মুখ্যমন্ত্রীর ‘দয়া দাক্ষিণ্যে’ বেঁচে ঋত-তৃণমূল ! স্বাস্থ্যমন্ত্রীর মন্তব্যে তেতে উঠল রাজ্য রাজনীতি, পাল্টা দুই শিবিরের
Health Minister Rita-Suvendu Connection Remark: ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের তৃণমূল শিবির বেঁচে আছে মুখ্যমন্ত্রীর দয়ায়, বলেছেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী শারদ্বত মুখোপাধ্যায় ৷
Published : November 25, 2026 at 5:52 PM IST
কলকাতা, 25 নভেম্বর: বিধায়ক ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে গণতান্ত্রিক তৃণমূলের অস্তিত্ব টিকে রয়েছে শুধু মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর দয়া-দাক্ষিণ্যে ! মঙ্গলবার বিধাননগরে দলীয় কর্মীদের একটি বৈঠকে এই মন্তব্য করলেন রাজ্যের স্বাস্থ্যমন্ত্রী শারদ্বত মুখোপাধ্যায় ৷ তাঁর এই মন্তব্যের তীব্র বিরোধিতা করেছেন গণতান্ত্রিক তৃণমূলের বিধায়ক আখরুজ্জামান ৷
এদিকে স্বাস্থ্যমন্ত্রীর মন্তব্যের ভিডিয়ো ভাইরাল হয়ে গিয়েছে ৷ এই ভিডিয়োটি নিজের সোশাল মিডিয়ায় পোস্ট করেছেন মমতা-পন্থী তৃণমূলের বিধায়ক কুণাল ঘোষ ৷ একই ভিডিয়ো সোশাল মিডিয়ায় পোস্ট করেছেন সিপিআই (এম) নেতা শতরূপ ঘোষ ৷ ডাঃ শারদ্বতের এই মন্তব্যকে হাতিয়ার করে আসরে নেমে পড়েছে বিরোধী শিবির ।
ভাইরাল হওয়া ভিডিয়োয় স্বাস্থ্যমন্ত্রীকে বলতে শোনা যায়, “একটা মৃত তৃণমূল, একটা ঋত তৃণমূল ৷ মৃত তৃণমূল মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের, প্রায় শেষ হয়ে গিয়েছে ৷ আর ঋতব্রত তৃণমূলের মাথার উপর মুখ্যমন্ত্রীর হাত আছে বলে চলছে ৷ যেদিন হাত সরিয়ে নেবেন, সেদিন ওরা শেষ হয়ে যাবে ৷”
শুভেন্দু অধিকারীর পুরনো একটি মন্তব্যের রেশ টেনে শারদ্বত বলেন, “মুখ্যমন্ত্রী বলে দিয়েছিলেন, আমরা যদি চাই 280টা আসনই আমাদের ভোট দেবে ৷ মিথ্যা কথা কিছু বলেননি ৷ মৃত তৃণমূলের কেউ নেই, আর ঋত তৃণমূলের সকলে আমাদের দয়া দাক্ষিণ্যে রয়েছে ৷” পাশাপাশি তাঁর সংযোজন, তৃণমূলকে হারানো বড় কাজ নয় ৷ বরং এই মুহূর্তে বিজেপির আসল লড়াই মুষ্টিমেয় বামপন্থীদের বিরুদ্ধেই ৷
ভোটের ফল প্রকাশের পর তৃণমূল পরিষদীয় দলে ভাঙন ধরিয়ে বিরোধী দলনেতা হয়েছিলেন ঋতব্রত ৷ মমতা-মনোনীত শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়ের বদলে 58 জন বিধায়কের সমর্থন নিয়ে তিনি ওই পদ দখল করেন ৷ অরূপ রায়ের নেতৃত্বে তৈরি হয় ‘গণতান্ত্রিক তৃণমূল কংগ্রেস’, দুই গোষ্ঠীর আইনি লড়াই এখন নির্বাচন কমিশন ও আদালতে বিচারাধীন ৷ শুরু থেকেই মমতা শিবিরের অভিযোগ ছিল, এই ভাঙনের নেপথ্যে বিজেপির মদত রয়েছে ৷ স্বাস্থ্যমন্ত্রীর মন্তব্য সেই অভিযোগকেই অক্সিজেন জুগিয়েছে ৷
এই সুযোগ হাতছাড়া করেননি মমতা-পন্থী নেতা কুণাল ঘোষ ৷ তিনি সোশাল মিডিয়ায় লিখেছেন, “বিজেপির মনের কথা, উইশ লিস্ট স্বাস্থ্যমন্ত্রীর মুখে শুনুন ৷ কাদের ওঁরা দয়া করে টিকিয়ে রাখছেন, তৃণমূলের বদলে কাদের ওঁরা একটু সামনে আনতে চান, সব পরিষ্কার হয়ে যাবে ৷ এটাই তো আমরা বলছি ৷ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের তৃণমূলকেই ওঁদের আসল ভয় । টার্গেট তৃণমূল ৷”
অন্যদিকে, স্বাস্থ্যমন্ত্রীর মন্তব্যের কড়া জবাব দিয়েছেন ঋতব্রত গোষ্ঠীর বিধায়ক আখরুজ্জামান ৷ তাঁর কথায়, "উনি শুনে রাখুন কারও দয়া, দাক্ষিণ্যে আমরা জিতে আসিনি ৷ আমরা লড়াই করে জিতে এসেছি ৷” দলের ভাঙনের কারণ ব্যাখ্যা করে তিনি জানান, 4 তারিখে ভোটের ফল বেরনোর পর নেত্রী আত্মসমালোচনা না করে ভাইপোকে সংবর্ধনা দিতে বাধ্য করেছিলেন ৷ বিজেপির বিরুদ্ধে লড়াইয়ের সদিচ্ছা না দেখেই বিধায়কেরা ঋতব্রতকে নেতা বেছে নেন এবং হোটেলে বৈঠক করে অরূপ রায়কে দলের মাথায় বসান ৷
আখরুজ্জামানের তোপ, "বিজেপির নিজেরই ঠিক নেই, কোন নেতা কখন কী বলছেন ৷ বিজেপির এমএলএ-রা বলছেন যে বিজেপি তোলাবাজদের দলে পরিণত হয়েছে ৷ আবার কেউ বলছেন বিজেপি এখন লুটেপুটে খাচ্ছে ৷” আগামী 4 তারিখ থেকে শুরু হতে চলা বিধানসভা অধিবেশনে শাসকদলকে কড়া টক্কর দেওয়ার হুঁশিয়ারি দিয়ে তিনি বলেন, "আসুন ফ্লোর টেস্ট করলে বোঝা যাবে 280 নাকি 80 ৷"
দলীয় মন্ত্রীর এমন মন্তব্যে কিছুটা অস্বস্তিতে পড়েছে পদ্ম শিবিরও ৷ বিষয়টি সামাল দিতে কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার বলেন, “আমি যেটুকু বুঝেছি সেটা হল, বিরোধীরা এই মুহূর্তে অস্তিত্বহীন, সেটাই বলার চেষ্টা করছেন ৷ বাকি উনি ঠিক কী বলতে চেয়েছেন, সেটা তাঁর কাছ থেকেই শুনুন ৷” তবে, বিধানসভা অধিবেশনের ঠিক মুখে স্বাস্থ্যমন্ত্রীর এই মন্তব্য যে শাসক-বিরোধী তরজাকে নতুন মাত্রা দিল, তা বলাই বাহুল্য ৷