তৃণমূলের প্রতীক ও দলের নাম ব্যবহারে 'না' কমিশনের, ‘একনায়কতন্ত্রের জায়গা নেই’ বার্তা ঋতব্রতর

তৃণমূলের প্রতীক ও দলের নাম ব্যবহারে 'না' কমিশনের, ‘একনায়কতন্ত্রের জায়গা নেই’ বার্তা ঋতব্রতর
ECI on TMC symbol: কমিশনের সিদ্ধান্ত নিয়ে সাবধানী প্রতিক্রিয়া দিলেন ঋতব্রত। তোপ দাগলেন 'বংশানুক্রমিক রাজনীতি' নিয়েও ।
Published : September 18, 2026 at 1:19 PM IST
কলকাতা, 18 সেপ্টেম্বর: তৃণমূলের দুই বিবাদমান গোষ্ঠী আপাতত দলের নাম এবং ‘জোড়াফুল’ প্রতীক ব্যবহার করতে পারবে না। সামনেই রাজ্যে দুই বিধানসভা উপনির্বাচনের আগে নির্বাচন কমিশন বৃহস্পতিবার রাতে এই অন্তর্বর্তী নির্দেশ দিয়েছে। কমিশনের এই সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়েছেন রাজ্য বিধানসভার 'অস্থায়ী' বিরোধী দলনেতা তথা বিদ্রোহী তৃণমূল শিবিরের অন্যতম মুখ ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়।
আগামী 6 অক্টোবর নন্দীগ্রাম ও রেজিনগরে উপনির্বাচন। সেখানে তৃণমূলের কোনও গোষ্ঠীই দলের পুরনো নাম ও প্রতীক নিয়ে লড়তে পারবে না। নির্বাচন কমিশন জানিয়েছে, তৃণমূল কংগ্রেসের অন্দরে এখন দু’টি স্পষ্ট গোষ্ঠী তৈরি হয়েছে। একটির নেতৃত্বে রয়েছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং অন্যটির নেতৃত্বে বিদ্রোহী ঋতব্রত শিবিরের অরূপ রায়। দু’পক্ষই নিজেদের আসল তৃণমূল বলে দাবি করেছে। এই পরিস্থিতিতে 1968 সালের নির্বাচন প্রতীক (সংরক্ষণ ও বরাদ্দ) নির্দেশের 15 নম্বর অনুচ্ছেদ অনুযায়ী বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে। চূড়ান্ত নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত কোনও গোষ্ঠীই ‘সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেস’ নাম এবং ‘ঘাসের উপর জোড়াফুল’ প্রতীক ব্যবহার করতে পারবে না। শুক্রবার সকাল 11টার মধ্যে দুই শিবিরকেই তিনটি করে বিকল্প নাম এবং তিনটি আলাদা প্রতীকের তালিকা কমিশনে জমা দিতেও বলা হয়েছিল।
ঋতব্রত বলেন, "একটি বিষয় পরিষ্কার, গণতন্ত্রে একনায়কতন্ত্রের কোনও জায়গা নেই।" তাঁর মতে, কমিশনের এই অন্তর্বর্তী নির্দেশ প্রমাণ করেছে, রাজনীতিতে 'বংশানুক্রমিক রাজনীতির কোনও স্থান নেই।' দলের রাশ কার হাতে থাকবে সেই প্রসঙ্গে তিনি বলেন, "রাজনৈতিক দল কোনও প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি নয়। কোনও রাজনৈতিক দলের উত্তরাধিকারীও হতে পারে না। এই নির্দেশে সেটাই প্রমাণিত হল।" সোশাল মিডিয়াতেও সরব হয়েছেন তিনি। রাজনীতিকে ‘স্থায়ী যুদ্ধ’ আখ্যা দিয়ে ঋতব্রত জানান, রাজনীতিতে স্বার্থ, প্রয়োজন এবং অগ্রাধিকার প্রতিনিয়ত বদলাতে থাকে। পাশাপাশি সংবিধানের গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের প্রতি নিজের দায়বদ্ধতার কথাও স্মরণ করিয়ে দেন তিনি।
অন্যদিকে, কমিশনের এই নির্দেশে ক্ষুব্ধ মমতা শিবির। দলের নেতা কুণাল ঘোষ অবশ্য প্রতীকের বিষয়টিকে খুব একটা গুরুত্ব দিতে রাজি নন। তাঁর দাবি, দলের সমর্থকদের কাছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিজেই একটি বড় রাজনৈতিক মুখ। কেন্দ্রীয় সরকার এবং বিজেপি নির্বাচন কমিশনকে নিজেদের স্বার্থে অপব্যবহার করছে। এতে রাজনৈতিক লড়াই থামবে না। পরিস্থিতি মোকাবিলায় আইনি, কৌশলগত এবং প্রযুক্তিগত সবরকম বিকল্পই খতিয়ে দেখা হচ্ছে। কুণাল বলেন, "মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে ‘প্ল্যান বি’ এবং ‘প্ল্যান সি’ তৈরি রয়েছে।" দলের কর্মী-সমর্থকদের আত্মবিশ্বাসী থাকার বার্তা দিয়ে তিনি সকলকে একটি "দীর্ঘ লড়াই"-এর জন্য প্রস্তুত থাকতে বলেছেন।
উপনির্বাচনের আগে দুই শিবিরের বিপরীতমুখী প্রতিক্রিয়া একটি কৌশলগত প্রশ্ন তুলে ধরেছে। ভোটাররা কি তৃণমূলের চেনা প্রতীকের উপর ভরসা করবেন, নাকি রাজনৈতিক উত্তরাধিকারের দাবির ভিত্তিতে ভোট দেবেন, তা নিয়ে চর্চা শুরু হয়েছে। 6 অক্টোবরের উপনির্বাচনই হাতেকলমে প্রমাণ করে দেবে, চেনা নাম ও প্রতীকের বাইরে গিয়ে দুই শিবির সাধারণ মানুষের কতটা সমর্থন আদায় করতে পারে। বৃহত্তর রাজনৈতিক লড়াইয়ের আগে নন্দীগ্রাম ও রেজিনগরের ভোট এখন উভয় পক্ষের কাছেই প্রকৃত পরীক্ষা।