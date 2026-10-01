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অনুব্রত 'বাঘ', মমতা 'বিজেপির লক্ষ্মীপেঁচা' ! বোলপুরে গিয়ে কটাক্ষ ঋতব্রতর

Anubrata Mondal: ঋতব্রত ছাড়াও এদিন বোলপুরে দলীয় কার্যালয়ে গিয়ে কেষ্টর সঙ্গে দেখা করেন মদন মিত্র, অরূপ বিশ্বাস, অরূপ রায়, স্নেহাশিস চক্রবর্তীর মতো দলের শীর্ষ নেতারা৷

Attack on Anubrata Mondal
অনুব্রতর পাশে গণতান্ত্রিক তৃণমূল কংগ্রেস (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : October 1, 2026 at 7:50 PM IST

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বোলপুর, 1 অক্টোবর: অনুব্রত মণ্ডলের উপর হামলার ঘটনার পর তাঁর পাশে গিয়ে দাঁড়ালেন ঋতব্রত-পন্থী অর্থাৎ গণতান্ত্রিক তৃণমূল কংগ্রেসের সদস্যরা ৷ বিরোধী দলনেতা ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় ছাড়াও এদিন বোলপুরে দলীয় কার্যালয়ে গিয়ে কেষ্টর সঙ্গে দেখা করেন মদন মিত্র, অরূপ বিশ্বাস, অরূপ রায়, স্নেহাশিস চক্রবর্তী, চন্দ্রনাথ সিংহের মতো দলের শীর্ষ নেতারা ৷ অনুব্রতকে বীরভূমের 'বাঘ' বলে সম্বোধন করলেন তাঁরা ৷ তবে কটাক্ষের সুরে ঋতব্রত বললেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় 'বিজেপির লক্ষ্মী পেঁচা'৷ অনুব্রতর নেতৃত্বে গতকালের ঘটনার 'প্রতিরোধ' গড়ে তোলার ডাক দিয়েছে ঋতব্রত-তৃণমূল ৷

বোলপুরে দলীয় কার্যালয়ে বৃহস্পতিবার অনুব্রত মণ্ডলের সঙ্গে দেখা করে গণতান্ত্রিক তৃণমূল কংগ্রেস নেতৃত্ব ৷ কেষ্টর উপর হামলার ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ শোনার পর সাংবাদিক বৈঠকে পুলিশের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন তাঁরা ৷ তৃণমূলের দলীয় কার্যালয়ে হামলা ও অনুব্রতকে কলার ধরে হুমকির ঘটনায় ধৃত তিনজনকে ছেড়ে দিয়েছে সিউড়ি থানার পুলিশ । বলা হয়েছে, অনুব্রতর তরফে কোনও অভিযোগ না-আসায় অভিযুক্তদের ছেড়ে দেওয়া হয়েছে ৷

অনুব্রতর পাশে গণতান্ত্রিক তৃণমূল কংগ্রেস (ইটিভি ভারত)

এই প্রসঙ্গে ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, "পুলিশ সুয়োমোটো অভিযোগ করেনি কেন, কে বারণ করেছিল ? অনুব্রত মণ্ডল যে বাঘ, তার প্রমাণ হচ্ছে ঘটনার সময় অনুব্রত মণ্ডল ওখানেই বসেছিলেন । অন্য কেউ হলে পালিয়ে গিয়ে কান্নাকাটি করতেন । থানায় ঢুকে কাঁদতেন, অথবা অন্য জায়গায় কাঁদতেন । অনুব্রত মণ্ডল ওখানেই বসেছিলেন ।"

রাজ্যে বিরোধীদের নিজেদের রাজনৈতিক কর্মসূচি পালনের ব্যাপারে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী যে আশ্বাস-বাণী দিয়েছিলেন, তা তুলে ধরে ঋতব্রত আরও বলেন, "যে ঘটনা ঘটেছে তার নিন্দার কোনও ভাষা নেই । সমস্ত মানুষ নিন্দা করছে । কয়েকজন কী বললেন, সেগুলো গুরুত্বহীন । মুখ্যমন্ত্রী বলেছিলেন আইনের শাসন কায়েম হবে । কিন্তু গতকালের ঘটনা প্রমাণ করছে, আইনের শাসনের বদলে, বিজেপির শাসনের আইন কায়েম করতে চাইছে ।"

