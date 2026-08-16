'প্রাতিষ্ঠানিক খুন', আশিস বন্দ্যোপাধ্যায়ের দেহ উদ্ধারের ঘটনায় ঋতব্রত'র নিশানায় অভিষেক

'প্রাতিষ্ঠানিক খুন', আশিস বন্দ্যোপাধ্যায়ের দেহ উদ্ধারের ঘটনায় ঋতব্রত'র নিশানায় অভিষেক
'যাদের আঙুল ফুলে কলাগাছ হয়েছে, যাদের সম্পত্তির পরিমাণ লিপস অ্যান্ড বাউন্ডসের মতো বেড়েছে... আশিসদার মৃত্যু অনেক প্রশ্ন তুলে দিল'। ক্ষোভ ব্যক্ত ঋতব্রত'র ৷
Published : August 16, 2026 at 3:31 PM IST|
Updated : August 16, 2026 at 9:41 PM IST
রামপুরহাট ও কলকাতা, 16 অগস্ট: 'প্রাতিষ্ঠানিক খুন' । প্রাক্তন ডেপুটি স্পিকার আশিস বন্দ্যোপাধ্যায়ের দেহ উদ্ধারের ঘটনায় রামপুরহাট থেকে নাম না-করে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিশানা করে এমনই দাবি করলেন বিধানসভার বিরোধী দলনেতা ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের ৷ অন্যদিকে, আশিসের দেহ দেখে কান্নায় ভেঙে পড়লেন সাংসদ শতাব্দী রায়। আশিসকে বরাবরই নিজের অভিভাবক বলতেন অভিনেত্রী-সাংসদ ৷ রবিবার বিকেলে ঋতব্রতর পাশে দেখা গেল অনুব্রত মণ্ডল ও তাঁর অনুগামীদেরও ৷
ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, "আশিস বন্দ্যোপাধ্যায়ের মৃত্যু ইনস্টিটিউশনাল মার্ডার, প্রাতিষ্ঠানিক খুন। দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি চাই। তিনি প্রকৃতপক্ষে শহিদ। অর্গানাইজড লুট আর লিগালাইজড প্লান্ডারের শিকার। আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আবেদন জানাব যে, এই বিষয়টি যেন ভালোভাবে দেখা হয়।"
একদা শিক্ষক ও বহু নির্বাচনী লড়াইয়ে জেতা প্রবীণ এই প্রাক্তন বিধায়কের আকস্মিক মৃত্যুতে দলের অন্দরেও তৈরি হয়েছে তীব্র আলোড়ন। বিশেষ করে তাঁর রেখে যাওয়া নোট (মৃত্যুর কারণ উল্লেখ করা চিঠি) থেকে রাজনীতির প্রতি তীব্র আক্ষেপের কথা সামনে আসাকে কেন্দ্র করে আলোচনা আরও বড় আকার নিয়েছে ।
খবর পেতেই রামপুরহাটে পৌঁছন বিরোধী দলনেতা ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়-সহ এই শিবিরের একঝাঁক শীর্ষ নেতৃত্ব। ছিলেন বিরোধী দলের মুখ্য সচেতক আখরুজ্জামান ও অন্যতম সাধারণ সম্পাদক স্নেহাশিস চক্রবর্তী, জাতীয় কর্মসমিতির সদস্য নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী এবং রিজু দত্ত। জেলাতেই আগে থেকে উপস্থিত ছিলেন অনুব্রত মণ্ডল, অভিজিৎ সিংহ, বিকাশ রায়চৌধুরী-সহ স্থানীয় বিধায়করা।
