নেতাজির নাম বদলে শ্যামাপ্রসাদ রোড ! বিজেপি বিধায়কের এক্তিয়ার নিয়ে সরব শহরবাসী

নেতাজির নাম বদলে শ্যামাপ্রসাদ রোড ! বিজেপি বিধায়কের এক্তিয়ার নিয়ে সরব শহরবাসী
বিধায়কের অঙ্গুলিহেলনে নেতাজি থেকে রাস্তার নাম বদলাল শ্যামাপ্রসাদে ৷ এও কি সম্ভব ! রামপুরহাটে রাস্তার নাম বদলের ক্ষোভ শুনলেন ইটিভি ভারতের অভিষেক দত্ত রায় ৷
Published : August 11, 2026 at 4:24 PM IST
রামপুরহাট, 11 অগস্ট: রাতারাতি বদলে গেল রাস্তার নাম ৷ নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসুর নামাঙ্কিত রাস্তা হয়ে গেল শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের নামে ৷ বসল গেরুয়া ফলক ৷ এমন ঘটনায় নাম জড়িয়েছে বীরভূম রামপুরহাটের বিজেপি বিধায়ক ধ্রুব সাহার। প্রশ্ন উঠছে, একজন বিধায়কের কি কোনও রাস্তার নাম বদলে দেওয়ার অধিকার আছে ?
নেতাজি রোড হিসেবে পরিচিত রাস্তায় এখন দেখা যাচ্ছে শ্যামাপ্রসাদের নামাঙ্কিত গেরুয়া বোর্ড । অনুষ্ঠানের ছবিতে বিজেপি বিধায়ক ধ্রুব সাহার পাশেই দেখা যাচ্ছে রামপুরহাট পুরসভার তৃণমূলের চেয়ারম্যান সৌমেন ভকতকে ৷ যদিও, চেয়ারম্যান জানাচ্ছেন, রাস্তার নাম বদলের কোনও অনুমতি পুরসভা দেয়নি ৷ বিজেপির তরফে আবেদন করা হয়েছে। নেতাজির নামে থাকা রাস্তার নাম বদল নিয়ে সরব সিপিএম ৷ নিন্দায় সরব কংগ্রেসও ।
রামপুরহাট পুরসভার পাঁচমাথা মোড় থেকে ঝনঝনিয়া পুল পর্যন্ত প্রায় তিন কিলোমিটার রাস্তা বহু কাল থেকে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বোস রোড নামে পরিচিত । হঠাৎ সেই রাস্তা হয়ে গিয়েছে শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের নামে । বসেছে গেরুয়া বোর্ডও ৷ সেখানে লেখা আছে 'ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি রোড' ৷ এরপরই শুরু হয় বিতর্ক ৷
যদিও, পুরসভার চেয়ারম্যান জানান, বিজেপির তরফে রাস্তার নাম বদলের একটি আবেদন পুরসভায় জমা পরলেও বোর্ড তাতে অনুমোদন দেয়নি ৷ তার আগেই বিধায়ক রাস্তার নাম বদলে দিয়ে বোর্ড বসিয়ে দিয়েছেন । তবে এখনও পর্যন্ত ওই রাস্তার ধারে বহু দোকানে এবং সরকারি সমবায় সংস্থার বোর্ডে লেখা 'নেতাজি সুভাষ রোড' ।
রাস্তার নাম বদল নিয়ে প্রথম থেকেই সরব সিপিএম-সহ শরিক বাম দলগুলি ৷ ইতিমধ্যেই রামপুরহাট পুরসভার পাশাপাশি মহকুমাশাসকের কাছে ডেপুটেশন দিয়েছে তারা ৷ অবিলম্বে রাস্তার নাম যা ছিল তাই রাখতে হবে, এই দাবিও উঠেছে শহরজুড়ে ৷ নেতাজির ছবি দিয়ে রামপুরহাটজুড়ে পোস্টার পড়েছে ৷ সর্বত্র মানুষকে প্রতিবাদে গর্জে ওঠার ডাক দেওয়া হয়েছে পোস্টারে ৷ নিন্দায় সরব হয়েছে কংগ্রেসও ৷
সিপিএমের বীরভূম জেলা সম্পাদক মণ্ডলীর সদস্য সঞ্জীব মল্লিক বলেন, "বিজেপির বিধায়ক ও পুরসভার চেয়ারম্যান নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসুর নামের রাস্তা হঠাৎ করে শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের নামে করে দিয়েছেন ৷ বিধায়ক হয়তো সংস্কৃতি জানেন না। চেয়ারম্যান পাশেই ছিলেন । তিনি বলে দিতে পারতেন ৷ এভাবে নামকরণ করা যায় না ৷ আসলে বিজেপি ও আরএসএসের উদ্দেশ্য হল ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাস থেকে শুরু করে বহুত্ববাদী সংস্কৃতির ইতিহাসকে মুছে ফেলা। নিজেদের মতো ইতিহাস রচনা করা ৷ আমরা সব বাম দল থেকে শুরু করে শুভবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষজন এই আচরণের বিরুদ্ধে সরব হয়েছি ৷ পুরসভা ও মহকুমাশাসককে ডেপুটেশন দিয়েছি । রাস্তার নাম যা ছিল তাই করতে হবে এটা আমাদের দাবি ।"
