কালিম্পঙে NH 10-এ জোড়া দুর্ঘটনা ! গাড়ি চালকের মৃত্যু, কাটা গেল বাইক আরোহীর হাত
দুটি ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে পুলিশ । একটি কনটেনার গাড়ি এবং তার চালককে আটক করা হয়েছে ।
Published : June 4, 2026 at 1:51 PM IST
কালিম্পং, 4 জুন: জাতীয় সড়ক 10-এ জোড়া দুর্ঘটনা ৷ বৃহস্পতিবার সকালে একটি ঘটনায় গাড়ি গভীর খাদে পড়ে চালকের মৃত্যু হয়েছে । আর বুধবার আরেকটি ঘটনায় বাইক আরোহীর একটি হাত শরীর থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছে ।
প্রথম দুর্ঘটনাটি ঘটে জাতীয় সড়ক 10-এর মংপু ফাটকের নিকটবর্তী 24 গোলাই এলাকায় ৷ এদিন সকাল প্রায় 6টা নাগাদ একটি বালেনো গাড়ি (নম্বর: WB 74AY 1916) প্রায় 150 মিটার গভীর খাদে পড়ে যায় ৷ গাড়ি চালকের ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় । নিহতের নাম মহম্মদ কামরুদ্দিন ৷ তিনি কালিম্পংয়ের ঠাকুরবাড়ি এলাকার বাসিন্দা বলে পুলিশ সূত্রে খবর ।
পুলিশের প্রাথমিক তদন্তে জানা গিয়েছে, ধূপগুড়ির বাসিন্দা এবং কালিম্পংয়ের রাজু বেকারির কর্মী গোবিন রায় 3 জুন গাড়িটি রিজার্ভ করে শিলিগুড়ি গিয়েছিলেন । 4 জুন ভোর প্রায় 4টে নাগাদ তাঁরা শিলিগুড়ি থেকে কালিম্পংয়ের উদ্দেশে রওনা দেন । বৃহস্পতিবার সকাল প্রায় 6টা নাগাদ গাড়িটি মংপু ফাটকের কাছে 24 গোলাই এলাকায় পৌঁছালে চালক মহম্মদ কামরুদ্দিন ঘুমিয়ে পড়েন বলে প্রাথমিকভাবে অনুমান করা হচ্ছে । এর ফলে তিনি গাড়ির নিয়ন্ত্রণ হারান এবং গাড়িটি জাতীয় সড়ক থেকে প্রায় 150 মিটার নীচে খাদে পড়ে যায় । এই দুর্ঘটনায় যাত্রী গোবিন রায় সামান্য আহত হয়েছেন । ঘটনার তদন্ত চলছে বলে পুলিশ জানিয়েছে ।
দ্বিতীয় ঘটনাটি ঘটে জাতীয় সড়ক 10-এর মল্লি পুলিশ পোস্টের অন্তর্গত ভালুখোলা এলাকায় ৷ জানা গিয়েছে, শিলিগুড়ি থেকে গ্যাংটকের দিকে যাচ্ছিল SK 01 PD 1065 নম্বরের একটি মোটরবাইক । অপরদিকে, WB 78/5773 নম্বরের একটি দুধবাহী কনটেনার গাড়ি শিলিগুড়ির দিকে আসছিল । বুধবার বিকেল প্রায় 4টে 45 মিনিটে ভালুখোলা এলাকায় দুই গাড়ির মধ্যে সংঘর্ষ হয় । দুর্ঘটনায় গুরুতর জখম হন গ্যাংটকের তাদং নেটওয়ার্ক পয়েন্ট এলাকার বাসিন্দা প্রয়াস ছেত্রী ।
পুলিশ সূত্রে খবর, ওভারটেক করার সময় বিপরীত দিক থেকে আসা কনটেনার গাড়ির পিছনের অংশে তাঁর হাত আটকে যায় । প্রবল টানে তাঁর একটি হাত শরীর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় । তবে বাইকের পিছনে বসে থাকা এক যুবতী অক্ষত রয়েছেন বলে জানা গিয়েছে । দুর্ঘটনার পর গুরুতর আহত প্রয়াস ছেত্রীকে প্রথমে কালিম্পং জেলা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় । পরে সেখান থেকে তাঁকে নর্থ বেঙ্গল মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল-এ রেফার করা হয় । বর্তমানে শিলিগুড়ির একটি বেসরকারি নার্সিংহোমে তাঁর চিকিৎসা চলছে । অন্যদিকে, কনটেনার গাড়ি এবং তার চালককে পুলিশ আটক করেছে । ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে ।