বল বা নরম হয়ে যেতে পারে । এই ধরনের পরিস্থিতিতে রোবটিক প্রযুক্তি হাড়ের গঠন ম্যাপ করে ইমপ্লান্টের অবস্থান নির্ধারণে সাহায্য করতে পারে ।

তবে এখানেও মূল কথা একই, রোবটিক প্রযুক্তি ব্যবহার করতেই হবে, এমন কোনও বাধ্যবাধকতা নেই । রোগীর শারীরিক পরিস্থিতি এবং অস্ত্রোপচারের প্রয়োজন অনুযায়ী প্রযুক্তি ব্যবহার করাই চিকিৎসাবিজ্ঞানের মূল নীতি ।

রোবট নয়, রোগীই প্রথম

চিকিৎসকদের বক্তব্যে একটি বিষয় স্পষ্ট, রোবটিক সার্জারি আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞানের গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতি হলেও এটি কখনও 'সকলের' চিকিৎসার জন্য নয় ।

রোগীর জন্য কোন পদ্ধতিতে অস্ত্রোপচার সবচেয়ে নিরাপদ হবে, কোন পদ্ধতিতে জটিলতার আশঙ্কা কম, কোন পদ্ধতিতে আক্রান্ত অঙ্গের কার্যক্ষমতা সবচেয়ে ভাল ভাবে ফিরিয়ে আনা সম্ভব এবং শেষ পর্যন্ত কোন পথে রোগী দ্রুত ও নিরাপদে স্বাভাবিক জীবনে ফিরতে পারবেন- সিদ্ধান্ত হওয়া উচিত সেই প্রশ্নগুলির উত্তর খুঁজেই ।

অর্থাৎ, 'রোবটিক' নামটি শুনেই অস্ত্রোপচারে সম্মতি নয় । আগে দেখতে হবে রোগীর শরীর রোবটিক সার্জারির জন্য কতটা প্রস্তুত । আধুনিক প্রযুক্তি তখনই আশীর্বাদ, যখন সেটি সঠিক রোগীর ক্ষেত্রে, সঠিক সময়ে এবং সঠিক কারণে ব্যবহার করা হয় ।

TAGGED:

OPEN SURGERY
MEDICAL SCIENCE
PATIENT
রোবটিক সার্জারি
ROBOTIC SURGERY

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