অনুব্রত 'বাঘ', মমতা 'বিজেপির লক্ষ্মীপেঁচা' ! বোলপুরে গিয়ে কটাক্ষ ঋতব্রতর

অনুব্রত 'বাঘ', মমতা 'বিজেপির লক্ষ্মীপেঁচা' ! বোলপুরে গিয়ে কটাক্ষ ঋতব্রতর
Anubrata Mondal: ঋতব্রত ছাড়াও এদিন বোলপুরে দলীয় কার্যালয়ে গিয়ে কেষ্টর সঙ্গে দেখা করেন মদন মিত্র, অরূপ বিশ্বাস, অরূপ রায়, স্নেহাশিস চক্রবর্তীর মতো দলের শীর্ষ নেতারা৷
Published : October 1, 2026 at 7:50 PM IST
বোলপুর, 1 অক্টোবর: অনুব্রত মণ্ডলের উপর হামলার ঘটনার পর তাঁর পাশে গিয়ে দাঁড়ালেন ঋতব্রত-পন্থী অর্থাৎ গণতান্ত্রিক তৃণমূল কংগ্রেসের সদস্যরা ৷ বিরোধী দলনেতা ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় ছাড়াও এদিন বোলপুরে দলীয় কার্যালয়ে গিয়ে কেষ্টর সঙ্গে দেখা করেন মদন মিত্র, অরূপ বিশ্বাস, অরূপ রায়, স্নেহাশিস চক্রবর্তী, চন্দ্রনাথ সিংহের মতো দলের শীর্ষ নেতারা ৷ অনুব্রতকে বীরভূমের 'বাঘ' বলে সম্বোধন করলেন তাঁরা ৷ তবে কটাক্ষের সুরে ঋতব্রত বললেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় 'বিজেপির লক্ষ্মী পেঁচা'৷ অনুব্রতর নেতৃত্বে গতকালের ঘটনার 'প্রতিরোধ' গড়ে তোলার ডাক দিয়েছে ঋতব্রত-তৃণমূল ৷
বোলপুরে দলীয় কার্যালয়ে বৃহস্পতিবার অনুব্রত মণ্ডলের সঙ্গে দেখা করে গণতান্ত্রিক তৃণমূল কংগ্রেস নেতৃত্ব ৷ কেষ্টর উপর হামলার ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ শোনার পর সাংবাদিক বৈঠকে পুলিশের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন তাঁরা ৷ তৃণমূলের দলীয় কার্যালয়ে হামলা ও অনুব্রতকে কলার ধরে হুমকির ঘটনায় ধৃত তিনজনকে ছেড়ে দিয়েছে সিউড়ি থানার পুলিশ । বলা হয়েছে, অনুব্রতর তরফে কোনও অভিযোগ না-আসায় অভিযুক্তদের ছেড়ে দেওয়া হয়েছে ৷
এই প্রসঙ্গে ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, "পুলিশ সুয়োমোটো অভিযোগ করেনি কেন, কে বারণ করেছিল ? অনুব্রত মণ্ডল যে বাঘ, তার প্রমাণ হচ্ছে ঘটনার সময় অনুব্রত মণ্ডল ওখানেই বসেছিলেন । অন্য কেউ হলে পালিয়ে গিয়ে কান্নাকাটি করতেন । থানায় ঢুকে কাঁদতেন, অথবা অন্য জায়গায় কাঁদতেন । অনুব্রত মণ্ডল ওখানেই বসেছিলেন ।"
রাজ্যে বিরোধীদের নিজেদের রাজনৈতিক কর্মসূচি পালনের ব্যাপারে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী যে আশ্বাস-বাণী দিয়েছিলেন, তা তুলে ধরে ঋতব্রত আরও বলেন, "যে ঘটনা ঘটেছে তার নিন্দার কোনও ভাষা নেই । সমস্ত মানুষ নিন্দা করছে । কয়েকজন কী বললেন, সেগুলো গুরুত্বহীন । মুখ্যমন্ত্রী বলেছিলেন আইনের শাসন কায়েম হবে । কিন্তু গতকালের ঘটনা প্রমাণ করছে, আইনের শাসনের বদলে, বিজেপির শাসনের আইন কায়েম করতে চাইছে ।"
তিনি এদিন জানিয়েছেন, আগামী 9 অক্টোবর অনুব্রত মণ্ডল ফের সিউড়িতে দলীয় কার্যালয়ে যাবেন ৷ বিরোধী দলনেতার কথায়, "আমি আবার বলছি, মহালয়া 10 তারিখ, 9 তারিখ অনুব্রত মণ্ডল আবার সিউড়ির পার্টি অফিসে যাবেন । কেউ ঠেকাতে পারবে না । আক্রমণ হলে হবে । আক্রমণ যদি হয় আমরা পরিকল্পনা করে যা করার করব । মুখ্যমন্ত্রী বারবার বলেছেন বিরোধীদের রাজনৈতিক স্পেস দেওয়া হবে, বিরোধীদের কণ্ঠস্বর সুনিশ্চিত করা হবে । শুধু তো বিধানসভার ভেতরে কন্ঠস্বর সুনিশ্চিত করলে হবে না ।"
