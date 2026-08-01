কঙ্কালসার পিচ রাস্তায় জমাট জলকাদা ! পঞ্চায়েতের রাজনীতির খেলাকে দায়ী করছেন গ্রামবাসীরা

কঙ্কালসার পিচ রাস্তায় জমাট জলকাদা ! পঞ্চায়েতের রাজনীতির খেলাকে দায়ী করছেন গ্রামবাসীরা
এলাকাবাসীর জাবি, গ্রাম পঞ্চায়েত থেকে শুরু বিডিও অফিস, সব জায়গায় রাস্তাটি সংস্কারের লিখিত আবেদন করা হয়েছে ৷ তারপরেও এই রাস্তার কোনও হাল ফেরেনি ৷
Published : August 1, 2026 at 7:43 PM IST
মালদা, 1 অগস্ট: চলতি মরশুমে বৃষ্টির অভাবে ভুগছে মালদা ৷ বৃষ্টির জন্য আকাশপানে তাকিয়ে রয়েছেন কৃষকরা ৷ কিন্তু এই পরিস্থিতিতেও নাভিশ্বাস উঠেছে হাজার পঁচিশ মানুষের ৷ দিন বদলের সঙ্গে রাজ্যে ক্ষমতার রং পালটেছে ৷ কিন্তু পুরাতন মালদা ব্লকের মহিষবাথানি গ্রাম পঞ্চায়েতের কদমতলি এলাকায় পিচ রাস্তার কঙ্কাল যেন মানুষের ত্রাস ৷
এক বা দু'দিন নয়, টানা 10 বছর ধরে এই রাস্তা নিয়ে ভোগান্তির শিকার সবাই ৷ শুকনো আবহাওয়াতেও মাস দুয়েক ধরে জলকাদায় জমাট সেই রাস্তা ৷ গ্রামবাসীরা বলছেন, পঞ্চায়েত প্রধান থেকে শুরু করে জনপ্রতিনিধিরা শুধু রাজনৈতিক খেলায় ব্যস্ত ৷ আমজনতার সমস্যা নিয়ে ভাবার সময় নেই তাদের ৷
মহিষবাথানি গ্রাম পঞ্চায়েতের রাজনৈতিক রংটাও বড় বিচিত্র ৷ আগে এই পঞ্চায়েত বিজেপির দখলে ছিল ৷ বর্তমানে তৃণমূল আর কংগ্রেস একজোট হয়ে পঞ্চায়েত চালাচ্ছে ৷ রাজ্যের দুই প্রধান রাজনৈতিক দল পঞ্চায়েতের ক্ষমতায় থাকলেও কেন এতদিনে রাস্তার হাল ফেরেনি তা নিয়ে সরব হয়েছেন সবাই ৷
এলাকার বাসিন্দা খালেদুর রহমান বলছেন, "এখানকার জনপ্রতিনিধিরা সবসময় নিজেদের দল বদল নিয়েই ব্যস্ত থাকেন ৷ কখনও এ দলে, কখনওবা ও দলে ৷ রাস্তাঘাটের কোনও কাজ হয় না ৷ 10 বছর আগে যা রাস্তা ছিল, এখনও তাই আছে ৷ এই রাস্তা দিয়ে চলাচলে ভীষণ সমস্যা ৷ বিশেষ করে ছাত্রছাত্রীরা প্রচণ্ড সমস্যায় পড়ে ৷ রাস্তার ধারে কোনও ড্রেন নেই ৷ ফলে বৃষ্টির জল বেরোতে পারে না ৷ আমরা চাইছি, রাস্তার হাল দ্রুত ফেরানো হোক ৷"
স্থানীয় আবদুল হক বলেন, "এই রাস্তায় চলাচল করা খুব অসুবিধের ৷ বর্ষার আগে থেকেই রাস্তায় জল জমে আছে ৷ রাস্তার ধারের লোকজন নিজেদের জমি বাঁধ দিয়ে আটকে রেখেছে ৷ ফলে রাস্তার জলের নিকাশি হচ্ছে না ৷ পঞ্চায়েতও কোনও কাজ করছে না ৷ এখন এখানে রাজনৈতিক খেলা চলছে ৷ সব কাজ বন্ধ হয়ে আছে ৷ আমরা সবাই চাই, এই রাস্তাটি অন্তত ভালো করা হোক ৷"
এলাকাবাসী তথা শিক্ষক মোকারাম মণ্ডলের কথায়, "এই রাস্তার ধারে একটি স্কুল রয়েছে ৷ স্কুলের সামনেই রাস্তায় জল জমে থাকে ৷ মূলত বর্ষাকালে রাস্তা জল-কাদায় ভরে থাকে ৷ বাচ্চারা ঠিকমতো স্কুলে আসতে পারে না ৷ এই রাস্তা দিয়ে অন্তত 15 হাজার মানুষের প্রতিদিনের যাতায়াত ৷ তাই অতি দ্রুত এই রাস্তার কাজ হোক ৷ আমাদের সরকারের পরিবর্তন হয়েছে ৷ নতুন সরকার উন্নয়ন করার কথা বলছে ৷ এবার এই রাস্তারও পরিবর্তন হোক ৷ আসলে নিকাশি ব্যবস্থা না থাকার জন্যই রাস্তার এই পরিস্থিতি ৷"
বিষয়টি নিয়ে স্থানীয় কংগ্রেসের পঞ্চায়েত সদস্য পিন্টু শেখ বলেন, "রাস্তাটা অনেকদিন ধরেই বেহাল অবস্থায় পড়ে রয়েছে ৷ আমরা গ্রাম পঞ্চায়েত থেকে শুরু বিডিও অফিস, সব জায়গায় রাস্তাটি সংস্কারের লিখিত আবেদন করেছি ৷ তারপরেও এই রাস্তার কোনও হাল ফেরেনি ৷ আমি কংগ্রেসের গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য ৷ হয়তো সেই কারণে আমার আবেদনে কেউ কর্ণপাত করেনি ৷ এর জন্য আমি দুঃখিত ৷ তবু আমি নিজের তরফে যা করা যায় করব ৷ সরকার চাইলে দ্রুত এই রাস্তার পরিবর্তন হবে ৷ নতুন সরকারের প্রতি আমি আশাবাদী ৷"
এনিয়ে মহিষবাথানি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান রুম্পা রাজবংশীর কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি ৷ তিনি দফতরে যাননি ৷ একাধিকবার ফোন করা হলেও সাড়া দেননি ৷ তবে বিডিও অফিসের এক আধিকারিক বলেন, "রাস্তাটির দ্রুত সংস্কার করা হবে ৷ তার জন্য প্রশাসনিক স্তরে তৎপরতা শুরু হয়েছে ৷"