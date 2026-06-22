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দিশাহীন পরিকাঠামো, সংখ্যালঘু বরাদ্দে কোপ! বাজেট নিয়ে রাজ্যকে আক্রমণ ঋতব্রতের

এদিনের সাংবাদিক সম্মেলনে এই বাজেটের সবচেয়ে তীক্ষ্ণ সমালোচনা উঠে এসেছে সংখ্যালঘু ও মাদ্রাসা দফতরের বরাদ্দ কমানোর বিষয়টিকে কেন্দ্র করে ।

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বাজেট নিয়ে রাজ্যকে আক্রমণ ঋতব্রতের (নিজস্ব চিত্র)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : June 22, 2026 at 5:07 PM IST

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কলকাতা, 22 জুন: বিধানসভায় অর্থমন্ত্রী স্বপন দাশগুপ্তের বাজেট পেশের পরেই সরকারের আর্থিক নীতির সমালোচনা করল বিরোধী শিবির । বাজেট পেশ পর্ব সমাপ্ত হওয়ার পর বিধানসভার প্রেস কর্নারে সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করেন বিদ্রোহী তৃণমূল কংগ্রেস নেতা তথা রাজ্য বিধানসভার বর্তমান বিরোধী দলনেতা ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় । সেই সম্মেলন থেকেই এই নতুন বাজেটকে পরিকাঠামোগতভাবে সম্পূর্ণ দিশাহীন বলে কড়া ভাষায় কটাক্ষ করেছেন তিনি ।

পরিকাঠামো খাতে সুস্পষ্ট রূপরেখার অভাব এবং সংখ্যালঘু উন্নয়নের বাজেটে অভাবনীয় হারে বরাদ্দ ছাঁটাইয়ের মতো বিষয়গুলি তুলে ধরে রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে তোপ দাগেন ঋতব্রত । তবে সার্বিক সমালোচনার মাঝেও, রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের জন্য এক ধাক্কায় 20 শতাংশ মহার্ঘ ভাতা বা ডিএ বৃদ্ধির ঘোষণাকে সাধুবাদ জানাতে ভোলেনি বিরোধী শিবির ।

এদিন বাজেট পেশের পর সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বিরোধী দলনেতা ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় জানান, এত কম সময়ে গোটা বাজেটের চুলচেরা বিশ্লেষণ করা সম্ভব নয় । সমগ্র বাজেট প্রস্তাবটি পূর্ণাঙ্গভাবে পড়ে এবং তা নিয়ে বিশদ চর্চা করার পরেই তাঁরা এ বিষয়ে তাঁদের চূড়ান্ত ও বিস্তারিত মন্তব্য জানাবেন । তবে প্রাথমিক পর্যালোচনার ভিত্তিতেই বাজেটে পরিকাঠামো নির্মাণের সুস্পষ্ট রোডম্যাপের অভাব প্রকট হয়েছে বলে তিনি অভিযোগ করেন ।

তাঁর দাবি, বাজেটে পরিকাঠামো উন্নয়নের কথা নানাভাবে বলা হলেও, বাস্তবে এই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ খাতে ঠিক কত টাকা ব্যয় করা হবে, তার কোনও নির্দিষ্ট বা স্পষ্ট উল্লেখ নেই । এই প্রসঙ্গে সরকারকে নিশানা করে ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, "পরিকাঠামো নির্মাণ যদি না-হয়, তাহলে মানুষের হাতে টাকা পৌঁছবে না । আর মানুষের ক্রয়ক্ষমতা না-বাড়লে অর্থনীতি কোনওভাবেই শক্তিশালী হবে না ।"

এর পাশাপাশি, বাজেটে উল্লিখিত 'ইজ অফ ডুইং বিজনেস' বা সহজে ব্যবসা করার সরকারি নীতি নিয়েও সংশয় প্রকাশ করেছেন বিরোধী দলনেতা । এই প্রসঙ্গে তাঁর বক্তব্য, বিরোধী দল কোনওভাবেই রাজ্যে শিল্প বা সহজে ব্যবসা করার নীতির বিরোধী নয় । কিন্তু তাঁর প্রবল আশঙ্কা, এই নীতির আড়ালে যদি সবকিছু ঢালাওভাবে বেসরকারি ক্ষেত্রের হাতে তুলে দেওয়া হয় এবং সেখানে সরকারের কোনও নিয়ন্ত্রণ না-থাকে, তবে তা হিতে বিপরীত হতে পারে । এর ফলে সাধারণ মানুষের কল্যাণ বা জনস্বার্থ বিঘ্নিত হয়ে তা কেবল কর্পোরেট সংস্থাগুলির মুনাফা বৃদ্ধির হাতিয়ারে পরিণত হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে বলে তিনি মনে করেন ।

