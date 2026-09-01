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অভিমানে বাংলা ছাড়তে চেয়েছিলেন, মুখ্যমন্ত্রীর হাতে 25 লক্ষ পুরস্কার পেয়ে খুশি শুটার অভিনব

পরবর্তী লক্ষ্য অলিম্পিক্সে সোনা জয় ৷ রাজ্য তথা দেশের হয়ে আরও অনেক পদক জয়ের অঙ্গিকার ৷ অভিনব সাউয়ের এক্সক্লিউসিভ সাক্ষাৎকার নিলেন তারক চট্টোপাধ্যায় ৷

Rifle Shooter Abhinav Shaw
এয়ার রাইফেল শুটার অভিনব সাউ ৷ (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : September 1, 2026 at 8:03 PM IST

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আসানসোল, 1 সেপ্টেম্বর: একসময় অভিমান করে বাংলা ছেড়ে চলে যেতে চেয়েছিলেন ৷ শুটিংয়ের কেরিয়ারে প্রয়োজনীয় সরকারি সুযোগ-সুবিধা ও সহযোগিতা না-পাওয়ার হতাশা গ্রাস করেছিল তাঁকে ৷ অথচ সেই অভিনব সাউ আজ বিশ্বমঞ্চে ভারতের মুখ উজ্জ্বল করে ফিরেছেন ৷ জার্মানির সুহলে 10 মিটার জুনিয়র ওয়ার্ল্ড এয়ার রাইফেল শুটিং চ্যাম্পিয়নশিপে সোনা জিতেছেন বিশ্বরেকর্ড গড়ে ৷ সেই সাফল্যের পর আসানসোলের এই শুটারকে গত শনিবার 25 লক্ষ টাকা পুরস্কার দিয়ে সম্মানিত করেছেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ৷

রাজ্য সরকারের তরফে পুরস্কৃত হয়ে খুশি অভিনব ৷ অতীতে দেশের হয়ে একাধিক গৌরব অর্জন করা এয়ার রাইফেল শুটার অভিনব সাউ ইটিভি ভারতকে একান্ত সাক্ষাৎকারে বলেছেন, "রাজ্য সরকার, বিশেষ ক'রে মুখ্যমন্ত্রী এইভাবে পাশে থাকায় আমি ও আমার পরিবার খুব খুশি ৷ আগামী দিনে রাজ্যের জন্য আমি আরও অনেক জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্তরে পদক জয় করে আসব ৷"

মুখ্যমন্ত্রীর হাতে 25 লক্ষ পুরস্কার পেয়ে খুশি শুটার অভিনব সাউ (ইটিভি ভারত)

অভিনব বিন্দ্রার নেম সেক

2008 সালে বেজিং অলিম্পিকে অভিনব বিন্দ্রা যখন ভারতের হয়ে সোনা জিতেছিলেন, ঠিক সেই বছরই জন্ম আসানসোলের অভিনব সাউয়ের ৷ পরিবারের স্বপ্ন ছিল, একদিন ছেলেও শুটিংয়ে দেশের নাম উজ্জ্বল করবে ৷ সেই স্বপ্ন থেকেই তাঁর নাম রাখা হয়েছিল 'অভিনব'। বাবা রূপেশ সাউয়েরও স্বপ্ন ছিল তিনিও শুটার হবেন ৷ কিন্তু, আর্থিক অনটনের কারণে সেই স্বপ্নপূরণ হয়নি ৷ তাই নিজের ছেলেকে বিশ্বখ্যাত শুটার তৈরি করাই লক্ষ ছিল বাবা রূপেশ সাউ এবং মা প্রিয়াঙ্কা সাউয়ের ৷

Rifle Shooter Abhinav Shaw
এয়ার রাইফেল শুটিংয়ে অভিনব সাউ ৷ (ছবি- অভিনব সাউ)