Attack on Anubrata Mondal
বোলপুরে দলীয় কার্যালয়ে (ইটিভি ভারত)

তিনি এদিন জানিয়েছেন, আগামী 9 অক্টোবর অনুব্রত মণ্ডল ফের সিউড়িতে দলীয় কার্যালয়ে যাবেন ৷ বিরোধী দলনেতার কথায়, "আমি আবার বলছি, মহালয়া 10 তারিখ, 9 তারিখ অনুব্রত মণ্ডল আবার সিউড়ির পার্টি অফিসে যাবেন । কেউ ঠেকাতে পারবে না । আক্রমণ হলে হবে । আক্রমণ যদি হয় আমরা পরিকল্পনা করে যা করার করব । মুখ্যমন্ত্রী বারবার বলেছেন বিরোধীদের রাজনৈতিক স্পেস দেওয়া হবে, বিরোধীদের কণ্ঠস্বর সুনিশ্চিত করা হবে । শুধু তো বিধানসভার ভেতরে কন্ঠস্বর সুনিশ্চিত করলে হবে না ।"

Attack on Anubrata Mondal
অনুব্রতর পাশে মদন (ইটিভি ভারত)

এরপরেই প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে কটাক্ষ করে 'বিজেপির লক্ষ্মী পেঁচা' বলে সম্বোধন করেন ঋতব্রত ৷ তিনি বলেন, "আর সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে, বেছে বেছে আক্রমণ হচ্ছে । বলা হচ্ছে আমরা বিজেপির বি-টিম । আর আমাদেরই এমএলএদের নামে মিথ্যে মামলা দেওয়া হবে, বাড়ি যেতে পারবে না । আসলে ড. মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বিজেপির লক্ষ্মী পেঁচা । ধারাবাহিক ভাবে একের পর এক বিল পাশ করাতে বিজেপিকে সাহায্য করেছেন। আর আমাদের আক্রমণ করা হচ্ছে । তবে এটা মনে রাখা দরকার, আক্রমণ যত ধারালো হবে, আমাদের নেতার নামও কেষ্ট মণ্ডল । তাঁর নেতৃত্বে প্রতিবাদ হবে ততই শানিত ।"

Attack on Anubrata Mondal
9 অক্টোবর প্রতিরোধ কর্মসূচি (ইটিভি ভারত)

সাংবাদিক বৈঠকে অনুব্রত মণ্ডলের পাশে দাঁড়িয়ে মদন মিত্র বলেন, "অনুব্রত মণ্ডল বাঘ, নাকি বাঘের ছাল পড়া কেউ, তা প্রমাণ হয়ে গিয়েছে । কাল ওর সঙ্গে যা হয়েছে, ও বাঘ বলেই ধৈর্য ধরে রেখেছিল । অনুব্রত মণ্ডল উঠে দাঁড়ালে ওইগুলো পালিয়ে যেত । কিন্তু অনুব্রত মণ্ডল ওদের অ্যালাও করেছে ।"

