'হতাশা নিয়ে ভাবার সময় নেই’, বিধানসভায় কুণালকে তুলোধনা বিরোধী দলনেতা ঋতব্রতর
বিধানসভায় তাঁর বিরোধী দলনেতার চেয়ারে বসা নিয়ে যে অবিরাম প্রশ্ন তোলা হচ্ছে, তার কড়া জবাব দেন ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়।
Published : June 18, 2026 at 6:51 PM IST
কলকাতা, 18 জুন: তৃণমূল কংগ্রেসের সাম্প্রতিক ভরাডুবির পর দলের অন্দরে বিভাজন এখন রাজ্য রাজনীতির অন্যতম চর্চিত বিষয়। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুগামী এবং বিদ্রোহী গোষ্ঠীর মধ্যে এই দ্বন্দ্ব এবার আছড়ে পড়ল খোদ বিধানসভার অলিন্দেও ৷ সদ্য বিরোধী দলনেতার মর্যাদা পাওয়া বিদ্রোহী গোষ্ঠীর নেতা ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় এদিন সাংবাদিক বৈঠকে কড়া ভাষায় আক্রমণ শানালেন কুণাল ঘোষ-সহ দলের অন্য শিবিরের নেতাদের।
বিধানসভায় তাঁর বিরোধী দলনেতার চেয়ারে বসা নিয়ে যে অবিরাম প্রশ্ন তোলা হচ্ছে, তার কড়া জবাব দিয়েছেন তিনি। ঋতব্রত বলেন, "বিধানসভায় বিরোধী দলনেতার যে নির্দিষ্ট আসন রয়েছে, আমি সেখানেই বসেছি। কারোর আনন্দ হলে কিছু করার নেই, আমি আমার জায়গাতেই বসব।" বিধানসভার মতো একটি গণতান্ত্রিক পরিকাঠামোয় পদমর্যাদা অনুযায়ী দায়িত্ব পালন করাটাই যে রেওয়াজ, সে কথাই বারবার মনে করিয়ে দিয়েছেন তিনি।
বিরোধী দলনেতা হিসেবে তাঁর অবস্থান যে সম্পূর্ণ আইনসম্মত, তা বোঝাতে গিয়ে হাইকোর্টের রায়ের প্রসঙ্গ টেনে আনেন তিনি। তাঁর কথায়, "বিধানসভায় বিরোধী দলনেতা কে হবেন, সেই বিষয়ে খোদ স্পিকারের বক্তব্যকেই সিলমোহর দিয়েছে হাইকোর্ট। তা সত্ত্বেও এই বিষয়টি নিয়ে বারবার কেন প্রশ্ন তোলা হচ্ছে, তা বুঝতে পারছি না।" গণতান্ত্রিক পরিকাঠামোয় বারবার নেতৃত্ব বদল নিয়েও উষ্মা প্রকাশ করেন তিনি। মালা রায়, সায়নী ঘোষদের সভানেত্রী হওয়ার প্রসঙ্গ তুলে তিনি জানান, দায়িত্ব পাওয়ার আগেই অনেকেই অন্যত্র যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন। উদাহরণ হিসেবে তিনি জানান, রবীন্দনাথ চট্টোপাধ্যায়কে একটি কমিটির সভাপতি করা হলেও তিনি পরদিনই ইস্তফা দিয়েছেন।
কুণাল ঘোষের ক্রমাগত আক্রমণের জবাবে তিনি কিছুটা কটাক্ষের সুরেই বলেন, "কুণাল ঘোষ দিনে চারবার চার রকম কথা বলেন। ওঁর হতাশার অনেক কারণ থাকতে পারে। কিন্তু সেই হতাশার বহিঃপ্রকাশ নিয়ে সময় নষ্ট করার মতো সময় আমার নেই। আমার অনেক জরুরি কাজ রয়েছে ।"