অভিনবের এই সাফল্যের পিছনে রয়েছে তাঁর বাবা রূপেশ সাউয়ের দীর্ঘ লড়াই ৷ পেশায় গৃহশিক্ষক রূপেশের পক্ষে শুটিংয়ের বিপুল খরচ বহন করা সহজ ছিল না ৷ তবুও ছেলের স্বপ্নপূরণের জন্য তিনি পাশে থেকেছেন ৷ আসানসোল রাইফেল ক্লাব থেকেই শুরু অভিনবের পথচলা ৷ পশ্চিমবঙ্গ রাইফেল অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি বীরেন্দ্র কুমার ঢল থেকে শুরু করে তাঁর স্কুলের প্রিন্সিপাল রবি ভিক্টর, অনেকেই বিভিন্ন সময়ে অভিনবকে উৎসাহ জুগিয়েছেন ৷

পরপর সাফল্য

মাত্র 10 বছর বয়সেই জাতীয় স্তরে সাফল্য ৷ 14 বছর বয়সে প্রথম আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়ে পদক জেতেন ৷ 2022 সাল থেকে অভিনব ভারতীয় শুটিং দলের সদস্য ৷ এরপর জুনিয়র বিশ্বকাপ, বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপ থেকে এশিয়ান শুটিং চ্যাম্পিয়নশিপ—আন্তর্জাতিক মঞ্চে একের পর এক একাধিক সাফল্য এসেছে তাঁর ঝুলিতে ৷

Rifle Shooter Abhinav Shaw
মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর সঙ্গে শুটার অভিনব সাউ ৷ (ছবি- অভিনব সাউ)

কাজাখস্তানে অনুষ্ঠিত 13তম এশিয়ান শুটিং চ্যাম্পিয়নশিপে ব্যক্তিগত জুনিয়র 10 মিটার এয়ার রাইফেলে সোনা জয়ের পাশাপাশি দলগত ইভেন্টেও সোনা জেতেন অভিনব ৷ সেই সাফল্যের পর তাঁকে শুভেচ্ছা জানিয়েছিলেন রাজ্যের তৎকালীন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী ৷

এরপর জার্মানির সুহলে জুনিয়র বিশ্ব শুটিং চ্যাম্পিয়নশিপে এল আরও বড় সাফল্য ৷ 10 মিটার এয়ার রাইফেল মিক্সড টিম ইভেন্টে সম্ভাবী শর্বন ক্ষীরসাগরের সঙ্গে জুটি বেঁধে 505.8 স্কোর করে বিশ্বরেকর্ড গড়েন অভিনব ৷ ভেঙে দেন আগের 499.9 স্কোরের বিশ্বরেকর্ড ৷ শুধু বিশ্বরেকর্ডই নয়, ভারতের ঝুলিতে আসে সোনার পদক ৷

বিশ্বরেকর্ড গড়ে দেশে ফেরার পর গত শনিবার নবান্ন সভাঘরে অভিনব এবং তাঁর বাবা ও মা’কে সংবর্ধনা দেয় রাজ্যের যুব কল্যাণ ও ক্রীড়া দফতর ৷ রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে অলিম্পিক্সের প্রস্তুতিতে সবরকম সহযোগিতার আশ্বাসও দেওয়া হয়েছে ৷ সেই সঙ্গে 25 লক্ষ টাকার পুরস্কার ৷ ফলে অতীতের অভিমান, লড়াই আর অনিশ্চয়তার দিন পেরিয়ে অভিনবের সামনে এখন আরও বড় স্বপ্ন অলিম্পিক্সের মঞ্চে ভারতের হয়ে সোনা জয় ৷

আগামীর লক্ষ্য

ইটিভি ভারতকে অভিনব সাউ বলেন, "পাখির চোখ আমার অলিম্পিক ৷ প্রতিদিন প্রায় সাড়ে তিন থেকে চার ঘণ্টা করে প্র্যাকটিস করছি ৷ একাগ্র চিত্তে প্র্যাকটিস করলে সাফল্য আসবেই ৷"

সম্প্রতি আসানসোল রাইফেল ক্লাবে ইস্ট জোনের শুটিং প্রতিযোগিতায় অন্যান্য রাজ্যের শুটারদের পিছনে ফেলে 50 মিটার ইভেন্টের তিনটি বিভাগে সোনা জয় করেছেন অভিনব ৷ তাঁর কথায়, "এই প্রথমবার আমার পঞ্চাশ মিটার ইভেন্টে একসঙ্গে তিনটি সোনা জেতা ৷ আগামীতে ডিসেম্বর মাসে আমার জাতীয় চ্যাম্পিয়নশিপ রয়েছে ৷ সেখানেও দারুণ ফল হবে আশা করছি ৷"

