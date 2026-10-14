নীল-সাদা থেকে হলুদ-সাদা, সরকারের পর এবার 'রং-বদল' বাংলার সড়ক থেকে গার্ডরেলে
Changing Colours of West Bengal's Roads: রং বদলে রাজনীতি, নাকি রয়েছে যুক্তি সঙ্গত কারণ ৷ সামশের আলির প্রতিবেদন ৷
Published : October 14, 2026 at 3:50 PM IST|
Updated : October 14, 2026 at 3:56 PM IST
কলকাতা, 14 অক্টোবর: 2011 সালে তৃণমূল কংগ্রেস পশ্চিমবঙ্গে ক্ষমতায় আসার পর মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার কলকাতা-সহ রাজ্যের বিভিন্ন সরকারি ভবন ও নাগরিক পরিকাঠামোয় নীল-সাদা রঙের ব্যবহারকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছিল ৷ ধীরে ধীরে এই রং শহরের পরিচিত দৃশ্য হয়ে ওঠে ৷ সরকারি ভবন, সেতু, রাস্তার ল্যাম্পপোস্ট, ফুটপাতের একাংশ থেকে শুরু করে রাস্তার ধারের গার্ডরেল-বিভিন্ন কাঠামোয় দেখা যেত নীল-সাদা রঙের প্রলেপ ৷
এবার রাজ্যে ক্ষমতার হাত বদলের সঙ্গে সঙ্গে সেই পরিচিত রঙের বিন্যাসেও বদল আসছে ৷ কলকাতার বিভিন্ন রাস্তা, ফ্লাইওভার, ডিভাইডার ও গার্ডরেলে নীল-সাদার পরিবর্তে হলুদ-সাদা রঙের ব্যবহার নজরে পড়ছে ৷ ফলে শহরের পরিচিত দৃশ্যপটে যুক্ত হয়েছে নতুন রঙের বিন্যাস ৷ এই পরিবর্তনকে ঘিরে সামনে আসছে একাধিক প্রশ্ন ৷ এটি কী নিছক পরিকাঠামোর রক্ষণাবেক্ষণ ও সড়ক নিরাপত্তার প্রয়োজন, নাকি এর সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে প্রশাসনিক পরিচিতি ও রাজনৈতিক কোনও যোগ ?
কলকাতার রেড রোড থেকে ইএম বাইপাস কিংবা শহরের বিভিন্ন উড়ালপুল ও গুরুত্বপূর্ণ সড়ক—পরিকাঠামোর রঙের এই পরিবর্তন তাই শুধু সৌন্দর্য বৃদ্ধির বিষয় নয় ৷ এর সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে নাগরিকদের নিরাপত্তা, সরকারি অর্থের ব্যবহার, রক্ষণাবেক্ষণের নীতি এবং শহরের দৃশ্যমান পরিচিতির প্রশ্নও ৷
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বিজেপি পরিচালিত নতুন সরকারের মতে, রঙের এই পরিবর্তন কোনও রাজনৈতিক কারণ বা সৌন্দর্যবর্ধনের বিষয় নয়, এর পিছনে রয়েছে সুনির্দিষ্ট বিজ্ঞান ও সড়ক নিরাপত্তার বিষয় ৷ যদিও আগের নীল-সাদা রং দেখতে মনোরম ও চোখের পক্ষে আরামদায়ক ছিল ৷ তবুও গভীর রাতে বা কুয়াশার মধ্যে দূর থেকে ডিভাইডার বা গার্ডরেল শনাক্ত করতে গাড়িচালকদের সমস্যা হত, যার ফলে প্রায়ই ঘটত দুর্ঘটনা ৷
ইন্ডিয়ান রোডস কংগ্রেস (IRC) এবং আন্তর্জাতিক ট্রাফিক ইঞ্জিনিয়ারিং বিধি অনুযায়ী, রাজ্য ও জাতীয় সড়কের গার্ডরেল ও ডিভাইডারে হলুদ, সাদা বা কালো রং ব্যবহার করা বাধ্যতামূলক ৷ কারণ, মানুষের চোখ হলুদ রং সবচেয়ে দ্রুত ও স্পষ্টভাবে শনাক্ত করতে পারে ৷ তাই কলকাতা-সহ রাজ্যের প্রায় সর্বত্র রাস্তার গার্ডরেল ও ডিভাইডারের নীল-সাদা রং বদলে হলুদ-সাদার প্রলেপ দেওয়া হচ্ছে ৷
শুধু রাস্তা নয়, বদলের প্রশ্ন প্রশাসনের সর্বত্র
সরকার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে প্রশাসনিক নীতি ও সরকারি পরিকাঠামোর রূপে পরিবর্তন আসা অস্বাভাবিক নয় ৷ তবে, সেই পরিবর্তনের মূল্যায়ন করতে গেলে দেখতে হবে, তার ফলে সাধারণ মানুষের কী সুবিধা হচ্ছে, রক্ষণাবেক্ষণের খরচ কতটা বাড়ছে বা কমছে এবং নাগরিক পরিষেবার মানে কতটা উন্নতি হচ্ছে ?