এরপরেই প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে কটাক্ষ করে 'বিজেপির লক্ষ্মী পেঁচা' বলে সম্বোধন করেন ঋতব্রত ৷ তিনি বলেন, "আর সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে, বেছে বেছে আক্রমণ হচ্ছে । বলা হচ্ছে আমরা বিজেপির বি-টিম । আর আমাদেরই এমএলএদের নামে মিথ্যে মামলা দেওয়া হবে, বাড়ি যেতে পারবে না । আসলে ড. মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বিজেপির লক্ষ্মী পেঁচা । ধারাবাহিক ভাবে একের পর এক বিল পাশ করাতে বিজেপিকে সাহায্য করেছেন। আর আমাদের আক্রমণ করা হচ্ছে । তবে এটা মনে রাখা দরকার, আক্রমণ যত ধারালো হবে, আমাদের নেতার নামও কেষ্ট মণ্ডল । তাঁর নেতৃত্বে প্রতিবাদ হবে ততই শানিত ।"
সাংবাদিক বৈঠকে অনুব্রত মণ্ডলের পাশে দাঁড়িয়ে মদন মিত্র বলেন, "অনুব্রত মণ্ডল বাঘ, নাকি বাঘের ছাল পড়া কেউ, তা প্রমাণ হয়ে গিয়েছে । কাল ওর সঙ্গে যা হয়েছে, ও বাঘ বলেই ধৈর্য ধরে রেখেছিল । অনুব্রত মণ্ডল উঠে দাঁড়ালে ওইগুলো পালিয়ে যেত । কিন্তু অনুব্রত মণ্ডল ওদের অ্যালাও করেছে ।"
প্রসঙ্গত, বিধানসভা নির্বাচনে রাজ্যে পালাবদলের পর 30 সেপ্টেম্বর প্রথম সিউড়িতে দলীয় কার্যালয়ে গিয়েছিলেন অনুব্রত মণ্ডল । বর্তমানে তিনি ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়-পন্থী গণতান্ত্রিক তৃণমূল কংগ্রেস শিবিরের বীরভূম জেলা সভাপতি । বুধবার দেখা যায়, তিনজন যুবক চ্যালা কাঠ হাতে চড়াও হয়ে অনুব্রতর সামনেই দলীয় কার্যালয়ে ভাঙচুর ও তাণ্ডব চালায় ৷ চেয়ার, টেবিল, এসি ভেঙে দেয় ৷ এমনকী, অনুব্রতর কলার ধরে হুমকিও দেয় । যা নিয়ে তোলপাড় হয় রাজ্য রাজনীতি । এই ঘটনায় সিউড়ি থানার পুলিশ আকাশ দেবনাথ, বান্টি বীরবংশী ও ঋষভ গৌর নামে তিন বিজেপি সমর্থককে আটক করে ৷ পুলিশ তাদের থানায় নিয়ে যাওয়ার সময়ে 'জয় শ্রীরাম' স্লোগান দিতে থাকে ধৃত যুবকেরা ৷
কিন্তু, এদিন সকালেই ধৃতদের ছেড়ে দেয় পুলিশ । পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, অনুব্রত মণ্ডলের তরফে কোনও অভিযোগ দায়ের না-হওয়ায় ধৃতদের ছেড়ে দেওয়া হয়েছে । প্রশ্ন উঠছে, যে কোনও ঘটনার 24 ঘন্টা পরেও অভিযোগ করা যায় ৷ আর দ্বিতীয়ত, সাংবাদিকদের ক্যামেরার সামনে একটি রাজনৈতিক দলের দলীয় কার্যালয়ে ভাঙচুর-তাণ্ডব চালানো হল । পুলিশ গিয়ে যখন উপস্থিত হয়, তখনও হুঙ্কার দিচ্ছিল বিজেপি সমর্থিত যুবকেরা । তারপরেও পুলিশ স্বতঃপ্রণোদিত কোনও মামলা রুজু না-করে কীভাবে ধৃতদের ছেড়ে দিল এই প্রশ্ন উঠেছে ৷ যদিও, এই সংক্রান্ত কোনও প্রশ্নের উত্তর দিতে চাননি বীরভূমের জেলা পুলিশ সুপার বিদিত রাজ বন্দেশ ।
এদিকে, অনুব্রত মণ্ডলের অফিসে হামলার ঘটনাকে সাজানো নাটক বলে কটাক্ষ করলেন বঙ্গ বিজেপি সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য । তাঁর কথায়, এটা অতি দুর্বল চিত্রনাট্য । বৃহস্পতিবার উত্তর 24 পরগনার বারাসতে একটি রক্তদান শিবিরের অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে তিনি বলেছেন, নন্দীগ্রাম ও রেজিনগর দুই কেন্দ্রেই বিজেপি প্রার্থীরা জয়লাভ করবেন । দিল্লিতে বিরোধী জোটকেও এদিন কটাক্ষ করেছেন তিনি ।
এদিন বারাসতের অনুষ্ঠানে সিউড়িতে অনুব্রত মণ্ডলের অফিসে হামলা নিয়ে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে শমীক বলেন, "অনুব্রত মণ্ডল যে ধরনের নেতা যে, তাঁর অফিসে হামলা চালানো এত সহজ নয় । টেলিভিশনে আমি যে ছবি দেখেছি, তাতে পরিষ্কার, অনুব্রতর অফিসে হামলার ঘটনাটি সাজানো নাটক । অতি দুর্বল চিত্রনাট্য । অনুব্রত মণ্ডলের অফিসে হামলা করা যায় অতীতে কেউ কখনও ভেবেছেন ? অথচ সেটাই ঘটানো হল । কয়েকজন লোক ভিতরে ঢুকল । তারা বেরিয়ে যাওয়ার সময় জয় শ্রীরাম স্লোগান দিয়ে চলে গেল । গোটাটাই সাজানো ও দুর্বল চিত্রনাট্যের প্রকাশ হয়েছে ।"