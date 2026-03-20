'বামফ্রন্ট মেয়ের বিচারে বাধা হচ্ছে', আরজি করের নির্যাতিতার বাবার মন্তব্যে কী বলল CPIM ?

বিরোধী দল হিসেবে একমাত্র বিজেপি শক্তিশালী, বাকি দলগুলোর করুণ অবস্থা । নিজেই ফোন করে বিজেপির প্রার্থী হতে চান বলে জানান, আরজি করের নির্যাতিতার মা ৷

মীনাক্ষী মুখোপাধ্যায় ও মহম্মদ সেলিম (ইটিভি ভারত)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : March 20, 2026 at 11:57 AM IST

পানিহাটি ও উত্তরপাড়া, 20 মার্চ: পানিহাটি বিধানসভা কেন্দ্র থেকে এবার বিজেপির টিকিটে লড়বেন আরজি কর মেডিক্যাল কলেজের নির্যাতিতার মা । তবে পানিহাটি বিধানসভার প্রার্থী তালিকা ঘোষণা না হলেও এমনটাই জানিয়েছেন তিনি ।

ইতিমধ্যেই বিজেপি দুই দফায় 256টি আসনে রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচনে প্রার্থীদের নাম ঘোষণা করেছে ৷ 38টি বাকি কেন্দ্রের মধ্যে রয়েছে পানিহাটি ৷ সেই আসনে বাম শিবিরের প্রার্থী হয়েছেন কলতান দাশগুপ্ত ৷ যিনি ঘটনার রাতে নির্যাতিতার শববাহী গাড়ি আটকে ছিলেন ৷ কলতানের সঙ্গে ছিলেন আসন্ন নির্বাচনে উত্তরপাড়ার বাম শিবিরের প্রার্থী মীনাক্ষী মুখোপাধ্যায় ৷ সেই ভিডিয়ো সোশাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়েছিল (যদিও সেই দৃশ্যের সত্যতা যাচাই করেনি ইটিভি ভারত)

এদিকে বৃহস্পতিবার বিজেপির দ্বিতীয় তালিকা প্রকাশ হওয়ার পর মনে করা হচ্ছে, তৃতীয় তালিকায় পানিহাটি কেন্দ্রের প্রার্থীর নাম থাকবে । দলীয় সূত্রে খবর, যেহেতু নির্যাতিতার মা বুধবার দলকে জানিয়েছিলেন যে তিনি পানিহাটি বিজেপির প্রার্থী হয়ে লড়তে চান । তাই একেবারে শেষ মুহূর্তে দ্বিতীয় তালিকায় কিছুটা রদবদল করা হয় । বুধবার সকালেই বিজেপি নেতা অর্জুন সিং গিয়ে নির্যাতিতার বাবা-মায়ের সঙ্গে দেখা করে আসেন । মনে করা হচ্ছে, তৃতীয় তালিকায় পানিহাটি থেকে আরজি করের নির্যাতিতার মা BJP প্রার্থী হিসেবে মনোনীত হবেন ।

আরজি কর আন্দোলনের বিচারের দাবি (ইটিভি ভারত)

নির্যাতিতার মা ও বাবার বক্তব্য-

পুরো বিষয়ে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে নির্যাতিতার মা জানান, তিনি বিজেপি প্রার্থী হচ্ছেন । গেরুয়া শিবিরের পক্ষ থেকে তাঁর সঙ্গে এই বিষয়ে কথা চলছিল কিন্তু তিনি বরাবরই না করেছিলেন । তবে তিনি জানান, এই এই কয়েক বছর অক্লান্ত লড়াই করেও আদালতের শরণাপন্ন হয়েও তাঁরা মেয়ের বিচার পাননি । তাই ক্ষমতা হাতে না-থাকলে বিচার পাবেন না । তাই তিনি নিজেই ফোন করে বিজেপি নেতৃত্বকে জানিয়েছেন, প্রার্থী হতে চান । তৃণমূল কংগ্রেস সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করার লক্ষ্যে তিনি রাজনৈতিক পথ বেছে নেন ৷

নির্যাতিতার বাবার কথায়, "বিজেপির তরফ থেকে অনেক আগেই প্রস্তাব এসেছিল কিন্তু আমরা কিছুটা দ্বিধাগ্রস্ত ছিলাম । এই বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে পারছিলাম না । কিন্তু পরিবেশ পরিস্থিতি আমাদের যেখানে নিয়ে গিয়েছে তাতে বাধ্য হয়েছি রাজনীতিতে আসতে এবং প্রার্থী হতে । আমার মেয়ে যদি ন্যায়বিচার পায় তাহলে সমাজের সব মেয়েরাই সুরক্ষিত থাকবে ৷ রাজ্যের বিরোধী দল হিসেবে একমাত্র বিজেপি শক্তিশালী ৷ বাকি দলগুলোর খুব করুণ অবস্থা ।"

তাঁদের দাবি, ভোটের অনেক আগে বামফ্রন্টের কলতান দাশগুপ্ত এসেছিলেন ৷ তখন তাঁকে নির্যাতিতার পরিবারের তরফে বলা হয়েছিল, মেয়ের মৃত্যুর উপর দাঁড়িয়ে কাউকে রাজনীতি করতে দেওয়া হবে না । বামপন্থীদের কটাক্ষ করে মৃত ছাত্রীর বাবা আরও বলেন, "তাঁরা শুধু আন্দোলন করেছে, কিন্তু নির্যাতিতাকে বিচার পাইয়ে দেওয়ার জন্য কিছুই করেনি ৷ তাঁরা এমন কোনও কাজ করেনি যাতে বিচার পাওয়ার পথ সুগম হতে পারে । এখনও বামফ্রন্ট বিচারের পথে বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছে ।"

আরজি কর ঘটনার রাতে নির্যাতিতার মৃতদেহের গাড়ি আটকে ছিলেন বাম শিবিরের কলতান দাশগুপ্ত (কলতান দাশগুপ্ত ফেসবুক প্রোফাইল)

CPIM-এর বক্তব্য:

  • এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে সিপিএম-এর রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম বলেন, "পরিবার কী করতে চায়, সেই সিদ্ধান্ত নেওয়ার অধিকার একান্তভাবেই তাদের । রাজ্য সরকারের একটি কর্মক্ষেত্রে তরুণী ইন্টার্ন চিকিৎসকের সঙ্গে যে জঘন্য অপরাধ হয়েছে তার প্রকৃত সত্য উদঘাটন করার কোনও সদিচ্ছাই বিজেপি কিংবা তৃণমূল, কারোরই নেই । তৃণমূল সরকার সমস্ত প্রমাণ নষ্ট করে দিয়েছে । এমনকী নির্যাতিতার দেহ তড়িঘড়ি দাহ করে ফেলারও একটি অপচেষ্টা চালানো হয়েছিল, যা সিপিএম এবং ডিওয়াইএফআই (DYFI)-এর সদস্যদের তৎপরতায় ব্যর্থ হয়ে যায় । একইভাবে, বিজেপি-শাসিত উত্তরপ্রদেশেও হাথরস কাণ্ডের নির্যাতিতার দেহকে ঠিক একইভাবে তড়িঘড়ি সৎকার করে ফেলা হয়েছিল, যাতে প্রকৃত ষড়যন্ত্রকারীদের আইনের আওতায় আনা না যায় ।"
  • সেলিম আরও বলেন, "আমি বুঝতে পারছি, বাবা-মা অসহায় । আমরা কখনওই তাঁদেরকে সিপিআই(এম)-কে সমর্থন করার অনুরোধ জানাইনি । আমাদের কমরেডরা, এবং সেই সঙ্গে শত শত সমর্থক, আমাদের মেয়ে ও বোনের জন্য ন্যায়বিচার এবং তার মৃত্যুর জন্য দায়ী প্রাতিষ্ঠানিক দুর্নীতির মুখোশ উন্মোচনের দাবিতে রাজপথে নেমেছিলেন । ষড়যন্ত্রকারীদের শাস্তির দাবিতে আমরা আজও অটল ৷"
  • শোকাহত বাবা-মা তাঁদের মেয়ের ন্যায়বিচারের আশায় সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন ৷ একথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে তিনি বলেন, "আমাদের আইনজীবীরাই আদালতে এই মামলাটি লড়েছিলেন ৷ কিন্তু ওই বাবা-মায়ের আমাদের আইনজীবীদের উপর আস্থা ছিল না । হয়তো তাঁরা ভেবেছিলেন, বিজেপির সান্নিধ্যে থাকলে তাঁরা আইনি সহায়তা পাবেন এবং এর মাধ্যমে ওই হতভাগ্য মেয়ের জন্য ন্যায়বিচার নিশ্চিত করা সহজ হবে । আমাদের দিক থেকে স্বার্থের কোনও সংঘাত বা 'কনফ্লিক্ট অফ ইন্টারেস্ট' নেই ।"

