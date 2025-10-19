13 দিনের অপারেশন রাইনো, গ্রিন করিডোরে জলদাপাড়ায় ফিরল বন্যায় ভেসে যাওয়া 10 গণ্ডার

13 দিনের অপারেশন রাইনো, গ্রিন করিডোরে জলদাপাড়ায় ফিরল বন্যায় ভেসে যাওয়া 10 গণ্ডার
জলদাপাড়া বন্যপ্রাণী বিভাগ, কোচবিহার বনবিভাগ এবং আলিপুরদুয়ার ও কোচবিহার জেলা প্রশাসনের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলেই সফল অপারেশন রাইনো ৷
Published : October 19, 2025 at 1:23 PM IST
জলপাইগুড়ি, 19 অক্টোবর: 13 দিনের নিরলস সংগ্রামের পর সফল হল 'অপারেশন রাইনো'৷ বন্যার জলে ভেসে যাওয়া জাতীয় উদ্যানের 10টি গণ্ডারকে উদ্ধার করে নজির সৃষ্টি করল জলদাপাড়া বন্যপ্রাণী বিভাগ । গ্রিন করিডোরের মাধ্যমে গণ্ডারগুলিকে ফেরানো হল জাতীয় উদ্যানে । বন্যার পর থেকে জলদাপাড়া বন্যপ্রাণী বিভাগ, কোচবিহার বনবিভাগ এবং আলিপুরদুয়ার ও কোচবিহার জেলা প্রশাসনের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলেই এটা সম্ভব হয়েছে বলে দাবি জলদাপাড়া বন্যপ্রাণী বিভাগের ।
গত 5 অক্টোবর জলপাইগুড়ির ভয়াবহ বন্যার জলে ভেসে যায় জলদাপাড়ার বেশ কয়েকটি গণ্ডার । তোর্ষা নদীর জলের তোড়ে ভেসে এসে লোকালয়ে আশ্রয় নেয় 10টি গণ্ডার । জলদাপাড়া থেকে তারা এসে ঢুকে পড়ে কোচবিহারে । এরপরেই জলদাপাড়া বন্যপ্রাণী বিভাগ গণ্ডার উদ্ধারে শুরু করে 'অপারেশন রাইনো'৷ কঠোর পরিশ্রমের পর একে একে গণ্ডারদের গাড়িতে তুলে, হাতি দিয়ে সেই গাড়ি টেনে আনা হয় জঙ্গলে । কয়েকটিকে আবার ঘুমপাড়ানি গুলিতে ঘুম পাড়িয়ে আর্থ মুভার দিয়ে ট্রাক্টরে তুলে গ্রিন করিডোর করে জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যানে নিয়ে আসা হয় ।
বন্যার জলে ভেসে জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যান থেকে প্রায় 10 থেকে 25 কিলোমিটার দূরে চলে গিয়েছিল গণ্ডারগুলি । আলিপুরদুয়ার জেলা ও কোচবিহার জেলায় ভেসে যাওয়া এমন 10টি গণ্ডারকে 13 দিনের চেষ্টায় জঙ্গলে ফেরাল জলদাপাড়া বন্যপ্রাণী বিভাগ । 5 অক্টোবর লোকালয়ে চলে আসা দুটো গণ্ডারকে প্রথমে জাতীয় উদ্যানে ঢোকানো হয় । পরের দিন অর্থাৎ 6 অক্টোবর তিনটি গণ্ডারকে ফিরিয়ে আনা হয় । 10 অক্টোবর পুণ্ডিবাড়ি থেকে একটি গণ্ডার ফেরানো হয় । এরপর 13 অক্টোবর পাতলাখাওয়া এলাকা থেকে আরও দুটো গণ্ডারকে ফিরিয়ে আনা হয় । 14 অক্টোবর কোচবিহার জেলার পুঁটিমারিতে একটা কলাবাগান থেকে একটি গণ্ডার উদ্ধার করা হয় । আর 17 তারিখ পাতলাখাওয়া থেকে আরও একটি গণ্ডারকে উদ্ধার করে নিয়ে আসা হয় জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যানের জঙ্গলে ।
জলদাপাড়া বন্যপ্রাণী বিভাগের বিভাগীয় বনাধিকারিক প্রবীন কাশোয়ান জানান, "গত 5 অক্টোবর তোর্ষা নদীর জলের তোড়ে জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যানের 10টি গণ্ডার ভেসে যায় । আমরা 'অপারেশন রাইনো' নাম দিয়ে গণ্ডারদের উদ্ধারে নামি । জাতীয় উদ্যানের এলাকা থেকে সেগুলি বাইরে চলে গিয়েছিল ৷ জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যানের তোর্ষা নদীর ঘাসবনই মূলত গণ্ডারের বিচরণ ভূমি । ওই এলাকায় গণ্ডার বেশি থাকে ৷ আমরা একে একে 10টি গণ্ডারকেই জঙ্গলে ফেরাতে সক্ষম হয়েছি । জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যানের গণ্ডারগুলো আলিপুরদুয়ার জেলা ও কোচবিহার জেলার বিভিন্ন এলাকায় চলে গিয়েছিল । কখনও ঘুমপাড়ানি গুলি করে কখনও বা কুনকি হাতি দিয়ে ড্রাইভ করিয়ে গণ্ডারদের ফেরানো গিয়েছে । ঘুমপাড়ানি গুলি করে গণ্ডারদের নিয়ে দীর্ঘপথ অতিক্রম করে জাতীয় উদ্যানের জঙ্গলে আনার ক্ষেত্রে আমরা দমকল বিভাগের সহযোগিতা নিয়েছিলাম । কারণ গণ্ডারকে মাঝেমধ্যে তার শরীরে জল দেওয়ার একটা প্রয়োজন ছিল । আমরা গণ্ডারকে ট্রাক্টরে করে নিয়ে আসার ক্ষেত্রে গ্রিন করিডোর করা হয়েছিল ।"
জেলা পুলিশ, বনকর্মী ও স্থানীয়দের সহযোগিতাতেই গণ্ডারদের উদ্ধার করাটা সম্ভব হয়েছে বলে জানালেন জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যানের বিভাগের বিভাগীয় বনাধিকারিক ।