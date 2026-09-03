বাঁধ উড়ে গেল গঙ্গায় ! এ বার কি ঘর ? ভূতনিতে 2 লক্ষ মানুষের চোখে ফের বান-আতঙ্ক

বাঁধ উড়ে গেল গঙ্গায় ! এ বার কি ঘর ? ভূতনিতে 2 লক্ষ মানুষের চোখে ফের বান-আতঙ্ক
একের পর এক ঢেউ এসে আছড়ে পড়ছিল বাঁধের গায়ে । কেঁপে উঠছিল মাটি । রাতেই শুরু হয়েছিল লড়াই । মালদা থেকে পার্থ দাসের প্রতিবেদন ৷
Published : September 3, 2026 at 3:04 PM IST
মালদা, 3 সেপ্টেম্বর: বুধবার রাতেই আঁচ করেছিলেন ভূতনির কালুটোনটোলার মানুষ । গঙ্গা তখন আর নদী ছিল না, যেন এক উন্মত্ত দেওয়াল ! একের পর এক ঢেউ এসে আছড়ে পড়ছিল বাঁধের গায়ে । কেঁপে উঠছিল মাটি । বাঁধের শরীরে ফাটল দেখা দিতেই গ্রামবাসীরা বুঝেছিলেন, আর বেশিক্ষণ হয়তো টিকবে না । তাই রাতেই শুরু হয়েছিল শেষ লড়াই । বাঁশ, বালির বস্তা নিয়ে নদীর সামনে দাঁড়িয়েছিলেন মানুষ । খবর পেয়ে পৌঁছেছিল সেচ দফতর । মাঝরাতে পৌঁছেছিলেন স্থানীয় বিধায়কও । আশ্বাস ছিল, "ভূতনিকে এ বার ডুবতে দেওয়া হবে না ।"
সকাল হতেই ভেঙে গেল সেই ভরসা । বৃহস্পতিবার সকালে গঙ্গার প্রবল স্রোতে ভূতনি চরের কালুটোনটোলার পুরনো বড় বাঁধের একাংশ কার্যত উড়ে গেল । বাঁধের ভিতরে ঢুকতে শুরু করল জল । গ্রামের দিকে এগিয়ে এল গঙ্গা । আর তার সঙ্গেই ফিরে এল গত কয়েক বছরের সেই পুরনো আতঙ্ক- 2023, 2024, 2025-এর পর এ বারও কি জলের তলায় যাবে ভূতনি ? প্রায় দু'লাখ মানুষের সামনে ফের ঘনিয়ে এসেছে বানভাসি হওয়ার আশঙ্কা ।
বড় বাঁধ হারানোর পর এখন মানুষের শেষ ভরসা গত বছর প্রায় 16 কোটি টাকা ব্যয়ে তৈরি ছোট রিং বাঁধ । বড় বাঁধ ভাঙলে ওই বাঁধে জল আটকে রাখার পরিকল্পনা ছিল । কিন্তু গঙ্গার চরিত্র যাঁরা হাতের তালুর মতো চেনেন, সেই স্থানীয়দের আশঙ্কা, জলস্তর যদি এই হারে বাড়তে থাকে, ছোট বাঁধটিও কতক্ষণ টিকবে, তা নিয়ে সংশয় রয়েছে । তাঁদের কথায়, "16 কোটি টাকার বাঁধও ভাঙা এখন শুধু সময়ের অপেক্ষা ।" তার মধ্যেই বাড়ছে নদীর জল ।
বুধবার বিপদসীমার নীচে গিয়ে কিছুটা স্থির ছিল গঙ্গা । রাত থেকে ফের ফুলতে শুরু করেছে । বৃহস্পতিবার সকাল 8টায় গঙ্গার জলস্তর ছিল 25.05 মিটার । সেচ দফতরের আশঙ্কা, জল আরও বাড়তে পারে । কয়েক দিন ধরেই কখনও বাড়ছে, কখনও কমছে নদীর জল । কিন্তু জল কমলেও ভাঙন থামছে না, বাড়লেও বিপদ বাড়ছে । রতুয়া-1 ব্লকের কান্তটোলা, শ্রীকান্তটোলা ইতিমধ্যেই গঙ্গার গ্রাসে । মুলিরামটোলা, জিতুটোলা রয়েছে বিলীন হওয়ার অপেক্ষায় । ভূতনি চরের কালুটোনটোলা এখন সরাসরি বিপদের মুখে । মানিকচকের জোতপাট্টা, ইংরেজবাজারের খাসকোলেও বাড়ছে উদ্বেগ ।
