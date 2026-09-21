সরকারি প্রকল্প উদ্বোধনে ঋতব্রত তৃণমূল নেতা, 'কালীঘাট' থেকে ধেয়ে এল কটাক্ষ

সরকারি প্রকল্প উদ্বোধনে ঋতব্রত তৃণমূল নেতা, 'কালীঘাট' থেকে ধেয়ে এল কটাক্ষ
Malda Ritabrata TMC Controversy: এই ঘটনায় 'কাটমানি' তোপ দেগে কটাক্ষ করেছেন কালীঘাট তৃণমূলপন্থী বিধায়ক ৷ অন্যদিকে, প্রাক্তন মন্ত্রীর বিরুদ্ধে থানায় যাওয়ার হুঁশিয়ারি বিজেপির ৷
Published : September 21, 2026 at 8:55 AM IST
মালদা, 21 সেপ্টেম্বর: সরকার নেই, ক্ষমতা নেই, দলেরও অস্তিত্ব সংকট ! তবুও কি বদলায়নি স্বভাব ? বিধায়ক তহবিলের টাকায় তৈরি প্রকল্পের উদ্বোধন করে এবার বিতর্কে প্রাক্তন মন্ত্রী তথা ঋতব্রতপন্থী তৃণমূল নেতা তাজমুল হোসেন । রবিবার সেই উদ্বোধন ঘিরেই প্রকাশ্যে তৃণমূলের গোষ্ঠী কোন্দল । কালীঘাটপন্থী বিধায়ক মতিবুর রহমানের কটাক্ষ, 'স্বপ্নেও কি কাটমানি দেখছেন ?' এই উদ্বোধনের ঘটনায় থানায় অভিযোগের হুঁশিয়ারি বিজেপির ।
মালদার হরিশ্চন্দ্রপুর বিধানসভায় বিধায়ক তহবিলের টাকায় তৈরি হওয়া দু'টি প্রকল্পের উদ্বোধনকে ঘিরে বিতর্কের সূত্রপাত ৷ রবিবার সুলতানগর গ্রাম পঞ্চায়েতের ডারোল গ্রামে মাদ্রাসার গেট নির্মাণ ও নানারাহি গ্রামে মাদ্রাসার একটি প্রকল্পের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন ও উদ্বোধন করেন প্রাক্তন মন্ত্রী তথা ঋতব্রত তৃণমূলের নেতা তাজমুল হোসেন । দু'টি প্রকল্পেই 2025-26 অর্থবর্ষে বিধায়ক তহবিলের মাধ্যমে 2 লক্ষ টাকা করে বরাদ্দ হয়েছে ।
প্রাক্তন মন্ত্রীর এই কর্মসূচি নিয়েই প্রশ্ন তুলেছেন মমতা তৃণমূলের বিধায়ক মতিবুর এবং বিজেপি । তাদের দাবি, বিধায়ক পদে না থাকা সত্ত্বেও তাজমুল হোসেন কীভাবে সরকারি প্রকল্পের উদ্বোধন করছেন ? প্রশাসন বিষয়টি নিয়ে পদক্ষেপ করুক ।
হরিশ্চন্দ্রপুরের বিধায়ক মতিবুর প্রাক্তন মন্ত্রীকে কটাক্ষ করেছেন । তাঁর অভিযোগ, "স্বপ্নেও কি কাটমানি দেখছেন ? মন্ত্রী থাকাকালীন কাটমানি খেতেন । এখনও কাটমানির ভাগ নেওয়ার জন্য সরকারি প্রকল্পের উদ্বোধনে যাচ্ছেন । উনি তো এখন জনপ্রতিনিধি নেই । সরকারি কাজ প্রশাসন করুক ।"
অন্যদিকে, কটাক্ষের সুরে বিজেপির অভিযোগ, তৃণমূলের এখনও স্বভাব বদলায়নি । মালদা উত্তরের বিজেপির সাংগঠনিক জেলার সাধারণ সম্পাদক রূপেশ আগরওয়াল বলেন, "তাজমুল হোসেন কে, তিনি কি এই উদ্বোধন করতে পারেন ? হরিশ্চন্দ্রপুর থানায় আমারা লিখিত অভিযোগ দায়ের করব ।"
যদিও বিষয়টি নিয়ে প্রাক্তন মন্ত্রী তথা ঋতব্রত শিবিরের তৃণমূল নেতা তাজমুল হোসেন বলেন,"প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী আমি আমার দায়িত্ব পালন করেছি । যারা বিতর্ক করছে, তাদের কিছু বলার নেই ।"