ভাঙনাসুরের আতঙ্ক নিয়েই পুজোর দিন কাটাচ্ছে ভূতনির আলাদিয়া

ভাঙনাসুরের আতঙ্ক নিয়েই পুজোর দিন কাটাচ্ছে ভূতনির আলাদিয়া
Riverbank Erosion in Malda: বর্ষা শেষে নদীর জল কমে যাওয়ায় নতুন করে বন্যার আতঙ্ক নেই ৷ রয়েছে ভাঙনের ভয় ৷ পার্থ দাসের প্রতিবেদন ৷
Published : October 15, 2026 at 5:09 PM IST
মালদা, 15 অক্টোবর: বঙ্গভূমে এখন উৎসবের মেজাজ ৷ আজ মহাপঞ্চমী ৷ শহর তো বটেই, গ্রামগঞ্জেও অনেক পুজো মণ্ডপ মানুষের জন্য খুলে গিয়েছে ৷ সারাটা বছর ধরে এই ক’দিনের জন্যই তো অপেক্ষা করে থাকে সাত থেকে সত্তর ! কিন্তু উৎসবের এই আবহে আতঙ্কের চোরাস্রোত বইছে ভূতনি চরের আলাদিয়া ঘোষটোলা গ্রামের বাসিন্দাদের শিরদাঁড়ায় ৷
বর্ষা শেষে নদীর জল কমে গিয়েছে অনেকটা ৷ তাই নতুন করে বন্যার আতঙ্ক এখন আর নেই ৷ কিন্তু ভাঙন ! এখনও পাড় কেটে চলেছে ফুলহার ৷ ইতিমধ্যে বাঁধের অনেকটা অংশ গিলে ফেলেছে নদী ৷ ভাঙন রোধের কাজে এখনও হাত পড়েনি ৷ এতদিন সেই কাজ করার অবশ্য উপায়ও ছিল না ৷
স্থানীয়দের অনুমান, পুজোর পর নিশ্চয়ই সেই কাজে হাত পড়বে ৷ কিন্তু ততদিনে যদি নদী পুরো বাঁধ গিলে নেয় ! এসব চিন্তা ভর করছে চরবাসীর মনে ৷ অর্থাৎ, এবার ভাঙনাসুরের আতঙ্ক নিয়ে পুজো কাটবে তাঁদের ৷
ভূতনিতে আতঙ্কের প্রহর
ভূতনি চরের একদিকে গঙ্গা, অন্যদিকে ফুলহার ৷ এবার গঙ্গার বন্যায় প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়ে উঠেছিল চরবাসীর ৷ টানা তিন সপ্তাহ তাঁদের কাটাতে হয়েছিল জলে ৷ এখন অবশ্য নদী অনেক শান্ত ৷ কালিয়াচক 2 এবং রতুয়া 1 নম্বর ব্লকে গঙ্গার অল্পবিস্তর ভাঙন চললেও মানুষ খুব একটা ভাবছে না ৷ এমন ভাঙন তাঁদের বছরভর দেখতে হয় ৷ কিন্তু এই সময় ফুলহারের ভাঙন ভাবিয়ে তুলেছে সবাইকে ৷ ভাঙনে রিং বাঁধের 300 মিটার গায়েব হয়ে গিয়েছে ৷ নদী এখন আলাদিয়া ঘোষপাড়া গ্রামে ঢুকে পড়ার মুখে ৷ তাই দুর্গাপুজো শুরু হলেও এখন আনন্দে গা ভাসাতে পারছেন না কেউ ৷ বরং তেমন বিপদ বুঝলে যাতে সময় থাকলে জরুরি জিনিসপত্র নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে যাওয়া যায়, তারই প্রস্তুতি নিয়ে রাখছেন সবাই ৷
গ্রামের বাসিন্দা উদয় ঘোষ বলেন, ‘‘আমাদের এবার পুজো নেই, পুজোর আনন্দ নেই, নতুন জামাকাপড় পরার বিষয় নেই ৷ আমাদের এখন অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার লড়াই ৷ বেশ কয়েকদিন ধরে ফুলহার পাড় কেটেই চলেছে ৷ বাঁধ এখন উন্মুক্ত ৷ বাঁধের বিশাল অংশ নদীগর্ভে চলে গিয়েছে ৷ গ্রামের রতন ঘোষের বাড়ি ইতিমধ্যে নদীতে তলিয়ে গিয়েছে ৷ আরও কয়েকটি বাড়ির পরিস্থিতি বিপজ্জনক ৷ যে কোনও মুহূর্তে ফুলহারে চলে যাবে ৷ এই পরিস্থিতিতে আমাদের মনে কি পুজোর আনন্দ থাকতে পারে ? ভাঙন রোধে এখনও পর্যন্ত প্রশাসন কোনও পদক্ষেপ করেনি ৷ অবশ্য এতদিন নদীতে যে পরিমাণ জল ছিল, তাতে সেই কাজ করাও যেত না ৷ দেখা যাক, সেচ দফতর কবে সেই কাজ শুরু করে ৷’’
এলাকার বাসিন্দা আশিস ঘোষের বক্তব্য, ‘‘প্রতিদিনই ভাঙন চলছে ৷ কোনোদিন কম, কোনোদিন বেশি ৷ এখন নদীর জল কমছে ৷ এই সময়ই ভাঙনের তীব্রতা বেশি হয় ৷ আমরা ছোট থেকে সেটা দেখে আসছি ৷ এখনও পর্যন্ত পরিবার নিয়ে বাড়িতে আছি ৷ কিন্তু কখন কী হয়, বলা যায় না ৷ তীব্র ভাঙন হলে 30 মিনিটের মধ্যেই গোটা গ্রাম নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে ৷ তখন কী করব ! তাই সময় থাকতে জরুরি জিনিসপত্র অন্য জায়গায় সরিয়ে নিয়ে যেতে শুরু করেছি ৷’’
