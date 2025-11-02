আটকে বিজেপি সাংসদের বরাদ্দ টাকায় রাস্তা সংস্কারের কাজ, চক্রান্তের অভিযোগ

আটকে বিজেপি সাংসদের বরাদ্দ টাকায় রাস্তা সংস্কারের কাজ, চক্রান্তের অভিযোগ
প্রতিবাদে গ্রামে বিক্ষোভ বাসিন্দাদের ৷ একসপ্তাহ সময় বেঁধে দিলেন বিক্ষোভকারীরা ৷ তা না-হলে বিডিও দফতর ঘেরাও করার হুঁশিয়ারি ৷
Published : November 2, 2025 at 8:25 PM IST
মালদা, 2 নভেম্বর: মাত্র 100 মিটারের একটা রাস্তা ৷ এলাকা পরিদর্শনে এসে সেই রাস্তার সংস্কারের জন্য সংসদীয় উন্নয়ন তহবিল থেকে 4 লাখ টাকা বরাদ্দ করেছিলেন সাংসদ সাংসদ খগেন মুর্মু ৷ অভিযোগ, 10 মাস পেরিয়ে গেলেও রাস্তা সংস্কারের সেই কাজ শুরু হয়নি ৷ এতে বেজায় সমস্যায় পড়েছেন গ্রামবাসীরা ৷ বিশেষ করে নিম্নচাপের বৃষ্টিতে বাসিন্দাদের অবস্থা আরও বেহাল ৷
আর সেই রাস্তার কাজ শুরু না-হওয়ায় বিডিও দফতরের কর্মপদ্ধতির বিরুদ্ধে অসন্তোষ প্রকাশ করে গ্রামেই বিক্ষোভ দেখাল তারা ৷ পাশাপাশি গ্রামবাসীদের হুঁশিয়ারি, সাতদিনের মধ্যে রাস্তা সংস্কারের কাজ শুরু না-হলে বিডিও দফতর ঘেরাও করা হবে ৷ এদিকে, এই ঘটনা নিয়ে ভোটের আগে তরজা জমে উঠেছে দুই ফুলের ৷
পুরাতন মালদার মঙ্গলবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের নলডুবি ফরেস্টপাড়া ৷ এলাকায় ঢোকার মুখে 100 মিটার রাস্তার দীর্ঘদিন ধরে বেহাল দশা ৷ বৃষ্টি হলেই জলকাদা জমে যায় ৷ টোটো উল্টে দুর্ঘটনা প্রায়ই ঘটে বলে অভিযোগ ৷ গ্রামবাসীদের দাবি, প্রায় 10 মাস আগে এলাকা পরিদর্শনে এসে মালদা উত্তরের বিজেপির সাংসদ খগেন মুর্মু তাঁর সাংসদ তহবিল থেকে চার লাখ টাকা রাস্তা সংস্কারের জন্য বরাদ্দ করেন ৷ ব্লক অফিস থেকে কাজের টেন্ডারও হয় ৷
কিন্তু, এখনও কাজ শুরু হয়নি বলে অভিযোগ ৷ স্থানীয়রা বারবার প্রশাসন ও পঞ্চায়েতের জনপ্রতিনিধিদের দ্বারস্থ হয়েছেন এ নিয়ে ৷ প্রায় চার মাস আগে ব্লকের ইঞ্জিনিয়ার রাস্তা পরিদর্শন করে পরেরদিন থেকে কাজ শুরুর আশ্বাস দিয়েছিলেন ৷ কিন্তু, সেই প্রতিশ্রুতি হাওয়ায় মিলিয়ে গিয়েছে বলে অভিযোগ ৷ স্থানীয়রা বলছেন, ইঞ্জিনিয়ার আর ঠিকাদার যোগসাজস করে রাস্তার কাজ আটকে রেখেছেন ৷ এ নিয়ে তাঁরা প্রশাসনের কাছে লিখিত অভিযোগও দায়ের করেছেন ৷ তবে, তাতেও কোনও লাভ হয়নি বলে অভিযোগ ৷
এ নিয়ে স্থানীয় বাসিন্দা রেবতী দত্ত বলছেন, "রাস্তার জন্য বেরোতে পারছি না ৷ বাচ্চাদের স্কুল নিয়ে যেতে পারছি না ৷ ওদের স্কুল ড্রেস নোংরা হয়ে যাচ্ছে ৷ গাড়ি উল্টে যাচ্ছে ৷ কখনও কখনও কাদায় আটকে যাওয়া গাড়ি ৷ আমরা মেয়েরাই ঠেলাঠেলি করে পার করি ৷ খগেন মুর্মু এলাকা দেখে গিয়ে টাকাও দিয়েছেন ৷ তারপরেও কেন আমাদের রাস্তাটা ঠিক হচ্ছে না ? তাই আমরা বিক্ষোভ দেখাচ্ছি ৷ মনে হয়, ভাগবাটোয়ারা কম হবে বুঝেই রাস্তাটা করছে না ৷ চার মাস আগে ইঞ্জিনিয়ার এসে বলেছিলেন, পরদিন থেকে কাজ শুরু হবে ৷ তারপর থেকে আর ইঞ্জিনিয়ারের দেখা মেলেনি ৷ নিম্নচাপের বৃষ্টিতে রাস্তার অবস্থা আরও বেহাল ৷ আমরা চাই, রাস্তাটা দ্রুত ঠিক করা হোক ৷ তা না-হলে আমরা আবার আন্দোলনে নামব ৷"
