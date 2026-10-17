গণেশের বউ, নাকি অন্য পরিচয় ? লালপাড় হলুদ শাড়ি পরা কলাবউয়ের অজানা গল্প

গণেশের বউ, নাকি অন্য পরিচয় ? লালপাড় হলুদ শাড়ি পরা কলাবউয়ের অজানা গল্প
Durga Puja 2026: নবপত্রিকার 9টি উদ্ভিদকে ঘিরে বাংলার লোকবিশ্বাস, ঐতিহ্য ও অজানা কাহিনির সন্ধানে বিভিন্ন পুজোমণ্ডপে ঢুঁ মারলেন ইটিভি ভারতের প্রতিনিধি পুলক যশ ।
Published : October 17, 2026 at 12:27 PM IST
বর্ধমান, 17 অক্টোবর: মহাসপ্তমীর সকালে জলাশয়ের ঘাট থেকে পুজোমণ্ডপ - ঢাকের তালে, শঙ্খধ্বনির আবহে শুরু হয় কলাবউকে ঘিরে এক বিশেষ আচার । লালপাড় হলুদ শাড়িতে সেজে ওঠা কলাবউ কি শুধুই গণেশের বউ, নাকি তাঁর পরিচয়ের আড়ালে রয়েছে আরও গভীর ধর্মীয় তাৎপর্য ? নবপত্রিকার 9টি উদ্ভিদকে ঘিরে বাংলার লোকবিশ্বাস, ঐতিহ্য ও অজানা কাহিনির সন্ধানে বর্ধমানের বিভিন্ন পুজোমণ্ডপে ঢুঁ মারল ইটিভি ভারত ।
ঢাকের আওয়াজে ভোরের নিস্তব্ধতা ভাঙছে । তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চারপাশ মুখর শঙ্খধ্বনিতে । কেউ গাড়িতে, কেউ আবার গ্রামের মেঠো পথ ধরে পায়ে হেঁটে এগিয়ে চলেছেন জলাশয়ের দিকে । কারও গন্তব্য দামোদর নদ, কারও শ্যামসায়র, রানিসায়র কিংবা এলাকার অন্য কোনও জলাশয় । সামনে পুরোহিত, সঙ্গে পুজোর উপকরণ । ধুতি-পাঞ্জাবি পরা পাড়ার ছেলেদের পাশে শাড়ি পরা মহিলারা শঙ্খ বাজাতে বাজাতে চলেছেন । ঢাকের তালে তালে এগিয়ে চলেছে পুজোর দল । কারও যাত্রাপথ দীর্ঘ, তাই একাধিক গাড়িতে চেপে রওনা দিয়েছেন তাঁরা । আবার যাঁদের বাড়ির কাছেই জলাশয়, তাঁরা পায়ে হেঁটেই পৌঁছে যাচ্ছেন গন্তব্যে । পথ আলাদা, যাতায়াতের ধরন আলাদা, কিন্তু উদ্দেশ্য এক - মহাসপ্তমীর সকালে কলাবউকে নিয়ে আসা ।
জলাশয়ের ধারে পৌঁছনোর পর শুরু হয় পরের পর্ব । পুরোহিতের উপস্থিতিতে নির্দিষ্ট আচার মেনে জল থেকে তোলা হয় কলাগাছ । চারপাশে তখনও ঢাকের বাদ্যি আর শঙ্খধ্বনি । জলাশয়ের শান্ত পরিবেশে সেই শব্দ যেন অন্য এক আবহ তৈরি করে । যে গাছকে ঘিরে এতক্ষণ ধরে শোভাযাত্রা, তাকে এবার ফিরিয়ে নিয়ে যেতে হবে পুজোমণ্ডপে । কোথাও গাড়িতে, কোথাও আবার পায়ে হেঁটে শুরু হয় ফিরতি যাত্রা । বর্ধমান-সহ অন্যান্য জায়গায় মহাসপ্তমীর সকালে দেখা যায় এমনই দৃশ্য । দামোদর নদ থেকে শহরের নানা জলাশয়, আবার গ্রামবাংলার পুকুর - জলাশয় বদলায়, বদলায় যাত্রাপথ, কিন্তু রীতির মূল সুর একই থাকে ।
