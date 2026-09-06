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আরজি করের ঘটনায় নারায়ণ স্বরূপ নিগমকে আইনের আওতায় আনা হোক: দাবি নির্যাতিতার মায়ের

আরজি করের তরুণী চিকিৎসকের ধর্ষণ-খুনের ঘটনার সময় নারায়ণ স্বরূপ নিগম স্বাস্থ্য দফতরের সচিব ছিলেন ৷ তাঁকে বিচার প্রক্রিয়ার আওতায় আনার দাবি তুললেন তাঁর মা ৷

RG Kar Case Press conference on Lost faith in judicial system
বিচার ব্যবস্থায় আস্থা হারানো নিয়ে সাংবাদিক বৈঠক (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : September 6, 2026 at 12:01 AM IST

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কলকাতা, 5 সেপ্টেম্বর: আরজি কর হাসপাতালের তরুণী চিকিৎসকের ধর্ষণ ও খুনের মামলায় স্বাস্থ্য দফতরের মুখ্যসচিব নারায়ণ স্বরূপ নিগম এবং প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে আইনের আওতায় আনা হোক ৷ এমনই দাবি তুললেন নিহত চিকিৎসকের মা তথা পানিহাটির বিজেপি বিধায়ক ৷

গত 28 অগস্ট আরজি করের চিকিৎসক-পড়ুয়ার ধর্ষণ-খুনের তদন্ত তিন সপ্তাহের মধ্যে শেষ করতে সিবিআই-কে নির্দেশ দেয় কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি শম্পা সরকার ও বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষের ডিভিশন বেঞ্চ । তারই মধ্য়ে নারায়ণ স্বরূপ নিগম এবং মমতাকেও নিয়ে বিস্ফোরক দাবি প্রকাশ্যে আনলেন বিধায়ক ।

ঘটনার দু'বছর কেটে গেলেও শুধু সিভিক ভলান্টিয়ার সঞ্জয় রায়কে গ্রেফতার করা হয়েছে ৷ তাকে আজীবন কারাবাসের সাজা দিয়েছে নিম্ন আদালত ৷ বিজেপি সরকার ক্ষমতায় আসার পর নির্যাতিতার মা তথা পানিহাটির বিজেপি বিধায়ক অবশ্য আশাবাদী যে, বিচার প্রক্রিয়ায় দেরি হয়েছে ঠিকই ৷ কিন্তু এবার তাঁর মেয়ে বিচার পাবেই ৷ তবে একই সঙ্গে তিনি এও মনে করেন, তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী তথা স্বাস্থ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে স্বাস্থ্যসচিব নারায়ণ স্বরূপ নিগম তথ্য লোপাট করিয়েছিলেন ৷ তাই এঁদের দুজনকেও আইন ও বিচার প্রক্রিয়ার আয়তায় আনা হোক ৷

‘আদালতে কি আস্থা হারাচ্ছে মানুষ ?’ এদিন এই বিষয়ে একটি আলোচনা সভায় যোগ দিতে এসে আরজি করের নির্যাতিতার বিচার প্রক্রিয়া-সহ একাধিক বিষয় নিজের মতামত প্রকাশ করেন নির্যাতিতার মা ও বাবা ৷ মূলত বিচারব্যবস্থার বর্তমান পরিস্থিতি, বিচার প্রক্রিয়ার স্লথ গতি ও সাধারণ মানুষের আইনি অধিকারের নানা দিক খতিয়ে দেখতে ‘অল বেঙ্গল ল’ইয়ার্স অ্যাসোসিয়েশন’-এর পক্ষ থেকে এদিন এক বিশেষ আইন বিষয়ক আলোচনা সভার আয়োজন করা হয় ৷

আইনি সংস্কার, প্রশাসনিক সচেতনতা এবং সামাজিক সুবিচারের প্রেক্ষাপটে সাধারণ বিচারপ্রার্থীদের বর্তমান মনোভাব ও অভিজ্ঞতার উপর আলোকপাত করাই ছিল এই সভার মূল উদ্দেশ্য ৷ আরজি করের নির্যাতিতার বাবা-মা ছাড়াও এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সমীরেশ্বর ব্রহ্মচারী, প্রাক্তন এনএসজি কমান্ডো এবং বিধায়ক দীপাঞ্জন চক্রবর্তী, কলকাতা হাইকোর্টের প্রবীণ আইনজীবী জয়ন্ত নারায়ণ চট্টোপাধ্যায়, বর্ষীয়ান পুলিশ কর্তা শান্তি দাস, শিক্ষাবিদ সমিতা ভৌমিক, কামদুনি আন্দোলনের বিশিষ্ট প্রতিবাদী মুখ মৌসুমী কয়াল-সহ আরও অনেকে ৷

বিচারে বিলম্ব, সামাজিক ন্যায়বিচার ও আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির মতো সংবেদনশীল বিষয়ে আইনি বিশেষজ্ঞ, প্রশাসনিক কর্মকর্তা ও নাগরিক অধিকারকর্মীরা তাঁদের মতামত পেশ করবেন ৷

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RG KAR DOCTOR RAPE MURDER

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