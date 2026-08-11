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নেতাজির নাম বদলে শ্যামাপ্রসাদ রোড ! বিজেপি বিধায়কের এক্তিয়ার নিয়ে সরব শহরবাসী

বিধায়কের অঙ্গুলিহেলনে নেতাজি থেকে রাস্তার নাম বদলাল শ্যামাপ্রসাদে ৷ এও কি সম্ভব ! রামপুরহাটে রাস্তার নাম বদলের ক্ষোভ শুনলেন ইটিভি ভারতের অভিষেক দত্ত রায় ৷

RAMPURHAT ROAD NAME CHANGE CONTROVERSY
নেতাজি থেকে শ্যামাপ্রসাদ, রাস্তার নাম বদলে রামপুরহাটে তুঙ্গে বিতর্ক (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : August 11, 2026 at 4:24 PM IST

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রামপুরহাট, 11 অগস্ট: রাতারাতি বদলে গেল রাস্তার নাম ৷ নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসুর নামাঙ্কিত রাস্তা হয়ে গেল শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের নামে ৷ বসল গেরুয়া ফলক ৷ এমন ঘটনায় নাম জড়িয়েছে বীরভূম রামপুরহাটের বিজেপি বিধায়ক ধ্রুব সাহার। প্রশ্ন উঠছে, একজন বিধায়কের কি কোনও রাস্তার নাম বদলে দেওয়ার অধিকার আছে ?

নেতাজি রোড হিসেবে পরিচিত রাস্তায় এখন দেখা যাচ্ছে শ্যামাপ্রসাদের নামাঙ্কিত গেরুয়া বোর্ড । অনুষ্ঠানের ছবিতে বিজেপি বিধায়ক ধ্রুব সাহার পাশেই দেখা যাচ্ছে রামপুরহাট পুরসভার তৃণমূলের চেয়ারম্যান সৌমেন ভকতকে ৷ যদিও, চেয়ারম্যান জানাচ্ছেন, রাস্তার নাম বদলের কোনও অনুমতি পুরসভা দেয়নি ৷ বিজেপির তরফে আবেদন করা হয়েছে। নেতাজির নামে থাকা রাস্তার নাম বদল নিয়ে সরব সিপিএম ৷ নিন্দায় সরব কংগ্রেসও ।

রামপুরহাটে রাস্তার নাম বিতর্ক, কান পাতল ইটিভি ভারত (ইটিভি ভারত)

রামপুরহাট পুরসভার পাঁচমাথা মোড় থেকে ঝনঝনিয়া পুল পর্যন্ত প্রায় তিন কিলোমিটার রাস্তা বহু কাল থেকে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বোস রোড নামে পরিচিত । হঠাৎ সেই রাস্তা হয়ে গিয়েছে শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের নামে । বসেছে গেরুয়া বোর্ডও ৷ সেখানে লেখা আছে 'ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি রোড' ৷ এরপরই শুরু হয় বিতর্ক ৷

যদিও, পুরসভার চেয়ারম্যান জানান, বিজেপির তরফে রাস্তার নাম বদলের একটি আবেদন পুরসভায় জমা পরলেও বোর্ড তাতে অনুমোদন দেয়নি ৷ তার আগেই বিধায়ক রাস্তার নাম বদলে দিয়ে বোর্ড বসিয়ে দিয়েছেন । তবে এখনও পর্যন্ত ওই রাস্তার ধারে বহু দোকানে এবং সরকারি সমবায় সংস্থার বোর্ডে লেখা 'নেতাজি সুভাষ রোড' ।

RAMPURHAT ROAD NAME CHANGE CONTROVERSY
রামপুরহাট পুরসভার একটি এলাকায় নেতাজি মূর্তি (ইটিভি ভারত)