মীনাক্ষী মুখোপাধ্যায়ের বক্তব্য-

  • মীনাক্ষী মুখোপাধ্যায়ের কাছে একথা পৌঁছতেই প্রতিক্রিয়া দেন উত্তরপাড়ার সিপিআইএম প্রার্থী ৷ তিনি বলেন, "দুর্নীতিকে চাপা দিতে স্বাস্থ্য দফতরের অঙ্গুলিহেলনে এক মেডিক্যাল পড়ুয়াকে সরকারি হাসপাতালে খুন করা হয়েছে ৷ বিজেপি সিবিআইকে দিয়ে দোষীদের শাস্তি দিতে পারেনি । তৃণমূলে যারা এই নোংরা কাজ করেছে, তাদের পুরস্কার হিসেবে ভালো পোস্টিং দিয়েছে । যে কাউন্সিলর ছিলেন তাঁকে চেয়ারম্যান করেছে । যে তথ্যপ্রমাণ লোপাট করেছে তাকে রাজ্যসভার সাংসদের পদ দিয়েছে । আমরা যেদিন গাড়ি আটকে ছিলাম, সেদিন জানতাম নাকি, সে তৃণমূল করে না বিজেপি ৷ না বলেছিলাম, আপনারা শুধু সিপিএম করবেন । আরজি করের মেয়ে আমাদের সবার মেয়ে । ও পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ডাক্তার ।"
  • এরপরই তাঁর আরও সংযোজন, "একটি ডাক্তারখানাতে যদি এটা হয় তাহলে রাজ্যে একটা মেয়েও নিরাপদ নয় । আমাদের লড়াইটা এখানে । ফের যদি এই ঘটনা ঘটে তাহলে আমরা আবার রাস্তায় নামব । আবার গাড়ি আটকাব । কাউকে জমি ছেড়ে দেব না । তৃণমূল যখন তথ্যপ্রমাণ লোপাট করেছে, দুর্নীতি করে ধর্ষণ করেছে, তখন বিজেপির, আরএসএস-এর মোহন ভাগবত এসে বলে গিয়েছেন মমতা যা করবে তার সঙ্গে আমি আছি । নির্যাতিতার মা, বাবা তিন ঘণ্টা কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের সঙ্গে দেখা করার জন্য বসেছিলেন, দেখা হয়নি । দিল্লি গিয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রীর মোদির সঙ্গে দেখা করতে কিন্তু উনিও দেখা করেননি । নির্যাতিতার মায়ের কাছেই শুনেছিলাম, সিবিআইয়ের তদন্তকারী অফিসার কোনও প্রশ্নের উত্তর দেননি । যারা দোষী তাদেরকেই সাহায্য করেছেন ।"
আরজি কর-কাণ্ডের বর্ষপূর্তি'তে কালীঘাট অভিযানের ডাক (ছবি -সংগৃহীত)

আরজি কর আন্দোলন- 2024-এর 8 অগস্ট ৷ বিশ্বে সাড়া ফেলেছিল আরজি কর মেডিক্যাল কলেজের ধর্ষণ ও মৃত্যুর ঘটনা ৷ কলকাতার রাজপথ থেকে দেশ-বিদেশের রাস্তায় স্লোগান উঠেছিল, 'জাস্টিস ফর আরজি কর' ৷ সেই ঘটনার প্রায় দেড় বছর অতিক্রান্ত ৷

আরজি কর মেডিক্যাল কলেজ (ইটিভি ভারত)

ঘটনার দিন রাতে নির্যাতিতার মৃতদেহের গাড়ি আটকে ছিলেন বামফ্রন্টের মীনাক্ষী মুখোপাধ্যায়, কলতান দাশগুপ্ত, সৃজন ভট্টাচার্যরা ৷ তাঁরা সেদিন পুলিশের সঙ্গে ধস্তাধস্তিতে জড়িয়ে পড়েছিলেন ৷ কিছুতেই অ্যাম্বুলেন্সকে কলেজের সামনে থেকে নিয়ে যেতে দেননি ৷ তারপরই সেই ঘটনা আন্দোলনের রূপ নেয় ৷

আরজি কর কাণ্ডে দোষীসাব্যস্ত সঞ্জয় রায় (ইটিভি ভারত)

আরজি কর কাণ্ডে দোষীসাব্যস্ত সঞ্জয় রায়- রাজনৈতিক টানাপোড়েন থেকে নানা মহলে কাদা ছোড়াছুড়ির পর কেটে গিয়েছে বছর ৷ পরিবারের পাশে দাঁড়িয়ে ছিলেন অনেকেই । আরজি কর ধর্ষণ ও খুনের ঘটনায় আদালত আমৃত্যু কারাদণ্ড -এর সাজা শোনায় দোষীসাব্যস্ত সঞ্জয় রায়কে ৷ এখনও মেয়ের বিচার পাননি বলে দাবি করেন নির্যাতিতার বাবা, মা ৷ তদন্তের গাফিলতির প্রশ্ন তোলেন বারবার ৷ এবার সেই নির্যাতিতার মা পানিহাটির বিজেপি প্রার্থী হতে চলেছেন বলে জানিয়েছেন ৷