মন্দির বা পুজোমণ্ডপে পৌঁছনোর পরেও শেষ হয় না আয়োজন । কোথাও কলাগাছকে কিছুক্ষণ মন্দির চত্বরে রেখে চলে পুজোর আচার-অনুষ্ঠান । তারপর তাকে সাজিয়ে তোলার পালা । কোথাও সাদা শাড়ি, কোথাও হলুদ শাড়ি, আবার কোথাও লালপাড় হলুদ শাড়িতে জড়িয়ে দেওয়া হয় কলাগাছটিকে । যত্ন করে গুছিয়ে দেওয়া হয় সাজ । ঢাকের আওয়াজের মধ্যে সেই দৃশ্য দেখতে দেখতে অনেকেরই মনে হয়, যেন কোনও নববধূকে বরণ করে ঘরে তোলার প্রস্তুতি চলছে । লোকমুখে এই সাজানো কলাগাছের পরিচয় ‘কলাবউ’। প্রচলিত বিশ্বাসে তিনি গণেশের স্ত্রী । কিন্তু সত্যিই কি কলাবউয়ের পরিচয় শুধু গণেশের বউ ? নাকি এই পরিচিত রীতির আড়ালে রয়েছে আরও গভীর ধর্মীয় তাৎপর্য ?
কলাবউয়ের পরিচয়ের সূত্র খুঁজতে গেলেই সামনে আসে ‘নবপত্রিকা’ শব্দটি । দুর্গাপুজোর মহাসপ্তমীতে নবপত্রিকা স্নান ও পুজো একটি গুরুত্বপূর্ণ আচার । ‘নব’ অর্থ 9 । এখানে নবপত্রিকা বলতে 9 ধরনের উদ্ভিদকে একত্রে বেঁধে তৈরি একটি পবিত্র গুচ্ছকে বোঝানো হয় । এর কেন্দ্রে থাকে একটি কলাগাছ । তার সঙ্গে বাঁধা হয় আরও আটটি উদ্ভিদ - কচু, হলুদ, জয়ন্তী, বেল, ডালিম, অশোক, মানকচু ও ধান । অর্থাৎ কলাগাছ-সহ মোট 9টি উদ্ভিদ নিয়ে তৈরি হয় নবপত্রিকা । নির্দিষ্ট ধর্মীয় বিধি মেনে তাকে স্নান করানো হয়, শাড়ি পরানো হয় এবং পুজোমণ্ডপে প্রতিষ্ঠা করা হয় । এই সাজানো নবপত্রিকাকেই সাধারণভাবে ‘কলাবউ’ নামে চেনেন অনেকে ।
কিন্তু প্রশ্নটা থেকেই যায় । গণেশের পাশে শাড়ি পরানো কলাগাছকে দেখে তাঁকে গণেশের স্ত্রী বলে মনে হলেও, নবপত্রিকার পরিচয় কি শুধুই সেখানে সীমাবদ্ধ ? দুর্গাপুজোর ধর্মীয় আচারে নবপত্রিকার নিজস্ব তাৎপর্য রয়েছে । তাঁকে কেবল গণেশের স্ত্রী হিসেবে চিহ্নিত করলে এই পরম্পরার বিস্তৃত অর্থ অধরাই থেকে যায় । লোকবিশ্বাস, ধর্মীয় ব্যাখ্যা এবং বাংলার নিজস্ব সাংস্কৃতিক পরম্পরা - এই তিনের মেলবন্ধনেই কলাবউকে ঘিরে তৈরি হয়েছে নানা ধারণা । সেই ধারণাগুলির মধ্যে পার্থক্য বুঝতে গেলেই উঠে আসে অন্য এক পরিচয় ।
