'আমরাই তৃণমূল' এই মর্মে কমিশনে চিঠি ঋতব্রত শিবিরের
ঋতব্রতদের দাবি, জাতীয় ওয়ার্কিংকমিটি গঠনের পর সমস্ত নথি দিল্লিতে নির্বাচন কমিশনের কাছে পাঠানো হয়েছে ৷ চিঠির অনুলিপি মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের কাছে জমা দেওয়া হয়েছে ৷
Published : June 23, 2026 at 10:03 PM IST
কলকাতা, 23 জুন: ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে 'বিদ্রোহী' তৃণমূল কংগ্রেস শিবিরের দাবি, ইতিমধ্যেই জাতীয় স্তরে নতুন ওয়ার্কিং কমিটি গঠন করে ফেলে তারা ৷ সেই সংক্রান্ত তথ্য নির্বাচন কমিশনে আনুষ্ঠানিকভাবে জমাও দেওয়া হয়েছে । একই সঙ্গে দলের চেয়ারপার্সন পদে অরূপ রায়ের নাম ঘোষণা করা হয়েছে বলেও জানানো হয়েছে ঋতব্রতর নেতৃত্বাধীন তৃণমূল কংগ্রেসের তরফে ৷
বিধানসভার বিরোধী দলনেতা ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় সোমবার বলেন,"এটি একটি প্রক্রিয়া ৷ কোনও বিশেষ অধিবেশন বা সাংগঠনিক পরিবর্তন হলে নির্বাচন কমিশনকে তা জানানো বাধ্যতামূলক ৷ সেই দীর্ঘ প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবেই আমরা কমিশনকে অবহিত করেছি।"
দলের প্রতীক নিয়ে দাবি-দাওয়ার কোনও প্রশ্ন উঠছে না বলেই জানান ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ কারণ তিনি জানান, দুই তৃতীয়াংশের সংখ্যাগরিষ্ঠ বিধায়ক তাদের সঙ্গেই ৷ তাই এখন তারাই তৃণমূল কংগ্রেস। ঋতব্রত বলেন, "আমরাই তৃণমূল কংগ্রেস ৷ আলাদা করে দলের প্রতীক দাবি করার কোনও প্রয়োজন নেই। নির্বাচন কমিশনকে যা জানানোর,তা জানানো হয়েছে ৷"
বিদ্রোহী শিবিরের দাবি, দলের সাংগঠনিক কাঠামোয় তাদেরই সংখ্যাগরিষ্ঠ সমর্থন রয়েছে ৷ তাদের বক্তব্য, দলের দুই তৃতীয়াংশেরও বেশি সদস্য তাদের পাশে রয়েছেন। সেই কারণেই ভবিষ্যতে আরও নেতানেত্রী ও পদাধিকারীরা বর্তমান নেতৃত্বের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়ে তাদের সঙ্গে যোগ দিতে পারেন বলে দাবি করা হয়েছে ৷
ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন,"গত কয়েক দিনে আমরা নতুন কমিটির নাম ঘোষণা করেছি ৷ যাঁদের নাম ঘোষণা করা হয়েছে, তাঁদের অনেকেই এতদিন আমাদের সঙ্গেই ছিলেন। ইতিমধ্যেই একাধিক পদত্যাগপত্র জমা পড়েছে ৷ আগামী দিনে আরও নতুন পদত্যাগ দেখতে পাওয়া যাবে বলে আমি নিশ্চিত।"
অন্যদিকে, বিদ্রোহী তৃণমূল শিবিরের তরফে জানানো হয়েছে যে, জাতীয় ওয়ার্কিং কমিটি গঠনের পর তার সমস্ত নথি দিল্লিতে নির্বাচন কমিশনের কাছে পাঠানো হয়েছে ৷ সেই চিঠির অনুলিপি রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক নীলম মিনার কাছে জমা দেওয়া হয়েছে ৷
তবে এই দাবির প্রেক্ষিতে তৃণমূল কংগ্রেসের সরকারি অবস্থান এখনও স্পষ্ট নয়। রাজনৈতিক মহলের একাংশের মতে, দলের অভ্যন্তরীণ এই টানাপোড়েন আগামী দিনে আরও বাড়তে পারে ৷ বিশেষ করে, বিদ্রোহী শিবিরের দাবি অনুযায়ী যদি আরও নেতা বা পদাধিকারীরা পদত্যাগ করেন,তাহলে রাজ্যের শাসকদলের সাংগঠনিক সমীকরণে তার প্রভাব পড়তে পারে ৷
অন্যদিকে, দলের বিরুদ্ধাচরণ করা বিধায়কদের বিরুদ্ধে আগেই নির্বাচন কমিশনের দ্বারস্থ হয়েছে তারা ৷ এমনই দাবি মমতাপন্থী তৃণমূলের ৷ আরও দাবি, ঋতব্রতদের আগেই তৃণমূলের জাতীয় কর্মসমিতির বিস্তারিত বিবরণ জানানো হয়েছে কমিশনকে ৷ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাতে গড়া তৃণমূলের অস্তিত্ব রক্ষার লড়াইয়ের আবহে এমনই দাবি করা হয়েছে ৷ গত শনিবার 24 জন সদস্যকে নিয়ে এই কর্মসমিতি গঠিত হয় বলে জানিয়েছেন কালীঘাট-পন্থী তৃণমূল বিধায়করা ৷