প্রদেশ কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক তথা প্রাক্তন বিধায়ক মিলটন রসিদ বলেন, "আমি প্রাক্তন বিধায়ক ও আইনজীবী । আমি জানি বিধায়কের কোনও অথরিটি নেই কোনও রাস্তার নাম বদল করার বা অন্য নাম রাখার ৷ এটা সরকারের কাজ। দ্বিতীয়ত, শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় বিজেপির কাছে খুব বড় মানুষ হতেই পারেন ৷ কিন্তু, সারা ভারতবাসীর কাছে নেতাজি তাঁর থেকে অনেক বড় ৷ নেতাজি একটা আবেগ ৷ এই নাম পরিবর্তন করে ওরা অন্যায় করেছে, বেআইনি কাজ করেছে ৷ রাস্তার নাম দেওয়া বিধায়কের কাজ নয় ৷ বিধায়কদের কাজ সমাজসেবা ৷"
রামপুরহাট পুরসভার তৃণমূল চেয়ারম্যান সৌমেন ভকত ওরফে টিঙ্কু বলেন, "রাস্তার নামকরণের ক্ষেত্রে অনেক নিয়ম আছে ৷ প্রথমে পুর বোর্ডে এ সংক্রান্ত প্রস্তাব পাশ করিয়ে রাজ্য প্রশাসনকে জানাতে হয় ৷ তারপর রাজ্য সরকার নির্দেশ দিলে পরবর্তী পদক্ষেপ করা হয়ে থাকে । বিজেপির তরফ থেকে আমার কাছে একটা আবেদন করা হয়েছে শ্যামাপ্রসাদের নামে রাস্তার নামকরণ করার ৷ আমি এই চেয়ারে বসে রাস্তার নাম বদলে দিতে পারি না । কোনও মনীষীর নামে আগে থেকে কিছু থাকলে সেটাকে আচমকা পরিবর্তন করাও সহজ নয় ৷ পুরসভা এখনও পর্যন্ত কোনও নাম পরিবর্তন করেনি ৷ রাস্তার নাম আগে যা ছিল তাই আছে । পরিবর্তন করার আবেদন পেয়েছি মাত্র ।"
রামপুরহাটের বিজেপি বিধায়ক ধ্রুব সাহা বলেন, "সিপিএম নেতাজিকে তোজোর কুকুর বলেছিল ৷ ওদের থেকে শিখতে হবে কীভাবে নেতাজিকে সম্মান করা যায় ! নেতাজি আমাদের হৃদয়ে। আমরা রাস্তার নাম নিয়ে পুরসভার কোনও নথি পাইনি ৷ পুরসভার চেয়ারম্যানের উপস্থিতিতে নামকরণ করা হয়েছে । সিপিএমের দালালি শুনব না। সবচেয়ে বেশি সম্মান আমরাই নেতাজিকে দিয়ে থাকি ৷ যারা বিতর্ক তৈরি করছে করুক, এই বিষয়ে আমি কিছু বলব না ।"
রাজ্যে রাজনৈতিক পালাবদল ঘটেছে মাস তিনেক আগে ৷ বিজেপি সরকার আসার পর দিকে দিকে ভারত কেশরী শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে নিয়ে শুরু হয়েছে জোর চর্চা । এবার শ্যামাপ্রসাদের জন্ম ও মৃত্যু দিন ঘটা করে পালিত হয়েছে রাজ্যজুড়ে ৷ আর এই আবহে বীর স্বাধীনতা সংগ্রামী নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসুর সঙ্গে শ্যামাপ্রসাদের সম্পর্ক নিয়েও আলোচনা হচ্ছে সর্বত্র ৷
বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য বক্তব্য পেশ করতে গিয়ে নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসুর হাতে তৈরি দল ফরওয়ার্ড ব্লকের সদস্যদের 'গুণ্ডা' বলে আখ্যায়িত করেছেন । যা নিয়েও চূড়ান্ত বিতর্ক হয় । একইভাবে নেতাজিকে নিয়ে অবমাননাকর শব্দ ব্যবহার করেছেন রাজ্য়সভার বিজেপি সাংসদ অনন্ত মহারাজও ৷ যদিও পরে তিনি দাবি করেন, সংবাদমাধ্য়ম তাঁর মন্তব্যের ভুল ব্যাখ্যা করেছে ।
বিজেপি পশ্চিমবঙ্গে ক্ষমতায় আসতেই নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসুকে নিয়ে কুরুচিপূর্ণ শব্দে ছেয়েছে সোশাল মিডিয়া । তা নিয়ে প্রতিবাদে সরব হয়েছে বিভিন্ন মহল । আর এই আবহে বীরভূমের রামপুরহাটে নেতাজির নামে থাকা রাস্তার নাম বদল করে শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের নামে করে দিয়েছেন বিজেপি বিধায়ক । যা নিয়ে বিতর্ক তুঙ্গে এই মুহূর্তে ।