গভীর রাতে চিৎপুরে দুঃসাহসিক ডাকাতি, বাধা দিতে গিয়ে হেনস্তার শিকার মহিলা

ঘটনাস্থল থেকে থানার দূরত্ব হাঁটা পথে মাত্র দশ মিনিট।

Chitpur
চিৎপুর থানা (নিজস্ব চিত্র)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : February 13, 2026 at 9:43 PM IST

2 Min Read
কলকাতা, 13 ফেব্রুয়ারি: উত্তর কলকাতার চিৎপুর এলাকায় গভীর রাতে দুঃসাহসিক ডাকাতির ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়াল। বৃহস্পতিবার গভীর রাতে একটি কম্পিউটার প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে তালা ভেঙে ঢুকে একদল দুষ্কৃতী লক্ষাধিক টাকার সামগ্রী লুট করে নিয়ে যায় বলে অভিযোগ। বাধা দিতে গেলে কেন্দ্রের এক মহিলা কর্মী শারীরিক ও মানসিক হেনস্তার শিকার হন। ঘটনায় এলাকায় তীব্র আতঙ্কের পরিবেশ তৈরি হয়েছে।

পুলিশ সূত্রে খবর, রাতের অন্ধকারে পরিকল্পিতভাবেই কেন্দ্রে হামলা চালানো হয়। প্রধান দরজার তালা ভেঙে ভিতরে ঢুকে একের পর এক ডেস্কটপ কম্পিউটার, মনিটর, সিপিইউ, প্রিন্টার-সহ বিভিন্ন ইলেকট্রনিক সরঞ্জাম খুলে নিয়ে যায় দুষ্কৃতীরা। প্রাথমিক হিসেব অনুযায়ী, কয়েক লক্ষ টাকার ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। ঘটনার পর কেন্দ্রের মালিক স্থানীয় থানায় অভিযোগ দায়ের করেন।

জানা গিয়েছে, ওই প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে রাজ্য সরকারের একটি দক্ষতা উন্নয়নমূলক প্রকল্পের আওতায় বহু ছাত্রছাত্রীকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হত। ফলে এই চুরির ঘটনায় শুধু আর্থিক ক্ষতিই নয়, সাময়িকভাবে ব্যাহত হয়েছে প্রশিক্ষণ কার্যক্রমও। নির্ধারিত ক্লাস করতে না পেরে সমস্যায় পড়েছেন পড়ুয়ারা।

অভিযোগ আরও গুরুতর, চুরির সময় কেন্দ্রে উপস্থিত এক মহিলা কর্মী দুষ্কৃতীদের বাধা দিতে গেলে তাঁকে অশ্রাব্য ভাষায় গালিগালাজ করা হয় এবং হুমকি দেওয়া হয়। পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে উঠলে ঘরের ভিতরে ভাঙচুর চালানো হয় বলেও দাবি। যদিও ঘটনায় এখনও পর্যন্ত কাউকে গ্রেফতার করা যায়নি।

উল্লেখযোগ্য, ঘটনাস্থল থেকে থানার দূরত্ব হাঁটা পথে মাত্র দশ মিনিট। স্বাভাবিকভাবেই নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। তাঁদের একাংশের অভিযোগ, রাতে নিয়মিত পুলিশ টহল না থাকায় এমন ঘটনা বাড়ছে। এলাকায় নজরদারি জোরদার ও টহল বৃদ্ধি করার দাবি উঠেছে।

পুলিশ জানিয়েছে, ডাকাতি, ভাঙচুর, অপরাধমূলক অনুপ্রবেশ এবং মহিলাকে হেনস্তার অভিযোগে একাধিক ধারায় মামলা রুজু হয়েছে। ইতিমধ্যেই তদন্তকারীরা ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছেন। আশপাশের সিসিটিভি ফুটেজ সংগ্রহ করে খতিয়ে দেখা হচ্ছে। সন্দেহভাজনদের চিহ্নিত করতে এলাকায় বাড়ানো হয়েছে নজরদারি।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক কলকাতা পুলিশের এক আধিকারিক বলেন, “গোটা ঘটনার তদন্ত চলছে। এলাকার সিসিটিভি ফুটেজ সংগ্রহ করা হয়েছে। দ্রুত অভিযুক্তদের চিহ্নিত করে গ্রেফতারের চেষ্টা চলছে।”

ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় কিছুটা উত্তেজনা তৈরি হলেও বর্তমানে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রয়েছে বলে জানিয়েছে পুলিশ। তবে আতঙ্ক কাটেনি বাসিন্দাদের। তদন্তের অগ্রগতির দিকেই এখন নজর সংশ্লিষ্ট কম্পিউটার কেন্দ্র কর্তৃপক্ষর ও স্থানীয়দের।

