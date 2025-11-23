ETV Bharat / state

ধর্মীয় ভেদাভেদ দূরে সরিয়ে আদর্শ প্রতিবেশীর খোঁজ, জামাত-ই-ইসলামি হিন্দের কর্মসূচি

বসতিগত প্রতিবেশীর পাশাপাশি, সহকর্মী ও সহযাত্রীদের প্রতি সম্মান এবং তাঁদের নিরাপত্তাকে নিশ্চিত করার বার্তা ৷

RIGHTS OF NEIGHBOURS CAMPAIGN
ধর্মীয় ভেদাভেদ দূরে সরিয়ে আদর্শ প্রতিবেশীর খোঁজ, জামাত-ই-ইসলামি হিন্দের কর্মসূচি ৷ (ইটিভি ভারত)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : November 23, 2025 at 6:00 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

কলকাতা, 23 নভেম্বর: 'আদর্শ প্রতিবেশী, আদর্শ সমাজ' স্লোগানকে সামনে রেখে 'রাইটস অফ নেইবার্স ক্যাম্পেইন' শীর্ষক প্রচার অভিযান ৷ 10 দিনের এই কর্মসূচিতে ধর্মীয় সংকীর্ণতার ঊর্ধ্বে উঠে মানবতার বার্তা দিতে পড়শির খোঁজে জামাত-ই-ইসলামি হিন্দ ৷ 21 নভেম্বর থেকে 30 নভেম্বর পর্যন্ত প্রতিবেশীদের প্রতি সু-আচরণ, সৌহার্দ্য ও মানবিক মূল্যবোধকে পুনরুজ্জীবিত করা এবং সমাজে পারস্পরিক সম্পর্ককে আরও দৃঢ় করার কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে ৷

এই প্রচার অভিযানে শুধু বসতিগত প্রতিবেশী নয়, অস্থায়ী প্রতিবেশী অর্থাৎ সহকর্মী, সহযাত্রীদের প্রতিও দয়া প্রদর্শনের আহ্বান জানানো হয়েছে ৷ ধর্মীয় ভেদাভেদ ও জাতপাতের রাজনীতি, সবকিছুকে দূরে রেখে মানবিক হওয়ার বার্তা দেওয়া হচ্ছে ৷ যার আনুষ্ঠানিক সূচনা হল কলকাতার অ্যাকাডেমি অফ ফাইন আর্টসে ৷ সেখানে, ইসলাম ধর্মাবলম্বী ছাড়াও হিন্দু, খ্রিস্টান-সহ বিভিন্ন স্তরের প্রতিনিধিদের উপস্থিতি ছিল ৷

Rights of Neighbours Campaign
জামাত-ই-ইসলামি হিন্দের কর্মসূচি ৷ (ইটিভি ভারত)

তাঁরা প্রত্যেকেই অভিযোগ করছেন, রাজনৈতিক কারণে মানুষে-মানুষে ভেদাভেদ বেড়েছে ৷ মানুষ ব্যক্তিকেন্দ্রিক হয়ে পড়ছে ৷ যে কারণে একই পাড়া কিংবা ফ্ল্যাটে থেকেও পাশের ফ্ল্যাটের মানুষের খোঁজ রাখছে না কেউ ৷ ঠিক একারণেই পড়শির মৃত্যুর কথা ততক্ষণ লোকজন জানতে পারছে না, যতক্ষণ না পঁচা গন্ধ বেরোচ্ছে ৷ এই 'পঁচাগলা সমাজের' বদল করতেই 'প্রতিবেশীর অধিকারে'র দাবিতে প্রচার শুরু করেছে জামাতে ইসলামি হিন্দ ৷

এই প্রচারে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হবে অমুসলিম ভাই-বোনদের কাছে পৌঁছানো, আন্তঃধর্মীয় সম্প্রীতিকে জোরদার করা এবং ইসলামের সম্পর্কে প্রচলিত ভুল ধারণার অবসান ঘটানো ৷ প্রচার অভিযানে 'নিজের প্রতিবেশীকে জানো'-র উদ্যোগ গ্রহণ, মহল্লাভিত্তিক সাংস্কৃতিক সভা এবং স্থানীয় কমিটি গঠনেরম মতো কর্মসূচি রয়েছে ৷ যাতে প্রচার শেষে এই সম্পর্কগুলির ধারাবাহিকতা বজায় থাকে ৷"

জামাত-ই-ইসলামি হিন্দের রাজ্য সভাপতি মসিউর রহমান বলেন, "আদর্শ সমাজ গড়ে তুলতে গেলে প্রতিবেশী সুলভ আচার আচরণ প্রয়োজন ৷ পারস্পরিক টানাপোড়েন, দ্বন্দ্ব, বিদ্বেষ থাকলে প্রতিবেশী সুলভ আচরণ বিঘ্নিত হয় ৷ বর্তমান ভারতে একাধিক বড় শহরে আবাসন, বা টাউনশিপে কেউ সমস্যায় বা বিপদে পড়লে প্রতিবেশীরা এগিয়ে আসে না ৷ একই অবস্থা পাড়ায় মহল্লায় ৷ গ্রামে আগে প্রতিবেশী সমস্যা পড়লে সকলে ঝাঁপিয়ে পড়ত, সেটাও কমছে ৷ মানুষ এখন আত্মকেন্দ্রিক হচ্ছে ৷ মানুষের অধিকার রক্ষায় কাজ করছে না ৷ এটা দেশের জন্য ভালো নয় ৷ বস্তুতান্ত্রিক হয়ে পড়ছে সকলে ৷ এর ফলে, পারস্পরিক সহযোগিতা কমছে ৷"

