চায়ের দোকান চালানো থেকে ক্যানসার জয় - উচ্চমাধ্যমিকের মেধাতালিকায় সংগ্রামের কাহিনি
এই সাফল্যের পেছনে রয়েছে জীবনসংগ্রামের কাহিনি ৷ জীবনে কোনও বাধা-বিপত্তিই তাদের এগিয়ে চলার পথকে রুদ্ধ করতে পারেনি ৷
Published : May 14, 2026 at 7:10 PM IST
কলকাতা, 14 মে: প্রকাশিত হয়েছে উচ্চমধ্যমিকের চতুর্থ সেমেস্টারের ফলাফল । এবারের মেধাতারিকায় জায়গা করে নিয়েছে 64 জন । তার মধ্যে কলকাতা ও তার পার্শ্ববর্তী এলাকায় রয়েছে ছয়জন । তবে তাদের কয়েকজনের এই সাফল্যের পেছনে রয়েছে জীবনসংগ্রামের কাহিনি ৷ জীবনে কোনও বাধা-বিপত্তিই তাদের এগিয়ে চলার পথকে রুদ্ধ করতে পারেনি ৷
বাবার চায়ের দোকানে কাজ করে উচ্চমাধ্যমিকে চতুর্থ গোলাম
কলকাতা থেকে প্রথম হয়েছে সার্কাস অ্যাভিনিউয়ের বাসিন্দা গোলাম ফ্যায়জাল । বাবার ছোট চায়ের দোকান । মাঝেমধ্যে সেখানেই দেখা যায় গোলামকেও । বাবার কাজে সাহায্য করতে ৷ এক কামরার ঘরে পরিবারের আটজন মিলে কোনওক্রমে দিন কাটে ৷ সেখানেই চলে পড়াশোনা ৷ সেই গোলামই উচ্চমাধ্যমিকের মেধা তালিকায় চতুর্থ স্থান অধিকার করেছে । তার প্রাপ্ত নম্বর 98.6 শতাংশ ।
ক্যালকাটা এপি মাদ্রাসার ছাত্র গোলাম উর্দুতে প্রথম হয়েছে । গোলাম তৃতীয় সেমেস্টারেও মেধাতালিকার জায়গা করে নিয়েছিল । ভবিষ্যতে সে চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্ট হতে চায় । গোলামের কথায়, "আমার সব বিষয়েই গৃহ শিক্ষক ছিল । তবে এই ফলাফল আমার ও পরিবারের কঠোর পরিশ্রমের ফল ।"
ক্যানসারজয়ী অদ্রিজা মেধাতালিকায় দশম
তৃতীয় সেমেস্টারের পর চতুর্থ সেমেস্টারেও মেধাতালিকায় জায়গা করে নিয়েছে কলকাতার অদ্রিজা গণ । ষষ্ঠ শ্রেণিতে পড়ার সময় আচমকাই তার ধরা পড়েছিল 'টি সেল লিম্ফোমা' অর্থাৎ, ব্লাড ক্যান্সার ৷ তারপর সোজা পাড়ি দিতে হয়েছিল মুম্বই ৷ সেখানেই 2 বছর 8 মাস ধরে চলে তার চিকিৎসা ৷ এই সময়ের মধ্যে 82টি কেমো চলেছে তার ৷ যার কারণে বহুদিন সে স্কুলে যেতে পারেনি । কঠিন সেই সময়ে একাধিক প্রতিবন্ধকতার সঙ্গে লড়াই করে জীবনযুদ্ধে জয়ী হয় নিমতার বাসিন্দা অদ্রিজা গণ ৷
এখনও তাকে খুবই সাবধানে চলাফেরা করতে হয় ৷ আর পাঁচটা ছেলেমেয়ের মতো খাওয়াদাওয়া বা চলাফেরা সে করতে পারে না ৷ এমনকি, তার ঘরেও সবাই ঢুকতে পারে না ৷ কঠিন এই রোগ থেকে সুস্থ হয়ে ফেরার পরেও, এক অন্য লড়াই চলছে অদ্রিজার । এত কিছু সামলেও উচ্চমাধ্যমিকে তার নজরকাড়া সাফল্য ৷