বিধানসভার অন্দরের বর্তমান পরিবেশ নিয়েও তিনি চরম অসন্তোষ প্রকাশ করেন। দীর্ঘ 15 বছর ধরে বিধানসভায় কাঙ্ক্ষিত গণতান্ত্রিক পরিবেশ নেই বলে অভিযোগ করে তিনি জানান, একসময় হাসিম আব্দুল হালিমের মতো ব্যক্তিত্ব স্পিকারের চেয়ার আলোকিত করতেন। কিন্তু গত দেড় দশকে পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভার অধিবেশন দেশের মধ্যে সবচেয়ে কম দিন চলেছে। তাঁর মতে, বিজনেস অ্যাডভাইসরি কমিটির নিয়ম অনুযায়ী ন্যূনতম এগারো দিন বসার কথা থাকলেও তা বাস্তবে মানা হয়নি। বিধানসভায় বিরোধী পক্ষের সময় বরাদ্দ নিয়েও নিজেদের অধিকারের কথা স্মরণ করিয়ে দেন তিনি।
তাঁর দাবি, বর্তমানে আশি জন বিধায়কের মধ্যে পঁয়ষট্টি জনই তাঁদের সঙ্গে রয়েছেন। তাই নিয়ম অনুযায়ী বিরোধীদের জন্য বরাদ্দ অর্ধেক সময় তাঁদেরই প্রাপ্য বলে তিনি দাবি করেন। শ্যাডো বিরোধী দলনেতা হিসেবে তাঁদের দিকে যে আঙুল তোলা হচ্ছে, তা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন বলে উড়িয়ে দিয়েছেন তিনি। বিধানসভার আসন বিন্যাস নিয়েও এদিন কথা বলেন তিনি। প্রথম সারিতে ফিরহাদ হাকিম থেকে শুরু করে জাভেদ আহমেদ খান, সাবিনা ইয়াসমিন, শিউলি সাহা, অরূপ রায়, রথীন ঘোষদের বসার বিষয়টি তিনি উল্লেখ করেন। অন্যদিকে, রেড রোডে বৃষ্টির মধ্যে নমাজ পাঠের অসুবিধার কথাও উঠে আসে তাঁর বক্তব্যে।
দলের তহবিলের স্বচ্ছতা নিয়েও এদিন সরব হন বিদ্রোহী গোষ্ঠীর নেতা। দলের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট ফ্রিজ করার বিষয়ে অরূপ বিশ্বাসের লেখা চিঠির প্রসঙ্গে তিনি সহমত পোষণ করেন। তাঁর মতে, দলের অন্দরে কাটমানি বা দুর্নীতির টাকা যাতে কোনওভাবেই অ্যাকাউন্টে প্রবেশ করতে না পারে, তার জন্য এই পদক্ষেপ অত্যন্ত জরুরি।
সইজাল কাণ্ডে কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে সিআইডি জেরা করতে চাওয়ার বিষয়ে প্রশ্ন করা হলে বিরোধী দলনেতা বিষয়টি এড়িয়ে যান। তিনি জানান, যেহেতু তিনি নিজেও তদন্তের আওতাধীন, তাই এই বিষয়ে কোনও মন্তব্য করবেন না। পিএসি চেয়ারম্যান পদ থেকে সরিয়ে দেওয়ার বিষয়ে প্রশ্ন করা হলেও তিনি উত্তর দিতে অস্বীকার করেন। রাজ্যপালের আসন্ন ছয় ঘণ্টার ভাষণের প্রেক্ষিতে তিনি জানান, তাঁরা নিজেদের বক্তব্য মসৃণভাবেই তুলে ধরবেন।
অন্যদিকে, ফরাসি ভাষার একটি বিতর্কিত বইয়ের প্রসঙ্গ টেনে এনে তিনি লোকসভা ও রাজ্যসভায় দলের বর্তমান সংখ্যার দিকে ইঙ্গিত করেন। দলের বর্তমান টালমাটাল পরিস্থিতি বোঝাতে গিয়ে তিনি জানান, লোকসভায় তাঁদের কুড়ি জন অন্যত্র চলে গিয়েছেন এবং রাজ্যসভায় তিন জন ইস্তফা দিয়েছেন।
নতুন দল গঠনের বিষয়ে সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মন্তব্যের প্রেক্ষিতে ঋতব্রত জানান, এখনও পর্যন্ত তাঁদের সঙ্গে এই বিষয়ে কোনও আলোচনা হয়নি। সব মিলিয়ে, বিধানসভার অন্দরে তৃণমূলের এই দুই শিবিরের লড়াই আগামী দিনে রাজ্য রাজনীতিতে যে আরও বড় আকার ধারণ করতে চলেছে, তা বিরোধী দলনেতার এদিনের চাঁছাছোলা বক্তব্য থেকেই স্পষ্ট।