Rifle Shooter Abhinav Shaw
শুটার অভিনব সাউকে 25 লক্ষ টাকার চেক তুলে দিচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ৷ (ছবি- অভিনব সাউ)

রাজ্যের সহযোগিতায় খুশি অভিনব ৷ তিনি বলেন, "রাজ্য সরকার যেভাবে আমার পাশে থেকেছে, তাতে আমরা কৃতজ্ঞ ৷ আগামী দিনে আমি রাজ্যের জন্য আরও এরকম সোনা জিতব ৷ আগামী দিনে রাজ্য সরকারও যেন আমার পাশে এভাবেই থাকে সেটাই চাইব ৷"

সাফল্যেও বিড়ম্বনা

তবে রাজ্য সরকার সহযোগিতা করার পাশাপাশি ইস্কো, রেলের মত কেন্দ্রীয় ও রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থার কাছ থেকেও সহযোগিতা পেয়েছেন অভিনব সাউ ৷ পাশাপাশি, ব্যক্তিগত স্তরে অনেক ব্যবসায়ী এবং ব্যবসায়িক সংগঠনগুলির কাছ থেকে তিনি সাহায্য পেয়েছেন ৷ তবে, সহযোগিতার পাশাপাশি কিছু ঘটনা তাঁকে বিড়ম্বনায় ফেলেছে ৷

Rifle Shooter Abhinav Shaw
জাতীয় ক্রীড়া দিবসে ক্রীড়া ও যুব কল্যাণ দফতরের তরফে দেওয়া পুরস্কার ৷ (ছবি- অভিনব সাউ)

সম্প্রতি আসানসোলে অনুষ্ঠিত ইস্ট জোন শুটিং চ্যাম্পিয়নশিপের পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে অনেকেই অভিনবের সুনাম করেন ৷ কিন্তু, সেই অনুষ্ঠানে উপস্থিত মন্ত্রী-সহ অন্যান্য অতিথিদের সামনে এক শিল্পপতি বক্তব্য রাখতে গিয়ে দাবি করে বসেন, জার্মানে অভিনব যে রাইফেল চালিয়ে বিশ্বরেকর্ড করেছিলেন, সেটি তাঁর দেওয়া ৷ যদিও মঞ্চে ওই শিল্পপতির এমন দাবি শোনার পরেও প্রতিক্রিয়া দেখাননি অভিনব ও তাঁর পরিবার ৷

ইটিভি ভারতকে অভিনব বলেন, "ওঁর দাবি ভুল ৷ একটি রাইফেল দিয়েছিলেন ৷ সেটি 50 মিটারের রাইফেল ছিল ৷ সেই রাইফেল নিয়ে মাত্র একমাস আমি প্র‍্যাকটিস করেছি ৷ আমাকে ইস্কো কারখানা কর্তৃপক্ষ একটি রাইফেল দিয়েছিল ৷ সেটা দিয়েই আমি জার্মানিতে বিশ্বরেকর্ড গড়েছিলাম ৷"

বর্তমানে অভিনব সাউ অমৃতসরের গুরুনানক দেব বিশ্ববিদ্যালয়ে 'ফিজিক্যাল সায়েন্স অ্যান্ড স্পোর্টস' নিয়ে ব্যাচেলর ডিগ্রির পড়াশোনা করছেন ৷ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অভিনবের ক্রীড়া পারদর্শিতায় সহযোগিতা করা হচ্ছে ৷ আগামীতে পড়াশোনার পাশাপাশি, আন্তর্জাতিক স্তরের সমস্ত বাধা পেরিয়ে অভিনব পৌঁছাতে চান অলিম্পিকের পোডিয়ামে ৷

TAGGED:

JUNIOR WORLD AIR RIFLE SHOOTING
AIR RIFLE SHOOTER
ABHINAV SHAW
অভিনব সাউ
RIFLE SHOOTER ABHINAV SHAW

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