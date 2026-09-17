সুপ্রিম কোর্টের দায়ের পিটিশন ত্রুটিপূর্ণ, কালীঘাট শিবিরকে দুষে তথ্য দিল ঋতব্রত তৃণমূল

সুপ্রিম কোর্টের দায়ের পিটিশন ত্রুটিপূর্ণ, কালীঘাট শিবিরকে দুষে তথ্য দিল ঋতব্রত তৃণমূল
Ritabrata on TMC MLAs Get Notice: ঋতব্রত জানান, 18 সেপ্টেম্বর পর্যন্ত তিনি নীরব থাকবেন এবং এরপর পরবর্তী পদক্ষেপের বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবেন ৷
Published : September 17, 2026 at 10:14 AM IST
কলকাতা, 17 সেপ্টেম্বর: কালীঘাট তৃণমূলের সুপ্রিম কোর্টে দায়ের করা আবেদনের আইনি ভিত্তি নিয়ে প্রশ্ন তুললেন 'অস্থায়াী' বিরোধী দলনেতা ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বাধীন গোষ্ঠীর উদ্যোগে সদস্যপদ বাতিলের যে প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে, তার মুখে পড়া বিধায়কদের মধ্যে তিনিও একজন । তাঁর দাবি, সদস্যপদ বাতিলের দাবিতে লেখা চিঠি এবং সুপ্রিম কোর্টে দায়ের করা 'স্পেশাল লিভ পিটিশন' (SLP)-এ উল্লিখিত তারিখগুলোর মধ্যে অসঙ্গতি রয়েছে ।
মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বাধীন বিরোধী শিবিরের উদ্দেশে কটাক্ষ করে তিনি বলেন, "কারও কারও একটা 'ক্র্যাশ কোর্স' (সংক্ষিপ্ত প্রশিক্ষণ) করা উচিত; আবেদনে ভুলভ্রান্তি রয়েছে ।" পাশাপাশি যাঁরা মনে করেছেন ঋতব্রতদেরক বিধায়ক পদ খারজি হয়ে যাবে তাঁদেরও কটাক্ষ করেছেন বিরোধী দলনেতা ।
বুধবার বিধানসভায় সাংবাদিক সম্মেলন করে ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়ে দেন, এই মামলা ত্রুটিপূর্ণ । একইসঙ্গে সংবাদমাধ্যমে এই নিয়ে প্রচারকে উদ্দেশ্যপ্রণোদিত বলেও আখ্যা দিয়েছেন তিনি । তৃণমূল সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম না করে তাঁর পসার নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন বিরোধী দলনেতা । সরাসরি তাঁর দাবি, "গত 15 বছর একটি পরিবার সরকারি মামলা লড়ে লাভবান হয়েছেন । বাজারদর থেকে এক্ষেত্রে তিনি এবং তার পরিবারের সদস্যরা বেশি পয়সা পেয়েছেন । আমরা এই নিয়ে সরকারের কাছে তদন্ত চাইব ।"
এদিন সুপ্রিম কোর্টের মামলা প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে বিরোধী দলনেতা ঋতব্রত শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়ের নামের বানান ভুল নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন । তাঁর দাবি, মামলার আবেদনে উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে ভুল বানান ব্যবহার করা হয়েছে । একইসঙ্গে তাঁর দাবি, সংবাদমাধ্যমের একাংশ পুরনো আনুগত্যের বশবর্তী হয়ে দশ বিধায়কের বিধায়ক পদ চলে যাবে বলে প্রচার করে চলেছে ।
প্রসঙ্গত, 10 বিধায়কের অধ্যক্ষের নোটিশ পাওয়া নিয়ে শুরু হওয়া আলোচনাও যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ । বিশেষ করে এই মুহূর্তে ঋতব্রত শিবিরে রয়েছেন তৃণমূলের প্রায় 60 বিধায়ক । কিন্তু সুপ্রিম কোর্টের মামলায় নাম রয়েছে মাত্র 10 জনের । এক্ষেত্রে বাকিরা কেন এই তালিকায় অনুপস্থিত তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে । যদিও এই নিয়ে কালীঘাট শিবির চুপ । এই অবস্থায় ঋতব্রত শিবিরের এই নতুন তথ্য গোটা প্রক্রিয়াকে কোন জায়গায় নিয়ে গিয়ে দাঁড় করায় সেটাই এখন দেখার ।
মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বাধীন শিবিরের দায়ের করা সদস্যপদ বাতিলের আবেদনের প্রেক্ষিতে বিধানসভার বিরোধী দলনেতা ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় ও তাঁর গোষ্ঠীর আরও নয়জন বিধায়ককে নোটিশ পাঠানোর ঠিক পরের দিনই এই মন্তব্যগুলো সামনে এসেছে । সন্দীপন সাহা ও ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় ছাড়াও অরূপ রায়, ফিরহাদ হাকিম, আখরুজ্জামান আনসারি, শিউলি সাহা, সাবিনা ইয়াসমিন, বিপ্লব মিত্র, জাভেদ খান এবং রথীন ঘোষকে এই নোটিশ পাঠানো হয়েছে ।