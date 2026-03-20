'বামফ্রন্ট মেয়ের বিচারে বাধা হচ্ছে', আরজি করের নির্যাতিতার বাবার মন্তব্যে কী বলল CPIM ?

'বামফ্রন্ট মেয়ের বিচারে বাধা হচ্ছে', আরজি করের নির্যাতিতার বাবার মন্তব্যে কী বলল CPIM ?
বিরোধী দল হিসেবে একমাত্র বিজেপি শক্তিশালী, বাকি দলগুলোর করুণ অবস্থা । নিজেই ফোন করে বিজেপির প্রার্থী হতে চান বলে জানান, আরজি করের নির্যাতিতার মা ৷
Published : March 20, 2026 at 11:57 AM IST
পানিহাটি ও উত্তরপাড়া, 20 মার্চ: পানিহাটি বিধানসভা কেন্দ্র থেকে এবার বিজেপির টিকিটে লড়বেন আরজি কর মেডিক্যাল কলেজের নির্যাতিতার মা । তবে পানিহাটি বিধানসভার প্রার্থী তালিকা ঘোষণা না হলেও এমনটাই জানিয়েছেন তিনি ।
ইতিমধ্যেই বিজেপি দুই দফায় 256টি আসনে রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচনে প্রার্থীদের নাম ঘোষণা করেছে ৷ 38টি বাকি কেন্দ্রের মধ্যে রয়েছে পানিহাটি ৷ সেই আসনে বাম শিবিরের প্রার্থী হয়েছেন কলতান দাশগুপ্ত ৷ যিনি ঘটনার রাতে নির্যাতিতার শববাহী গাড়ি আটকে ছিলেন ৷ কলতানের সঙ্গে ছিলেন আসন্ন নির্বাচনে উত্তরপাড়ার বাম শিবিরের প্রার্থী মীনাক্ষী মুখোপাধ্যায় ৷ সেই ভিডিয়ো সোশাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়েছিল (যদিও সেই দৃশ্যের সত্যতা যাচাই করেনি ইটিভি ভারত) ৷
এদিকে বৃহস্পতিবার বিজেপির দ্বিতীয় তালিকা প্রকাশ হওয়ার পর মনে করা হচ্ছে, তৃতীয় তালিকায় পানিহাটি কেন্দ্রের প্রার্থীর নাম থাকবে । দলীয় সূত্রে খবর, যেহেতু নির্যাতিতার মা বুধবার দলকে জানিয়েছিলেন যে তিনি পানিহাটি বিজেপির প্রার্থী হয়ে লড়তে চান । তাই একেবারে শেষ মুহূর্তে দ্বিতীয় তালিকায় কিছুটা রদবদল করা হয় । বুধবার সকালেই বিজেপি নেতা অর্জুন সিং গিয়ে নির্যাতিতার বাবা-মায়ের সঙ্গে দেখা করে আসেন । মনে করা হচ্ছে, তৃতীয় তালিকায় পানিহাটি থেকে আরজি করের নির্যাতিতার মা BJP প্রার্থী হিসেবে মনোনীত হবেন ।
নির্যাতিতার মা ও বাবার বক্তব্য-
পুরো বিষয়ে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে নির্যাতিতার মা জানান, তিনি বিজেপি প্রার্থী হচ্ছেন । গেরুয়া শিবিরের পক্ষ থেকে তাঁর সঙ্গে এই বিষয়ে কথা চলছিল কিন্তু তিনি বরাবরই না করেছিলেন । তবে তিনি জানান, এই এই কয়েক বছর অক্লান্ত লড়াই করেও আদালতের শরণাপন্ন হয়েও তাঁরা মেয়ের বিচার পাননি । তাই ক্ষমতা হাতে না-থাকলে বিচার পাবেন না । তাই তিনি নিজেই ফোন করে বিজেপি নেতৃত্বকে জানিয়েছেন, প্রার্থী হতে চান । তৃণমূল কংগ্রেস সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করার লক্ষ্যে তিনি রাজনৈতিক পথ বেছে নেন ৷
