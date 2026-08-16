জল নামতেই 'রুদ্র' গঙ্গা, মালদায় তলিয়ে গেল অর্ধেক গ্রাম ! ভিটে হারিয়ে জিতুটোলায় হাহাকার

জল নামতেই 'রুদ্র' গঙ্গা, মালদায় তলিয়ে গেল অর্ধেক গ্রাম ! ভিটে হারিয়ে জিতুটোলায় হাহাকার
সকাল 6টায় শুরু গঙ্গার তাণ্ডব, কয়েক ঘণ্টায় সর্বস্বান্ত 43টি পরিবার ! আক্ষেপের সুরে দুর্গতরা বলছেন, চোখের সামনে নদী সব গিলে নিল, এখন খাব কী !
Published : August 16, 2026 at 8:40 PM IST
মালদা, 16 অগস্ট: শ্রাবণ শেষের মুখে। জেলায় এখনও সেভাবে বর্ষার দেখা নেই । কিন্তু উত্তর ভারতের প্রবল বৃষ্টির জেরে কয়েক দিন ধরে ফুলেফেঁপে উঠেছিল গঙ্গা । দু'দিন ধরে জলস্তর নামতে শুরু করতেই যেন আরও ভয়ঙ্কর হয়ে উঠল নদী । জল কমার সঙ্গে সঙ্গে শুরু হল তীব্র ভাঙন । রবিবার সকাল 6টা থেকে রতুয়া-1 নম্বর ব্লকের মহানন্দটোলা গ্রাম পঞ্চায়েতের জিতুটোলা গ্রামে গঙ্গার ভয়াল গ্রাসে কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই ভিটেমাটি হারালেন অন্তত 43টি পরিবার । নদীতে তলিয়ে গেল চাষের জমি, আমবাগান, বাঁশঝাড়, বাড়িঘর । আতঙ্কে নিজেরাই ঘর ছেড়ে নিরাপদ আশ্রয়ের খোঁজে বেরিয়ে পড়লেন অনেকে ।
স্থানীয়দের দাবি, কয়েক দিন ধরেই অল্প অল্প করে ভাঙন হচ্ছিল । কিন্তু রবিবার সকাল 6টা নাগাদ আচমকাই তার তীব্রতা বেড়ে যায় । সকাল 11টা পর্যন্ত প্রায় পাঁচ ঘণ্টা ধরে চলতে থাকে গঙ্গার একটানা ভাঙন । চোখের সামনে জমি-বাড়ি নদীতে চলে যেতে দেখে কার্যত দিশেহারা হয়ে পড়েন গ্রামবাসীরা । তাঁদের অভিযোগ, গঙ্গা এত দিন গ্রাম থেকে 50 থেকে 100 মিটার দূরে ছিল । এক দিনের ভাঙনে সেই নদী ঢুকে পড়েছে গ্রামের ভিতরে ।
জিতুটোলার বাসিন্দা সঞ্জয় পোদ্দারের কথায়, "শুধু আমার বাড়ির আশপাশেই 25টি পরিবার ঘর হারিয়ে গিয়েছে । এত দ্রুত সব কিছু হয়েছে যে বাড়ি থেকে খাবারটুকুও বার করতে পারেনি কেউ । দরজা-জানালা তো দূরের কথা । আমার তিনটি ঘর ছিল । এখন কিছুই নেই !"
তাঁর দাবি, দীর্ঘদিন ধরে গঙ্গাভাঙনের আশঙ্কার কথা প্রশাসনকে জানানো হলেও স্থায়ী কোনও ব্যবস্থা হয়নি । কোথাও কোথাও বালির বস্তা ফেলা হয়েছিল । কিন্তু তাতে নদীর স্রোত থামেনি । সঞ্জয়ের কথায়, "আগে অনেক বার বলা হয়েছে বাঁধ দেওয়া হবে । কিন্তু কাজের কাজ কিছু হয়নি । এ ভাবে ভাঙন চলতে থাকলে কয়েকশো কোটি টাকার সম্পত্তি নষ্ট হয়ে যেতে পারে । আমরা গরিব মানুষ । আমাদের পুনর্বাসন চাই ।"
একই আতঙ্ক সুপ্রিয়া স্বর্ণকারের পরিবারেও । নদীর গ্রাসে তাঁর বাড়ি চলে গিয়েছে । ছোট ছোট সন্তানকে নিয়ে এখন কোথায় রাত কাটাবেন, সেই প্রশ্নই ঘুরছে তাঁর মাথায় । বললেন, "গতকালও নদী অনেক দূরে ছিল । আজ সকাল থেকে সব শেষ । ঘর থেকে কিছুই বার করতে পারিনি । বাচ্চাদের নিয়ে কোথায় যাব ? আমাদের জায়গা দিন, বাড়ির ব্যবস্থা করুন ।"
সবচেয়ে ভয়াবহ অভিজ্ঞতা গোপাল মণ্ডলের । চোখের সামনে নিজের দু'বিঘা জমি, বাড়ি, গোয়ালঘর, বাঁশঝাড়- সবকিছু গঙ্গায় তলিয়ে যেতে দেখেছেন তিনি । জমিতে ঢেঁড়স চাষ করেছিলেন । কয়েক দিনের অল্প ভাঙনে এত বড় বিপর্যয়ের আঁচ পাননি । রবিবার কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই নদী গিলে নিয়েছে তাঁর পাঁচটি বাঁশঝাড়, দু'টি পাকা ঘর, গোয়ালঘর এবং তিনটি খড়ের বাড়ি ।
গোপালের গলায় অসহায়তার সুর, "সকাল 6টা থেকে এমন ভাঙন শুরু হল যে কিছু সরানোর সময়ই পাইনি । একটা বাঁশ পর্যন্ত নিতে পারিনি । একটা গরু, তিনটে ছাগল রয়েছে । বাড়িতে এমন এক জন রোগী আছেন, যিনি উঠতে-বসতে পারেন না । তাঁকে নিয়ে এখন কোথায় যাব ?"
