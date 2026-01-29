ETV Bharat / state

বোমা-বন্দুক নিয়ে সোনার দোকানে ডাকাতি, আতঙ্কে এলাকাবাসীরা

কীর্ণাহার বাজারের সন্ধ্যায় বাসস্ট্যান্ড সংলগ্ন এলাকায় এক সোনার দোকানে লুটপাট চালায় দুষ্কৃতীরা ৷ বোমা বন্দুক নিয়ে হামলা চালায় দুষ্কৃতীরা ৷

GOLD SHOP ROBBERY
বোমা-বন্দুক নিয়ে সোনার দোকানে ডাকাতি (ইটিভি ভারত)
কীর্ণাহার, 29 জানুয়ারি: বোমাবাজি করতে করতে সোনার দোকানে ডাকাতি ! দোকানে ঢুকে মালিক এবং কর্মীদের মাথায় বন্দুক ঠেকিয়ে দুষ্কৃতীরা লুটপাট চালায় বলে অভিযোগ ৷ ঘটনায় রীতিমতো আতঙ্কিত এলাকাবাসী।

জানা গিয়েছে, বীরভূমের কীর্ণাহার বাজারের সন্ধ্যার ব্যস্ত সময়ে বাসস্ট্যান্ড সংলগ্ন এলাকায় আচমকাই এক সোনার দোকানের সামনে একের পর এক বোমা পড়তে শুরু করে ৷ দুষ্কৃতীদের তাণ্ডবে মুহূর্তের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে এলাকায়। ভয়ে হুড়োহুড়ি শুরু হয় বাসস্ট্যান্ড চত্বরে। বোমাবাজি করতে করতেই সোনার দোকানে ঢোকে দুষ্কৃতীরা ৷ এরপর দোকানের মালিক এবং অন্যান্য কর্মীদের মাথায় বন্দুক রেখে যাবতীয় সোনা-রুপোর গয়না নিয়ে চম্পট দেয় দুষ্কৃতীরা। জানা গিয়েছে, মোট পাঁচজন দুষ্কৃতী ওই দোকানে লুটপাট চালায় ৷

বোমা-বন্দুক নিয়ে সোনার দোকানে ডাকাতি (ইটিভি ভারত)

প্রত্যক্ষদর্শীদের অভিযোগ, শুধু বোমাবাজিতেই থেমে থাকেনি দুষ্কৃতীরা। সোনার দোকানের ভিতরে ঢুকে দোকানের মালিক ও কর্মীদের মাথায় বন্দুক ঠেকিয়ে ভয় দেখায়। ভয়ে আতঙ্কিত হয়ে আশপাশে যারা ছিল সকলেই পালিয়ে যায়। স্থানীয় বাসিন্দা রবি দাস ও অসীম বন্দ্যোপাধ্যায়রা জানান, পাশের পাড়ায় সরস্বতী পুজোর বিসর্জন চলছিল ৷ সেই উপলক্ষে বাজি ফাটানো হচ্ছিল। সেই সুযোগকেই কাজে লাগিয়েছে ডাকাতের দল। বিসর্জনের আওয়াজের আড়ালে নির্বিঘ্নে অপরাধ সংগঠিত করে পালিয়ে গিয়েছে তারা। স্থানীয়দের দাবি, একটি গাড়ি করে মোট পাঁচ দুষ্কৃতী এসেছিল। ঘটনার পর নানুড়ের দিকে দুষ্কৃতীরা পালিয়ে গিয়েছে বলে দাবি স্থানীয়দের ৷

GOLD SHOP ROBBERY
বোমা-বন্দুক নিয়ে সোনার দোকানে ডাকাতি (ইটিভি ভারত)

যদিও যেখানে এই ঘটনা ঘটেছে সেখান থেকে কীর্ণাহার থানা মাত্র 200 মিটারের মধ্যে। খবর পেয়ে বোলপুরের এসডিপিও রিকি আগরওয়ালের নেতৃত্বে বিশাল পুলিশ বাহিনী দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছয়। পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে একটি বন্দুক ও ডাকাতির কাজে ব্যবহৃত একটি মারুতি ভ্যান উদ্ধার করেছে। দুষ্কৃতীরা গাড়িটি ফেলেই এলাকা থেকে চম্পট দিয়েছিল। সোনার দোকানের মালিক বাপন কর্মকার বলেন, "বোমার আওয়াজে প্রথমে কিছু বুঝে উঠতে পারিনি। সেই সুযোগেই দুষ্কৃতীরা দোকানে ঢুকে পড়ে। দু'জন ধারালো অস্ত্র ও বন্দুক দেখিয়ে ভয় দেখাতে থাকে ৷ কয়েক লক্ষাধিক টাকার সোনার গয়না লুট করে নিয়ে যায় দুষ্কৃতীরা। দোকানে সিসি ক্যামেরা রয়েছে ৷ দোষীদের দ্রুত গ্রেফতার করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিক পুলিশ।"

সোনার দোকানের কর্মীদের দাবি, মোট পাঁচজন দুষ্কৃতী এসেছিল। তাদের মধ্যে দু'জন দোকানের ভিতরে ঢুকে লুটপাট চালায়, আর বাকি তিন জন বাইরে বোমাবাজি চালিয়ে আতঙ্ক সৃষ্টি করে। জেলার পুলিশ সুপার আমনদীপ সিং বলেন, "ডাকাতির কাজে ব্যবহৃত গাড়িটি পুলিশ উদ্ধার করেছে ৷ তবে অভিযুক্তরা সবাই পলাতক। দু'জন দুষ্কৃতী সোনার দোকানে ঢুকেছিল ৷ বেশকিছু গয়না লুট হয়েছে। দুষ্কৃতীদের ধরতে জোরদার তল্লাশি চালানো হচ্ছে ।”