রাস্তার নাম বদল নিয়ে প্রথম থেকেই সরব সিপিএম-সহ শরিক বাম দলগুলি ৷ ইতিমধ্যেই রামপুরহাট পুরসভার পাশাপাশি মহকুমাশাসকের কাছে ডেপুটেশন দিয়েছে তারা ৷ অবিলম্বে রাস্তার নাম যা ছিল তাই রাখতে হবে, এই দাবিও উঠেছে শহরজুড়ে ৷ নেতাজির ছবি দিয়ে রামপুরহাটজুড়ে পোস্টার পড়েছে ৷ সর্বত্র মানুষকে প্রতিবাদে গর্জে ওঠার ডাক দেওয়া হয়েছে পোস্টারে ৷ নিন্দায় সরব হয়েছে কংগ্রেসও ৷

RAMPURHAT ROAD NAME CHANGE CONTROVERSY
দোকানের সাইন বোর্ডে এখনও জ্বলজ্বল করছে নেতাজি সুভাষ রোড (ইটিভি ভারত)

সিপিএমের বীরভূম জেলা সম্পাদক মণ্ডলীর সদস্য সঞ্জীব মল্লিক বলেন, "বিজেপির বিধায়ক ও পুরসভার চেয়ারম্যান নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসুর নামের রাস্তা হঠাৎ করে শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের নামে করে দিয়েছেন ৷ বিধায়ক হয়তো সংস্কৃতি জানেন না। চেয়ারম্যান পাশেই ছিলেন । তিনি বলে দিতে পারতেন ৷ এভাবে নামকরণ করা যায় না ৷ আসলে বিজেপি ও আরএসএসের উদ্দেশ্য হল ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাস থেকে শুরু করে বহুত্ববাদী সংস্কৃতির ইতিহাসকে মুছে ফেলা। নিজেদের মতো ইতিহাস রচনা করা ৷ আমরা সব বাম দল থেকে শুরু করে শুভবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষজন এই আচরণের বিরুদ্ধে সরব হয়েছি ৷ পুরসভা ও মহকুমাশাসককে ডেপুটেশন দিয়েছি । রাস্তার নাম যা ছিল তাই করতে হবে এটা আমাদের দাবি ।"

প্রদেশ কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক তথা প্রাক্তন বিধায়ক মিলটন রসিদ বলেন, "আমি প্রাক্তন বিধায়ক ও আইনজীবী । আমি জানি বিধায়কের কোনও অথরিটি নেই কোনও রাস্তার নাম বদল করার বা অন্য নাম রাখার ৷ এটা সরকারের কাজ। দ্বিতীয়ত, শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় বিজেপির কাছে খুব বড় মানুষ হতেই পারেন ৷ কিন্তু, সারা ভারতবাসীর কাছে নেতাজি তাঁর থেকে অনেক বড় ৷ নেতাজি একটা আবেগ ৷ এই নাম পরিবর্তন করে ওরা অন্যায় করেছে, বেআইনি কাজ করেছে ৷ রাস্তার নাম দেওয়া বিধায়কের কাজ নয় ৷ বিধায়কদের কাজ সমাজসেবা ৷"

RAMPURHAT ROAD NAME CHANGE CONTROVERSY
রামপুরহাট পুরসভা (ইটিভি ভারত)

রামপুরহাট পুরসভার তৃণমূল চেয়ারম্যান সৌমেন ভকত ওরফে টিঙ্কু বলেন, "রাস্তার নামকরণের ক্ষেত্রে অনেক নিয়ম আছে ৷ প্রথমে পুর বোর্ডে এ সংক্রান্ত প্রস্তাব পাশ করিয়ে রাজ্য প্রশাসনকে জানাতে হয় ৷ তারপর রাজ্য সরকার নির্দেশ দিলে পরবর্তী পদক্ষেপ করা হয়ে থাকে । বিজেপির তরফ থেকে আমার কাছে একটা আবেদন করা হয়েছে শ্যামাপ্রসাদের নামে রাস্তার নামকরণ করার ৷ আমি এই চেয়ারে বসে রাস্তার নাম বদলে দিতে পারি না । কোনও মনীষীর নামে আগে থেকে কিছু থাকলে সেটাকে আচমকা পরিবর্তন করাও সহজ নয় ৷ পুরসভা এখনও পর্যন্ত কোনও নাম পরিবর্তন করেনি ৷ রাস্তার নাম আগে যা ছিল তাই আছে । পরিবর্তন করার আবেদন পেয়েছি মাত্র ।"