সবচেয়ে বড় ভয় অন্য জায়গায় । গঙ্গা ক্রমশ এগিয়ে যাচ্ছে ফুলহরের দিকে । নদী বিশেষজ্ঞদের আশঙ্কা, কোনও ভাবে গঙ্গা ও ফুলহরের জলধারা এক হয়ে গেলে মালদহ ও মুর্শিদাবাদের বিস্তীর্ণ এলাকায় ভয়াবহ বিপর্যয় নেমে আসতে পারে । সেই আশঙ্কায় বিপর্যয় আরও বড় আকার নেওয়ার আগেই কেন্দ্র ও রাজ্যকে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করার আবেদন জানানো হয়েছে ।
বুধবার রাতে কালুটোনটোলায় প্রথম বিপদের খবর পান বাঁধের উপর আশ্রয় নেওয়া পরিবারগুলিই । গত বছর থেকে ওই বাঁধেই আশ্রয় নিয়েছিলেন বেশ কিছু পরিবার । রাতের অন্ধকারে তাঁরাই দেখতে পান, গঙ্গার ধাক্কায় বাঁধের মাটি সরে যাচ্ছে । মুহূর্তে খবর ছড়িয়ে পড়ে এলাকায় । তার পর শুরু হয় যুদ্ধকালীন তৎপরতা ।
ভরা গঙ্গার মধ্যে বাঁশ পুঁতে, বালির বস্তা ফেলে বাঁধ বাঁচানোর চেষ্টা শুরু করেন সেচকর্মীরা । মাঝরাতে পৌঁছন এলাকার বিজেপি বিধায়ক গৌরচন্দ্র মণ্ডল । পরিস্থিতি দেখে সেচ আধিকারিকদের নির্দেশ দেন, যে ভাবেই হোক বাঁধ রক্ষা করতে হবে । স্থানীয়দের আশ্বাস দেন, শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত চেষ্টা চলবে । প্রয়োজনে দুর্গতদের নিরাপদ জায়গায় সরিয়ে নেওয়া হবে ।
রাতেই বিধায়ক বলেন, "2024. 2025 সালে ভূতনিবাসীকে গঙ্গার জলে ডুবতে হয়েছিল । এ বার সেচ দফতর, ব্লক প্রশাসন এবং আমরা সবাই মিলে চেষ্টা করছি, যাতে ভূতনির তিনটি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় জল না ঢোকে । ভাঙনের মাত্রা বেড়েছে । প্রায় এক কিলোমিটার এলাকা জুড়ে ভাঙন চলছে । নতুন রিং বাঁধ তৈরি করা হয়েছে, যাতে বড় বাঁধ ভাঙলেও ছোট বাঁধ জল আটকাতে পারে ।"
স্থায়ী সমাধানের আশ্বাসও দিয়েছেন বিধায়ক । তাঁর দাবি, আগামী শুখা মরসুমে নদীর গতিপথ নিয়ন্ত্রণে ড্রেজিংয়ের কাজ শুরু হবে । ঝাড়খণ্ডের সকরিগলি ও মহারাজপুর এলাকায় কাজ করে গঙ্গাকে পুরনো মূল খাতে ফেরানোর পরিকল্পনা রয়েছে । তাঁর কথায়, বালিমাটির এলাকায় বাঁশ, বালির বস্তা ও ‘প্রোকোপাইন’ পদ্ধতিতে আপাতত ভাঙন ঠেকানোর চেষ্টা চলছে । কিন্তু সেই ব্যবস্থা দীর্ঘস্থায়ী নয়, নদী শেষ পর্যন্ত অনেক কিছুই গিলে নিচ্ছে ।