স্থায়ী সমাধানের দাবি সিপিএমের
এলাকার বাসিন্দা তথা সিপিআইএম-এর জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য দেবজ্যোতি সিনহা বলেন, ‘‘এই মুহূর্তে গঙ্গার বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত এক হাজারেরও বেশি পরিবার কেশরপুর বাঁধের উপর আশ্রয় নিয়ে রয়েছে ৷ বন্যার জল নামতে না নামতেই আলাদিয়া ঘোষপাড়ায় শুরু হয়েছে ফুলহারের ভাঙন ৷ সেখানে নদীবাঁধের প্রায় 350 মিটার এলাকা নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছে ৷’’
তিনি আরও বলেন, ‘‘শুনছি, পুজোর পর সেখানে বালিমাটির বস্তা নদীতে ফেলা হবে ৷ কিন্তু এই কাজ করে নদীর ভাঙন বন্ধ করা যাবে না ৷ তার জন্য প্রয়োজন স্থায়ী কাজ ৷ আমরা দীর্ঘদিন ধরে সেই দাবি জানিয়ে আসছি ৷ কিন্তু কেন্দ্র কিংবা রাজ্য সরকার কিছু করছে না ৷ সম্প্রতি মানিকচকে এসে মুখ্যমন্ত্রী আশ্বাস দিয়েছেন, শুখা মরশুমে স্থায়ী কাজ শুরু করা হবে ৷ এমন প্রতিশ্রুতি বহু শোনা গিয়েছে ৷ তাই না আঁচালে বিশ্বাস নেই ৷ আমরা পুজো মরশুম পর্যন্ত সরকারের পদক্ষেপ দেখব, তারপর স্থানীয় ভাঙন রোধের কাজ আর দুর্গতদের পুনর্বাসনের দাবিতে আন্দোলনে নামব ৷’’
সমস্যা সমাধানের আশ্বাস বিধায়কের
স্থানীয় বিধায়ক গৌরচন্দ্র মণ্ডল বলছেন, ‘‘প্রকৃতির কাছে আমরা বড্ড অসহায় ৷ তবে রাজ্য সরকার ভাঙন রোধের সবরকম চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে ৷ কয়েকদিন আগেই মুখ্যমন্ত্রী এখানে এসে বলে গিয়েছেন, তিনি ভূতনিবাসীর এই আতঙ্কের দিন শেষ করবেন৷ তার জন্য অর্থের কোনো সমস্যা হবে না ৷ প্রয়োজনে ঋণ নিয়ে এই কাজ করবেন ৷ আমরা তাঁর উপরেই ভরসা করছি ৷ সরকার ক্ষতিগ্রস্ত প্রতিটি পরিবারের পাশে রয়েছে ৷ তাঁদের সবরকম সহায়তা দেওয়া হচ্ছে ৷’’
প্রয়োজন অত্যাধুনিক পরিকাঠামোর
প্রখ্যাত নদী বিশেষজ্ঞ তুহিনশুভ্র মণ্ডল ইটিভি ভারতকে বলেন, ‘‘জলস্তর বৃদ্ধি পাওয়ার সময় নদীর ভাঙন যতটা থাকে, জল কমার সময় তার মাত্রা অনেক বেড়ে যায় ৷ নদীপাড়ের ভূতত্ত্বই এর প্রধান কারণ ৷ নদীপাড়ে একের উপর এক বালি আর পলিমাটির স্তর থাকে ৷ নদীর জল বেড়ে গেলে দু’টি স্তরেই জল ঢুকে যায় ৷ জল নামার সময় বালির স্তর থেকে বালি ধুয়ে নেমে যায় ৷ এতেই ভাঙনের মাত্রা বাড়ে ৷ গঙ্গা আর ফুলহারের ভাঙন সমস্যা আজকের নয় ৷ কিন্তু এই সমস্যার সমাধানে যেমন প্রচুর অর্থ প্রয়োজন, তেমনই প্রয়োজন অত্যাধুনিক পরিকাঠামোর ৷’’
তিনি আরও বলেন, ‘‘মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী জানিয়েছেন, নদী ভাঙন রুখতে তিনি কেন্দ্রের সঙ্গে যোগাযোগ করে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করবেন ৷ যদি দ্রুত এই কাজ শুরু করা যায় তবে ভালো ৷ তা না হলে অদূর ভবিষ্যতে মালদা ও মুর্শিদাবাদ জেলার জন্য বড়সড় বিপর্যয় অপেক্ষা করছে ৷’’
জেলা সেচ দফতরের এক আধিকারিক বলেন, ‘‘ফুলহারের ভাঙনের উপর আমরা নজর রেখে চলেছি ৷ ওই এলাকায় ভাঙা বাঁধ মেরামতির কাজে দ্রুত হাত দেওয়া হবে ৷ প্রয়োজনে আরও একটি রিং বাঁধ তৈরি করা হতে পারে ৷ পুজোর পর এই বিষয়ে যথাযথ পদক্ষেপ করা হবে ৷’’
আরও পড়ুন -