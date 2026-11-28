নেতাজি-মাস্টারদা-উত্তম আর নয়, মেট্রো স্টেশনের নামে 'স্থানীয় ছোঁয়া'
Kolkata Metro Station New Names: তথাগত রায়ের দাবি, নেতাজি বা মাস্টারদা কিংবা মহানায়ক উত্তম কুমার বললে জায়গা বুঝতে সমস্য়া হয় । তাই বদলের প্রস্তাব ।
Published : November 28, 2026 at 12:36 AM IST
কলকাতা, 28 নভেম্বর: বিশিষ্টদের বদলে স্থায়ী এলাকার নামে মেট্রো স্টেশনের নাম করার সুপারিশ করতে চলেছে রাস্তার নামকরণ কমিটি । নেতাজি, যতীন দাস, ক্ষুদিরামের নাম আর নয় কলকাতা মেট্রো স্টেশন গুলিতে। এমনই প্রস্তাব জানিয়ে মেট্রোকে সুপারিশ করতে চলেছে রাস্তার নামকরণ ও পুনর্নামকরণ কমিটির সদস্য তথা প্রাক্তন রাজ্যপাল তথাগত রায়।
পাশাপাশি কলকাতার বিভিন্ন রাস্তার নাম কী হতে পারে সে ব্যাপারেও মন্তব্য করেন রাজ্য বিজেপির এই প্রাক্তন সভাপতি । শুক্রবার তিনি জানান, এবার থেকে স্থানীয় জায়গার নামেই স্টেশনের নাম হবে মানুষের সুবিধার্থে। মুছে যাচ্ছে লেনিন, হো-চি-মিনের নাম। সত্যজিৎ রায় ধরণী ও স্ট্যান্ড রোডের নামও বদলে যাচ্ছে ।
এদিন কলকাতা কর্পোরেশনে হল প্রথম 'রোড রিনেমিং কমিটি'র বৈঠক। উপস্থিতি ছিলেন, মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর উপদেষ্টা সুব্রত গুপ্ত, কলকাতা পুরনিগমের প্রশাসক স্মিতা পাণ্ডে, স্বরাষ্ট্র সচিব সঙ্ঘমিত্রা ঘোষ, হেরিটেজ কমিশনের সদস্য বিষ্ণুপদ দত্ত এবং তথাগত রায় । ছিলেন পুর ও নগরোন্নয়ন দফতরের আধিকারিকরা। নেতৃত্ব দেন কমিটির চেয়ারম্যান কার্তিক মহারাজ।
প্রথম বৈঠকে 16টি রাস্তার নাম নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়ছে। মোটের উপর চূড়ান্ত হয়ছে লেনিন সরণি ও বিশ্ব বাংলা সরণির নাম বদলে ফেলার বিষয়টি। আলোচনা হয়ছে হো-চি-মিন সরণির নাম বদলে ফেলা নিয়ে। গঙ্গা পারের রাস্তার নাম স্ট্যান্ড ব্যাঙ্ক রোডের নাম হচ্ছে সম্রাট শশাঙ্কর নামে। সত্যজিৎ রায় ধরণী বদলে হবে সরণি।
বড় আলোচনা হয়ছে মেট্রো স্টেশনগুলোর নাম নিয়ে। কোনও বিশিষ্ট ব্যক্তির নাম আর থাকবে না স্টেশনের নামে। সেই সুপারিশ পাঠানো হচ্ছে কলকাতা মেট্রোর কাছে। অর্থাৎ নেতাজি ভবন নয় হবে ভবানীপুর, যতীন দাস বদলে হাজরা। আবার প্রাক্তণ মুখ্যমন্ত্রীর ছাত্র জীবন রাজনৈতিক জীবনে জড়িয়ে থাকা হাজরা রোড, হাজরা লেন মুছে যেতে পারে নাম।
16টি রাস্তার নাম নিয়ে আলোচনা
বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হন কার্তিক মহারাজ ও তথাগত রায়। তথাগত বলেন, "নেতাজি, ক্ষুদিরাম এই সব বললে মানুষের গন্তব্যে পৌঁছাতে হয়রানি হয়। তাই স্থানীয় এলাকার নামে কলকাতা মেট্রো স্টেশন গুলোর নামকরণ করা হবে। এই সুপারিশ আমরা করব কলকাতা মেট্রোর কাছে। ওদের আধিকারিকের সঙ্গে আমার দীর্ঘ সময় আলোচনা হয়ছে এই বিষয় নিয়ে। আলোচনা ফলপ্রসূ হয়ছে।"
তিনি সাফ জানান, আজ আলোচনায় মোটের উপর ঠিক যে বিশ্ব বাংলা সরণি, লেলিন সরণি ও হচিমিন সরণি নাম বদলে যাবে। কি নাম হবে আগামী 9 ডিসেম্বর বৈঠকে সেটি চূড়ান্ত হবে। তারপর কমিটির তরফে সরকারকে সুপারিশ করা হবে। স্ট্যান্ড ব্যাংক রোড সম্রাট শশাঙ্ক নামে হচ্ছে বলে জানান। তিনি আরও বলেন, আজ 16 টি রাস্তা নিয়ে আলোচনা হয়ছে। আরও 36 টি নিয়ে পরে হবে। প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়েআর নাম না করে কটাক্ষের সুরে তিনি বলেন, " সত্যজিৎ রায় ধরণী বদলে সত্যজিৎ রায় সরণি হবে। ধরণী যিনি করেছিলেন তিনি জানেন আর ঈশ্বর জানেন কেন রেখেছিলেন। তারপর তিনি জানান, হাজরা রোড, হাজরা লেন এটা কোন হাজরা? কে জানে? তাই এইগুলি বদল হবে।"
মেট্রো স্টেশনের নামে বদল
- নেতাজি ভবন হবে ভবানীপুর
- মহানায়ক উত্তম কুমার হচ্ছে টালিগঞ্জ মেট্রো
- নেতাজির বদলে নাম হবে কুদঘাট।
- মাস্টারদা সূর্য সেনের নতুন নাম বাঁশদ্রোণী
- গীতাঞ্জলি হবে নাকতলা
- কবি নজরুলের জায়গায় হবে গড়িয়া মোড়
- শহিদ ক্ষুদিরামের বদলে প্রণবনগর।
- কবি সুভাষের প্রস্তাবিত নাম নিউ গড়িয়া
- সত্যজিৎ রায়ের নাম পঞ্চসায়র
- জ্যোতিরীন্দ্র নন্দী হবে মুকুন্দপুর
- কবি সুকান্ত স্টেশনের স্তাবিত নাম কালিকাপুর
- হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ে বদলে আনন্দপুর
- ঋত্বিক ঘটকের জায়গায় তপসিয়া
- বরুণ সেনগুপ্ত স্টেশনের নতুন নাম পরমা
- গৌরকিশোর ঘোষের বদলে নতুন নাম চিংড়িঘাটা।
রাস্তার নামে প্রস্তাবিত বদল
লেনিন সরণির প্রস্তাবিত নাম দেবপ্রসাদ ঘোষ সরণি বা দেবপ্রসাদ সরণি কিংবা সৈয়দ মুজতবা আলি সরণি। চৌরঙ্গী রোডের প্রস্তাবিত নাম হতে চলেছে সরদার প্যাটেল সরণি । হোচিমিন সরণি প্রস্তাবিত নাম মার্টিন লুথার কিং সরণি কিংবা অমর গোপাল বোস সরণি। কার্ল মার্কস সরণির প্রস্তাবিত নাম কবি মধুসূদন সরণি বা কবি রঙ্গলাল সরণি। বিশ্ব বাংলা সরণি প্রস্তাবিত সত্যেন বসু সরণি । পার্ক সার্কাস সংযোগ স্থলের প্রস্তাবিত নাম কাজি আব্দুল অদূত সরণি । রাসবিহারী সংযোগ স্থলের প্রস্তাবিত নাম প্রফুল্ল সেন সরণি । ইলিয়ট রোডের প্রস্তাবিত নাম ক্যাপ্টেন নরেন্দ্রনাথ দত্ত রোড । পন্ডিতীয়া রোডের প্রস্তাবিত নাম প্রমথনাথ বিসি রোড এবং আহিরীটোল স্ট্রিটের নতুন নাম প্যারীচাঁদ মিত্র স্ট্রিট ।