RAMPURHAT ROAD NAME CHANGE CONTROVERSY
নেতাজি রোডের নাম বদল বিতর্কের মাঝেই মাথা তুলেছে নাম বদলের গেরুয়া ফলক (ইটিভি ভারত)

রামপুরহাটের বিজেপি বিধায়ক ধ্রুব সাহা বলেন, "সিপিএম নেতাজিকে তোজোর কুকুর বলেছিল ৷ ওদের থেকে শিখতে হবে কীভাবে নেতাজিকে সম্মান করা যায় ! নেতাজি আমাদের হৃদয়ে। আমরা রাস্তার নাম নিয়ে পুরসভার কোনও নথি পাইনি ৷ পুরসভার চেয়ারম্যানের উপস্থিতিতে নামকরণ করা হয়েছে । সিপিএমের দালালি শুনব না। সবচেয়ে বেশি সম্মান আমরাই নেতাজিকে দিয়ে থাকি ৷ যারা বিতর্ক তৈরি করছে করুক, এই বিষয়ে আমি কিছু বলব না ।"

রাজ্যে রাজনৈতিক পালাবদল ঘটেছে মাস তিনেক আগে ৷ বিজেপি সরকার আসার পর দিকে দিকে ভারত কেশরী শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে নিয়ে শুরু হয়েছে জোর চর্চা । এবার শ্যামাপ্রসাদের জন্ম ও মৃত্যু দিন ঘটা করে পালিত হয়েছে রাজ্যজুড়ে ৷ আর এই আবহে বীর স্বাধীনতা সংগ্রামী নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসুর সঙ্গে শ্যামাপ্রসাদের সম্পর্ক নিয়েও আলোচনা হচ্ছে সর্বত্র ৷

RAMPURHAT ROAD NAME CHANGE CONTROVERSY
রাস্তায় নয়া নামফলক বসানোর মুহূর্তে বিধায়ক ধ্রুব সাহা ও পুরসভার চেয়ারম্যান সৌমেন ভকত (ইটিভি ভারত)

বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য বক্তব্য পেশ করতে গিয়ে নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসুর হাতে তৈরি দল ফরওয়ার্ড ব্লকের সদস্যদের 'গুণ্ডা' বলে আখ্যায়িত করেছেন । যা নিয়েও চূড়ান্ত বিতর্ক হয় । একইভাবে নেতাজিকে নিয়ে অবমাননাকর শব্দ ব্যবহার করেছেন রাজ্য়সভার বিজেপি সাংসদ অনন্ত মহারাজও ৷ যদিও পরে তিনি দাবি করেন, সংবাদমাধ্য়ম তাঁর মন্তব্যের ভুল ব্যাখ্যা করেছে ।

RAMPURHAT ROAD NAME CHANGE CONTROVERSY
নেতাজি রোডের নাম বদলাতেই প্রতিবাদী পোস্টার পড়েছে দেওয়ালে (ইটিভি ভারত)

বিজেপি পশ্চিমবঙ্গে ক্ষমতায় আসতেই নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসুকে নিয়ে কুরুচিপূর্ণ শব্দে ছেয়েছে সোশাল মিডিয়া । তা নিয়ে প্রতিবাদে সরব হয়েছে বিভিন্ন মহল । আর এই আবহে বীরভূমের রামপুরহাটে নেতাজির নামে থাকা রাস্তার নাম বদল করে শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের নামে করে দিয়েছেন বিজেপি বিধায়ক । যা নিয়ে বিতর্ক তুঙ্গে এই মুহূর্তে ।

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RAMPURHAT MUNICIPALITY
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রামপুরহাটে রাস্তার নাম বদল
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