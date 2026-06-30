মধ্যরাতে মুষল বৃষ্টির মধ্যে পুলিশের দৌড় ! শিলিগুড়িতে প্রযুক্তির ফাঁদে বিহারের ডাকাত দল
রাতের অন্ধকার, ঝড়-বৃষ্টি আর নিখুঁত পরিকল্পনা-সবই ছিল । কিন্তু স্মার্ট সিসিটিভির সতর্কবার্তা আর পুলিশের তৎপরতায় শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ বিহারের ডাকাতদল ।
Published : June 30, 2026 at 2:18 PM IST
শিলিগুড়ি, 30 জুন: প্রবল বৃষ্টি আর গভীর রাতের সুযোগে শিলিগুড়ির সেবক রোডের একটি নামী সোনার দোকানে বড়সড় ডাকাতির ছক কষেছিল বিহারের এক আন্তঃরাজ্য দুষ্কৃতী চক্র । পরিকল্পনাও ছিল নিখুঁত । কিন্তু আধুনিক প্রযুক্তির সতর্কবার্তা এবং ভক্তিনগর থানার পুলিশের দ্রুত পদক্ষেপে মুহূর্তেই বদলে যায় গোটা চিত্র । বৃষ্টিভেজা রাস্তায় প্রায় সিনেমার দৃশ্যের মতো ধাওয়া করে দুই দুষ্কৃতীকে গ্রেফতার করে পুলিশ । উদ্ধার হয়েছে চুরি হওয়া সোনার গয়না ও অলঙ্কারের একটি অংশ ।
পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ধৃতদের নাম গৌতম কুমার ও ধর্মেন্দ্র সাহানি । দু'জনেই বিহারের পূর্ব চম্পারণ জেলার মোতিহারি এলাকার বাসিন্দা । তদন্তকারীদের দাবি, তারা পেশাদার আন্তঃরাজ্য অপরাধী । এই চক্রে আরও অন্তত তিন থেকে চারজন জড়িত ছিল বলে প্রাথমিক তদন্তে জানা গিয়েছে । তাদের মধ্যে একজন পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছে । তার খোঁজে শুরু হয়েছে জোরদার তল্লাশি ।
সোমবার গভীর রাতে প্রবল বর্ষণের মধ্যেই সেবক রোডের ওই গয়নার দোকানকে নিশানা করে দুষ্কৃতীরা । শাটার ভেঙে ভিতরে ঢোকার পর প্রথমেই দোকানের নিরাপত্তা ব্যবস্থা ও সিসিটিভি অকেজো করার চেষ্টা করে তারা । একজন লকার ও আলমারি ভাঙতে ব্যস্ত ছিল, অন্যরা বাইরে পাহারা দিচ্ছিল ।
তবে তাদের অজান্তেই দোকানে থাকা আধুনিক সিসিটিভি ব্যবস্থার 'মোশন অ্যালার্ট' সক্রিয় হয়ে যায় । সন্দেহজনক নড়াচড়া শনাক্ত হতেই দোকানের মালিকের মোবাইলে সতর্কবার্তা পৌঁছে যায় । তিনি সঙ্গে সঙ্গে লাইভ ফুটেজ দেখে বুঝতে পারেন, দোকানের ভিতরে দুষ্কৃতি ঢুকেছে । দেরি না করে খবর দেন ভক্তিনগর থানায় ।
খবর পাওয়া মাত্রই সাদা পোশাকের পুলিশকর্মীদের নিয়ে বাইকে ঘটনাস্থলে পৌঁছে যান থানার এক আধিকারিক । পুলিশের উপস্থিতি টের পেয়ে ব্যাগ হাতে বিভিন্ন দিকে ছুটে পালানোর চেষ্টা করে দুষ্কৃতীরা । শুরু হয় বৃষ্টিভেজা রাস্তায় রুদ্ধশ্বাস ধাওয়া । পুলিশও দুই দলে ভাগ হয়ে তাদের পিছু নেয় ।
প্রায় সিনেমার কায়দায় ধাওয়া করে জ্যোতিনগর এলাকায় রাস্তা পার হওয়ার সময় গৌতম কুমারকে পাকড়াও করা হয় । অন্যদিকে, দোকানের ভিতরেই লুকিয়ে থাকা ধর্মেন্দ্র সাহানিকেও গ্রেফতার করে পুলিশ । ধৃতদের কাছ থেকে উদ্ধার হয়েছে চুরি হওয়া সোনার গয়না ও অন্যান্য অলঙ্কার ।
এই সফল অভিযানের পর মঙ্গলবার সকালে ভক্তিনগর থানায় পৌঁছন শিলিগুড়ির ডেপুটি পুলিশ কমিশনার রানা মুখোপাধ্যায় । তিনি অভিযানে অংশ নেওয়া পুলিশ আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠক করে গোটা ঘটনার খুঁটিনাটি পর্যালোচনা করেন এবং পুরো দলকে অভিনন্দন জানান । ডিসিপি জানান, তদন্ত এখনও প্রাথমিক পর্যায়ে রয়েছে । ধৃতরা বিহারের মোতিহারি এলাকার বাসিন্দা । এই আন্তঃরাজ্য চক্রটি এর আগে অন্য কোথাও একই ধরনের অপরাধে জড়িত ছিল কি না এবং শিলিগুড়ির অন্য কোনও এলাকাকেও তারা টার্গেট করেছিল কি না, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে । ধৃতদের মঙ্গলবার আদালতে হাজির করে পুলিশ হেফাজতের আবেদন জানানো হবে । পাশাপাশি পলাতক দুষ্কৃতীদের খোঁজে বিভিন্ন এলাকায় চিরুনি তল্লাশি চালানো হচ্ছে ।