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বাগুইআটির গণেশ পুজোয় 'পরিবর্তন', অন্ধকার কাটিয়ে উন্নতির পথে এগোচ্ছে বাংলা

Ganesh Chaturthi 2026: ডবল ইঞ্জিন সরকারের হাত ধরে বাংলা এখন উন্নতির পথে ৷ বাগুইআটির আবাসিকদের গণেশ পুজো তুলে ধরলেন ইটিভি ভারতের প্রতিনিধি মনোজিৎ দাস ৷

GANESH PUJA 2026
থিমের গণেশ পুজো (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : September 14, 2026 at 7:26 PM IST

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কলকাতা, 14 সেপ্টেম্বর: দুর্গাপুজোয় থিম নাকি সনাতনী এই বিতর্কে মশগুল এখন রাজ্যের আপামর জনসাধারণ। তার মাঝেই গণেশ পুজো এবার সাবেকি ছেড়ে ক্রমশ থিমে বিরাজমান। ভিআইপি রোড, বাগুইআটির 'এক্সিকিউটিভ প্যালেস অ্যাপার্টমেন্ট ওনার্স অ্যাসোসিয়েশন' এই বছর পুজোয় একটি অনন্য শৈল্পিক ও সামাজিকভাবে তাৎপর্যপূর্ণ ফুটিয়ে তুলেছে। সেটা হল 'পরিবর্তন', ডবল ইঞ্জিন সরকারের হাত ধরে বাংলা এখন উন্নতির পথে এই নিয়ে গণেশ চতুর্থী 2026 উদযাপন করছেন আবাসিকরা।

এই পুজো উদ্বোধন করেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রী দিলীপ ঘোষ ৷ বিধায়ক তরুণজ্যোতি তিওয়ারি। ছিলেন, বিধায়ক জিতেন্দ্র কুমার তিওয়ারি, প্রযোজক অমিত আগরওয়াল এবং অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।

বাগুইআটির আবাসিকদের গণেশ পুজো তুলে ধরলেন ইটিভি ভারতের প্রতিনিধি মনোজিৎ দাস (ইটিভি ভারত)

এই পুজো এক কিংবা দুই দিনের নয়। টানা ছয় দিনব্যাপী এই আয়োজন। এবারের উদযাপনের প্রধান আকর্ষণ হল প্রখ্যাত শিল্পী মিন্টু পালের ভাবনায় তৈরি এক বিশাল শৈল্পিক উপস্থাপনা। যেখানে রাজকীয় আবহে 11 ফুট উচ্চতার ভগবান গণেশ রাজ্যের মসনদে অর্থাৎ মুখ্যমন্ত্রীর চেয়ারে বসে। সাদা কুর্তা ও কমলা পাগড়ি পরিহিত ভগবান গণেশ এখানে প্রজ্ঞা, দায়িত্ববোধ, দূরদর্শী নেতৃত্ব এবং সুশাসনের প্রতীক হিসেবে উপস্থাপিত হয়েছেন।

GANESH PUJA 2026
ভগবান গণেশ রাজ্যের মসনদে অর্থাৎ মুখ্যমন্ত্রীর চেয়ারে বসে (ইটিভি ভারত)

10 ফুট x 10 ফুটের থ্রি-ডি (3D) দেওয়ালে 'পরিবর্তন'-এর যাত্রাপথ ফুটিয়ে তুলেছে কমিটি। এই উপস্থাপনায় '4 মে-র আগে' এবং '4 মে-র পরে', এই দুই সময়ের নির্বাচিত কিছু বিষয় ও উন্নয়নের মধ্যে তুলনামূলক চিত্র তুলে ধরা হয়েছে, যা বাংলার উন্নয়নের যাত্রাপথ সম্পর্কে অ্যাসোসিয়েশনের দৃষ্টিভঙ্গি প্রতিফলিত করে। এই থ্রি-ডি উপস্থাপনার মাধ্যমে অ্যাসোসিয়েশন এমন এক বাংলার স্বপ্নকে দৃশ্যমান ও আকর্ষণীয়ভাবে তুলে ধরতে চেয়েছে, যা আরও প্রগতিশীল, সংযুক্ত, শিল্পোন্নত এবং অধিক সুযোগ-সুবিধাসম্পন্ন।

'4 মে-র আগে' অংশে যা যা তুলে ধরা হয়েছে

  • কলকাতায় মেসির সফরকালীন বিশৃঙ্খলা
  • আরজি কর মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে 'অভয়া'-র ন্যায়বিচার আন্দোলন
  • বাংলাদেশ সীমান্ত বেড়া নির্মাণ
  • গবাদি পশু পাচার
GANESH PUJA 2026
গণেশ পুজো এবার সাবেকি ছেড়ে ক্রমশ থিমে বিরাজমান (ইটিভি ভারত)

