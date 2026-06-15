বেহাল রাস্তা সারাইয়ের দাবিতে বিক্ষোভের আগুন হাসনাবাদে, পথ অবরোধ

বেহাল রাস্তা সারাইয়ের দাবিতে বিক্ষোভের আগুন হাসনাবাদে, পথ অবরোধ
সোমবার সকালে হাসনাবাদ ব্রিজ সংলগ্ন এলাকায় রাস্তায় টায়ার ও কাঠ জ্বালিয়ে বিক্ষোভ দেখান উত্তেজিত জনতা । অবরোধের জেরে ব্যাহত হয় যান চলাচল ৷
Published : June 15, 2026 at 5:11 PM IST
হাসনাবাদ, 15 জুন: প্রশাসন ও স্থানীয় পঞ্চায়েতের বিরুদ্ধে উদাসীনতার অভিযোগে পথ অবরোধে শামিল হলেন টোটো ও অটোচালকরা । তাঁদের সঙ্গে অবরোধে যোগ দেন এলাকার নিত্যযাত্রীরাও । সোমবার সকালে হাসনাবাদ ব্রিজ সংলগ্ন এলাকায় রাস্তায় টায়ার ও কাঠ জ্বালিয়ে বিক্ষোভ দেখান উত্তেজিত জনতা । অবরোধের জেরে ব্যাহত হয় যান চলাচল ৷ চরম ভোগান্তির শিকার হন সাধারণ মানুষ ।
বিক্ষোভকারীদের অভিযোগ, হাসনাবাদ থেকে শুলকুনি পর্যন্ত বিস্তৃত গুরুত্বপূর্ণ রাস্তাটি দীর্ঘ কয়েক বছর ধরে অত্যন্ত বেহাল অবস্থায় পড়ে রয়েছে । গোটা রাস্তা জুড়ে তৈরি হয়েছে বড় বড় গর্ত, যা বর্ষা আসতেই মরণফাঁদে পরিণত হয়েছে । এদিন বিক্ষোভের প্রথম সারিতে দাঁড়িয়ে আন্দোলনকারী তপন মণ্ডল বলেন, "রাস্তাটা অত্যন্ত খারাপ । এই রাস্তার উপর দিয়ে বেআইনিভাবে মাটি কাটার বড় বড় গাড়ি ও ট্রলি চলাচল করছে । স্কুলের বাচ্চারা যাওয়ার সময় গাড়ি থেকে পড়ে যাচ্ছে, কারও হাত ভেঙে যাচ্ছে । বাইক নিয়ে মানুষ পড়ে গিয়ে প্রতিদিন দুর্ঘটনার শিকার হচ্ছে । সরকারের কাছে আমাদের দাবি, এই রাস্তাটি পুনরায় তৈরি করা হোক এবং এই বেআইনি মাটির গাড়ি চলাচল সম্পূর্ণ বন্ধ হোক ।"
তাঁর সুরেই সুর মিলিয়ে ক্ষুব্ধ আর এক আন্দোলনকারী সিরাজুল ইসলাম বলেন, "রাস্তায় 16 চাকার ওভারলোডেড লরি চলাচল করায় এই দশা হয়েছে । বর্ষার সময় রাস্তায় হেঁটে যাওয়ার মতো অবস্থা থাকে না, হাঁটু পর্যন্ত জল জমে যায় । দীর্ঘ 15 বছর ধরে এই রাস্তাটির দিকে কোনও নজর দেওয়া হয়নি । শুলকুনি, হাসনাবাদ, ভবানীপুর, নপাড়া-সহ বহু এলাকার মানুষ এই রাস্তা দিয়ে যাতায়াত করেন । শুকনো মরসুমে প্রবল ধুলো ওড়ে, মানুষ ধুলোর চোটে চোখ-মুখ খুলতে পারে না । কোনও অসুস্থ বা গর্ভবতীকে হাসপাতালে নিয়ে যেতে গেলে রাস্তাতেই প্রাণ হারানোর পরিস্থিতি তৈরি হয় । আমাদের দাবি, রাস্তাটি অবিলম্বে মেরামত করা হোক ।"
পাশেই দাঁড়িয়ে থাকা আর এক প্রবীণ আন্দোলনকারী স্বপন কুমার ক্ষোভ প্রকাশ করে জানান, "দীর্ঘদিন ধরে এই রাস্তা খারাপ । আমরা রাস্তায় গাড়িঘোড়া চালাতে পারছি না । স্কুলের বাচ্চাদের নিয়ে যাতায়াত করতে আমাদের খুব কষ্ট হচ্ছে, বাচ্চারা গাড়ি থেকে পড়ে যাচ্ছে । বর্ষা হলেই রাস্তায় মাটি ও জেসিবি গাড়ির কারণে জল-কাদায় রাস্তা শেষ হয়ে যাচ্ছে । বহুবার বলা সত্ত্বেও কোনও সুরাহা মেলেনি, তাই বাধ্য হয়ে আজ আমরা রাস্তা আটকে বিক্ষোভ দেখাচ্ছি ।"
অবরোধে শামিল হওয়া নিত্যযাত্রী মৌমিতা রায় তীব্র অসন্তোষ প্রকাশ করে জানান, "মোহনপুর, শুলকুনি, কুলাডাঙা ও নপাড়া এলাকার ইঁটভাটার মালিকদের বড় বড় ট্রলি ও লরি চলাচলের কারণেই রাস্তার এই বেহাল দশা ।" সাধারণ মানুষের নিরাপত্তার স্বার্থে সরকার যতক্ষণ না এই রাস্তা সংস্কারের বিষয়ে কঠোর পদক্ষেপ করছে, ততক্ষণ পর্যন্ত তাঁরা পথ অবরোধ তুলবেন না বলে হুঁশিয়ারি দেন বিক্ষোভকারীরা ।
খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় হাসনাবাদ থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী । পুলিশ প্রশাসনের পক্ষ থেকে বিক্ষোভকারীদের সঙ্গে কথা বলে দ্রুত রাস্তা মেরামতের আশ্বাস দেওয়া হলে, প্রায় ঘণ্টা দুয়েক পর অবরোধ ওঠে । তবে স্থানীয়দের সাফ কথা, এবার যদি দ্রুত পাকা রাস্তা তৈরির কাজ শুরু না হয়, তবে আগামী দিনে তাঁরা অনির্দিষ্টকালের জন্য আন্দোলনে নামবেন ।
এ বিষয়ে হাসনাবাদ পঞ্চায়েত সমিতির পুর্ত কর্মাধ্যক্ষ আসলাম গাজী বলেন, "রাস্তা সংস্কারের কাজ কিছুটা হয়েছিল ৷ তবে টানা যানবাহন চলার কারণে আবার রাস্তা খারাপ হয়ে গিয়েছে । কিন্তু যে সংস্থা সংস্কারের কাজ করেছিল, তারা আর তা করতে চাইছে না ৷ এছাড়া রাস্তার কিছু অংশ সারানোর প্রোপোজাল দেওয়া রয়েছে । আগামী দিনে হয়তো সারাইয়ের কাজ শুরু হবে ।"