নির্যাতিতার বাবার কথায়, "বিজেপির তরফ থেকে অনেক আগেই প্রস্তাব এসেছিল কিন্তু আমরা কিছুটা দ্বিধাগ্রস্ত ছিলাম । এই বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে পারছিলাম না । কিন্তু পরিবেশ পরিস্থিতি আমাদের যেখানে নিয়ে গিয়েছে তাতে বাধ্য হয়েছি রাজনীতিতে আসতে এবং প্রার্থী হতে । আমার মেয়ে যদি ন্যায়বিচার পায় তাহলে সমাজের সব মেয়েরাই সুরক্ষিত থাকবে ৷ রাজ্যের বিরোধী দল হিসেবে একমাত্র বিজেপি শক্তিশালী ৷ বাকি দলগুলোর খুব করুণ অবস্থা ।"
তাঁদের দাবি, ভোটের অনেক আগে বামফ্রন্টের কলতান দাশগুপ্ত এসেছিলেন ৷ তখন তাঁকে নির্যাতিতার পরিবারের তরফে বলা হয়েছিল, মেয়ের মৃত্যুর উপর দাঁড়িয়ে কাউকে রাজনীতি করতে দেওয়া হবে না । বামপন্থীদের কটাক্ষ করে মৃত ছাত্রীর বাবা আরও বলেন, "তাঁরা শুধু আন্দোলন করেছে, কিন্তু নির্যাতিতাকে বিচার পাইয়ে দেওয়ার জন্য কিছুই করেনি ৷ তাঁরা এমন কোনও কাজ করেনি যাতে বিচার পাওয়ার পথ সুগম হতে পারে । এখনও বামফ্রন্ট বিচারের পথে বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছে ।"
CPIM-এর বক্তব্য:
- এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে সিপিএম-এর রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম বলেন, "পরিবার কী করতে চায়, সেই সিদ্ধান্ত নেওয়ার অধিকার একান্তভাবেই তাদের । রাজ্য সরকারের একটি কর্মক্ষেত্রে তরুণী ইন্টার্ন চিকিৎসকের সঙ্গে যে জঘন্য অপরাধ হয়েছে তার প্রকৃত সত্য উদঘাটন করার কোনও সদিচ্ছাই বিজেপি কিংবা তৃণমূল, কারোরই নেই । তৃণমূল সরকার সমস্ত প্রমাণ নষ্ট করে দিয়েছে । এমনকী নির্যাতিতার দেহ তড়িঘড়ি দাহ করে ফেলারও একটি অপচেষ্টা চালানো হয়েছিল, যা সিপিএম এবং ডিওয়াইএফআই (DYFI)-এর সদস্যদের তৎপরতায় ব্যর্থ হয়ে যায় । একইভাবে, বিজেপি-শাসিত উত্তরপ্রদেশেও হাথরস কাণ্ডের নির্যাতিতার দেহকে ঠিক একইভাবে তড়িঘড়ি সৎকার করে ফেলা হয়েছিল, যাতে প্রকৃত ষড়যন্ত্রকারীদের আইনের আওতায় আনা না যায় ।"
- সেলিম আরও বলেন, "আমি বুঝতে পারছি, বাবা-মা অসহায় । আমরা কখনওই তাঁদেরকে সিপিআই(এম)-কে সমর্থন করার অনুরোধ জানাইনি । আমাদের কমরেডরা, এবং সেই সঙ্গে শত শত সমর্থক, আমাদের মেয়ে ও বোনের জন্য ন্যায়বিচার এবং তার মৃত্যুর জন্য দায়ী প্রাতিষ্ঠানিক দুর্নীতির মুখোশ উন্মোচনের দাবিতে রাজপথে নেমেছিলেন । ষড়যন্ত্রকারীদের শাস্তির দাবিতে আমরা আজও অটল ৷"
- শোকাহত বাবা-মা তাঁদের মেয়ের ন্যায়বিচারের আশায় সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন ৷ একথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে তিনি বলেন, "আমাদের আইনজীবীরাই আদালতে এই মামলাটি লড়েছিলেন ৷ কিন্তু ওই বাবা-মায়ের আমাদের আইনজীবীদের উপর আস্থা ছিল না । হয়তো তাঁরা ভেবেছিলেন, বিজেপির সান্নিধ্যে থাকলে তাঁরা আইনি সহায়তা পাবেন এবং এর মাধ্যমে ওই হতভাগ্য মেয়ের জন্য ন্যায়বিচার নিশ্চিত করা সহজ হবে । আমাদের দিক থেকে স্বার্থের কোনও সংঘাত বা 'কনফ্লিক্ট অফ ইন্টারেস্ট' নেই ।"