এনিয়ে প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির সাধারণ সম্পাদক আশুতোষ চট্টোপাধ্যায় বলেন, "তৃণমূল কংগ্রেস ও বিজেপির মধ্যে কোনও পার্থক্য নেই ৷ তৃণমূল কংগ্রেস অতীতে যা করত, বিজেপি ঠিক সেটাই করছে ৷" আশুতোষ রাস্তার রং পরিবর্তনের বদলে সড়ক নিরাপত্তার প্রয়োজনীয়তাকে গুরুত্ব দেওয়ার কথা বলেন ৷ কংগ্রেস নেতা আরও মন্তব্য করেন, 'রাস্তায় যে রং ব্যবহার করা হচ্ছে, তা পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর ৷' তিনি জানান, এ বিষয়ে রাজ্য সরকার ও পরিবেশ দফতরের কাছে একটি চিঠি পাঠানো হবে ৷
সিপিএমের শীর্ষস্থানীয় নেতা ও আইনজীবী ফয়াজ আহমেদ খানের বক্তব্য, "পশ্চিমবঙ্গে ক্ষমতার পরিবর্তনের পর থেকে এখনও পর্যন্ত একটিও বাস্তব উন্নয়নমূলক কাজ হয়ে থাকলে কেউ বলুন ৷ বিজেপির সরকার গঠনের পর রাজ্যে রাস্তার নাম বদলানো হয়েছে, এখন রাস্তার রং বদলানো হচ্ছে ৷"
সিপিএম নেতা মন্তব্য করেছেন, "আমাদের রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী রং বদলানোর খেলায় অত্যন্ত দক্ষ ৷ আগে তিনি নীল-সাদা রঙের পরিকল্পনার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন ৷ আর এখন হলুদ-সাদা রঙের পরিকল্পনার পক্ষে সওয়াল করছেন ৷ রং বদলানোর এই খেলায় মত্ত না-হয়ে বিজেপি সরকারের উচিত সাধারণ মানুষের জন্য উন্নয়নমূলক কাজে মনোযোগ দেওয়া ৷ আমার মতে, রং বদলানোর এই খেলায় জনগণের করের টাকা অপচয় করা হচ্ছে ৷"
সমাজকর্মী ও আইনজীবী নওশাদ আনোয়ার বলেন, "যান চলাচলের পরিস্থিতির উন্নতির লক্ষ্যে গার্ডরেল ও রোড ডিভাইডারে রং করাটা গ্রহণযোগ্য ৷ তবে, এর পিছনে যদি কোনও রাজনৈতিক উদ্দেশ্য থাকে, তবে সরকারি অর্থের অপচয় হবে ৷ রাজ্য সরকারের উচিত উন্নয়নমূলক প্রকল্প ও জরুরি কাজে মনোযোগ দেওয়া ৷ কারণ রাস্তার নাম বা রং তো পরেও পরিবর্তন করা সম্ভব ৷"
নীল-সাদা থেকে হলুদ-সাদা, এই দৃশ্যমান পরিবর্তন তাই একদিকে যেমন শহরের রঙের বিন্যাসে নতুন অধ্যায় তৈরি করছে, অন্যদিকে তেমনই সামনে আনছে প্রশাসনিক সিদ্ধান্তের উদ্দেশ্য ও কার্যকারিতা যাচাইয়ের প্রয়োজনীয়তাকেও ৷ রঙের পরিবর্তন রাজনৈতিক প্রতীকের সঙ্গে সম্পর্কিত হতে পারে, আবার তার পিছনে থাকতে পারে ব্যবহারিক ও প্রযুক্তিগত কারণও ৷ চূড়ান্ত মূল্যায়নের জন্য প্রয়োজন সরকারি নির্দেশিকা, প্রকল্পের ব্যয় এবং সড়ক নিরাপত্তা সংক্রান্ত তথ্যের নিরপেক্ষ বিশ্লেষণ ৷