এদিন রামপুরহাটের পথে যাওয়ার সময় এক ভিডিয়ো বার্তায় শোকপ্রকাশ করেন ঋতব্রত। রামপুরহাট কলেজের অধ্যাপক থেকে রাজ্য-রাজনীতির প্রথম সারিতে উঠে আসা আশিস বন্দ্যোপাধ্যায়ের সততার কথা তুলে ধরে তিনি ৷ বলেন, "আশিসদা একজন সর্বজনশ্রদ্ধেয় ও সৎ রাজনীতিবিদ ছিলেন। তাঁর দেহের পাশ থেকে পাওয়া নোটে রয়েছে, যাঁরা অ্যাটেন্ডেন্ট হিসেবে নিয়োগ হয়েছেন তাঁদের থেকে একটা মিষ্টিও কখনও নেননি। আশিসদা অসম্ভব মর্মাহত ছিলেন যা ঘটছিল তা দেখে। সুইসাইড নোটটা অত্যন্ত হৃদয়বিদারক। ছাত্রাবস্থা থেকে রাজনীতি করার পর তিনি বলছেন, রাজনীতিতে আসা ভুল হয়েছিল।"
গত কয়েক মাস ধরে বিভিন্ন বৈঠকে আশিস বন্দ্যোপাধ্যায়ের ক্ষোভ ও আক্ষেপের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে তৃণমূলের অভ্যন্তরীণ পরিস্থিতি নিয়ে সরাসরি মুখ খোলেন বিধানসভার বিরোধী দলনেতা । তাঁর কথায়, "দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্যি যে, গত 15 বছরে বাংলাজুড়ে যে অর্গানাইজড লুট এবং লিগালাইজড প্লান্ডার হয়েছে, তার কুশীলব হাতে গোনা কয়েকজন লোক। কিন্তু তার দায় তৃণমূল কংগ্রেসের নেতা-কর্মী থেকে শুরু করে সবাইকে দিতে হচ্ছে। তাঁরা কোনও অন্যায়ের সঙ্গে যুক্ত নন ৷ যাঁরা ওই অর্থনৈতিক অপরাধের সঙ্গে যুক্ত নন, তাঁরাও বাদ পড়ছেন না। ফলে প্রত্যেকে সাংঘাতিক মানসিক চাপের মুখে পড়ছেন।"
আশিসের এই মর্মান্তিক পরিণতির পর আর্থিক অনিয়ম ও ক্ষমতা কাঠামো নিয়েও একাধিক কড়া প্রশ্ন তোলেন ঋতব্রত। তিনি স্পষ্ট জানান, "আশিসদার মৃত্যু অনেক প্রশ্ন তুলে দিল। গত 15 বছর ধরে যারা অর্গানাইজড লুটের কুশীলব ছিলেন, যাদের আঙুল ফুলে কলাগাছ হয়েছে, যাদের সম্পত্তির পরিমাণ লিপস অ্যান্ড বাউন্ডসের মতো বেড়েছে তাঁদের নিয়ে নান প্রশ্ন আজ উঠ গেল। একটা সরকার কখনও না-চাইলে যেমন দাঙ্গা হয় না, তেমনি চুরি-দুর্নীতিও হয় না। আমরা কেউ না-চাইলেও এই অপ্রিয় প্রশ্নগুলি সামনে আসবেই।"
প্রয়াত নেতার অমলিন স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা ও তাঁর পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানিয়ে বিরোধী দলনেতা বলেন, "রাজনীতির আসল সম্পদ ছিলেন আশিস বন্দ্যোপাধ্যায়। কিন্তু জীবনের শেষলগ্নে পৌঁছে তাঁকেই যখন লিখতে হয় যে রাজনীতিতে আসা ভুল ছিল, তা পুরো রাজনৈতিক ব্যবস্থার কাছেই এক চরম যন্ত্রণার দলিল হয়ে থেকে গেল।
ঘটনাস্থলে দাঁড়িয়ে ঋতব্রত আরও বলেন, "আমি শুনলাম মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বউদির সঙ্গে কথা বলেছেন। আমি ফর্মালি সোমবারই মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠি দেব। কেননা একটা মাফিয়া সিন্ডিকেট কাজ করছে ৷ সেই মাফিয়া সিন্ডিকেটের মাথায় কারা কারা আছেন সবাই জানেন। কিছু লোক অ্যারেস্ট হয়েছে। দেখা গিয়েছে তারা কিছুই করে না । শুধু সমাজসেবা করে পাহাড় কিনে ফেলেছে। আশিস বন্দ্যোপাধ্যায় অধ্যাপনা করতেন। তিনি পাহাড় কেনেননি। এই মাফিয়া সিন্ডিকেটের সঙ্গে যারা যুক্ত এবং যারা এই জেলার প্রতিনিধি, তাদের চিহ্নিত করে অবিলম্বে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিতে হবে।"