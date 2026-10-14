প্রাক্তন তৃণমূল বিধায়কের গাড়ির ধাক্কায় মৃত 2, সন্দেশখালির ঘটনায় চাঞ্চল্য

প্রাক্তন তৃণমূল বিধায়কের গাড়ির ধাক্কায় মৃত 2, সন্দেশখালির ঘটনায় চাঞ্চল্য
Sandeshkhali Accident: দুর্ঘটনার জেরে এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ও ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে। দুর্ঘটনার সময় গাড়িতে ছিলেন না প্রাক্তন বিধায়ক ।
Published : October 14, 2026 at 4:19 PM IST
সন্দেশখালি, 14 অক্টোবর: বেপরোয়া গতির জেরে মৃত্যু হল 2 জনের। সন্দেশখালি বিধানসভার প্রাক্তন তৃণমূল বিধায়ক সুকুমার মাহাতোর গাড়ির ধাক্কায় প্রাণ হারালেন দুই টোটো যাত্রী। বুধবারের দুর্ঘটনায় গুরুতর জখম হয়েছেন আরও দু'জন। মর্মান্তিক এই পথ দুর্ঘটনাটি ঘটেছে উত্তর 24 পরগনার সন্দেশখালি সংলগ্ন বয়ারমারী এলাকায়। এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ও ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে। দুর্ঘটনার সময় গাড়িতে ছিলেন না প্রাক্তন বিধায়ক ।
পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, দুটি টোটো রেষারিষি করছিল । অন্যদিক থেকে আসছিল প্রাক্তন বিধায়করে গাড়ি । বয়ারমারী মোড়ের কাছে উল্টো দিক থেকে আসা একটি টোটোকে গাড়িটি সজোরে ধাক্কা মারে। ধাক্কার অভিঘাত এতটাই বেশি ছিল যে গাড়ি এবং টোটো দুটোই রাস্তার পাশে থাকা একটি পুকুরে গিয়ে পড়ে । বিকট শব্দ শুনে স্থানীয় বাসিন্দারা দ্রুত ছুটে এসে উদ্ধারকাজে হাত লাগান। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় টোটোয় থাকা দুই যাত্রীর। গুরুতর আহত আরও তিনজনকে উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, নিহত ও আহত চারজনেরই বাড়ি দক্ষিণ 24 পরগনার ভাঙড় এলাকায়। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে ঘাতক গাড়িটিকে আটক করে এবং মৃতদেহ ময়নাতদন্তে পাঠায়।
দুর্ঘটনার বিবরণ দিতে গিয়ে প্রত্যক্ষদর্শী মেজানুর মোল্লা জানান, "বাঁ দিক দিয়ে রাস্তার পাশ ঘেঁষে টোটোটি আসছিল। ঠিক সেই সময় বিপরীত দিক থেকে দ্রুতগতিতে আসা একটি গাড়ি প্রথমে ওই টোটোটিকে ধাক্কা মারে এবং নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সরাসরি টোটোটির উপর আছড়ে পড়ে। ধাক্কার তীব্রতায় দুটি গাড়িই রাস্তার পাশের জলাশয়ে গিয়ে পড়ে টোটোতে মোট পাঁচজন যাত্রী ছিলেন। দুর্ঘটনার সময় দু’জন ছিটকে পড়েন।"
সুকুমার বলেন, "আমি স্কুলে ছিলাম। স্কুল ছুটির পর ডাক্তার দেখাতে কলকাতায় যাওয়ার কথা ছিল। আমি আগেই বাইকে করে স্কুলে চলে এসেছিলাম। আমার ড্রাইভার গাড়িটি নিয়ে স্কুলে আসছিল।" দুর্ঘটনার কারণ প্রসঙ্গে তিনি উল্লেখ করেন, "আসার পথে দুটো টোটো রানিংয়ে রেষারেষি করছিল বলে জানতে পেরেছি । তখনই এই দুর্ঘটনাটি ঘটে।" ঘটনাস্থলে যাওয়ার বিষয়ে জানতে চাওয়া হলে তিনি জানান, তিনি হাসপাতালে যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছেন। এই ঘটনাকে অত্যন্ত মর্মান্তিক ও বেদনাদায়ক বলে উল্লেখ করে তিনি আশ্বাস দেন, "আমি নিহত ও আহতদের পরিবারের পাশে অবশ্যই থাকব।" পুরো ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।