মীনাক্ষী মুখোপাধ্যায়ের বক্তব্য-
- মীনাক্ষী মুখোপাধ্যায়ের কাছে একথা পৌঁছতেই প্রতিক্রিয়া দেন উত্তরপাড়ার সিপিআইএম প্রার্থী ৷ তিনি বলেন, "দুর্নীতিকে চাপা দিতে স্বাস্থ্য দফতরের অঙ্গুলিহেলনে এক মেডিক্যাল পড়ুয়াকে সরকারি হাসপাতালে খুন করা হয়েছে ৷ বিজেপি সিবিআইকে দিয়ে দোষীদের শাস্তি দিতে পারেনি । তৃণমূলে যারা এই নোংরা কাজ করেছে, তাদের পুরস্কার হিসেবে ভালো পোস্টিং দিয়েছে । যে কাউন্সিলর ছিলেন তাঁকে চেয়ারম্যান করেছে । যে তথ্যপ্রমাণ লোপাট করেছে তাকে রাজ্যসভার সাংসদের পদ দিয়েছে । আমরা যেদিন গাড়ি আটকে ছিলাম, সেদিন জানতাম নাকি, সে তৃণমূল করে না বিজেপি ৷ না বলেছিলাম, আপনারা শুধু সিপিএম করবেন । আরজি করের মেয়ে আমাদের সবার মেয়ে । ও পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ডাক্তার ।"
- এরপরই তাঁর আরও সংযোজন, "একটি ডাক্তারখানাতে যদি এটা হয় তাহলে রাজ্যে একটা মেয়েও নিরাপদ নয় । আমাদের লড়াইটা এখানে । ফের যদি এই ঘটনা ঘটে তাহলে আমরা আবার রাস্তায় নামব । আবার গাড়ি আটকাব । কাউকে জমি ছেড়ে দেব না । তৃণমূল যখন তথ্যপ্রমাণ লোপাট করেছে, দুর্নীতি করে ধর্ষণ করেছে, তখন বিজেপির, আরএসএস-এর মোহন ভাগবত এসে বলে গিয়েছেন মমতা যা করবে তার সঙ্গে আমি আছি । নির্যাতিতার মা, বাবা তিন ঘণ্টা কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের সঙ্গে দেখা করার জন্য বসেছিলেন, দেখা হয়নি । দিল্লি গিয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রীর মোদির সঙ্গে দেখা করতে কিন্তু উনিও দেখা করেননি । নির্যাতিতার মায়ের কাছেই শুনেছিলাম, সিবিআইয়ের তদন্তকারী অফিসার কোনও প্রশ্নের উত্তর দেননি । যারা দোষী তাদেরকেই সাহায্য করেছেন ।"
আরজি কর আন্দোলন- 2024-এর 8 অগস্ট ৷ বিশ্বে সাড়া ফেলেছিল আরজি কর মেডিক্যাল কলেজের ধর্ষণ ও মৃত্যুর ঘটনা ৷ কলকাতার রাজপথ থেকে দেশ-বিদেশের রাস্তায় স্লোগান উঠেছিল, 'জাস্টিস ফর আরজি কর' ৷ সেই ঘটনার প্রায় দেড় বছর অতিক্রান্ত ৷
ঘটনার দিন রাতে নির্যাতিতার মৃতদেহের গাড়ি আটকে ছিলেন বামফ্রন্টের মীনাক্ষী মুখোপাধ্যায়, কলতান দাশগুপ্ত, সৃজন ভট্টাচার্যরা ৷ তাঁরা সেদিন পুলিশের সঙ্গে ধস্তাধস্তিতে জড়িয়ে পড়েছিলেন ৷ কিছুতেই অ্যাম্বুলেন্সকে কলেজের সামনে থেকে নিয়ে যেতে দেননি ৷ তারপরই সেই ঘটনা আন্দোলনের রূপ নেয় ৷
আরজি কর কাণ্ডে দোষীসাব্যস্ত সঞ্জয় রায়- রাজনৈতিক টানাপোড়েন থেকে নানা মহলে কাদা ছোড়াছুড়ির পর কেটে গিয়েছে বছর ৷ পরিবারের পাশে দাঁড়িয়ে ছিলেন অনেকেই । আরজি কর ধর্ষণ ও খুনের ঘটনায় আদালত আমৃত্যু কারাদণ্ড -এর সাজা শোনায় দোষীসাব্যস্ত সঞ্জয় রায়কে ৷ এখনও মেয়ের বিচার পাননি বলে দাবি করেন নির্যাতিতার বাবা, মা ৷ তদন্তের গাফিলতির প্রশ্ন তোলেন বারবার ৷ এবার সেই নির্যাতিতার মা পানিহাটির বিজেপি প্রার্থী হতে চলেছেন বলে জানিয়েছেন ৷