'4 মে-র পরে' অংশে যা যা প্রদর্শিত হয়েছে

  • নয়াদিল্লি–নিউ জলপাইগুড়ি বুলেট ট্রেন
  • চিংড়িঘাটা মেট্রো প্রকল্পের আটকে থাকা ভায়াডাক্টের ফাঁক সফলভাবে সম্পন্নকরণ
  • শিল্প বিপ্লব ও নতুন শিল্পের সূচনা
  • বুলডোজার অভিযানের মাধ্যমে অবৈধ নির্মাণ ভাঙা
GANESH PUJA 2026
পুজোয় একটি অনন্য শৈল্পিক ও সামাজিকভাবে তাৎপর্যপূর্ণ ফুটিয়ে তুলেছে (ইটিভি ভারত)

এই উপলক্ষে এক্সিকিউটিভ প্যালেস অ্যাপার্টমেন্ট ওনার্স অ্যাসোসিয়েশন-এর সম্পাদক অঙ্কিত আগরওয়াল বলেন, "আমাদের থিম পরিবর্তন। ডবল ইঞ্জিন সরকারের হাত ধরে বাংলা আরও উন্নত বাংলার পথে। মূল উদ্দেশ্য হল- প্রতিকূলতা থেকে সম্ভাবনার পথে এগিয়ে যাওয়ার যাত্রাকে তুলে ধরা। এমন এক বাংলার আকাঙ্খা প্রকাশ করা যা প্রগতিশীল, আত্মবিশ্বাসী, নিরাপদ ও সম্ভাবনাময়। শৈল্পিক উপস্থাপনার মাধ্যমে আমরা দেখানোর চেষ্টা করেছি কীভাবে উন্নয়ন মানুষের দৈনন্দিন জীবনকে বদলে দিতে পারে। উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা ও আধুনিক পরিকাঠামো থেকে শুরু করে শিল্পায়ন, কর্মসংস্থান, পরিকল্পিত নগরোন্নয়ন এবং শক্তিশালী শাসনব্যবস্থা। 11 ফুট উচ্চতার ভগবান গণেশ এখানে প্রজ্ঞা, দায়িত্ববোধ ও দূরদর্শী নেতৃত্বের প্রতীক। অন্যদিকে তাঁর ছ'টি হাত সেই সব স্তম্ভের প্রতিনিধিত্ব করে যা একটি উন্নত বাংলা গড়ে তোলার জন্য অপরিহার্য।"

অ্যাসোসিয়েশনের সদস্য আমান আগরওয়াল বলেন, "এটি আমাদের দেখে আসা এত দিনের বাংলা এবং আমরা যে বাংলার স্বপ্ন দেখি, সেই বাংলার বর্তমান পরিস্থিতির তার মধ্যে একটি দৃশ্যমান বৈপরীত্য তুলে ধরা হয়েছে। আমাদের কাছে পরিবর্তন মানে কেবল পরিস্থিতির বদল নয়। এটি দিক, মানসিকতা ও সম্ভাবনার পরিবর্তনেরও প্রতীক। এই উদযাপনের মাধ্যমে আমরা বিশ্বাস ও শিল্পকলার সাথে আশার এক বৃহত্তর বার্তাকে যুক্ত করতে চেয়েছি। বাংলা আরও বেশি আত্মবিশ্বাস, উন্নয়ন সম্ভাবনার সঙ্গে এগিয়ে যেতে পারে।"

আরেক সদস্য শ্যামল সাহা বলেন, "গণেশ চতুর্থীর এই উদযাপন বিভিন্ন ধর্মীয় ও সামাজিক কার্যক্রমের মধ্য দিয়ে চলতে থাকবে এবং এর সমাপ্তি ঘটবে 18 সেপ্টেম্বর। এখানকার বাসিন্দাদের অংশগ্রহণে গণেশ বিসর্জনের মধ্য দিয়ে। পরিবর্তন থিমের মাধ্যমে এক্সিকিউটিভ প্যালেস অ্যাপার্টমেন্ট ওনার্স অ্যাসোসিয়েশন এবছরের গণেশ চতুর্থীকে কেবল বিশ্বাস ও সম্প্রীতির উৎসব হিসেবেই নয়, বরং একটি শক্তিশালী, উন্নত ও সমৃদ্ধ বাংলার প্রার্থনা করছে সিদ্ধিদাতা গণেশের থেকে। এই ক'দিন নানা অনুষ্ঠান হবে। জাগরণ, কীর্তন থেকে এসকেল মিলে খাওয়া, মিলনোৎসব। খুব আনন্দে কাটবে দিনগুলি।"

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গণেশ পুজো 2026
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