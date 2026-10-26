কমিশনে নথি পাঠানোর পথে ট্রাক আটকে ছিনতাইয়ের চেষ্টা, কাঠগড়ায় কালীঘাট; সরব ঋতব্রত

কমিশনে নথি পাঠানোর পথে ট্রাক আটকে ছিনতাইয়ের চেষ্টা, কাঠগড়ায় কালীঘাট; সরব ঋতব্রত
ঋতব্রতদের 'ট্রাক', আর কালীঘাটের হলফনামা পৌঁছতে 'চার্টার্ড ফ্লাইট'! দিল্লির পথেই নথি ছিনিয়ে নেওয়ার চেষ্টা ? বিস্ফোরক দাবি ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের ৷
Published : October 26, 2026 at 10:34 AM IST
কলকাতা, 26 অক্টোবর: জাতীয় নির্বাচন কমিশনে নথি পাঠানোর পথে মাঝরাস্তায় ট্রাক আটকে নথি ছিনতাইয়ের চেষ্টার অভিযোগ তুলল ঋতব্রত শিবির। সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের নাম ও প্রতীক কার, এই প্রশ্নে কালীঘাট ও ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের শিবিরের সংঘাত এখন দিল্লির নির্বাচন সদনে পৌঁছেছে।
নির্বাচন কমিশনের নির্দেশ অনুযায়ী আজ, 26 অক্টোবরের মধ্যেই উভয়পক্ষকে প্রয়োজনীয় তথ্য ও হলফনামা জমা করতে বলা হয়েছিল। আগামী 30 অক্টোবর কমিশনের সদর দফতরে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং ঋতব্রত গোষ্ঠীকে শুনানির জন্য ডাকা হয়েছে। কিন্তু, সেই শুনানির আগে কমিশনের কাছে নথি জমা দেওয়ার মুখেই মাঝপথে তাঁদের নথিবোঝাই ট্রাকের নিয়ন্ত্রণ নেওয়া এবং কাগজপত্র ছিনতাইয়ের চেষ্টা করা হয়েছে বলে মারাত্মক অভিযোগ তুললেন ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়।
আজ ভোরে সোশাল মিডিয়ার মাধ্যমে একটি পোস্ট করে এই অভিযোগ সামনে আনেন ঋতব্রত। সেখানে তিনি সরাসরি কালীঘাট শিবিরের বিরুদ্ধে তোপ দেগে লেখেন, "25 তারিখ সন্ধ্যায় বিশেষ চার্টার্ড বিমানে কালীঘাটের হলফনামা দিল্লি নিয়ে যাওয়া হয়েছে। অন্যদিকে, আমাদের হলফনামা সড়কপথে দিল্লিতে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। জাতীয় নির্বাচন কমিশনে জমা দেওয়ার জন্য আমাদের কর্মীরা 24 তারিখ সকালে সমস্ত নথি নিয়ে রওনা দিয়েছিলেন। আধ ঘণ্টা আগে ট্রাকটির নিয়ন্ত্রণ নেওয়া এবং আমাদের নথি ছিনতাইয়ের চেষ্টা চালানো হয়। আমাদের কর্মীরা সাহসের সঙ্গে তা প্রতিহত করেছেন। লড়াই জারি রয়েছে। চার্টার্ড বিমান সংস্কৃতির বিরুদ্ধে এই লড়াই তৃণমূল স্তরের আত্মপ্রত্যয়ের। সর্বক্ষেত্রে সংগঠিত লুটের এই প্রচেষ্টায় স্বৈরাচারীরা কোনও ভাবেই সফল হবে না।"
নিজের এই পোস্টে নির্বাচন কমিশন, দিল্লি পুলিশ এবং হরিয়ানা পুলিশকেও ট্যাগ করেছেন ঋতব্রত। তাঁর বক্তব্য থেকে স্পষ্ট, সাধারণ কর্মীদের উপর ভরসা করে সড়কপথে পাঠানো এই নথিপত্র যাতে কমিশনে পৌঁছতে না-পারে, তার জন্যই ভোররাতে এই হামলার ছক কষা হয়েছিল। তবে দলের কর্মীরা রুখে দাঁড়ানোয় সেই চেষ্টা ভেস্তে যায়।
তৃণমূলের নাম ও প্রতীক নিয়ে দু'পক্ষের এই তীব্র লড়াইয়ের আবহে বিজেপি নেতা দিলীপ ঘোষ অবশ্য পুরো বিষয়টি নির্বাচন কমিশনের এক্তিয়ারভুক্ত বলে মন্তব্য করেছেন। সংবাদমাধ্যমের প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, "প্রশাসনিক বা নির্বাচন কমিশন যে প্রক্রিয়া শুরু করেছে পশ্চিমবঙ্গে বিশেষ পরিস্থিতিতে, তা নির্বাচন কমিশনের হাতে আছে। সেখানে গিয়ে কথা বলুন সবাই।"
এই প্রসঙ্গে মমতা-পন্থী তৃণমূল বিধায়ক কুণাল ঘোষ বলেন, "দেখুন এসমস্ত ওই 'চাটন শিবির'-এর অবান্তর কথা এবং অভিযোগ ৷ ওদের কর্মী নেই, সমর্থক নেই ৷ জোর করে কিছু এমএলএ-কে দিয়ে আর... পুলিশ থানাকে বলে দিয়েছে ৷ সুভেন্দু অধিকারী তো ছাপ লাগিয়ে দিয়েছে যে ওরা হচ্ছে বিজেপির দালাল, সুভেন্দুর এজেন্ট ৷ তাই পুলিশ দিয়ে সব ভর্তি-টর্তি করিয়েছিল ৷ আমাদের কী ? তাঁরা তাঁদের ফর্ম ফিলাপ করেছেন ৷ কিন্তু ওরা আমাদের কর্মী-সমর্থকদের আক্রমণ করেছে, বাধা দিয়েছে ৷ আর ওদের কিছু নেই বলে থানার সাহায্যে এসব করছে ৷ ওরা বুঝতে পারছে যে গ্যাস বেলুন ফেটে গিয়েছে, তাই এসব করছে ৷ এরাই তো পুলিশ দিয়ে সন্ত্রাসটা করছে ৷"
আগামী 30 অক্টোবর কমিশনের শুনানির আগে এই নথি ছিনতাইয়ের চেষ্টার অভিযোগ ঘিরে রাজ্য রাজনীতির উত্তাপ এখন চরমে। প্রতীক ও দলের অধিকার কার হাতে থাকবে, সেই আইনি লড়াইয়ের মাঝেই এই ঘটনা নতুন মাত্রা যোগ করল।