ভাঙনের তাণ্ডবে সর্বস্ব হারিয়েছেন মিনু স্বর্ণকারও । তাঁর অভিযোগ, প্রতিবার প্রশাসনের তরফে প্রতিশ্রুতি মিললেও স্থায়ী সমাধান হয়নি । শেষ পর্যন্ত বাড়িই নদীতে চলে গেল । এখন স্থানীয় স্কুলেই আশ্রয় নেওয়ার কথা ভাবছেন তাঁরা । বললেন, "ছাদ দেওয়া বাড়ি ছিল । এখন স্কুলই আমাদের থাকার জায়গা । আগে ব্যবস্থা করলে আজ এই দিন দেখতে হত না ৷"
বৃদ্ধা বিমলা স্বর্ণকারের দুর্দশা আরও করুণ । ছোট ছেলেকে আগেই গঙ্গা কেড়ে নিয়েছে । বড় ছেলে বিশেষভাবে সক্ষম, ঠিকমতো হাঁটাচলা করতে পারেন না । রবিবার সকালে চারটি খড়ের ঘরই নদীতে তলিয়ে যায় । বাড়ির সঙ্গে চলে গিয়েছে আমগাছও । বিমলার কথায়, "ছেলেকে সরাব, না বাড়ি সরাব ! কিছুই বাঁচাতে পারিনি । চোখের সামনে নদী সব গিলে খেলো, এখন থাকার জায়গা নেই, খাবারও নেই । গ্রামের লোকের সাহায্যেই চলি । আমার ভাতাও বন্ধ । ছেলের ভাতাও তিন বছর ধরে বন্ধ । আমাদের কেউ দেখবে না ?"
ভাঙনের খবর পেয়ে রবিবার দুপুরে প্রশাসনের আধিকারিকেরা এলাকায় পৌঁছন । পরিস্থিতি খতিয়ে দেখার পাশাপাশি বিপন্ন পরিবারগুলিকে নিরাপদ জায়গায় সরানোর কাজ শুরু হয় । ঘটনাস্থলে পৌঁছয় এনডিআরএফ-ও । দুর্গতদের সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার পাশাপাশি পরিস্থিতির উপর নজর রাখা হচ্ছে বলে প্রশাসন সূত্রে খবর ।
তবে গ্রামবাসীদের প্রশ্ন, আপৎকালীন আশ্রয় মিললেও তাঁদের ভিটেমাটি ফিরবে কী ভাবে ? শুধু ত্রাণ নয়, এখন তাঁদের দাবি স্থায়ী পুনর্বাসন । সঙ্গে খাবার, মাথা গোঁজার ঠাঁই এবং জীবিকা ফেরানোর ব্যবস্থা । এলাকার বিধায়ক সমর মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে একাধিক বার যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও তাঁর বক্তব্য পাওয়া যায়নি । স্থানীয় সাংসদ খগেন মুর্মু কলকাতায় দলীয় বৈঠকে ব্যস্ত থাকায় তাঁরও প্রতিক্রিয়া মেলেনি ।
জেলাশাসক রাজনবীর সিংহ কপূর বলেন, "পরিস্থিতির উপর নজর রাখা হচ্ছে । দুর্গতদের নিরাপদ জায়গায় সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে । সেচ দফতরের ইঞ্জিনিয়ারেরা ভাঙন কবলিত এলাকা পরিদর্শন করেছেন । প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করা হচ্ছে । দুর্গত এলাকায় দ্রুত সরকারি ত্রাণ পৌঁছে দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ।"
কিন্তু জিতুটোলার মানুষ এখন প্রশাসনের আশ্বাসের চেয়ে নদীর দিকে তাকিয়ে । কারণ, ভাঙন এখনও পুরোপুরি থামেনি । একের পর এক বাড়ি, জমি, গাছ নদীতে তলিয়ে যাওয়ার পর তাঁদের একটাই প্রশ্ন, পরের গ্রাসটা কার বাড়ি ?