এলাকার আরেক বাসিন্দা নিতাই মণ্ডলের বক্তব্য, "রাস্তাটাই সমস্যা ৷ বৃষ্টি হলে রাস্তায় হাঁটা যায় না ৷ রাস্তা সংস্কারের জন্য আমরা অনেক আবেদন করেছি ৷ কাজ হয়নি ৷ পরিস্থিতি দেখে সাংসদ চার লাখ টাকা দিয়েছেন ৷ তাতেও রাস্তা ঠিক হয়নি ৷ সাতদিনের মধ্যে রাস্তার কাজ শুরু না-হলে, আমরা ব্লক অফিস ঘেরাও করব ৷ রাস্তার কাজ কী কারণে আটকে রাখা হয়েছে, সেটা তারাই জানে ৷ হয় ইট-বালি-পাথরের দাম বেশি হয়েছে অথবা টাকা বাটোয়ারা হয়ে গিয়েছে ৷ আমরা পঞ্চায়েত আর এসডিও অফিসে লিখিত অভিযোগ করেছি ৷"
তবে, ইঞ্জিনিয়ার রবিউল হোসেনের দাবি, "ফালতু অভিযোগ ৷ কাজ করবে ঠিকাদার, দেখাশোনা করব আমরা ৷ 10 মাস আগে নয়, গত এপ্রিল মাসে ঠিকাদার সংস্থা এই কাজটা পেয়েছিল ৷ কাজ শুরু না-করার জন্য আমরা তাদের প্রথম রিমাইন্ডারও দিয়েছি ৷ তার কোনও উত্তর না-পেয়ে দ্বিতীয় রিমাইন্ডার দিই ৷ এর মধ্যেই বর্ষা চলে আসে ৷ তারা লিখিতভাবে জানায়, বর্ষার জন্য কাজ শুরু করতে পারছে না ৷ আমিও এলাকায় গিয়ে দেখেছি, সেখানে জল জমে রয়েছে ৷ আমরা ঠিকাদার সংস্থাটিকে তৃতীয় রিমাইন্ডার দিয়েছি, উত্তর পাইনি ৷ গোটা বিষয়টি আমি বিডিও-কে জানিয়েছি ৷ ওই ঠিকাদারকে কাজের বরাত দেওয়া হবে নাকি, নতুন করে টেন্ডার হবে, সেটা বিডিও ঠিক করবেন ৷"
এই ঘটনা নিয়ে বিজেপি আর তৃণমূলের মধ্যে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক তরজা ৷ এলাকার বিজেপি নেতা তথা গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য শিবু কর্মকারের অভিযোগ, "আমার বলার কিছু নেই ৷ এটা বহুদিন আগের কাজ ৷ আমাদের সাংসদ ওই রাস্তার জন্য তাঁর সাংসদ কোটা থেকে চার লাখ টাকা দিয়েছেন ৷ ব্লক থেকে কাজের টেন্ডারও করা হয়েছিল ৷ কিন্তু কাজ হয়নি ৷ এই এলাকা বিজেপির ঘাঁটি ৷ তৃণমূল এখানে ভোট পায় না ৷ তাই বিজেপির দেওয়া কাজ এরা আটকে রাখে ৷ আর মুখে বলে, ওদের নাকি উন্নয়নের সরকার ৷ এভাবে ওরা বিধানসভা নির্বাচনে ভালো ফলের আশা করছে ৷ কিন্তু, উন্নয়ন আটকে রেখে মানুষের ভোট পাওয়া যায় না ৷ আসন্ন ভোটে তারা এর প্রমাণ পাবে ৷"
বিজেপির বক্তব্যের প্রতিক্রিয়া দিতে দিয়ে তৃণমূলের পুরাতন মালদা ব্লক সভাপতি সুদীপ্ত রায় বলেন, "সাংসদ কি শাসকদলের ঘনিষ্ঠ ? এখানে সাংসদ, বিধায়ক বিজেপির ৷ কংগ্রেসের সঙ্গে যোগ করে বিজেপি পঞ্চায়েত সমিতি চালাচ্ছে ৷ সরকারি কর্মী, ঠিকাদাররা আমাদেরই যদি হয়, তবে ওরা ভোটে জিতছে কী করে ? আসলে বিজেপি নেতারা প্রশাসনকে পঙ্গু করার যতরকম চেষ্টা করা যায় সব করেছে ৷ বিশেষ করে বিধায়ক ও সাংসদ এই কাজে সিদ্ধহস্ত ৷ দু’জনেই অপদার্থ ৷ নিজেরা কাজ করতে পারেন না ৷ এখন বলছেন, কাজ বন্ধ করে রাখা হয়েছে ৷ পাড়ায় সমাধানে মুখ্যমন্ত্রী 10 লাখ টাকা করে দিচ্ছেন ৷ আর এঁরা চার লাখ টাকার কাজ করাতে পারছেন না ৷ শাক দিয়ে মাছ ঢেকে কোনও লাভ নেই ৷ মানুষ এদের চরিত্র বুঝে গিয়েছে ৷"