বাগবাজারের সিস্টার নিবেদিতা স্কুলের ছাত্রী অদ্রিজা । তৃতীয় সেমেস্টারে তার প্রাপ্ত নম্বর ছিল 97.37 শতাংশ । চতুর্থ সেমেস্টারে তার প্রাপ্ত নম্বর 97.4 শতাংশ । মেধাতালিকায় দশম স্থান অধিকার করেছে সে । তৃতীয় সেমিস্টারে তার মেধা তালিকায় স্থান ছিল নবম । অদ্রিজার এই সাফল্যের পিছনে বরাবরই স্কুলের অবদানের কথা স্বীকার করে নিয়েছে অদ্রিজার পরিবার । অদ্রিজা জানাচ্ছে, পরবর্তীকালে সাইকোলজি নিয়ে পড়াশোনা করতে চায় সে ৷ কারণ, এই সময়ে মানুষের মনকে বোঝা খুব জরুরি বলে মনে করে সে ৷
অনটনের মধ্যেও মৌপিয়া মেধাতালিকায় অষ্টম
মেধাতালিকায় নজর কেড়েছে আরও একজন । অষ্টম স্থানাধিকারী নিউ আলিপুর সারদা আশ্রম বালিকা বিদ্যালয়ের ছাত্রী মৌপিয়া পাল । তার প্রাপ্ত নম্বর 97.8%। তারও রয়েছে এক জীবন যুদ্ধের কাহিনী । মৌপিয়ার জন্ম গুজরাতে । তবে 9 মাস বয়সে সে কলকাতায় চলে আসে । তখনই তার পরিবারে নেমে আসে দুর্যোগ । কিছু ব্যক্তিগত কারণে তার বাবা চাকরিহারা হয়ে পড়েন । মৌপিয়ার মা গৃহবধূ । দাদা বেঙ্গালুরুতে চাকরি করেন । মহেশতলার পৈত্রিক বাড়িতেই তাদের বসবাস । তবে পরিবারের আর্থিক অবস্থা সচ্ছল না-থাকা সত্ত্বেও পড়াশোনার ক্ষেত্রে কার্পণ্য করেনি মৌপিয়ার পরিবার ।
মৌপিয়ার ইচ্ছে ভবিষ্যতে স্ট্যাটিসটিক্স নিয়ে পড়াশোনা করার । সেই কারণে গণিত আর এই বিষয়েই গৃহশিক্ষক ছিল তার । বাকি বিষয়গুলো নিজেই বাড়িতে পড়ত স্কুলের সহযোগিতায় । তার কথায়, "বাবা বলতো পড়াশোনা সবার আগে । তাই আর্থিক সমস্যা থাকলেও আমার দুটো বিষয়ে গৃহ শিক্ষক ছিল । এছাড়াও আমার স্কুলের অবদান অনস্বীকার্য ।"
মেধাতালিকায় শহর ও শহরতলির অন্যান্যরা
কলকাতার স্কটিশ চার্চ স্কুলের ছাত্র অমৃতাংশু সাহু । সে 488 পেয়ে মেধা তালিকায় নবম স্থানে হয়েছে । সে জানায়, "আমি নিট দিয়েছিলাম, এবার আইআইটির প্রবেশিকাও দেব । আশা করিনি মেধাতালিকায় নাম আসবে । তবে পরীক্ষা ভালো হয়েছিল ।"
কলকাতার পার্শ্ববর্তী এলাকা উত্তর 24 পরগনার বরানগর নরেন্দ্রনাথ বিদ্যামন্দিরের ছাত্র সোহম ঘোষ । সে এবারে মেধা তালিকায়ে দশম স্থান অধিকার করেছে। তার প্রাপ্ত নম্বর 487। সে বলে, "আমি পড়েছিলাম সাধারণ ভাবে । কিন্তু মেধাতালিকায় আসব ভাবিনি ।"
দশম স্থানে রয়েছে কলকাতার সমৃদ্ধ পাল । সে বলে, "মাধ্যমিকে ইচ্ছা ছিল মেধাতালিকায় আসার । কিন্তু তখন সেটা হয়নি । এবার সেই ইচ্ছা পূরণ হয়েছে । আমি জেই মেনস দিয়েছি । ইঞ্জিনিয়ারিং লাইনে যাওয়ার ইচ্ছা ।"