সড়ক ও সেতু নির্মাণে 1 হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ কেন্দ্রের, দ্রুত কাজ শেষ করার প্রতিশ্রুতি মুখ্যমন্ত্রীর
Road Transport and Highways Ministry: কেন্দ্রীয় সড়ক ও পরিকাঠামো তহবিল বা সিআরআইএফ (CRIF)-এর অধীনে এই টাকা মঞ্জুর ৷
Published : November 20, 2026 at 8:02 PM IST
কলকাতা, 20 নভেম্বর: রাজ্যের সড়ক ও উড়ালপুলগুলির পরিকাঠামোর উন্নয়নে এক হাজার কোটি টাকারও বেশি আর্থিক বরাদ্দ মঞ্জুর করেছে কেন্দ্রীয় সরকার ৷ শুক্রবার এক্স হ্যান্ডেলে একটি পোস্ট করে কেন্দ্রীয় এই বরাদ্দ ঘোষণার কথা জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ৷ পাশাপাশি, রাজ্যের এই প্রকল্পগুলির কাজ দ্রুত শেষ করতে কেন্দ্রীয় সরকারকে পূর্ণ সহযোগিতার আশ্বাস দিয়েছেন শুভেন্দু ৷
কেন্দ্রীয় সড়ক ও পরিকাঠামো তহবিল বা সিআরআইএফ (CRIF)-এর অধীনে এই টাকা মঞ্জুর করা হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রীর দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, সিআরআইএফ-এর 'সড়ক প্রকল্প'-এর আওতায় রাজ্যের তিনটি গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা উন্নয়নের কাজের জন্য 679 কোটি 55 লক্ষ টাকা অনুমোদন করেছে কেন্দ্রীয় সড়ক পরিবহন মন্ত্রক ৷
পাশাপাশি, সিআরআইএফ-এর 'সেতু বন্ধন প্রকল্প'-এর অধীনে হুগলি জেলার দ্বারকেশ্বর নদের ওপর একটি নতুন সেতু নির্মাণের জন্য 375 কোটি 78 লক্ষ টাকা মঞ্জুর করা হয়েছে ৷ সব মিলিয়ে রাজ্যের যোগাযোগ ব্যবস্থার পরিকাঠামো ঢেলে সাজাতে কেন্দ্রের তরফে 1 হাজার 55 কোটি 33 লক্ষ টাকার অনুমোদন মিলেছে ৷
রাজ্যের অর্থনৈতিক অগ্রগতির ক্ষেত্রে উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা কতটা গুরুত্বপূর্ণ, তা এদিন নিজের তুলে ধরেছেন শুভেন্দু অধিকারী ৷ তাঁর মতে, সড়ক ও সেতু পরিকাঠামোর আধুনিকীকরণ হলে রাজ্যের সার্বিক বিকাশ আরও গতি পাবে ৷ এক্স হ্যান্ডেলের পোস্টে মুখ্যমন্ত্রী লিখেছেন, "পশ্চিমবঙ্গের গুরুত্বপূর্ণ পরিকাঠামো খাতে তহবিল অনুমোদন করার জন্য প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং কেন্দ্রীয় সড়ক পরিবহণ ও মহাসড়ক মন্ত্রী নিতিন গডকড়িকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই ৷"
শুভেন্দু লেখেন, "সিআরআইএফ-সড়ক প্রকল্পের অধীনে তিনটি রাস্তা উন্নয়ন প্রকল্পের জন্য 679.55 কোটি টাকা এবং সিআরআইএফ-সেতু বন্ধন প্রকল্পের অধীনে হুগলি জেলায় দ্বারকেশ্বর নদের ওপর একটি নতুন সেতু নির্মাণের জন্য 375.78 কোটি টাকার অনুমোদন আমাদের রাজ্যের যোগাযোগ ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করার ক্ষেত্রে একটি উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ ৷"
প্রশাসনিক মহলের মতে, হুগলি জেলার দ্বারকেশ্বর নদের ওপর এই নতুন সেতুটি নির্মিত হলে দক্ষিণবঙ্গের বিস্তীর্ণ এলাকার মানুষের দীর্ঘদিনের যাতায়াতের সমস্যা মিটবে ৷ পণ্য পরিবহন থেকে শুরু করে নিত্যযাত্রীদের যাতায়াত অনেকটাই সহজ হবে ৷ পাশাপাশি তিনটি বড় রাস্তার কাজ শেষ হলে রাজ্যের অভ্যন্তরীণ সড়ক যোগাযোগ আরও মসৃণ হবে ৷
এই প্রকল্পগুলির সুদূরপ্রসারী প্রভাবের কথা উল্লেখ করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "আমাদের সড়ক নেটওয়ার্ক এবং সেতুগুলির আধুনিকীকরণ পশ্চিমবঙ্গের আর্থিক বৃদ্ধিকে আরও গতিশীল করার জন্য অত্যন্ত জরুরি ৷ গুরুত্বপূর্ণ পরিকাঠামোর উন্নয়ন কেবল যাতায়াতের সময় কমাবে এবং আঞ্চলিক বাণিজ্য ও পর্যটনের উন্নতি ঘটাবে তা-ই নয়, বরং আমাদের রাজ্যের শিল্প সম্ভাবনাকেও বাড়িয়ে তুলবে এবং আমাদের যুবসমাজের জন্য কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করবে ৷"
কেন্দ্র ও রাজ্যের যৌথ উদ্যোগে রাজ্যের সার্বিক উন্নয়ন সম্ভব বলে বার্তা দিয়েছেন শুভেন্দু ৷ নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে যাতে এই রাস্তা এবং সেতু নির্মাণের কাজ শেষ হয়, সে বিষয়ে রাজ্য প্রশাসন দায়বদ্ধ বলে জানিয়েছেন তিনি ৷