এদিনের সাংবাদিক সম্মেলনে এই বাজেটের সবচেয়ে তীক্ষ্ণ সমালোচনা উঠে এসেছে সংখ্যালঘু ও মাদ্রাসা দফতরের বরাদ্দ কমানোর বিষয়টিকে কেন্দ্র করে । বিরোধী দলের চিফ হুইপ আক্রুজামানের পর্যবেক্ষণের কথা সংবাদমাধ্যমের সামনে তুলে ধরে ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় জানান, অতীত সরকারগুলির বাজেট খতিয়ে দেখলে দেখা যায় যে, এই দফতরের জন্য পাঁচ হাজার থেকে পাঁচ হাজার ছয়শো কোটি টাকার বেশি বরাদ্দ থাকত । কিন্তু এবারের বাজেটে সেই বরাদ্দ অর্ধেকেরও বেশি কমিয়ে মাত্র দু'হাজার কোটি টাকার কিছু বেশিতে নামিয়ে আনা হয়েছে, যা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক ।

এই বিপুল পরিমাণ বরাদ্দ ছাঁটাইকে একটি নির্দিষ্ট সম্প্রদায়ের প্রতি 'বিমাতৃসুলভ' আচরণ বলে আখ্যা দিয়েছেন তিনি । এই প্রসঙ্গে বিরোধী দলনেতা বলেন, "প্রধানমন্ত্রী এবং মুখ্যমন্ত্রীর 'সবকা সাথ সবকা বিকাশ' স্লোগান যে এই বাজেটে একেবারেই প্রতিফলিত হয়নি, তা এই বিপুল বরাদ্দ ছাঁটাই থেকেই স্পষ্ট ।"

বাজেটের বিভিন্ন খামতি তুলে ধরার পাশাপাশি বেশ কিছু সরকারি ঘোষণাকে ইতিবাচক পদক্ষেপ হিসেবেও গ্রহণ করেছেন বিরোধীরা । এর মধ্যে অন্যতম হল রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের বকেয়া মহার্ঘ ভাতার দাবি পূরণ । ডিএ একলপ্তে 20 শতাংশ বৃদ্ধি করার সিদ্ধান্তকে তাঁরা একটি স্বাগত পদক্ষেপ বা 'ওয়েলকাম স্টেপ' বলে মন্তব্য করেছেন । একইসঙ্গে রাজ্যে প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণের লক্ষ্যে নতুন পাঁচটি জেলা গঠন করার বিষয়টিকেও তাঁরা সমর্থন জানিয়েছেন । তৃণমূল কংগ্রেসের এক বিধায়কের প্রস্তাব মেনে প্রশাসনিক বৈঠকে নতুন পুরসভা গঠনের যে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল, তা বাজেটে স্থান পাওয়ায় বিরোধীরা তাকে সাধুবাদ জানিয়েছেন । তবে তাঁদের প্রত্যাশা ছিল, প্রশাসনিক সুবিধার্থে জেলা আরও বেশি সংখ্যায় ভাগ করা হবে ।

অন্যদিকে, বিমানবন্দর খাতে সরকারি বরাদ্দকে কার্যত উপহাস করেছেন বিরোধী দলনেতা । মালদা, বালুরঘাট এবং কোচবিহার - এই তিনটি বিমানবন্দরের পরিকাঠামো উন্নয়নের জন্য বাজেটে যে মাত্র 10 কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে, তা অবাস্তব বলে তাঁর দাবি । তাঁর মতে, বর্তমান সময়ে দাঁড়িয়ে এই সামান্য টাকায় কোনও বিমানবন্দরের পরিকাঠামো নির্মাণ বা উন্নয়ন করা সম্ভব নয় ।

এদিন কলকাতা কর্পোরেশনের তরফ থেকে সম্প্রতি একটি রাস্তার নাম পরিবর্তন সংক্রান্ত বিষয়েও তাঁকে প্রশ্ন করা হয় । সুরাবর্দী অ্যাভিনিউয়ের নাম বদলে ফেলার সরকারি সিদ্ধান্ত নিয়ে জানতে চাওয়া হলে বিরোধী দলনেতা ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় অবশ্য এই মুহূর্তে কোনও সরাসরি মন্তব্য করতে রাজি হননি । তিনি জানিয়েছেন, অত্যন্ত সংবেদনশীল এই বিষয়টি নিয়ে তিনি মঙ্গলবার রাজ্যপালের ভাষণের উপর বিতর্কে অংশগ্রহণ করার সময় বিধানসভার ভেতরেই তাঁর মতামত বিস্তারিতভাবে তুলে ধরবেন ।

TAGGED:

BENGAL BUDGET 2026
CUTS ON MINORITY ALLOCATIONS
ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়
রাজ্য বাজেট 2026
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