নবপত্রিকার 9টি উদ্ভিদের দিকে তাকালে চোখে পড়ে বাংলার চেনা প্রকৃতির ছবি । কলা, ধান, কচু, হলুদ - গ্রামবাংলার মানুষের দৈনন্দিন জীবন ও কৃষিকাজের সঙ্গে নিবিড়ভাবে জড়িয়ে রয়েছে এই উদ্ভিদগুলি । কোনওটি খাদ্যের জোগান দেয়, কোনওটি নানা প্রয়োজনে ব্যবহৃত হয়, আবার কোনওটি কৃষিনির্ভর জীবনযাত্রার পরিচিত অংশ । বিশেষ করে ধানকে ঘিরে বাংলার মানুষের জীবিকা, খাদ্যসংস্কৃতি ও সামাজিক পরম্পরার সম্পর্ক বহু পুরনো । এই উদ্ভিদগুলিকে একত্রে এনে পুজোর আচারে সামিল করার মধ্যে প্রকৃতি ও উদ্ভিদজগতের প্রতি শ্রদ্ধার তাৎপর্য খুঁজে পান অনেকে । তবে নবপত্রিকার উৎপত্তি এবং প্রতিটি উদ্ভিদের পৃথক ধর্মীয় তাৎপর্য সম্পর্কে নিশ্চিত সিদ্ধান্তে পৌঁছতে শাস্ত্রীয় ব্যাখ্যা ও ঐতিহাসিক গবেষণার সাহায্য প্রয়োজন ।
বর্ধমানের কুঞ্জবিহারী মন্দিরের পুরোহিত বনবিহারী চক্রবর্তীর মতে, "মহাসপ্তমীর সকালে নির্দিষ্ট ধর্মীয় রীতি মেনেই সম্পন্ন হয় নবপত্রিকা স্নান ও প্রতিষ্ঠার পর্ব । কলাগাছের সঙ্গে অন্য আটটি উদ্ভিদ একত্রে বেঁধে প্রস্তুত করা হয় নবপত্রিকা । এরপর পুজোর বিধি মেনে তাকে স্নান করানো হয় । স্নানপর্ব শেষ হলে নবপত্রিকার গায়ে জড়িয়ে দেওয়া হয় লালপাড় হলুদ কিংবা সাদা শাড়ি । সাজানো নবপত্রিকাকে নিয়ে আসা হয় পুজোমণ্ডপে । সেখানে নির্দিষ্ট স্থানে প্রতিষ্ঠা করার পর শুরু হয় পুজোর পরবর্তী আচার ।"
ঢাকের আওয়াজ ক্রমশ মিলিয়ে যায় । জলাশয়ের ঘাট থেকে পুজোমণ্ডপ - এক দীর্ঘ যাত্রা শেষে লালপাড় হলুদ শাড়িতে সেজে প্রতিষ্ঠিত হয় কলাবউ । চারপাশে তখনও শঙ্খধ্বনি, ধূপের গন্ধ আর পুজোর ব্যস্ততা । দূর থেকে তাকে দেখলে মনে হতে পারে, গণেশের পাশে বসে থাকা এক নববধূ । কিন্তু সেই সাজের আড়ালে লুকিয়ে রয়েছে নটি উদ্ভিদকে ঘিরে এক প্রাচীন ধর্মীয় পরম্পরা, বাংলার লোকবিশ্বাস আর প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের নিবিড় সম্পর্ক ।
তাই কলাবউকে ঘিরে প্রশ্নটা থেকেই যায় - তিনি কি শুধুই লোকমুখে পরিচিত গণেশের বউ, নাকি তাঁর পরিচয় আরও বিস্তৃত, আরও গভীর ? মহাসপ্তমীর ঢাকের তালে, শঙ্খধ্বনির আবহে, লালপাড় হলুদ শাড়ির ভাঁজে ভাঁজে আজও চর্চা চলে সেই অজানা গল্প নিয়ে ।