তাঁর অভিযোগ, আগের সরকারের সময়ে ভাঙন রোধের নামে অর্থের অপচয় হয়েছে । এ বার ছোট ছোট কাজের মাধ্যমে দ্রুত পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার চেষ্টা চলছে । তাঁর কথায়, "এখন একটাই লক্ষ্য, ভূতনির মানুষকে গঙ্গার জল থেকে রক্ষা করা ।"
তবে সেই আশ্বাসেই ভরসা রাখতে পারছেন না বিরোধীরা । সিপিআইএমের জেলা কমিটির সদস্য দেবজ্যোতি সিনহার অভিযোগ, পুরনো বড় বাঁধ ভেঙে জল ভিতরে ঢুকে গিয়েছে । তাঁর দাবি, বহু আবেদনের পরে 3-4 মিটারের একটি ছোট বাঁধ তৈরি হলেও গঙ্গার যে স্রোত এবং উজানে জল বাড়ার যে পরিস্থিতি, তাতে ফের দু’লাখ মানুষের উপর বিপর্যয় নেমে আসতে পারে ।
গত কয়েক বছরের রাজনৈতিক প্রতিশ্রুতির প্রসঙ্গ তুলে সরকারের বিরুদ্ধে আক্রমণও শানিয়েছেন তিনি । তাঁর বক্তব্য, বহু বার ভাঙন ও বন্যা রোধের আশ্বাস মিলেছে, কিন্তু স্থায়ী কাজের বাস্তব ছবি দেখা যায়নি । গঙ্গা ও ফুলহর এক হয়ে গেলে বিপর্যয় আরও ভয়াবহ হতে পারে বলেও দাবি তাঁর ।
রাজনীতি ছাপিয়ে কালুটোনটোলার মানুষের ভয় একেবারে বাস্তব । স্থানীয় বাসিন্দা বিমান মাহাতোর কথায়, "বাম আমলে স্থায়ী কাজ হয়নি, তৃণমূল আমলেও হয়নি । এ বার বিজেপি বলছে আগামী বছর কাজ হবে । আমরা সেই আশাতেই আছি । কিন্তু গঙ্গার যা গতি, তাতে এ বারও ভাসতে হবে কি না, সেই ভয় তো থেকেই যাচ্ছে ।"
বৃহস্পতিবার বাঁধ ভাঙার পর অনেক পরিবার আর অপেক্ষা করেনি । ঘর থেকে বার করে নেওয়া হচ্ছে প্রয়োজনীয় জিনিস । চাল-ডাল, জামাকাপড়ের সঙ্গে সরিয়ে রাখা হচ্ছে জমির দলিল, পরিচয়পত্র, ব্যাঙ্কের নথি । যাঁদের আত্মীয়ের বাড়ি বা অন্যত্র যাওয়ার সুযোগ রয়েছে, তাঁরা সরে যাচ্ছেন । যাঁদের নেই, তাঁরা অন্তত মূল্যবান কাগজপত্র নিরাপদ জায়গায় পাঠানোর চেষ্টা করছেন । কারণ তাঁরা জানেন, ঘর ভেসে গেলে নতুন ঘর হয়তো এক দিন তৈরি হবে । কিন্তু জমির কাগজ, পরিচয়পত্র, জীবনের সঞ্চয়ের প্রমাণ- নদী এক বার নিয়ে গেলে ফিরিয়ে দেবে না ।
জেলা সেচ দফতরের এক আধিকারিকের কথায়, "এখন যে জলস্তর, তাতে ভেঙে যাওয়া বড় বাঁধ মেরামত করা সম্ভব নয় । আপাতত নতুন রিং বাঁধ রক্ষা করাই লক্ষ্য । একই সঙ্গে পুরনো বাঁধের অন্য অংশে যাতে নতুন করে ভাঙন না ধরে, তার জন্যও ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে ।"
কিন্তু ভূতনির মানুষের চোখ এখন শুধু সেই ছোট বাঁধে । বড় বাঁধ গঙ্গা নিয়ে নিয়েছে । ছোট বাঁধটিও যদি হার মানে, তার ও পারে থাকবে আর কী! দু'লাখ মানুষের ঘর, না কি শুধু নদী ?
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