মসিউর রহমানের অভিযোগ, "আমাদের দেশে রাজনৈতিক কারণে সাম্প্রদায়িকতার লেলিহান শিখা দাউদাউ করে জ্বলছে ৷ হিন্দু-মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষ পাশাপাশি বাস করলে, তাঁদের মধ্যে প্রতিবেশী সুলভ মনভাব হারিয়ে যাচ্ছে ৷ প্রতিবেশী সুলভ মানসিকতা না-থাকলে, সুস্থ সামাজিক পরিবেশ রক্ষা করা কঠিন ৷ প্রগতিশীল ভারতবর্ষ গড়ে তুলতে গেলে যারা হিংসা ছড়াচ্ছে, তাদের চিহ্নিত করে এই সুষ্ঠু সমাজ থেকে আলাদা করতে হবে ৷"

তিনি দাবি করেন, "শান্তিপূর্ণ সমাজ গঠনের ইসলামে প্রতিবেশীর অধিকারের উপর অত্যন্ত গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। কুরআন মুসলিমদেরকে কেবল প্রতিবেশীর প্রতিই নয়, বরং যাঁরা যাত্রাপথে, সহকর্মী হিসেবে বা পথচারী হিসেবে ক্ষণিকের জন্য 'অস্থায়ী প্রতিবেশী' হন, তাঁদের প্রতিও সদয় ও ভদ্র আচরণ করতে নির্দেশ দেয়। এই প্রচারাভিযানের মাধ্যমে আমরা মুসলিম সমাজকে এসব গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষার কথা স্মরণ করিয়ে দিতে চাই। এবং আদর্শ প্রতিবেশী হওয়ার জন্য উদ্বুদ্ধ করতে চাই।"

বর্তমান সময়ে শহরে বাড়তে থাকা ব্যক্তিকেন্দ্রিকতার প্রবণতা প্রতিবেশীদের সম্পর্ককে দুর্বল করে দিচ্ছে ৷ এই বাস্তবতাকে সামনে রেখে প্রচার অভিযানে শহুরে মানুষের মধ্যে প্রতিবেশীদের সম্পর্ককে মজবুত করার জন্য নানা কর্মসূচী নেওয়া হয়েছে ৷ গোটা রাজ্যে প্রচারে সব ধর্মের প্রতিবেশীদের সঙ্গে সৌহার্দ্যমূলক বৈঠক, চা-আড্ডা, নারী ও যুবদের জন্য বিশেষ সভা, পরিচ্ছন্নতা অভিযান, পথ অধিকার বিষয়ে সচেতনতা র‍্যালি এবং সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করা হয়েছে ৷

ভিন্ন ধর্মাবলম্বী প্রতিবেশীদের প্রতি জামাতের বার্তা- প্রতিবেশীর সঙ্গে নৈকট্য বৃদ্ধি ও দূরত্ব দূর করতে হবে ৷ প্রতিবেশীদের উপহার পাঠানো ও বাড়িতে নিমন্ত্রণ করা ৷ তাদের শুভানুধ্যায়ী হওয়া, কষ্ট দূর এবং আনন্দের ব্যবস্থা করা ৷ নিজের ঘরে মানুষ যেমন পারস্পরিক সহযোগিতা পছন্দ করে, প্রতিবেশীর সঙ্গেও পারস্পরিক সহযোগিতা বজায় রাখতে হবে ৷ নিজের ঘরের মতো, প্রতিবেশীর জন্যও নিরাপত্তা ও সুরক্ষা ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে ৷ এমন নানা বিষয়ে সহযোগিতার কথা বলা হয়েছে জামাতে ইসলামি হিন্দের কর্মসূচিতে ৷

TAGGED:

NEIGHBOURHOOD
JAMAAT E ISLAMI HIND
আদর্শ প্রতিবেশী
RIGHTS OF NEIGHBOURS CAMPAIGN

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

স্মার্টফোনেই বিপদ! সাড়ে আট ঘণ্টা ব্যবহারেই হয় 500 গ্রাম কার্বন নিঃসরণ

দার্জিলিংয়ে নেপালি গ্রাম টুকরে ভিলেজ, অফবিট ডেস্টিনেশনের সেরা ঠিকানা এই পাহাড়ি গ্রাম

ক্যালসিয়ামের ঘাটতি হলে শরীরে এই লক্ষণ দেখা যায়, উপেক্ষা করলে বড় বিপদ হতে পারে

Explainer: ORS বনাম ORSL, জীবনদায়ী ফর্মুলা বাঁচাতে একা কুম্ভ ডাঃ শিবরঞ্জনী

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.