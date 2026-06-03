তৃণমূল-ভাঙ্গনের কি এখনও বাকি ? নবান্নে শুভেন্দুর বৈঠকে ফিরহাদ, কুণাল থেকে নয়না

তৃণমূল-ভাঙ্গনের কি এখনও বাকি ? নবান্নে শুভেন্দুর বৈঠকে ফিরহাদ, কুণাল থেকে নয়না
গতকাল ধরনা অবস্থানে পর্যন্ত যাঁদের মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পাশে দেখা গিয়েছিল তাঁরাও ভাঙনের আবহে নিজেদের রাজনৈতিক অভিমুখ বদলে ফেলেছেন রাতারাতি ?
Published : June 3, 2026 at 3:48 PM IST
কলকাতা, 3 জুন: নবান্নে রিভিউ বৈঠকে উপস্থিত হলেন ফিরহাদ হাকিম, কুণাল ঘোষ শুরু করে অশোক দেব ও নয়না বন্দ্যোপাধ্যায়। গত কয়েকদিন ধরে মমতা বন্দোপাধ্যায়ের দলের অভ্যন্তরীণ ভাঙ্গন নিয়ে খবর হয়েছে। আজ তৃণমূল কংগ্রেসের বিধায়কদের সিংহভাগ (59 জন) ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়কে সামনে রেখে নতুন পরিষদীয় দলের নেতা ও ডেপুটি লিডার ঠিক করেছে। কিন্তু, ঋতব্রতর মতো বিদ্রোহী নেতা ছাড়াও নবান্নে শুভেন্দুর প্রশাসনিক বৈঠকে দেখা গেল ফিরহাদ, কুণাল থেকে নয়না বন্দ্যোপাধ্যায়দের ৷
তৃণমূল বহিষ্কৃত নেতা ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের পাশে যাঁদের দেখা যায়নি, তাঁরাও নবান্ন সভাঘরে মুখ্যমন্ত্রীর প্রশাসনিক বৈঠকে এসে যোগ দেওয়ার পর থেকেই প্রশ্ন উঠছে, তাহলে গতকাল ধরনা অবস্থানে পর্যন্ত যাঁদের মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পাশে দেখা গিয়েছিল তাঁরাও ভাঙনের আবহে নিজেদের রাজনৈতিক অভিমুখ বদলে ফেলেছেন রাতারাতি ?
প্রসঙ্গত, গতকালই তৃণমূল বহিষ্কৃত ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় সাংবাদিক সম্মেলন করে জানিয়ে দিয়েছিলেন আজকের প্রশাসনিক বৈঠকে হাওড়া জেলার বেশিরভাগই বিধায়ক উপস্থিত থাকবেন। আজ বিধানসভায় তার সঙ্গে কলকাতার এন্টালি বিধানসভার গুরুত্বপূর্ণ বিধায়ক সন্দীপন সাহা ছিলেন। কিন্তু এদিন প্রশাসনিক বৈঠকের শুরুতেই দেখা যায় সেখানে উপস্থিত হয়েছেন উপস্থিত হয়েছেন কুণাল ঘোষ, কিছুক্ষণের মধ্যেই গাড়ি থেকে নামতে দেখা যায় নয়না বন্দ্যোপাধ্যায়কেও। তারপরে একে একে আসেন ফিরহাদ হাকিম এবং অশোক দেব।
গতকাল মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যখন রাস্তায় নেমেছিলেন তখন এই চার গুরুত্বপূর্ণ নেতা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পাশেই ছিলেন। শুধু তাই নয় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরোধিতার জন্য কুণাল ঘোষ সরাসরি ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়কে আক্রমণও করেছিলেন। কিন্তু এখন দেখা গেল যে নবান্নে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর প্রশাসনিক বৈঠকে সশরীরে উপস্থিত কলকাতার মেয়র ফিরহাদ হাকিম, বিধায়ক নয়না বন্দ্যোপাধ্যায়, অশোক দেব ও কুণাল ঘোষ৷
এবার প্রশ্ন উঠছে সেখান থেকেই বিধানসভায় যে 59 জন ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে সহমত পোষণ করেছিলেন। তারপরেও কি একটা বড় অংশ এখনও রয়ে গিয়েছেন যাঁরা এই মুহূর্তে তাঁর সঙ্গেই রয়েছেন। এখনও পর্যন্ত মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর ডাকা কলকাতা, হাওড়া এবং দক্ষিণ 24 পরগনার পর্যালোচনা বৈঠকে এখনও পর্যন্ত তৃণমূলের বিধায়কদের মধ্যে যোগ দিলেন—
- জাভেদ খান,
- ফিরহাদ হাকিম,
- নয়না বন্দ্যোপাধ্যায়,
- কুণাল ঘোষ,
- ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়,
- সন্দীপন সাহা,
- অশোক দেব,
- অরুণাভ সেন,
- সমীর পাঁজা,
- প্রিয়া পাল,
- গুলশান মল্লিক,
- তাপস মাইতি,
- নীলিমা মিস্ত্রি বিশাল,
- আব্দুল খালেক মোল্লা,
- বাহারুল ইসলাম,
- পরেশরাম দাস,
- জয়দেব হালদার,
- সমীর জানা,
- শুভাশিস দাস,
- অরুপ রায় ৷
নির্বাচনে ভরাডুবি হওয়ার পর মঙ্গলবার প্রথম বড় রাজনৈতিক কর্মসূচিতে রাজপথে নেমেছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ধর্মতলার ওয়াই চ্যানেলে ধরনায় বসেছিলেন তিনি। সেখানে তাঁর পাশে ছিলেন ফিরহাদ, নয়না, কুণাল ঘোষ, অশোক দেবরা। পরে তিনি অসুস্থ হয়ে ফিরে যান কুণাল। কিন্তু, বুধবার নবান্ন সভাঘরে মুখ্যমন্ত্রীর প্রশাসনিক বৈঠকে এঁরাই এসে যোগ দেওয়ার পর মমতার তৃণমূল আরও ভাঙনে 'তলিয়ে যাওয়া'র আশঙ্কা করছেন রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের একাংশ ৷