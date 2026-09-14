চন্দ্রকোনায় পুলিশি হেফাজতে মৃত্যু অভিযুক্তের, মেরে দেওয়ার অভিযোগ পরিবারের

চন্দ্রকোনায় পুলিশি হেফাজতে মৃত্যু অভিযুক্তের, মেরে দেওয়ার অভিযোগ পরিবারের
Youth Dead in Chandrakona Police Custody: থানা থেকে বলা হয়, অভিযুক্ত নিজেই চরম সিদ্ধান্ত নিয়েছেন ৷ যদিও এই যুক্তি মানতে নারাজ ধৃতের পরিবার ৷
Published : September 14, 2026 at 2:11 PM IST
চন্দ্রকোনা, 14 সেপ্টেম্বর: পুলিশি হেফাজতে মৃত্যু হল চুরি করতে গিয়ে ধরা পড়া যুবকের ৷ ঘটনাকে ঘিরে উত্তেজনা চন্দ্রকোনায় । মৃতের পরিবারের অভিযোগ, পুলিশ মেরে দিয়েছে । একজন অভিযুক্ত কখনও থানায় মরতে পারে না । এই ঘটনার সঠিক তদন্ত চাই । এরপরেই পুলিশের বিরুদ্ধে আদালতে হাজির হন মৃতের বাবা ৷
রবিবার এমনই চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি ঘটেছে পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার চন্দ্রকোনা থানায় । পুলিশ সূত্রে খবর, চার দিন আগে রাহুল রুইদাস নামে এক যুবককে চুরির মামলায় গ্রেফতার করা হয় । রাহুলের বাড়ি চন্দ্রকোনা পুরসভার বকশ্বরপুর এলাকায় । গ্রেফতারির পরে তাঁকে ঘাটাল মহকুমা আদালতে পেশ করা হয় । আদালত চার দিনের পুলিশ হেফাজতের নির্দেশ দিলে রাহুলকে আনা হয় থানায় ।
সূত্র মারফৎ জানা গিয়েছে, রবিবার পুলিশ হেফাজতে থাকা অবস্থায় থানার শৌচাগারে যা়ন ধৃত। সেখানে গিয়ে পরনের প্যান্ট নিয়ে গলায় ফাঁস লাগান তিনি ৷ তৎক্ষণাৎ পুলিশ গিয়ে রাহুলকে উদ্ধার করে চন্দ্রকোনা গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যায় । সেখান থেকে রাতেই ঘাটাল মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় ।
এই বিষয়ে চন্দ্রকোনা গ্রামীণ হাসপাতালের বিএমওএইচ সীতানাথ হাঁসদা বলেন, "গতকাল রাতে যখন ওই পেশেন্টকে আনা হয়, তখন গলায় দাগ ছিল । যখন এখানে এনেছিল, পালস ছিল না ৷ যুবক আগেই মারা গিয়েছিলেন । আমরা এখানে আনার পর যাবতীয় ব্যবস্থা করেছি ৷ দেখে মনে হয়েছে কোনওভাবে হ্যাঙ্গিং হয়েই মৃত্যু হয়েছে ।" এই ঘটনার পর বারবার পুলিশ সুপার বা এসডিপিও-কে ফোন করলেও রিসিভ করেননি ৷ উত্তর দেননি কোনও মেসেজের ।
পরিবারের দাবি, রাহুল বরাবরই চুরি করতেন ৷ আগেও পুলিশ তাঁকে তুলে নিয়ে গিয়েছে । ছাড়াও পেয়ে যান কয়েকবার । চার-পাঁচদিন আগে ফের রাহুলকে চুরির অভিযোগে থানায় তুলে নিয়ে যায় চন্দ্রকোনা থানার পুলিশ । সে খবর জানত না বলে দাবি মৃতের পরিবারের । পরে সিভিক ভলান্টিয়ারকে পাঠিয়ে বাড়ি থেকে রাহুলের পোশাক চাওয়া হয় ৷
পরিবারের বক্তব্য, রবিবার তাদের খবর দেওয়া হয়, রাহুল অসুস্থ হওয়ায় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে । তবে, মৃত্যুর আসল কারণ সম্পর্কে এখনও পুলিশের তরফে কিছু স্পষ্ট করে বলা হয়নি ।
এই বিষয়ে রাহুলের দাদা রাকেশ রুইদাস বলেন, "আমার দাদা চুরি করত, এই এলাকায় সবাই জানে । এর আগে দাদাকে বহুবার পুলিশ তুলেও নিয়ে গিয়েছে ৷ আবার ছেড়েও দিয়েছে । কয়েকদিন আগে দাদাকে তুলে নিয়ে যায় পুলিশ ৷ সেটা আমরা জানি না । গতকাল রাতে পুলিশ ফোন করে জানায়, দাদা নাকি প্যান্ট গলায় পেঁচিয়ে চরম সিদ্ধান্ত নিয়েছে । আমরা এই যুক্তি মানছি না ৷ কারণ, দাদা কখনও এই কাজ করতে পারে না ৷ আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, পুলিশ মেরে দিয়েছে দাদাকে । আমরা এর বিচার চাই ।"
রাহুলের মা কাকলি রুইদাস বলেন, "আমার ছেলে অনেকবার চুরি করেছে ৷ তার জন্য আইন আছে, জেলে পাঠানো যায় । কিন্তু এভাবে মেরে দেওয়া যায় না থানায় । মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী নিশ্চয়ই বলে দেননি, অপরাধীকে থানায় মেরে দিতে । ওরা চারদিন ধরে রেখে আমার ছেলেকে মেরে দিয়েছে । আমাদের ঘরে সিভিক ভলান্টিয়ারকে পাঠিয়েছিল ৷ একটা গামছা, বারমুডা দিয়ে আসার জন্য বলেছিল ৷ কিন্তু একবারও বলেনি আমার ছেলে গ্রেফতার হয়েছে।"
রাহুলের ঠাকুমা বিজয়লক্ষ্মী রুইদাস বলেন,"আমাদের শুধু ফোন করেছিল পুলিশ ৷ বলেছিল আপনাদের বাড়ির লোক হাসপাতালে ভর্তি রয়েছে । আমরা হাসপাতালে গিয়ে দেখি তখন ও মারা গিয়েছে ৷ আমাদের জানায় মাথা ঠুকে এবং প্যান্ট গলায় লাগিয়ে চরম সিদ্ধান্ত নিয়েছে । ও নিজে মরতে পারে না, এটা পুলিশ করেছে ।"