প্রসঙ্গত, বিধানসভা নির্বাচনে রাজ্যে পালাবদলের পর 30 সেপ্টেম্বর প্রথম সিউড়িতে দলীয় কার্যালয়ে গিয়েছিলেন অনুব্রত মণ্ডল । বর্তমানে তিনি ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়-পন্থী গণতান্ত্রিক তৃণমূল কংগ্রেস শিবিরের বীরভূম জেলা সভাপতি । বুধবার দেখা যায়, তিনজন যুবক চ্যালা কাঠ হাতে চড়াও হয়ে অনুব্রতর সামনেই দলীয় কার্যালয়ে ভাঙচুর ও তাণ্ডব চালায় ৷ চেয়ার, টেবিল, এসি ভেঙে দেয় ৷ এমনকী, অনুব্রতর কলার ধরে হুমকিও দেয় । যা নিয়ে তোলপাড় হয় রাজ্য রাজনীতি । এই ঘটনায় সিউড়ি থানার পুলিশ আকাশ দেবনাথ, বান্টি বীরবংশী ও ঋষভ গৌর নামে তিন বিজেপি সমর্থককে আটক করে ৷ পুলিশ তাদের থানায় নিয়ে যাওয়ার সময়ে 'জয় শ্রীরাম' স্লোগান দিতে থাকে ধৃত যুবকেরা ৷

কিন্তু, এদিন সকালেই ধৃতদের ছেড়ে দেয় পুলিশ । পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, অনুব্রত মণ্ডলের তরফে কোনও অভিযোগ দায়ের না-হওয়ায় ধৃতদের ছেড়ে দেওয়া হয়েছে । প্রশ্ন উঠছে, যে কোনও ঘটনার 24 ঘন্টা পরেও অভিযোগ করা যায় ৷ আর দ্বিতীয়ত, সাংবাদিকদের ক্যামেরার সামনে একটি রাজনৈতিক দলের দলীয় কার্যালয়ে ভাঙচুর-তাণ্ডব চালানো হল । পুলিশ গিয়ে যখন উপস্থিত হয়, তখনও হুঙ্কার দিচ্ছিল বিজেপি সমর্থিত যুবকেরা । তারপরেও পুলিশ স্বতঃপ্রণোদিত কোনও মামলা রুজু না-করে কীভাবে ধৃতদের ছেড়ে দিল এই প্রশ্ন উঠেছে ৷ যদিও, এই সংক্রান্ত কোনও প্রশ্নের উত্তর দিতে চাননি বীরভূমের জেলা পুলিশ সুপার বিদিত রাজ বন্দেশ ।

এদিকে, অনুব্রত মণ্ডলের অফিসে হামলার ঘটনাকে সাজানো নাটক বলে কটাক্ষ করলেন বঙ্গ বিজেপি সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য । তাঁর কথায়, এটা অতি দুর্বল চিত্রনাট্য । বৃহস্পতিবার উত্তর 24 পরগনার বারাসতে একটি রক্তদান শিবিরের অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে তিনি বলেছেন, নন্দীগ্রাম ও রেজিনগর দুই কেন্দ্রেই বিজেপি প্রার্থীরা জয়লাভ করবেন । দিল্লিতে বিরোধী জোটকেও এদিন কটাক্ষ করেছেন তিনি ।

Attack on Anubrata Mondal
বারাসতে রক্তদান শিবিরের অনুষ্ঠানে শমীক (ইটিভি ভারত)

এদিন বারাসতের অনুষ্ঠানে সিউড়িতে অনুব্রত মণ্ডলের অফিসে হামলা নিয়ে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে শমীক বলেন, "অনুব্রত মণ্ডল যে ধরনের নেতা যে, তাঁর অফিসে হামলা চালানো এত সহজ নয় । টেলিভিশনে আমি যে ছবি দেখেছি, তাতে পরিষ্কার, অনুব্রতর অফিসে হামলার ঘটনাটি সাজানো নাটক । অতি দুর্বল চিত্রনাট্য । অনুব্রত মণ্ডলের অফিসে হামলা করা যায় অতীতে কেউ কখনও ভেবেছেন ? অথচ সেটাই ঘটানো হল । কয়েকজন লোক ভিতরে ঢুকল । তারা বেরিয়ে যাওয়ার সময় জয় শ্রীরাম স্লোগান দিয়ে চলে গেল । গোটাটাই সাজানো ও দুর্বল চিত্রনাট্যের প্রকাশ হয়েছে ।"

TAGGED:

RITABRATA BANERJEE
RITABRATA SLAMS MAMATA
ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়
অনুব্রত মণ্ডল
ANUBRATA MONDAL

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